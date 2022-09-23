ЄС планує домовитись про обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg
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Держави-члени ЄС хочуть упродовж кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Поштовх набрав обертів після того, як президент РФ Путін оголосив про "часткову мобілізацію" військ у зв’язку з ескалацією російської війни в Україні, і, ймовірно, буде включений до нового пакету санкцій, який запропонує Європейська комісія, повідомляють джерела. Обмеження вирівняло б ЄС із зусиллями США утримати вартість сирої нафти від стрімкого зростання та вдарити по доходах Москви.
Як зазначили співрозмовники агентства, попри нові зусилля з боку Єврокомісії та деяких держав-членів, план зіштовхується з багатьма перешкодами й позитивний результат не є само собою зрозумілим. Зазначається, що рішення про санкції вимагають одностайності й особливо складні в цій ситуації, оскільки в кожного члена ЄС свої енергетичні потреби.
Представники країн-членів ЄС зустрінуться з Єврокомісією у вихідні, щоб обговорити нові санкції, які, окрім обмеження на постачання нафти, можуть містити додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб і секторів, таких як технології та предмети розкоші.
За словами співрозмовників, багато деталей ще належить узгодити, зокрема, за якою ціною встановити ліміт.. Також залишається незрозумілим, як такий ліміт буде застосовуватися поряд з ембарго ЄС на російську нафту і забороною на послуги, необхідні для її доставки, узгодженими раніше цього року. У всякому разі існує певний ступінь терміновості, оскільки граничний рівень цін має бути ухвалений до того, як заходи ЄС набудуть чинності 5 грудня.
Представники національних урядів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої угоди щодо обмеження цін перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня. Але одним із найбільших знаків питання буде Угорщина.
Залишається незрозумілим, наскільки ефективним буде режим обмеження цін, особливо з огляду на те, що деякі з найбільших покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією, не погодилися приєднатися до нього. Офіційні особи США стверджують, що обмеження цін може спрацювати, навіть якщо багато покупців офіційно не приєднаються до коаліції, оскільки вони все одно зможуть використовувати цю систему як важіль тиску в переговорах із Москвою.
Як пише Bloomberg, ухвалення обмеження вимагатиме від держав-членів відкласти національні інтереси на користь європейської солідарності. Країни ЄС, які отримали винятки для нафти, що надходить їхніми трубопроводами, захочуть забезпечити їхнє збереження, в той час, як країни, що імпортують нафту морем, можуть спробувати пов'язати обмеження цін із передбаченим наразі повним ембарго на морські поставки, щоб зрівняти умови.
"Країни, такі як Греція, Кіпр і Мальта, можуть спробувати захистити свою промисловість від цих заходів", - додав співрозмовник Bloomberg.
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Это все тупиковый путь, путей обхода выше десяти, а скорость прикрытия этих лазеек - месяцы. Лучше стройте трубопровод и газопровод через Турцию и Сирию к странам Персидского залива, но для этого надо ликвидировать Асада и освободить Сирию. Сделайте это, это стратегически самое лучшее решение для нанесения ущерба кацапам. Убейте эту гниду, господи, просто расстреляйте ракетами, там уже и почти всего ПВО нету. Давно можете это сделать, просто нет политической воли.
Потрібен механізм, яким буде призводити до зростання ціни втрат агресора - путінської росії, компенсував коливання цін на ринках Західу та покривав постачання зброї. Механізм також має впливати на країни третього світу, які на пряму не залученні до війни, але користуються заниженими цінами режиму путіна на сировинні матеріали.
Таким ринковим механізмом можуть бути санкційні - ф'ючерси, які країни Заходу, можуть виставляти на торгівельні майданчики. Перше - їх особливістю є те що вони прив'язанні до мінімальних цін сировинних матеріалів, які експортує Росія. Друге умовою їх виконання є перемога України проти агресії із поверненням окупованих територій на стан 1991 року. Третє - повернення пост путінської Росії можливе на ринки Заходу, тільки після їх визнання, як зобов'язань. Тобто, до перемоги України країни заходу можуть випускати цінні папери, які компенсують витрати на постачання зброї та гуманітарної дороги Заходу. Для запуску цього механізму потрібна домовленість між країнами G7 та ЕС, для формування центрів емісії санкційних - ф'ючерсів. ЕС має через цей механізм компенсувати витрати для країн, які приймають участь в допомозі України, але не входять в G7. Наприклад - країни східної Європи. Звичайно запропонована модель, потребує доопрацювання відповідними фахівцями.
Маючи цей механізм, виникає вплив на пост путінську політичну еліту в Росії. Для режиму путіна продовження війни означає, збільшення ціни війни. Визнання режимом путіни цих зобов'язань для пост путінської не потрібне. З іншого боку пост путінська Росія отримає механізм зацікавлення в збереження територіальної цілісності в нових процесах Заходу та зацікавленість можливість демократичних реформ.
Поява санкційних - ф'ючерсів під час війни частково стабілізує ринки Заходу по цінах, та має джерело компенсації росту цін як антиінфляційний механізм.
Для країн третього світу виникає проблема доступу до експорту пост путінської Росії після закінчення війни, тому що весь експорт буде направлений на погашення санкційних - ф'ючерсів. Щоб мати доступ до експорту їм треба приєднуватись до санкцій Заходу та мати доступність до купівлі санкційних - ф'ючерсів.