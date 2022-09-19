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146 тіл ексгумували в Ізюмі, більшість - цивільні, зокрема 2 дітей, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У частини ексгумованих в Ізюмі тіл є ознаки насильницької смерті.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких - це цивільні особи, в тому числі 2 дітей. У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення", - йдеться в повідомленні.
Усі тіла направляються на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті.
Топ коментарі
+11 Urs
показати весь коментар19.09.2022 18:25
+11 Олександр Карін
показати весь коментар19.09.2022 18:47
+10 Лилия Стацкая
показати весь коментар19.09.2022 18:28
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Це жахливо, але скрізь, куди дійшов ворог ми будемо знаходити братські могили чи потаємно присипані землею тіла закатованих.
На завжди це запам'ятати ці московські виродки - не люди. Ніколи не забути їхніх диких звірств.
І всіх зрадників України також!
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