У Росії хотіли "мобілізувати" померлого 2 роки тому чоловіка

У Росії з військкомату прийшли за померлим два роки тому чоловіком.

Про це у Facebook повідомила жителька Улан-Уде (Бурятія) Наталія Семенова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з військкомату прийшли по мого померлого 2 роки тому братом. Хочу зазначити, брат в армії не служив взагалі ніколи, бо за станом здоров'я не підходив!" - розповіла вона.

За словами жінки, спочатку люди, які прийшли з військкомату, не повірили, що він мертвий, але потім перепросили.

"Як тепер вірити цим листівкам, що не хтось не підлягає мобілізації і що вона "часткова"? Якщо по мертвих приходять? З одного боку смішно - у них всі відомості застарілі, з іншого - Бурятія як завжди - попереду всієї планети - готові до поставок м'яса!" - додала Семенова.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

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