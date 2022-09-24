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Знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що заяви військово-політичного керівництва РФ не вплинуть на готовність українців боротися за свою свободу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зулужного у фейсбуці.

"Збройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України.

Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією.

Тримаймо стрій! Перемога буде за нами!", - написав головком ЗСУ.

Також читайте: Путін весь останній місяць проводив мобілізацію, але підрозділи тікають, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+115
Враховуючи який зоопарк зараз при владі, то на ЗСУ єдина надія.
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21.09.2022 19:55
+72
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21.09.2022 19:59
+63
на Залужного копают, и очень интенсивно, офис презика очень его боится, как свидетеля всего того треша что натворили зеленые с армией.
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21.09.2022 20:00
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Як би Порох переслідовав опонентів, то він Зелупі голову відірвав і довго нею в футбол грав. Нажаль він цього не зробив, як і не закрив гондонську помойку Г + Г. Нажаль Порох занадто цивілізований щоб такі речі робити, а шкода.
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22.09.2022 00:11 Відповісти
Брєд сивого мєріна.
Саакашвілі лох повний як і Шустер, про Яценюка краще промовчу, бо маразм, Авакова взагалі призначила Верхован Рада у лютому 2014го, а не Порох, тільки не треба тут патріота з себе ліпити згадуючи Сашка Білого, про гіркіна то вже деліріум повний дебільний - Порох президентом став у червні 2014 го, а гіркін виходив зі Славянська у квітніі.
За всю історію України це перший президент який щось реальне і фундаментальне став робити для України, Українці після Пороха перстали бути рабами невиїздними і стали во всьому світу віїджати. Те що він зробив ЗСУ сильними це досягнення мало велику значимість для України. Хвала Богу за Пороха, нажаль він не задавив зеленого клоуна у зародку.
З Лахти писати бачу комфортно.
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22.09.2022 01:12 Відповісти
Адресу тобі сказали, не забудь, щоб повторювати не прийшлось.
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23.09.2022 01:06 Відповісти
Ти навіть не знаєш що та коли відбувалося, а вже на образи переходиш, зазвичай так роблять не далекі люди коли нема чого відповісти по суті, до чого тут Муженко? Вони плять по трасі їхали які місцеві мешканці?
Гаразд перейшов, за твоїм лінков і перше що бачу це:

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, який 2014 року керував обороною Краматорського аеродрому, вважає, що сили Антитерористичної операції могли зупинити колони бойовиків, які виходили зі Слов'янська та Краматорська 5 липня 2014 року.

Ти хоч сам статтю читав?Чи просто руку такі криві що вставив заголовок з однієї статті а лінк із другої? І я тут ще тугий? Я такої срамоти сто років не бачив...
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25.09.2022 03:18 Відповісти
Зе дебілам ідти на х**
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25.09.2022 12:41 Відповісти
Добре що розумієш куди тобі йти, то йди я ж не проти
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26.09.2022 14:18 Відповісти
гальмо хто тебе примушував відповідати на мої пости.
ліки пий від провалів у памяті.
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26.09.2022 15:17 Відповісти
Вони по трассі іхали, набравши з собою сотні місцевих в автобуси разом з собою. Ти в якому році вилупився, Сінь Цзінь Пінь ****?
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25.09.2022 14:28 Відповісти
Невже, то терористи взяли заручників? Яка новина то їх треба було відпустили, може ще й літак надати з повіями? Мабуть це загальносвітова практика, відпускати терористів, чи ні? А ось генерал Кривонос каже що можно було зупинити рашистів, то хто триндить ти чи він?
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26.09.2022 14:12 Відповісти
Слухай кон*ене пішов по адресі руского корабля, неадекват це ти мені суєш свої вимоги на мої пости. Порох премєр, залужний президент, картіна маслом.
Проходь мимо нафіг.
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23.09.2022 01:04 Відповісти
Накуй ти мені то пишешь? Ти взагалі глухий, німий чи не зрячий? Або ти української мови не розумієш? По-перше хоча би дізнайся с ким спілкуєшся перед тим як когось ображати, потім відкрий свої оченята та перечитай ще декілька разів мої комментарії і лише після того, коли там в твоїй макітрі з'явиться розуміння що я жодного доброго слова ні про Шустера ні про Саакашвілі не казав, ні в якій мірі не вихваляв чи як ти там написав сходив з ума (чому не розуму, мабуть писати боляче про те чого нема?) май повагу та вибачся.

