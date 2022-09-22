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Вісім людей підірвалися на мінах у Чугуївському районі Харківщини, - Нацполіція
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22 вересня у Чугуївському районі Харківської області 8 мирних жителів підірвались на мінах, які окупанти залишили після себе.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Серед постраждалих 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське, які отримали вибухові травми.
Також поліцейський офіцер громади виявив у полі двох підірваних на міні трактористів. Їх доставили до Чугуївської районної лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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