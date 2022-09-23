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Визволені полонені жодного разу не бачили представників Червоного Хреста, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про стан звільнених з полону українських захисників та умови їхнього утримання в полоні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо фізичного та морально-психологічного стану звільнених українських захисників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Лубінця, багато звільнених мають проблеми зі здоров'ям.

"Хлопці розповідали, що їх тримали в жахливих умовах. Дуже мала кількість їжі їм надавалася. Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Була обмежена кількість води. І не давали засоби особистої гігієни", - зауважив Лубінець.

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Він додав, що керівництво та відомих бійців полку "Азов" тримали в одиночних камерах.

"Я вчора спілкувався з хлопцями, які розповідали, що вони більш ніж 120 днів були в "одиночці". Один навіть не міг спілкуватися. Він так і сказав, що "мені треба якийсь час - згадати, як це - спілкуватися з людьми, бо я перебував узагалі сам", - сказав омбудсмен.

Він підсумував, бійці потребують медичної допомоги.

"Щодо психологічного стану, то можу тут сказати: нічого у Російської Федерації не вийшло - поламати, зламати... Я не побачив жодного нашого військовослужбовця, який був би зламаний. Всі як бачили, що вони вже вдома, всі посміхалися, всі дякували", - розповів Лубінець.

Він наголосив, що до бійців у полоні застосовувалися тортури.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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23.09.2022 01:41
+10
Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста Джерело: https://censor.net/ua/n3369031

Лубенец - 100 баллов . ПОРА НАДАВАТЬ ПО МОРДАСАМ ТОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ ( продажным менеджерам)
И не забыть бахнуть по крымскому мосту
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23.09.2022 02:07
+9
Ну и нахрена та сраная организация? Зато у нас красный крест живет и контролирует чтобы мы пленным не забывали икру с маслом давать
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23.09.2022 02:23
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23.09.2022 01:41 Відповісти
Крутая картинка
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23.09.2022 02:08 Відповісти
лаконично.....
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23.09.2022 02:22 Відповісти
Про Эмнисти правда, про Красный Крест-так хотелось бы Зеленскому, шо мол, "это мне Крест пообещал, шо Азовцев не будут держать в заключении". А что , Лубинец не знает, что Крест элементарно не допускали? С таким же успехом можно и про Лубенца то же самое сказать--"не видели Лубенца..".
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23.09.2022 10:50 Відповісти
Їх тупо не допускають ! Якого *** він до**ався ?!
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23.09.2022 03:09 Відповісти
Зеленський брехло.
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23.09.2022 07:11 Відповісти
Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста Джерело: https://censor.net/ua/n3369031

Лубенец - 100 баллов . ПОРА НАДАВАТЬ ПО МОРДАСАМ ТОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ ( продажным менеджерам)
И не забыть бахнуть по крымскому мосту
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23.09.2022 02:07 Відповісти
Ну и нахрена та сраная организация? Зато у нас красный крест живет и контролирует чтобы мы пленным не забывали икру с маслом давать
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23.09.2022 02:23 Відповісти
Так Україна мабудь і гроши в той Хрест сплачує
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23.09.2022 02:41 Відповісти
Т,е ты предлагаешь Украине не платить и выйти из Креста ?
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23.09.2022 10:59 Відповісти
...бо представникі Міжнародного комітету Червоного Хреста
ставлять крапельниці Дімону медведєву
після перепою
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23.09.2022 02:37 Відповісти
кто бы сомневался
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23.09.2022 04:07 Відповісти
Ну і нафіга оті "міжнародні" організації?
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23.09.2022 05:08 Відповісти
Дональд Трамп не як приклад, а як історичний факт:під час правління свого багато обісрав організацій, котрі існують на тілі ці планети й мало рухається, а лиш споживають гроші та жирують. Червоний крєст і є одною з таких.
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23.09.2022 06:54 Відповісти
Так для чого ми тоді допускаємо червоних хрест до членів терористичного утворення рф? Треба показово їм заборонити. Зробити свою організацію замінник разом із партнерами і допускати лише її, роблячи з цього виставу та показуючи що червоний хрест це зашкварене нацистсько-терористичне гівно.
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23.09.2022 08:18 Відповісти
Люди, які пишуть дурню типу "ПОРА НАДАВАТЬ ПО МОРДАСАМ ТОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ", нічого не знають про історію швейцарського Червоного Хреста, про його можливості та інструменти. Що пропонують ті, хто пише дурню, - взяти ЧХ та відправити в Кацапію полк швейцарської піхоти, щоб прорватись в Оленівку?
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23.09.2022 08:24 Відповісти
На історію насрати. Не ховайте за нею факти підтримки крєстом **********.
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23.09.2022 08:55 Відповісти
Ти диви яке! Ну давай хвакти. Але тільки факти, а не ідіотизми про куплений кацапами ЧХ.
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23.09.2022 09:01 Відповісти
При всій зневазі до ЧХ, скільки разів лубінець провідав хлопців, яких ви самі і відправили у полон?
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23.09.2022 10:25 Відповісти
Лубинец специально сделал вброс для " полезных лайкающих идиотов", что бы отвести внимание от самого главного факта-Зеленский сам бросал дополнительные силы в котел окружения, где до передовых позиций ВСУ было больше 100 км. Это Зеленский отправил Азовцев в заключение.Теперь Лубинца выпусиили и троллей Подоляка, что бы хейтерить Красный крест, а не власть. Сработало, имбецилов у нас хватает.
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23.09.2022 10:56 Відповісти
 
 