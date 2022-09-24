Росія збирається призвати 300 тис. резервістів, - Шойгу. ВIДЕО

У рамках часткової мобілізації до армії РФ збираються призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, мобілізація чекає тільки на людей, які мають бойовий досвід.

"Це не якісь люди, яких ніколи не бачили та не чули нічого про армію. Це дійсно ті, хто а) відслужив, б) має військово-облікову спеціальність, тобто та спеціальність, яка сьогодні потрібна у збройних силах, в) має бойовий досвід", - сказав він.

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Шойгу обіцяє, що не мобілізуватимуть студентів, а також що на війну з Україною не відправлятимуть солдатів-строковиків.

Він також заявив, що мобілізаційний ресурс РФ нібито становить 25 млн людей, тож ті, кого збираються мобілізувати зараз, становлять близько 1% з цього резерву.

"300 тис. резервістів, які будуть призвані. Хочу сказати, що це неодноразове. Це робота, яка проводитиметься планово, як я вже сказав. Тобто тут не передбачається такий широкозахватний комбайн, щоб усіх захопити швидко, ні, ні", - твердить Шойгу.

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Міністр оборони РФ додав, що в Росії було заплановане проведення військових зборів. Їх скасували, замість них проводитимуть мобілізацію.