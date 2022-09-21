В Ізюмі ексгумували вже 263 тіла

Із масового поховання під Ізюмом, станом на вечір 20 вересня, вилучено тіла 263 загиблих, у тому числі - двох дітей.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Усього, станом на 20 вересня, з місця масового поховання вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі тіла двох дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території лісу нараховується 450 поховань убитих і закатованих громадян та одна братська могила військових. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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"Велика кількість громадян, які перебували в окупації, стала свідками воєнних злочинів. Вони вже надають слідчим свідчення щодо локацій, де стояли російські війська, про місце розташування їх штабів, комендатури, місця, де утримували та катували українців", - поінформувала обласна поліція.