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Восемь человек подорвались на минах в Чугуевском районе Харьковщины, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міни

22 сентября в Чугуевском районе Харьковской области 8 мирных жителей подорвались на минах, оставшихся после оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу Нацполиции.

Среди пострадавших 67-летняя жительница села Граково и 52-летний житель поселка Чкаловское, получивших взрывные травмы.

Также полицейский офицер громады обнаружил в поле двух подорвавшихся на мине трактористов. Их доставили в Чугуевскую районную больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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