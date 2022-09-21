"Зерновим" коридором 21 вересня вийшли 8 суден

Вже експортовано 4,27 млн тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ

"21 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 8 суден з 170,3 тис. тонн агропродукції у напрямку країн Азії та Європи. Від причалів Одеського порту відійшли балкери DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, з порту Чорноморська – SWIMMER, CENK M, а з порту "Південний" – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY", - йдеться у повідомленні.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,27 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 185 суден з продовольство до країн Азії, Європи та Африки.

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