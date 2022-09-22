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Новости За рубежом
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Военные учения ОДКБ пройдут в Казахстане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

одкб,навчання

Учения запланированы с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбыльской и Алматинской областях Казахстана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Республики Казахстан.

"В этой связи с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают военные контингенты государств-членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться разными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике", — говорится в заявлении.

В учениях примут участие Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан.

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impoteto !
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22.09.2022 17:29 Ответить
А писали, що казахи не хочуть мати справу з ОДКБ, але реальність інша чим чиїсь бажання і здоровий глузд.
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22.09.2022 17:30 Ответить
Это русня мертвому припарок делает в надежде оживить. Убого выглядит.
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22.09.2022 17:38 Ответить
Казахстан, а точнее его власти, верный союзник Путина, а также является активным членом ОДКБ, ЕАЭС и прочих деструктивных союзов. Они нужны для сохранения тоталитарной власти, устрашения населения и противодействия демократии и реформам.
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22.09.2022 17:50 Ответить
Хм... введення військового контингенту) Казахи, не проспіть
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22.09.2022 17:30 Ответить
+++++
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22.09.2022 17:31 Ответить
на фотці всі що залишились ?
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22.09.2022 17:33 Ответить
Киргизи навчатися бутуть проти таджикiв, чи за ?
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22.09.2022 17:50 Ответить
Цiкаво,скiльки заплатив бункерний за цю виставу?
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22.09.2022 18:09 Ответить
Пересування та маневри будуть здійсненні виключно на гужовому транспорті. Так що не п....ть.
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23.09.2022 08:16 Ответить
 
 