Фактично всі визволені з полону українські воїни потребують медичного лікування, - Монастирський

Першочерговим завданням щодо звільнених із російського полону українців є їх повноцінне відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на прессслужбу Глави держави, про заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, частина визволених із полону військовослужбовців наразі перебувають у лікарнях Чернігова, більшість уже встигла зустрітися з рідними.

"Фактично всі потребують медичного лікування. Абсолютно всі потребують психологічної реабілітації. Таке доручення дав президент - забезпечити реабілітацію. Наразі триває робота. Буде залучено найкращих фахівців. Дев'ятеро прикордонників, відповідно, у лікарні для прикордонників. Головне для нас наразі забезпечити їх повноцінне відновлення", - заявив Монастирський на брифінгу в Офісі президента.

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Як повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, усі перебувають у різному стані.

"На жаль, це правда. Є особи, які перебувають у фізично більш-менш нормальному стані за винятком хронічного недоїдання. Є особи, щодо яких застосовувалися жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких людей, яких ми повернули, досить високий", - сказав він.

Вже завтра, за словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, за дорученням президента України збереться велика нарада за участю омбудсмена, міністра соціальної політики, парламентарів та урядовців щодо реабілітації колишніх полонених.

"Зеленський поставив завдання підготувати та подати йому на початку наступного тижня чіткий план щодо заходів з реабілітації та допомоги всім, хто повернувся з полону. Працюватимемо для того, щоб вони отримали від держави все необхідне. Держава зобов'язана віддячити всім нашим героям", - сказав Єрмак.

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