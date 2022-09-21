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В Ізюмі ексгумували вже 263 тіла

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Із масового поховання під Ізюмом, станом на вечір 20 вересня, вилучено тіла 263 загиблих, у тому числі - двох дітей.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Усього, станом на 20 вересня, з місця масового поховання вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі тіла двох дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території лісу нараховується 450 поховань убитих і закатованих громадян та одна братська могила військових. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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"Велика кількість громадян, які перебували в окупації, стала свідками воєнних злочинів. Вони вже надають слідчим свідчення щодо локацій, де стояли російські війська, про місце розташування їх штабів, комендатури, місця, де утримували та катували українців", - поінформувала обласна поліція.

Автор: Ольга Лузан
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21.09.2022 14:44 Відповісти
хтось інформував про військових та патріотів, навіть дітей не шкодували
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21.09.2022 14:58 Відповісти
Aleks 15 , зрадники є всюди , моя знайома працює на заводі в Литві , так її співробітниця , до речі литовка ненавидить українців , ЄС і фанатка Путіна , і це там не поодинокий випадок .
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21.09.2022 15:17 Відповісти
Це "білі ворони" для народу. Хай би краще будували оборонні споруди і готувалися до відсічі: страшна біда уже на порозі. З покійниками можна і потім розібратися...
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21.09.2022 15:14 Відповісти
 
 