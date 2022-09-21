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Россия намерена призвать 300 тыс. резервистов, - Шойгу. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу

В рамках частичной мобилизации в армию РФ собираются призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мобилизация ждет только людей, имеющих боевой опыт.

Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего об армии. Это действительно те, кто а) отслужил, б) имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеет боевой опыт ", – сказал он.

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Шойгу обещает, что не будут мобилизовать студентов, а также что на войну с Украиной не будут отправлять солдат-срочников.

Он также заявил, что мобилизационный ресурс РФ якобы составляет 25 млн человек, поэтому те, кого собираются мобилизовать сейчас, составляют около 1% из этого резерва.

"300 тыс. резервистов, которые будут призваны. Хочу сказать, что это не за один раз. Это работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. То есть здесь не предполагается такой широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет, нет", - утверждает Шойгу. .

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Министр обороны РФ добавил, что в России было запланировано проведение военного собрания. Их упразднили, вместо них будут проводить мобилизацию.
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Топ комментарии
+32
Любопытно, сколько военкоматов загорится на параше в ближайшее время?
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21.09.2022 10:02
+26
Могу себе представить это тупое безмозглые мясо в касках 45-х годов
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21.09.2022 10:01
+26
Ну оснастит и что дальше? У них нет боевого опыта, оружия нормального, даже логистики. Короче, чушь это всё. В очередной раз повторю, что время будет играть на Украину до конца войны. Любое решение России, кроме вывода войск это плохое решение.
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21.09.2022 10:10
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Страница 2 из 2
Треба всучити мільйона 3-4 повісток, з урахування корупції на підораші може й 5-6 млн., додати нульову мотивацію отримати повістку з теплого дивану на війну хз куди на вірну смерть якість мобрезерву буде ще гірше ніж кадрові на Харківщині.
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21.09.2022 10:31 Ответить
Навіть тупі кацапи вже щось запідозрили ,, пишуть в соцмережах - если погібло только 6 тис наших , нах тогда мобилизировать єщо 300 тис . ?? .
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21.09.2022 10:32 Ответить
Це з категорії "Ми єщьо даже нє начіналі"?
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21.09.2022 10:33 Ответить
Накуйника своей дочки оленевод тоже мобилизует?
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21.09.2022 10:41 Ответить
Да и дочка бы сгодилась на передовой , досуг скрашивать орковоинам.
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21.09.2022 12:33 Ответить
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21.09.2022 10:43 Ответить
ну хоч тепер-то дадуть ракети атакамс? бо весь цей перегній потрібно буде знищувати у місцях концентрації і чим далі, тим краще
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21.09.2022 10:46 Ответить
Так, терміново потрібні засоби масової елімінації. Це тобі не WWII щоб кулеметами...
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21.09.2022 10:52 Ответить
де ми всіх їх закопаємо?
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21.09.2022 10:49 Ответить
зимой с ледяных кацапских трупов можна делать переправы а когда потеплеет все сжечь
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21.09.2022 15:09 Ответить
Збиратись та призвати то є два різних нюанси як то кажуть. Рашка он світом володарювати збиралась а виявилась біля параші
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21.09.2022 10:50 Ответить
Одних портянок потрібно 600 тис.
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21.09.2022 10:51 Ответить
Це він порахував із 250 тис. тувінських і бурятських оленів, оленям портянки не потрібні...
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21.09.2022 15:18 Ответить
Судячи з кількості запитів в Google "Как выехать из Росси?", російські резервісти цю новину вже знають.
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21.09.2022 10:54 Ответить
А что изменилось то? Как дергали они людей на улицах так и будут дергать. Добровольно никто не пойдет кто хотел уже воююет.Ну будуит прятаться по домам сколько они будут так их ловить?Они 15 тысяч на свой 3 армейский собирали месяц и то не собрали.А тут 300 это так ********* что б ворту не воняло.
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21.09.2022 10:56 Ответить
Мы верим ВСУ! Все будет УКРАИНА!
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21.09.2022 10:57 Ответить
нужно разъяснить максимально русским мобилизованным , что они будет сожжены, а тех, кто пойдет, сжечь, другого выхода нет
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21.09.2022 11:03 Ответить
ніочьом вообще ..яка різниця 300 000 чи 3 000 000 дибілів здохне
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21.09.2022 11:12 Ответить
покладіть зерен в кішеню ))))
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21.09.2022 11:23 Ответить
Ну і де ми будемо цих ублюдків ховати? Парускі -хараніть?
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21.09.2022 11:23 Ответить
Утилізувати. У нас скотомогильників вже не вистачає.
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21.09.2022 12:27 Ответить
взятки военкомам за отмазку от армии возрастут на порядок.
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21.09.2022 11:54 Ответить
военкомы сейчас поднимуться мама-дорогая это же клон-дайк
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21.09.2022 15:13 Ответить
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21.09.2022 12:49 Ответить
__"Дорогие "россияне!
долг в Афганистане отдавали чей и за кого ??!!
А сейчас ведётесь на призывы бандитов из 90х. Проси.рая накопленное за годы и становясь Убийцами.
Эти "друзья" их семьи,деньги,яхты не пострадают. На кон ставят всё ваше,и жизни тоже.Это не политика,это Уголовщина...__
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21.09.2022 12:53 Ответить
"Росія збирається призвати 300 тис. резервістів, - Шойгу" Це з оленями чи без ?
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21.09.2022 13:10 Ответить
з бойовими підарасами, зараз загребуть патріотів Шахназарова, Кіркорова, Газманова, нехєр просто так шастать по канцертам.
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21.09.2022 13:15 Ответить
З оленями. Бо з бтр та бмп вже напряг. Бойові упряжки зимою норм...
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21.09.2022 15:19 Ответить
у ***** нет другого віхода, ему надо личную шкуру спасать, о будущем России не время сейчас думать. Всё это похоже дёргания Вермахта в 1945 году.
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21.09.2022 13:11 Ответить
хай замовляє на алі 300000+ пластикових мішкив
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21.09.2022 13:26 Ответить
Путин изо всех сил пытается сохранить власть, даже путем убийства своего народа. Чем Путин собирается кормить, одевать, обувать, вооружать эти 300 тысяч резервистов. Это же не олени, которые едет только мох. И не будет американской тушенки, как это было в войну с немцами.
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21.09.2022 13:48 Ответить
Все эта мобилизация свидетельствует о плачевной ситуации наРФ, скорее всего отказников становилось все больше, а людей которые добровольно хотят воевать нароссии уже практически нет.
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21.09.2022 14:22 Ответить
Видимо придется и в Украине объявлять мобилизацию.
Запад тоже пусть поднатужится с вооружением! Хватит сопли жевать, Шольц!
В городах, где сейчас спокойно, нужно уже строить укрепления и создавать терооборону!
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21.09.2022 14:32 Ответить
В Україні мобілізація вже давно оголошена. За Україну дуже не переймайся. Більше переймайся за бєлгарад і сєвастопаль...
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21.09.2022 15:07 Ответить
сирожа ты идиот кацапский?
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21.09.2022 15:15 Ответить
Население на соссии вскоре уменьшится на 300 тыс., а поля Украины получат столько же комплектов удобрений. Вот и вся арифметика.
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21.09.2022 15:37 Ответить
І яка різниця Хімарсу знищить він за один удар 100 чи 500 одиниць малої безрогої худоби?...
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21.09.2022 15:44 Ответить
Чтоб вы не плавали в иллюзиях.
7-пункт включает в себя, мобилизационный резерв более 10млн чел., то есть мобилизировать будут столько сколько нужно. это не будет ограничиваться так зваными 300тыс.
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21.09.2022 15:49 Ответить
Як передають з Швабростану..на рабZee резко увеличилось число призывников сломавших руки ноги..а иногда и швабру загнавших в Дупу...
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21.09.2022 15:59 Ответить
Джавелинам и HIMARSaм пофиг сколько гоффна соберёт плешивая Моль...в своём концлагере...
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21.09.2022 16:01 Ответить
Значить наші вже покришили 300 тис орків, бо в кацапів немає чим буксувати
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21.09.2022 16:03 Ответить
Брехня вони мінімум в 3- рази більше будуть призивати, скоріш за все 1 млн
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21.09.2022 16:05 Ответить
Самый сок 2)

