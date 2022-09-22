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Світ має максимально тиснути на Путіна, аби він припинив війну, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що міжнародна спільнота має чинити максимальний тиск на президента РФ Володимира путіна, який погрожує застосувати всі засоби свого арсеналу, зокрема ядерну зброю, для "захисту територій Росії".

Про це Макрон заявив у середу в кулуарах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, відповідаючи на питання журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я глибоко шкодую про вибір, зроблений президентом Путіним стосовно рішення про часткову мобілізацію та втягування своєї країни і, зокрема, молоді своєї країни у війну", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що Індія і Китай також закликали до припинення вогню. "Тому сьогодні Росія все більше ізольована і продовжує збільшувати свою участь у війні, якої хоче лише вона, і яка є незаконною та нелегітимною", - зазначив Макрон, привітавши недавні заяви президента Китаю та прем’єр-міністра Індії.

Читайте також: Макрон в ООН закликав нейтральні країни не мовчати щодо нападу РФ на Україну

Французький президент наголосив, що вибір Путіна "суперечить сенсу історії, інтересам самої росії і, очевидно, міжнародного співтовариства і веде до ще більшої ізоляції росії у спільноті націй".

За словами Макрона, вранці у Нью-Йорку він мав зустрічі з багатьма лідерами країн Африки, Близького та Середнього Сходу та керівниками великих фінансових інституцій, щоб обговорити питання продовольчої безпеки.

"Всім потрібен мир. Ніхто сьогодні не розуміє вибір, зроблений Росією", - констатував він.

Макрон зазначив, що зараз усім потрібно "чинити максимальний тиск на президента путіна, щоб він припинив цю війну, яка не має жодного сенсу".

Французький президент вкотре наголосив на необхідності припинення вогню та досягнення миру.

Також читайте: Переговори можливі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх, – Макрон в ООН

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Не тиснути треба, а мочити і негайно
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22.09.2022 00:45
+3
"Тиснути на *****?...", - так його не тиснути треба, а вдавити і давно вже.
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22.09.2022 00:46
+3
Тиснуть, но так, чтобы недай бог не передать Украине истребители и современные танки, а то ***** может начать еще большую эскалацию.
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22.09.2022 00:49
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⚡️В ефірі національного телемарафону повідомили, що всього вдалося повернути 215 українських військових!
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22.09.2022 00:41 Відповісти
Російських полонених зустрічають в темряві на бетонці. Далі повезуть до контррозвідки. Або до ФСБ.😂
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22.09.2022 00:44 Відповісти
А знаєте, що смішно. Що ми віддали 55 полонених росіян і вчора госдура прийняла там закон, що за здачу в полон можна отримати срок. Ну ви зрозуміли. Їх там зараз не родини зустрічають, а фсб і починають заводити справи за полон.
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22.09.2022 00:46 Відповісти
Ця рядових посадять, а льотчиків і ще якихось з високими пагонами, ні.
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22.09.2022 00:49 Відповісти
Російських полонених зустрічають в темряві на бетонці. Далі повезуть до контррозвідки. Або до ФСБ.
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22.09.2022 00:50 Відповісти
Високопосадовим абсолютно нічого там не буде. Вони цінні.
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22.09.2022 00:52 Відповісти
Тільки стропи в парашутах наступного разу підріжуть.
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22.09.2022 02:49 Відповісти
Подонених своіх , фсбшники по - тихому приберуть , як було при Сталіні 😡
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22.09.2022 01:02 Відповісти
Навіщо? В нас їх не катували,а значить вони нічого важливого не сказали.Маю на увазі,льотчиків і високих офіцерів.Їх брехати добре навчають.
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22.09.2022 01:18 Відповісти
из них 108 азовцев
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22.09.2022 00:45 Відповісти
Не тиснути треба, а мочити і негайно
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22.09.2022 00:45 Відповісти
"Тиснути на *****?...", - так його не тиснути треба, а вдавити і давно вже.
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22.09.2022 00:46 Відповісти
АГА , КАК ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ - ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКОЙ. извиняюсь за капс.
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22.09.2022 00:48 Відповісти
Его просил Зе, требовал чтобі Макрон звонил Путину. Газеті читай.
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22.09.2022 01:01 Відповісти
Тиснуть, но так, чтобы недай бог не передать Украине истребители и современные танки, а то ***** может начать еще большую эскалацию.
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22.09.2022 00:49 Відповісти
"Дайте нам зброю, решту ми зробимо самі"
Сер Уинстон Черчиль
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22.09.2022 00:53 Відповісти
Как долго до него это доходило. Наверно после того, как вчера он был послан ****** по напавлению русского военного корабля, когда запрашивал телефонный разговор с ним...
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22.09.2022 01:09 Відповісти
Макрон все ще виконує забаганку Зелі про зустріч з путлером віч-на-віч.
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22.09.2022 10:21 Відповісти
лысый причинил немалые страдания украинскому народу, теперь взялся за свой, русские могут скидывать своих правителей, большинство их умерло не своей смертью, необходимо создать предпосылки для этого, сам лысый себе уже создает предпосылки, но нужно ему помочь
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22.09.2022 07:35 Відповісти
***** хоче поміняти світовий порядок а крім деяких країн всім пох..й
і ні один не сказав ***** що 200 чи 300 ядерних боєголовок вже дивляться на москву
може хоч так вота почує загрозу та знесе ******** з царства
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22.09.2022 07:52 Відповісти
Мусье Макрон не поспішайте ! ЗСУ ще не звільнило Таганрог, Белгород, Курск, та Краснодар.
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22.09.2022 10:19 Відповісти
 
 