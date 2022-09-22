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Військові навчання ОДКБ пройдуть у Казахстані
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Навчання заплановані з 26 вересня по 8 жовтня 2022 року в Жамбильській і Алматинській областях Казахстану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Республіки Казахстан.
"У зв'язку з цим з 22 по 30 вересня в нашу країну прибувають військові контингенти держав-членів ОДКБ. Їх пересування буде здійснюватися різними способами: залізничним, повітряним транспортом і на колісній військовій техніці", — йдеться у заяві.
У навчаннях візьмуть участь: Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан.
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