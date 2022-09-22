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Фактично всі визволені з полону українські воїни потребують медичного лікування, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,полонені,обмін

Першочерговим завданням щодо звільнених із російського полону українців є їх повноцінне відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на прессслужбу Глави держави, про заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, частина визволених із полону військовослужбовців наразі перебувають у лікарнях Чернігова, більшість уже встигла зустрітися з рідними.

"Фактично всі потребують медичного лікування. Абсолютно всі потребують психологічної реабілітації. Таке доручення дав президент - забезпечити реабілітацію. Наразі триває робота. Буде залучено найкращих фахівців. Дев'ятеро прикордонників, відповідно, у лікарні для прикордонників. Головне для нас наразі забезпечити їх повноцінне відновлення", - заявив Монастирський на брифінгу в Офісі президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чим більше полонених окупантів, тим більше шансів, що всі українські захисники повернуться додому, - Резніков

Як повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, усі перебувають у різному стані.

"На жаль, це правда. Є особи, які перебувають у фізично більш-менш нормальному стані за винятком хронічного недоїдання. Є особи, щодо яких застосовувалися жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких людей, яких ми повернули, досить високий", - сказав він.

Вже завтра, за словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, за дорученням президента України збереться велика нарада за участю омбудсмена, міністра соціальної політики, парламентарів та урядовців щодо реабілітації колишніх полонених.

"Зеленський поставив завдання підготувати та подати йому на початку наступного тижня чіткий план щодо заходів з реабілітації та допомоги всім, хто повернувся з полону. Працюватимемо для того, щоб вони отримали від держави все необхідне. Держава зобов'язана віддячити всім нашим героям", - сказав Єрмак.

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Автор: Роман Свиридович
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Без Ермака в данной ситуации нельзя обойтись? Да и к чему очередная нарада? У нас что разве нет отработанной процедуры реабилитации побывавших в плену у орков или всему кэривныцтву обязательно надо пропиарится на освобождённых и показать свою трогательную заботу о них? Остальных думайте как освобождать, медведчуки закончились, а народа нашего там ещё много
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22.09.2022 21:54 Відповісти
Нагадую, що звільнення людей та територій відбуваються тільки дякуючи вчасному розмінуванню Чонгару.
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22.09.2022 21:55 Відповісти
красивое ...........закончилась любовь , завяли помидоры орков.

https://youtu.be/_QjlTzhxsGc
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22.09.2022 21:56 Відповісти
Дякуємо,що повідомив. Цікаво,чому так сталося?
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22.09.2022 22:03 Відповісти
«7 мільярдів»…
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22.09.2022 22:08 Відповісти
ото без доручення Боневтіка не здогадались би провести реабелтацію..треба ще видати наказ з розподілом повноважень й кожному окремо письмове доручення згідно з наказом..все доведе до абсурду..
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22.09.2022 22:12 Відповісти
медведчук теж потребує медичного лікування?
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22.09.2022 22:32 Відповісти
Каким хером монастирський к етой теме? Он теперь врач? Всякая погань примазивается к ердогану. При всем неуважении к последнему, - ето его заслуга. Нехрен пиарится на чужой теме.
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23.09.2022 08:06 Відповісти
 
 