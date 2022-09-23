Визволені полонені жодного разу не бачили представників Червоного Хреста, - Лубінець
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про стан звільнених з полону українських захисників та умови їхнього утримання в полоні.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо фізичного та морально-психологічного стану звільнених українських захисників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Лубінця, багато звільнених мають проблеми зі здоров'ям.
"Хлопці розповідали, що їх тримали в жахливих умовах. Дуже мала кількість їжі їм надавалася. Жодного разу вони не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Була обмежена кількість води. І не давали засоби особистої гігієни", - зауважив Лубінець.
Він додав, що керівництво та відомих бійців полку "Азов" тримали в одиночних камерах.
"Я вчора спілкувався з хлопцями, які розповідали, що вони більш ніж 120 днів були в "одиночці". Один навіть не міг спілкуватися. Він так і сказав, що "мені треба якийсь час - згадати, як це - спілкуватися з людьми, бо я перебував узагалі сам", - сказав омбудсмен.
Він підсумував, бійці потребують медичної допомоги.
"Щодо психологічного стану, то можу тут сказати: нічого у Російської Федерації не вийшло - поламати, зламати... Я не побачив жодного нашого військовослужбовця, який був би зламаний. Всі як бачили, що вони вже вдома, всі посміхалися, всі дякували", - розповів Лубінець.
Він наголосив, що до бійців у полоні застосовувалися тортури.
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Лубенец - 100 баллов . ПОРА НАДАВАТЬ ПО МОРДАСАМ ТОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ ( продажным менеджерам)
И не забыть бахнуть по крымскому мосту
ставлять крапельниці Дімону медведєву
після перепою