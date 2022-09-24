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Росія збирається призвати 300 тис. резервістів, - Шойгу. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У рамках часткової мобілізації до армії РФ збираються призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мобілізація чекає тільки на людей, які мають бойовий досвід.

"Це не якісь люди, яких ніколи не бачили та не чули нічого про армію. Це дійсно ті, хто а) відслужив, б) має військово-облікову спеціальність, тобто та спеціальність, яка сьогодні потрібна у збройних силах, в) має бойовий досвід", - сказав він.

Дивіться: Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

Шойгу обіцяє, що не мобілізуватимуть студентів, а також що на війну з Україною не відправлятимуть солдатів-строковиків.

Він також заявив, що мобілізаційний ресурс РФ нібито становить 25 млн людей, тож ті, кого збираються мобілізувати зараз, становлять близько 1% з цього резерву.

"300 тис. резервістів, які будуть призвані. Хочу сказати, що це неодноразове. Це робота, яка проводитиметься планово, як я вже сказав. Тобто тут не передбачається такий широкозахватний комбайн, щоб усіх захопити швидко, ні, ні", - твердить Шойгу.

Також дивіться: Путін погрожує світові ядерною зброєю: "Це не блеф". ВIДЕО

Міністр оборони РФ додав, що в Росії було заплановане проведення військових зборів. Їх скасували, замість них проводитимуть мобілізацію.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Любопытно, сколько военкоматов загорится на параше в ближайшее время?
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21.09.2022 10:02
+26
Могу себе представить это тупое безмозглые мясо в касках 45-х годов
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21.09.2022 10:01
+26
Ну оснастит и что дальше? У них нет боевого опыта, оружия нормального, даже логистики. Короче, чушь это всё. В очередной раз повторю, что время будет играть на Украину до конца войны. Любое решение России, кроме вывода войск это плохое решение.
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21.09.2022 10:10
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Треба всучити мільйона 3-4 повісток, з урахування корупції на підораші може й 5-6 млн., додати нульову мотивацію отримати повістку з теплого дивану на війну хз куди на вірну смерть якість мобрезерву буде ще гірше ніж кадрові на Харківщині.
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21.09.2022 10:31 Відповісти
Навіть тупі кацапи вже щось запідозрили ,, пишуть в соцмережах - если погібло только 6 тис наших , нах тогда мобилизировать єщо 300 тис . ?? .
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21.09.2022 10:32 Відповісти
Це з категорії "Ми єщьо даже нє начіналі"?
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21.09.2022 10:33 Відповісти
Накуйника своей дочки оленевод тоже мобилизует?
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21.09.2022 10:41 Відповісти
Да и дочка бы сгодилась на передовой , досуг скрашивать орковоинам.
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21.09.2022 12:33 Відповісти
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21.09.2022 10:43 Відповісти
ну хоч тепер-то дадуть ракети атакамс? бо весь цей перегній потрібно буде знищувати у місцях концентрації і чим далі, тим краще
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21.09.2022 10:46 Відповісти
Так, терміново потрібні засоби масової елімінації. Це тобі не WWII щоб кулеметами...
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21.09.2022 10:52 Відповісти
де ми всіх їх закопаємо?
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21.09.2022 10:49 Відповісти
зимой с ледяных кацапских трупов можна делать переправы а когда потеплеет все сжечь
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21.09.2022 15:09 Відповісти
Збиратись та призвати то є два різних нюанси як то кажуть. Рашка он світом володарювати збиралась а виявилась біля параші
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21.09.2022 10:50 Відповісти
Одних портянок потрібно 600 тис.
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21.09.2022 10:51 Відповісти
Це він порахував із 250 тис. тувінських і бурятських оленів, оленям портянки не потрібні...
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21.09.2022 15:18 Відповісти
Судячи з кількості запитів в Google "Как выехать из Росси?", російські резервісти цю новину вже знають.
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21.09.2022 10:54 Відповісти
А что изменилось то? Как дергали они людей на улицах так и будут дергать. Добровольно никто не пойдет кто хотел уже воююет.Ну будуит прятаться по домам сколько они будут так их ловить?Они 15 тысяч на свой 3 армейский собирали месяц и то не собрали.А тут 300 это так ********* что б ворту не воняло.
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21.09.2022 10:56 Відповісти
Мы верим ВСУ! Все будет УКРАИНА!
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21.09.2022 10:57 Відповісти
нужно разъяснить максимально русским мобилизованным , что они будет сожжены, а тех, кто пойдет, сжечь, другого выхода нет
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21.09.2022 11:03 Відповісти
ніочьом вообще ..яка різниця 300 000 чи 3 000 000 дибілів здохне
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21.09.2022 11:12 Відповісти
покладіть зерен в кішеню ))))
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21.09.2022 11:23 Відповісти
Ну і де ми будемо цих ублюдків ховати? Парускі -хараніть?
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21.09.2022 11:23 Відповісти
Утилізувати. У нас скотомогильників вже не вистачає.
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21.09.2022 12:27 Відповісти
взятки военкомам за отмазку от армии возрастут на порядок.
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21.09.2022 11:54 Відповісти
военкомы сейчас поднимуться мама-дорогая это же клон-дайк
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21.09.2022 15:13 Відповісти
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21.09.2022 12:49 Відповісти
__"Дорогие "россияне!
долг в Афганистане отдавали чей и за кого ??!!
А сейчас ведётесь на призывы бандитов из 90х. Проси.рая накопленное за годы и становясь Убийцами.
Эти "друзья" их семьи,деньги,яхты не пострадают. На кон ставят всё ваше,и жизни тоже.Это не политика,это Уголовщина...__
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21.09.2022 12:53 Відповісти
"Росія збирається призвати 300 тис. резервістів, - Шойгу" Це з оленями чи без ?
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21.09.2022 13:10 Відповісти
з бойовими підарасами, зараз загребуть патріотів Шахназарова, Кіркорова, Газманова, нехєр просто так шастать по канцертам.
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21.09.2022 13:15 Відповісти
З оленями. Бо з бтр та бмп вже напряг. Бойові упряжки зимою норм...
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21.09.2022 15:19 Відповісти
у ***** нет другого віхода, ему надо личную шкуру спасать, о будущем России не время сейчас думать. Всё это похоже дёргания Вермахта в 1945 году.
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21.09.2022 13:11 Відповісти
хай замовляє на алі 300000+ пластикових мішкив
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21.09.2022 13:26 Відповісти
Путин изо всех сил пытается сохранить власть, даже путем убийства своего народа. Чем Путин собирается кормить, одевать, обувать, вооружать эти 300 тысяч резервистов. Это же не олени, которые едет только мох. И не будет американской тушенки, как это было в войну с немцами.
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21.09.2022 13:48 Відповісти
Все эта мобилизация свидетельствует о плачевной ситуации наРФ, скорее всего отказников становилось все больше, а людей которые добровольно хотят воевать нароссии уже практически нет.
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21.09.2022 14:22 Відповісти
Видимо придется и в Украине объявлять мобилизацию.
Запад тоже пусть поднатужится с вооружением! Хватит сопли жевать, Шольц!
В городах, где сейчас спокойно, нужно уже строить укрепления и создавать терооборону!
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21.09.2022 14:32 Відповісти
В Україні мобілізація вже давно оголошена. За Україну дуже не переймайся. Більше переймайся за бєлгарад і сєвастопаль...
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21.09.2022 15:07 Відповісти
сирожа ты идиот кацапский?
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21.09.2022 15:15 Відповісти
Население на соссии вскоре уменьшится на 300 тыс., а поля Украины получат столько же комплектов удобрений. Вот и вся арифметика.
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21.09.2022 15:37 Відповісти
І яка різниця Хімарсу знищить він за один удар 100 чи 500 одиниць малої безрогої худоби?...
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21.09.2022 15:44 Відповісти
Чтоб вы не плавали в иллюзиях.
7-пункт включает в себя, мобилизационный резерв более 10млн чел., то есть мобилизировать будут столько сколько нужно. это не будет ограничиваться так зваными 300тыс.
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21.09.2022 15:49 Відповісти
Як передають з Швабростану..на рабZee резко увеличилось число призывников сломавших руки ноги..а иногда и швабру загнавших в Дупу...
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21.09.2022 15:59 Відповісти
Джавелинам и HIMARSaм пофиг сколько гоффна соберёт плешивая Моль...в своём концлагере...
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21.09.2022 16:01 Відповісти
Значить наші вже покришили 300 тис орків, бо в кацапів немає чим буксувати
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21.09.2022 16:03 Відповісти
Брехня вони мінімум в 3- рази більше будуть призивати, скоріш за все 1 млн
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21.09.2022 16:05 Відповісти
Самый сок 2)

