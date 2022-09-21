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Путин решил приравнять боевиков "ЛДНР" к кадровым военным армиям РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

рф,армія,найманці

Президент Российской Федерации Владимир Путин решил приравнять боевиков псевдореспублик "ЛДНР" к кадровым военным армиям РФ.

Об этом он заявил во время обращения 21 сентября, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующие поручения он уже дал Министерству обороны: "…в полном объеме и в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик".

"Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии", – заявил Путин.

"Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов "народной милиции" Донбасса техникой и снаряжением", – сказал он.

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Топ комментарии
+18
Іншими словами:

росіян опустять до рівня донецьких "мобіків".
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21.09.2022 10:36
+8
А хіба вони ще там є?
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21.09.2022 10:34
+6
"200" прирівняв до "200".
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21.09.2022 10:40
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ахаха чмони
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21.09.2022 10:34 Ответить
А хіба вони ще там є?
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21.09.2022 10:34 Ответить
Іншими словами:

росіян опустять до рівня донецьких "мобіків".
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21.09.2022 10:36 Ответить
"200" прирівняв до "200".
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21.09.2022 10:40 Ответить
Дочекався коли їх стане мінімум?
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21.09.2022 10:44 Ответить
правовой статус отребья из всех кацапсино-террористических банд группировок должен быть фаршированный черный целлофановый пакет
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21.09.2022 10:48 Ответить
Особливо труни. Кожному таку червону, завящал покойний Ленін.
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21.09.2022 10:51 Ответить
а хіба для цього вони не мають бути громадянами ерефії?...
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21.09.2022 10:58 Ответить
Так вроде же уже было. Только дамбасят как считали биомусором так и считают
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21.09.2022 11:03 Ответить
так в касапів "лада+каліна" на своїх не вистачає!
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21.09.2022 11:53 Ответить
Ну це ж зовсім другий коленкор....Тепер ці,прирівняні,мають право на свій мішок для себе,в них появилося "величайшое предназначение"- здохнути за *****,а не за Пушиліна.А їх сім*ї як зраділи...Тепер і в них будуть білі Лади...Яке ж посмертне звання буде вище-герой ДНР, чи герой росії?
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21.09.2022 12:10 Ответить
Мабуть мішки тепер будуть одного кольору.
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21.09.2022 12:20 Ответить
Essentially, he's promoted all of the Lugansk alcoholics to the rung of russky alcoholic.
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21.09.2022 14:40 Ответить
 
 