Ппц просто якийсь лютий, мене порохобота з восьмирічним стажем у любителі Савіка з Карлсоном записав, та й ще зелебобом називає, сам ні дат не знає що коли відбувалося, ні посилання нормального дати не може, на жодне питання не відповів та ще й ображається, де вас таких беруть?
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25.09.2022 03:17 Відповісти
Пішов на х** дебіл.
Всілякому чму на свої коменти я не повинен виправдовуватися.
Порох президент, не подобається іди у дупу.
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25.09.2022 12:40 Відповісти
Дуже удобна позиція, злив зарахован
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26.09.2022 14:00 Відповісти
Який злив Зебіл - Порох лідер, Зе клоун чмо.
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26.09.2022 15:19 Відповісти
Звичайний злив, це коли мізків нема визнати що запіз@ився або нічого відповісти по суті, тоді людина каже лише образи у відповідь, або якусь маячну, тобто зливається то так роблять або недолугі або школота або явамничегонедолжен, так тобі імбіцилу ясно? чи знов щось прояснити треба бо ти тормоз я бачу конкретний
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27.09.2022 05:09 Відповісти
Ліки пий по графіку нещастя з дурки.
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27.09.2022 14:59 Відповісти
Це все? Чи ще щось висреш?
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27.09.2022 19:23 Відповісти
Ущербне - в спам.
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28.09.2022 01:54 Відповісти
"де вас таких беруть" - тебе повинно більше цікавити шо ми з тобою зробимо, чмо зєльоноє
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25.09.2022 14:30 Відповісти
Ще один неадекват, ви це хто? Купка божевільних на форумі цензора? Бо я вже бачу як ви усіх ворогів покарали - всі на волі - шуфрічі, Бойки, Добкіни та інше кодло, то не треба нести якусь пургу що ти там щось можеш, все що ти можеш то це серти тут на форумі і спершу ніж щось писати, відкрий очі, знайди мої комментарі, уважно їх перечитай, а потім пиши свої висери, в мене немає часу і бажання усім божевільним пояснювати свої слова тим паче як що вони їх дупою читають
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26.09.2022 13:59 Відповісти
ты идиот или тупой аваков с порохом всегда были в контрах зачем косишь по дурочка бот
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22.09.2022 01:13 Відповісти
саакашвили твой работал на бабки Курченко против пороха ему было на срать на Украину
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22.09.2022 01:14 Відповісти
Занадто цивілізований був, щоб і Медведчуку хлєбало прикрить?
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10.12.2022 09:13 Відповісти
При Пороху Медведчук затягнув язик у дупу, казки не розказуй.
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10.12.2022 20:03 Відповісти
если зелено-ботам не нравится порошенко потому что он патриот Украины так пусть предложат кого-то лучше - а не этих зеленых кремлевских агентов "козырь" и "буратино"
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21.09.2022 22:38 Відповісти
А еще премьером мог бы быть Шаптала. Так сказать сработавшаяся команда.
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21.09.2022 23:09 Відповісти
Може він і непоганий військовий, а премєр з нього завжди буде гірший ніж з Пороха, як і з Пороха гірший буде військовий ніж той же Шаптала. На кожну посаду потрібен спеціаліст, а не людина яка яка буде вчитись декілька років керувати країной.
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21.09.2022 23:50 Відповісти
Знов ці дохлі россіяни, в мене вже печія
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21.09.2022 20:35 Відповісти
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22.09.2022 10:34 Відповісти
*****!!!....ГЕРОИЩЕ!!!!!
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21.09.2022 20:36 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава героям!!! Велике нам щастя, що є Залужний, справжній керівник і чоловік! Бережи його Матінко Божа!
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21.09.2022 20:38 Відповісти
Коротко і Ясно від ЗАЛУЖНОГО)))
Мобілізований,комісований,"ідєйний", деньгозарабатывающий,рузькепАтриот та ІНШІ, будуть УТИЛІЗОВАНІ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ( написав для оркодЕбілів, як правильно пишеться В)
УКРАЇНІ!!!!!
Слава Україні
Слава ЗСУ
Смерть <*******

