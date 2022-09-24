Знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що заяви військово-політичного керівництва РФ не вплинуть на готовність українців боротися за свою свободу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зулужного у фейсбуці.

"Збройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України.

Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією.

Тримаймо стрій! Перемога буде за нами!", - написав головком ЗСУ.

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