Россияне в преддверии могилизации массово спрашивают у Google, как уехать из россии. Все идет по плану. Никакой паники нет. Вообще то не скрепно у американского сервиса такое спрашивать.
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21.09.2022 16:34 Ответить
Вывожу россиян тайными тропами. Недорого. Иван Сусанин.
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21.09.2022 17:30 Ответить
300 тисяч мобілізованих? Вони, *****, у 3-й армійський корпус, де має бути 15 тисяч, не змогли за 3 місяці і 8 тисяч назбирати (і то алкаші і наркомани), де вони їх візьмуть? А якщо і нашкребуть - це покидьки, а не солдати. Як говорив Його Величність Джедай Майстер Йода - "Велику піздьож маскаляцьку чую я, і слабкість ******** їхню чуствую, здохне в муках це образованіє"
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21.09.2022 16:36 Ответить
насмішили, а попередні 300 де?
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21.09.2022 16:47 Ответить
Пластиковые мешки, допустим, Раска Федераска закупит на Алиэкспрессе, а потянет ли АвтоВАЗ выпуск такого количества Грант белого цвета?
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21.09.2022 17:27 Ответить
Триста тисяч це разом з оленями чи без?
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21.09.2022 17:29 Ответить
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21.09.2022 18:09 Ответить
Кацапське гарматне мясо на підході
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21.09.2022 18:33 Ответить
А шо ж случилось? Куда делись предыдущие???
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21.09.2022 19:04 Ответить
Ведущие YouTube-канала "Популярная политика" позвонили Николаю Пескову, сыну пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, представившись сотрудниками военного комиссариата, и сообщили об отправленной повестке, а также предложили явиться в четверг, 22 сентября, в 10 утра в военкомат. В ответ наследник спикера президента РФ начал угрожать связями папы.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/259070_1663774308
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22.09.2022 09:47 Ответить
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