В Ізюмі вже ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військових, — прокуратура
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Станом на вечір 21 вересня на кладовищі в Ізюмі, яке утворилося під час окупації міста російською армією, вже ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами прокурора, на кладовищі виявили 445 могил, в деяких з них поховано від 2 до 4 людей одночасно. "Дуже велика кількість ексгумованих — з мінно-вибуховими травмами, також дуже багато — з численними переламами кісток, є також з ознаками катування", — сказав Фільчаков.
Роботи з ексгумації похованих на кладовищі в Ізюмі планують завершити до кінця 23 вересня, сказав прокурор. Далі групи працюватимуть на інших об'єктах.
"Є наступні місця, які нами вже встановлені, і ці спільні групи будуть уже ексгумувати тіла на інших територіях. Уже відомо про приблизно 3-5 даних поховань", — повідомив прокурор.
Загиблих під час окупації в Ізюмському районі можуть бути тисячі, повідомив голова райадміністрації Степан Масельський.
"Ми були б дуже щасливі, якби оце б поховання було б єдине в нашому районі. Тому, що кожного дня знаходимо біля під‘їздів закопаних людей, знаходимо по посадках, дуже багато люди хоронили самі, по оселях. Особливо спочатку в результаті авіанальотів, від ударів артилерії", — сказав Масельський.
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320 цивільних до 18 військових
Залужний озвучив десь зо два тижні назад цифру вртат військових за цей час - більш як дев'ять тисяч
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗРОЗУМІЛО?
не кажучи про те, що ці покидьки не мали права ані нападати на нас ані вбивати жодну людину - цивільну чи військову
краще я б не знала пропорцій.
А усе інше, то від лукавого, бо у ***** уже деменція!!
Слава Захисникам України!