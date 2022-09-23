ЄС планує домовитись про обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg

Держави-члени ЄС хочуть упродовж кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Поштовх набрав обертів після того, як президент РФ Путін оголосив про "часткову мобілізацію" військ у зв’язку з ескалацією російської війни в Україні, і, ймовірно, буде включений до нового пакету санкцій, який запропонує Європейська комісія, повідомляють джерела. Обмеження вирівняло б ЄС із зусиллями США утримати вартість сирої нафти від стрімкого зростання та вдарити по доходах Москви.

Як зазначили співрозмовники агентства, попри нові зусилля з боку Єврокомісії та деяких держав-членів, план зіштовхується з багатьма перешкодами й позитивний результат не є само собою зрозумілим. Зазначається, що рішення про санкції вимагають одностайності й особливо складні в цій ситуації, оскільки в кожного члена ЄС свої енергетичні потреби.

Представники країн-членів ЄС зустрінуться з Єврокомісією у вихідні, щоб обговорити нові санкції, які, окрім обмеження на постачання нафти, можуть містити додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб і секторів, таких як технології та предмети розкоші.

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За словами співрозмовників, багато деталей ще належить узгодити, зокрема, за якою ціною встановити ліміт.. Також залишається незрозумілим, як такий ліміт буде застосовуватися поряд з ембарго ЄС на російську нафту і забороною на послуги, необхідні для її доставки, узгодженими раніше цього року. У всякому разі існує певний ступінь терміновості, оскільки граничний рівень цін має бути ухвалений до того, як заходи ЄС набудуть чинності 5 грудня.

Представники національних урядів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої угоди щодо обмеження цін перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня. Але одним із найбільших знаків питання буде Угорщина.

Залишається незрозумілим, наскільки ефективним буде режим обмеження цін, особливо з огляду на те, що деякі з найбільших покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією, не погодилися приєднатися до нього. Офіційні особи США стверджують, що обмеження цін може спрацювати, навіть якщо багато покупців офіційно не приєднаються до коаліції, оскільки вони все одно зможуть використовувати цю систему як важіль тиску в переговорах із Москвою.

Як пише Bloomberg, ухвалення обмеження вимагатиме від держав-членів відкласти національні інтереси на користь європейської солідарності. Країни ЄС, які отримали винятки для нафти, що надходить їхніми трубопроводами, захочуть забезпечити їхнє збереження, в той час, як країни, що імпортують нафту морем, можуть спробувати пов'язати обмеження цін із передбаченим наразі повним ембарго на морські поставки, щоб зрівняти умови.

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"Країни, такі як Греція, Кіпр і Мальта, можуть спробувати захистити свою промисловість від цих заходів", - додав співрозмовник Bloomberg.