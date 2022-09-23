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армія РФ (13497) війна (56544) Генштаб ЗС (4520) мобілізація (1458) втрати (3823)

Поранено російського командира 144 мотострілецької дивізії Цокова. У ростовський шпиталь доставлено 105 тіл загиблих окупантів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,ліквідація

Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, його евакуйовано 20 вересня поточного року.

"З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці, 19 вересня, представники 1 армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я.

У період з 18 по 20 вересня цього року, у Луганському СІЗО, представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених.

"В рамках виконання заходів часткової мобілізації, окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги", - інформують у Генштабі.

Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.

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На базі московського загальновійськового командного училища, у період з 26 вересня по 24 жовтня, російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Чавимо далі лаптеноїдів,без жалю та сумніву...
Якщо сьогодні ми не знищимо їх,то завтра вони прийдуть вбивати нас та наших дітей.

Слава ЗСУ! Ми незламні!
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23.09.2022 07:49
+9
144-я дівізія з західного округу, який повинен захищатися від злого НАТО. Там же добре проріджені у Харківській області 1-а танкова армія і 11-й армійський корпус (ті, що залишили нам на пару бригад бронетехніки). Беручи до уваги ще капітальне знищення 200-ї бригади північного флоту, переброску на війну не меньш 80% військ з Карелії, переброску не меньше половини ППО, захищаючого Пітер - це *******, війська НАТО при бажанні можуть спокійно, без єдиного пострілу, дійти до мАскви.
Тому ********* на дії країн Балтії (закриття кордону, знос пам`ятників і т.д.) майже не реагує, тільки жаль від відомства унилої конячки та виють на болотах пропогандони.
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23.09.2022 08:02
+7
А "Цоков" - це ще один "русский" "- славянин"? Судячи з прізвища - це якийсь дагестанець! То який він має стосунок до "славян" і "русских"?
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23.09.2022 07:31
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Всем 105 срочно клизму! Ребят ещё можно спасти.
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23.09.2022 07:24 Відповісти
А "Цоков" - це ще один "русский" "- славянин"? Судячи з прізвища - це якийсь дагестанець! То який він має стосунок до "славян" і "русских"?
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23.09.2022 07:31 Відповісти
Глаз узкий - значит русский.
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23.09.2022 07:55 Відповісти
Осетин думаю
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23.09.2022 07:59 Відповісти
Цоков Олег Юрьевич. Відкрийте вікі. Жив мабуть колись на московії такий собі пан Цок. А його холопів назвали Цокови. Пан, мабуть дуже багато цокався.
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23.09.2022 08:31 Відповісти
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23.09.2022 08:35 Відповісти
Один вагон з трупами вони ж і розвалили тому тільки 105 , а не 210
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23.09.2022 07:34 Відповісти
105 новеньких белых лад ждут возле морга своих хероев а победители уже в фойе концертного зала на гала концерте кобздона.
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23.09.2022 07:37 Відповісти
Чавимо далі лаптеноїдів,без жалю та сумніву...
Якщо сьогодні ми не знищимо їх,то завтра вони прийдуть вбивати нас та наших дітей.

Слава ЗСУ! Ми незламні!
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23.09.2022 07:49 Відповісти
Ну що,як вас там,"рАстовчане",повЭсточку вже получили🤓
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23.09.2022 07:50 Відповісти
Цоков. Явно осетин. Це він дослужився до генерала у кацапів, щоб мститись українцям-біндєровцам за Беслан. Дивні вони ці осетини.
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23.09.2022 07:51 Відповісти
144-я дівізія з західного округу, який повинен захищатися від злого НАТО. Там же добре проріджені у Харківській області 1-а танкова армія і 11-й армійський корпус (ті, що залишили нам на пару бригад бронетехніки). Беручи до уваги ще капітальне знищення 200-ї бригади північного флоту, переброску на війну не меньш 80% військ з Карелії, переброску не меньше половини ППО, захищаючого Пітер - це *******, війська НАТО при бажанні можуть спокійно, без єдиного пострілу, дійти до мАскви.
Тому ********* на дії країн Балтії (закриття кордону, знос пам`ятників і т.д.) майже не реагує, тільки жаль від відомства унилої конячки та виють на болотах пропогандони.
показати весь коментар
23.09.2022 08:02 Відповісти
Сдыхают "ваньки" по плану. Что тут скажешь? Генетическая тупость....генетическое рабство..генетическая ненависть не к таким,как они..генетический алкоголизм ..
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23.09.2022 08:24 Відповісти
хреново, що поранили несмертельно; але краще, ніж би взяли в полон - бо ЄрЗе віддали б його ***** "за так", як того генерала сичового.
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23.09.2022 08:25 Відповісти
Маєм надію, що це несмертельне викликає пекельні муки і він просить, щоб його добили
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23.09.2022 08:42 Відповісти
Що за країна така?Що за бидляче населення в ній живе?Чого цим БАРАНАМ не вистачало?Газ,нафта,корисні копалини.От якби ще МІЗКИ природа дала.
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23.09.2022 08:34 Відповісти
кацапы, отъ.битесь от нас
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23.09.2022 08:34 Відповісти
Давити як колорадських жуків.
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23.09.2022 09:11 Відповісти
Ці вже не зможуть взяти участь у поході "На Берлин" через Монголію. Не встигли
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23.09.2022 09:50 Відповісти
жаль, что ******* не убило...
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23.09.2022 09:56 Відповісти
На святе замахнулись - на охороців всіх мастей. Це ж опора нації!!!
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23.09.2022 11:48 Відповісти
 
 