Росія збирається призвати 300 тис. резервістів, - Шойгу. ВIДЕО
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У рамках часткової мобілізації до армії РФ збираються призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.
Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, мобілізація чекає тільки на людей, які мають бойовий досвід.
"Це не якісь люди, яких ніколи не бачили та не чули нічого про армію. Це дійсно ті, хто а) відслужив, б) має військово-облікову спеціальність, тобто та спеціальність, яка сьогодні потрібна у збройних силах, в) має бойовий досвід", - сказав він.
Шойгу обіцяє, що не мобілізуватимуть студентів, а також що на війну з Україною не відправлятимуть солдатів-строковиків.
Він також заявив, що мобілізаційний ресурс РФ нібито становить 25 млн людей, тож ті, кого збираються мобілізувати зараз, становлять близько 1% з цього резерву.
"300 тис. резервістів, які будуть призвані. Хочу сказати, що це неодноразове. Це робота, яка проводитиметься планово, як я вже сказав. Тобто тут не передбачається такий широкозахватний комбайн, щоб усіх захопити швидко, ні, ні", - твердить Шойгу.
Міністр оборони РФ додав, що в Росії було заплановане проведення військових зборів. Їх скасували, замість них проводитимуть мобілізацію.
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долг в Афганистане отдавали чей и за кого ??!!
А сейчас ведётесь на призывы бандитов из 90х. Проси.рая накопленное за годы и становясь Убийцами.
Эти "друзья" их семьи,деньги,яхты не пострадают. На кон ставят всё ваше,и жизни тоже.Это не политика,это Уголовщина...__
Запад тоже пусть поднатужится с вооружением! Хватит сопли жевать, Шольц!
В городах, где сейчас спокойно, нужно уже строить укрепления и создавать терооборону!
7-пункт включает в себя, мобилизационный резерв более 10млн чел., то есть мобилизировать будут столько сколько нужно. это не будет ограничиваться так зваными 300тыс.
Россияне в преддверии могилизации массово спрашивают у Google, как уехать из россии. Все идет по плану. Никакой паники нет. Вообще то не скрепно у американского сервиса такое спрашивать.
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