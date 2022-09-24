У Росії хотіли "мобілізувати" померлого 2 роки тому чоловіка
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У Росії з військкомату прийшли за померлим два роки тому чоловіком.
Про це у Facebook повідомила жителька Улан-Уде (Бурятія) Наталія Семенова, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні з військкомату прийшли по мого померлого 2 роки тому братом. Хочу зазначити, брат в армії не служив взагалі ніколи, бо за станом здоров'я не підходив!" - розповіла вона.
За словами жінки, спочатку люди, які прийшли з військкомату, не повірили, що він мертвий, але потім перепросили.
"Як тепер вірити цим листівкам, що не хтось не підлягає мобілізації і що вона "часткова"? Якщо по мертвих приходять? З одного боку смішно - у них всі відомості застарілі, з іншого - Бурятія як завжди - попереду всієї планети - готові до поставок м'яса!" - додала Семенова.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
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мобілізація йде за виборчими списками
буде вам мобілізація виконана на 146 відсотків, як вибори виконуються завше
Могут одну руку мобилизовать, могут одну ногу. Хорошо сохранившийся скелет бурята - это тоже пойдёт!
Так что нехер этой ватосамке жаловаться...