АМІНЬ!!!
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21.09.2022 20:41 Відповісти
Під час воених дій немае і неможливі свободи слова...це поразка..
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21.09.2022 20:46 Відповісти
Свобода слова заважає владі чинити свавілля.
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21.09.2022 20:53 Відповісти
Також працюе на ворога..всьому свій час..ворог сильний і хитрий і ще підступний...
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21.09.2022 21:06 Відповісти
бред кацапский - твои зеленые дерьмаки воруют гуманитарку - так что млять молчать об этом - пока они все не разворуют?
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21.09.2022 21:16 Відповісти
Не мої , а твої …))…ті, що ворують не належать до політ сил..
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22.09.2022 01:50 Відповісти
Ворог сильний,хитрий,підступний,але не розумний.
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21.09.2022 21:19 Відповісти
...не знаєш, чому на Цензорі не ******* новонароджених діванних ікспердів-палітолохов?
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21.09.2022 21:00 Відповісти
Мобілізовані набагато скоріше здасться в полон чим ті хто доброволець..самий час строіти лагеря для іх розміщення..
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21.09.2022 20:43 Відповісти
Щоб було на що міняти наших мобілізованих..поки недобір говорять..
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21.09.2022 20:49 Відповісти
Можна якісь акціі придумати для заохочування..,скидки...грамоти
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21.09.2022 21:10 Відповісти
нам нужно их уничтожать а не брать в плен сейчас такая война что в плен попасть очень сложно
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21.09.2022 21:17 Відповісти
А своіх , як визволяти?…
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22.09.2022 01:44 Відповісти
а что у наших 300 тысяч в плену? вот одного мертветчука или ермака можна половину выменять а предателей в команде зеленского еще докуя
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22.09.2022 01:46 Відповісти
Так не всі 300 здадуться, деякі будуть тормозити**…так не виміняли половину, а тільки 200 за Медведчука…так остальні втекли..
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22.09.2022 01:54 Відповісти
так Мертветчука не одно отдали - а его всунули в группу 55 человек по обмену сколько же он зеленскому за это заплатил?
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22.09.2022 01:56 Відповісти
Попів РПЦ можна наловити і виміняти.
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22.09.2022 13:56 Відповісти
Мне ночью снился страшный сон,
и в нём я видел очень ярко,
сын Жириновского солдат, а дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут , две дочки Путина в атаку,
и нажимая на курок , кричат ,,за Родину за Папу !"
Тут танк горящий на боку, а в нём Медведева сынок,
и дочь отважного Шойгу достав его несёт в санблок.
Зюганов внук, Зюганов сын, наследник Матвиенко Вали,
все как один пошли на фронт ,чтоб братья в НАТО не вступали !
Бегут в строю Ковальчуки и Ротенберги рядом,
и рвётся Миллер на прорыв во фланг с газпромовским отрядом!
Открыл глаза потом закрыл, что за фантастика творится.
Наверно зря смотрел ТВ, вот хрень подобная и снится !
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21.09.2022 20:48 Відповісти
Зверніть увагу на чолов'ягу, який танцює разом з красунею. Чи не Залужний?
https://www.youtube.com/watch?v=x8WuSLqGFFQ&ab_channel=%D0%91%D0%9C%D0%9F
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21.09.2022 21:05 Відповісти
Подивився.Який Залужний,що ти верзешь?Подібство є,-не більше.Як тільки з,являється хтось,хто набирає популярність,одразу активізуються №рані боти і починають об№ірати.
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22.09.2022 13:12 Відповісти
Залужний справжній гетьман України !!!
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21.09.2022 21:06 Відповісти
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21.09.2022 21:12 Відповісти
а зеленый дерьмак - *****
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21.09.2022 21:18 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.09.2022 21:23 Відповісти
Не смешите мои Хаймарсы
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21.09.2022 23:25 Відповісти
наші війскові то наша надія на майбутнє, бо віри політам уже нема, особливо зеленим
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21.09.2022 21:29 Відповісти
Русский! Посмотри на фото генерала Залужного. Прямо в его глаза.
Кирпичи из жопы посыпались?
А теперь представь, каково это - иметь такого человека личным врагом. Это примерно как нахамить царю Леониду.
А если тебя пошлют воевать - поверь, именно это и случится.
...Ты какого разнылся? Что "мама"? Что "мама", дебил деревенский?! Что ты мне тут...
Э, ты куда?
ФУ-У-УУУ!!! *вдягаю респіратор* він накоїв у штані!..