Россияне в преддверии могилизации массово спрашивают у Google, как уехать из россии. Все идет по плану. Никакой паники нет. Вообще то не скрепно у американского сервиса такое спрашивать.
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21.09.2022 16:34 Відповісти
Вывожу россиян тайными тропами. Недорого. Иван Сусанин.
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21.09.2022 17:30 Відповісти
300 тисяч мобілізованих? Вони, *****, у 3-й армійський корпус, де має бути 15 тисяч, не змогли за 3 місяці і 8 тисяч назбирати (і то алкаші і наркомани), де вони їх візьмуть? А якщо і нашкребуть - це покидьки, а не солдати. Як говорив Його Величність Джедай Майстер Йода - "Велику піздьож маскаляцьку чую я, і слабкість ******** їхню чуствую, здохне в муках це образованіє"
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21.09.2022 16:36 Відповісти
насмішили, а попередні 300 де?
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21.09.2022 16:47 Відповісти
Пластиковые мешки, допустим, Раска Федераска закупит на Алиэкспрессе, а потянет ли АвтоВАЗ выпуск такого количества Грант белого цвета?
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21.09.2022 17:27 Відповісти
Триста тисяч це разом з оленями чи без?
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21.09.2022 17:29 Відповісти
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21.09.2022 18:09 Відповісти
Кацапське гарматне мясо на підході
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21.09.2022 18:33 Відповісти
А шо ж случилось? Куда делись предыдущие???
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21.09.2022 19:04 Відповісти
Ведущие YouTube-канала "Популярная политика" позвонили Николаю Пескову, сыну пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, представившись сотрудниками военного комиссариата, и сообщили об отправленной повестке, а также предложили явиться в четверг, 22 сентября, в 10 утра в военкомат. В ответ наследник спикера президента РФ начал угрожать связями папы.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/259070_1663774308
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22.09.2022 09:47 Відповісти
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