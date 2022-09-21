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"Зерновим" коридором 21 вересня вийшли 8 суден

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зерно,порт

Вже експортовано 4,27 млн тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ

"21 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 8 суден з 170,3 тис. тонн агропродукції у напрямку країн Азії та Європи. Від причалів Одеського порту відійшли балкери DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, з порту Чорноморська – SWIMMER, CENK M, а з порту "Південний" – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY", - йдеться у повідомленні.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,27 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 185 суден з продовольство до країн Азії, Європи та Африки.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+2
Зелені "зробили нас ще раз"!
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21.09.2022 12:34
+1
а нам то что? ЗЕвласть обещала, что это благоприятно скажется на экономике Украины - ну типа валюта поплывет в Держбюджет. Да что то где то не сработало- цены на продукты у нас растут почти ежедневно. А может нас опять ЗЕкинули?
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21.09.2022 12:26
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а нам то что? ЗЕвласть обещала, что это благоприятно скажется на экономике Украины - ну типа валюта поплывет в Держбюджет. Да что то где то не сработало- цены на продукты у нас растут почти ежедневно. А может нас опять ЗЕкинули?
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21.09.2022 12:26 Відповісти
Зелені "зробили нас ще раз"!
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21.09.2022 12:34 Відповісти
валюта пливе за одним тільки курсом - до Оману..
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21.09.2022 13:04 Відповісти
а ми наступного року де будемо хліб просити? в кенії? в звмбабве?
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21.09.2022 14:12 Відповісти
 
 