Отакої. Зарюмав гейби дитина, "мама!", напудив си у гузичник та й утік.
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21.09.2022 21:34 Відповісти
Настоящий ГЕНЕРАЛ!!!! Респект!!!!!!
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21.09.2022 22:14 Відповісти
Шойгу повідомив, що в рамках часткової мобілізації планується призвати 300 000 резервістів. Міністр оборони рф також повідомив, що за час війни в Україні загинуло 5937 російських військовослужбовців. Якщо потрібно призвати 300 000 резервістів, то можло і загнулось 300 000 (включаючи зниклих і втікачів) військовослужбовців, а не 5937.
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22.09.2022 01:40 Відповісти
Боже бережи Залужного!
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22.09.2022 07:14 Відповісти
Поки воїни,волонтери,країни помічники воюють з рашстами, кремлівськірейдери за потуранням оманськихкнурів на чолі "зісотрящим"єЛДАКОМ отримали в власність навіть державні підприємства....шоблокаламоя вже натерло долоньки до мозолів в передчутті інвестицій США та Заходу.....чим більше воїнів,патріотів,волонтерів загине...,тим більш гнучкіша маса залишиться (треба ж комусь відроджуватикремлівську економіку та армію)....оманськікнурікурви продовжують нищити все укпаїнське....невже всі сліпі ??? Комідіянти грають свої ролі....
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22.09.2022 08:59 Відповісти
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22.09.2022 09:29 Відповісти
Я майже однофамілець нашого винищувача свинособак. Тішить😁
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22.09.2022 10:37 Відповісти
Меня беспокоит момент нашей мобилизации, когда вспоминаю 5 дней у военкомата в первые дни февраля. Брали по 50 человек и только с опытом, т.к. не было элементарно оружия для всех!
Стояли по 300 человек, как бараны, когда стрельба и танки были слышны в лесу в 300 метрах от нас. Ощущения примерно те же, что были в Херсоне, когда их без боя захватили.
Запад может дать оружие и помочь с одеждой. А ваша задача это с ними все организовать, чтобы народ мог защищать свою жизнь сам в случае чего!
Раздали автоматы на Оболони? Оболонцы вынесли рашистов!
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22.09.2022 10:45 Відповісти
це правильно
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22.09.2022 13:12 Відповісти
сжечь негодяев хаймерсами на подходе
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22.09.2022 13:14 Відповісти
Не залишилось вже на рашці добровольців. Всіх упоротих утилізували з 2014-го по 2019-й. Тепер тільки під наглядом "заградотрядов" везуть в Україну. І ця мобілізція цьому підтвердження.
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22.09.2022 14:05 Відповісти
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