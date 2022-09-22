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Військові навчання ОДКБ пройдуть у Казахстані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

одкб,навчання

Навчання заплановані з 26 вересня по 8 жовтня 2022 року в Жамбильській і Алматинській областях Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Республіки Казахстан.

"У зв'язку з цим з 22 по 30 вересня в нашу країну прибувають військові контингенти держав-членів ОДКБ. Їх пересування буде здійснюватися різними способами: залізничним, повітряним транспортом і на колісній військовій техніці", — йдеться у заяві.

У навчаннях візьмуть участь: Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сайті ОДКБ раптово зникла новина про відправку контингенту РФ та Білорусі для врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту

Автор: Марина Макєєва
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impoteto !
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22.09.2022 17:29 Відповісти
А писали, що казахи не хочуть мати справу з ОДКБ, але реальність інша чим чиїсь бажання і здоровий глузд.
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22.09.2022 17:30 Відповісти
Это русня мертвому припарок делает в надежде оживить. Убого выглядит.
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22.09.2022 17:38 Відповісти
Казахстан, а точнее его власти, верный союзник Путина, а также является активным членом ОДКБ, ЕАЭС и прочих деструктивных союзов. Они нужны для сохранения тоталитарной власти, устрашения населения и противодействия демократии и реформам.
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22.09.2022 17:50 Відповісти
Хм... введення військового контингенту) Казахи, не проспіть
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22.09.2022 17:30 Відповісти
+++++
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22.09.2022 17:31 Відповісти
на фотці всі що залишились ?
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22.09.2022 17:33 Відповісти
Киргизи навчатися бутуть проти таджикiв, чи за ?
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22.09.2022 17:50 Відповісти
Цiкаво,скiльки заплатив бункерний за цю виставу?
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22.09.2022 18:09 Відповісти
Пересування та маневри будуть здійсненні виключно на гужовому транспорті. Так що не п....ть.
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23.09.2022 08:16 Відповісти
 
 