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У Росії хотіли "мобілізувати" померлого 2 роки тому чоловіка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

У Росії з військкомату прийшли за померлим два роки тому чоловіком.

Про це у Facebook повідомила жителька Улан-Уде (Бурятія) Наталія Семенова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з військкомату прийшли по мого померлого 2 роки тому братом. Хочу зазначити, брат в армії не служив взагалі ніколи, бо за станом здоров'я не підходив!" - розповіла вона.

За словами жінки, спочатку люди, які прийшли з військкомату, не повірили, що він мертвий, але потім перепросили.

"Як тепер вірити цим листівкам, що не хтось не підлягає мобілізації і що вона "часткова"? Якщо по мертвих приходять? З одного боку смішно - у них всі відомості застарілі, з іншого - Бурятія як завжди - попереду всієї планети - готові до поставок м'яса!" - додала Семенова.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

Читайте: У 39 російських містах затримали вже понад 1300 людей на мітингах проти мобілізації на війну

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
какой предусмотрительный оказался...
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22.09.2022 11:33
+14
я зрозуміла одне
мобілізація йде за виборчими списками

буде вам мобілізація виконана на 146 відсотків, як вибори виконуються завше
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22.09.2022 11:33
+13
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22.09.2022 11:44
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я зрозуміла одне
мобілізація йде за виборчими списками

буде вам мобілізація виконана на 146 відсотків, як вибори виконуються завше
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22.09.2022 11:33 Відповісти
какой предусмотрительный оказался...
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22.09.2022 11:33 Відповісти
так,а російське міноборони вже зекономило на пакетику.
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22.09.2022 11:40 Відповісти
Ну ось вона так звана часткова мобілізація з секретними пунктами),там скоріш за все навіть на кладовище завітали перевірити, це ж росія..
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22.09.2022 11:37 Відповісти
буде в батальйоні кобздона воювати!
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22.09.2022 11:42 Відповісти
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22.09.2022 11:44 Відповісти
от вам і ідея, москалики, як набрати необхідний контингент
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22.09.2022 11:48 Відповісти
Так сказал же путєн - мобилизация частичная!
Могут одну руку мобилизовать, могут одну ногу. Хорошо сохранившийся скелет бурята - это тоже пойдёт!
Так что нехер этой ватосамке жаловаться...
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22.09.2022 11:50 Відповісти
Те, що за росію воюють зомбі, я здогадувався, звичайно, але так...
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22.09.2022 11:52 Відповісти
Жизнь в рф настолько беспощадна, что даже после смерти тебя мобилизуют.
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22.09.2022 11:54 Відповісти
***** планує "поставить под ружье" приблизно мільйон ватного м'яса, та розраховує просто завалить трупами Україну, знищивши її.
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22.09.2022 11:56 Відповісти
А какая разница, все равно эти кацапские мобики будут уничтожены, а этот мужик обманул своего фюрера ***** и сыграл на опережение.
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22.09.2022 11:57 Відповісти
Військова бюрократія однакова по цілому світі, паперові душі інколи такі ліниві, що не слідкують за станом свої документів, вони ж не на полі бою (хоча в бій таких краще не пускати, дешевше вийде, менше втрат). Мій син з 26.02.22 року у війську, в частині, а тут , минулого тижня приперли йому повістку! Правду кажучі тих столоначальників тре хоч на будову оборонних споруд та копання траншей відправляти інакшого сенсу іх існування не бачу!
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22.09.2022 12:39 Відповісти
Ще треба виписати 850 грн штрафу , за порушення правил військового обліку. Чому не повідомив, що призвався? Мало того, це ще й довести треба, тобто витяг з наказу мати. Ми досі збираємо з тих, хто повз ТЦК та СП призвався ці документи.
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22.09.2022 14:34 Відповісти
Вангую, що у кацапів, мобілізація буде, як і все - через жопу. А в папочку ***** просто напишуть гарні цифри перевиконаного плану.
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22.09.2022 12:47 Відповісти
Може йде мобілізація 55тис.,які в чорноземах України,таким способом хочуть заволодіти нашими землями,бо війна пішла не туди,а туда.
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22.09.2022 12:52 Відповісти
Вот гад. Теперь его на 10 лет за это посадить надо!
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22.09.2022 13:23 Відповісти
І шо? У нас таких теж пачками на обліку стоять. Хтось думає, що станашого та рашастанського військового обліку кардинально відрізняються?
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22.09.2022 14:29 Відповісти
 
 