Поранено російського командира 144 мотострілецької дивізії Цокова. У ростовський шпиталь доставлено 105 тіл загиблих окупантів, - Генштаб

Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, його евакуйовано 20 вересня поточного року.

"З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці, 19 вересня, представники 1 армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я.

У період з 18 по 20 вересня цього року, у Луганському СІЗО, представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених.

"В рамках виконання заходів часткової мобілізації, окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги", - інформують у Генштабі.

Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.

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На базі московського загальновійськового командного училища, у період з 26 вересня по 24 жовтня, російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.