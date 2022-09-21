Россия намерена призвать 300 тыс. резервистов, - Шойгу. ВИДЕО
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В рамках частичной мобилизации в армию РФ собираются призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, мобилизация ждет только людей, имеющих боевой опыт.
Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего об армии. Это действительно те, кто а) отслужил, б) имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеет боевой опыт ", – сказал он.
Шойгу обещает, что не будут мобилизовать студентов, а также что на войну с Украиной не будут отправлять солдат-срочников.
Он также заявил, что мобилизационный ресурс РФ якобы составляет 25 млн человек, поэтому те, кого собираются мобилизовать сейчас, составляют около 1% из этого резерва.
"300 тыс. резервистов, которые будут призваны. Хочу сказать, что это не за один раз. Это работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. То есть здесь не предполагается такой широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет, нет", - утверждает Шойгу. .
Министр обороны РФ добавил, что в России было запланировано проведение военного собрания. Их упразднили, вместо них будут проводить мобилизацию.
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долг в Афганистане отдавали чей и за кого ??!!
А сейчас ведётесь на призывы бандитов из 90х. Проси.рая накопленное за годы и становясь Убийцами.
Эти "друзья" их семьи,деньги,яхты не пострадают. На кон ставят всё ваше,и жизни тоже.Это не политика,это Уголовщина...__
Запад тоже пусть поднатужится с вооружением! Хватит сопли жевать, Шольц!
В городах, где сейчас спокойно, нужно уже строить укрепления и создавать терооборону!
7-пункт включает в себя, мобилизационный резерв более 10млн чел., то есть мобилизировать будут столько сколько нужно. это не будет ограничиваться так зваными 300тыс.
Россияне в преддверии могилизации массово спрашивают у Google, как уехать из россии. Все идет по плану. Никакой паники нет. Вообще то не скрепно у американского сервиса такое спрашивать.
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