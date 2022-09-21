Сім місць масових поховань знайдено в деокупованому Ізюмі, - Лубінець

Не виключено, що знайдені місця поховань можуть бути не останніми моторошними знахідками на території населеного пункту.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я впевнений, що це не всі могили. На скільки мені відомо, наразі ми наближаємося до цифри 200 ексгумованих тіл, їх тільки на одному цвинтарі, попередня цифра десь 450. Усього в Ізюмі сім цвинтарів", - наголосив Лубінець.

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Місцеві мешканці розповіли, що тіла закатованих та загиблих людей окупанти віддавали родичам із вимогою поховати у різних місцях.

"Коли я перебував в Ізюмі, спілкувався з місцевими жителями, які перебували в місті під час окупації. Вони говорили, що дуже багато людей, які загинули від російських авіабомб, від обстрілів, замучені в катівнях. Тіла віддавали родичам і говорили поховати у різних місцях. В Ізюмі сім таких місць. Ми розпочали цю роботу тільки на одному цвинтарі. Тому я впевнений, що будуть нові відкриття і вони будуть не менш трагічними та жахливими", - наголосив Лубінець.

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Омбудсмен додав, що в Ізюмі під час тимчасової окупації була тотальна система залякування та терору місцевого населення.

"Тотальна система залякування, пошуку постійного наших проукраїнськи налаштованих людей, колишніх правоохоронців. Тобто кожен, хто просто йшов вулицею міг потрапити до катівні та з нього вибивали підписання документа, що він український шпигун. Місцеві кажуть, що "багато з наших мешканців просто не повернулися, ми їх уже не бачили і не знаємо, що з ними сталося"", - сказав Лубінець.

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Він зазначив, що зараз триває фіксація всіх злочинів для того, щоб домогтися покарання російських військовослужбовців.

"Кожне тіло дістається, по кожному працюють наші правоохоронці. Там сотні представників Національної поліції, там окремо бригада прокуратури, окремо представники офісу Генерального прокурора. Наскільки мені відомо, іноземні фахівці нам допомагають. Для нас дуже важливо, щоб кожен факт злочину, який скоїли російські військовослужбовці, було зафіксовано. Потім це стане частиною Міжнародного кримінального трибуналу", - акцентував уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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