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підпал (497) Росія (47244) військкомат (374) мобілізація (1458)

За два дні мобілізації скоєно вже дев’ять підпалів військкоматів та будівель адміністрацій у Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

молотова,коктейль

Унаслідок підпалів пошкоджені не лише війсккомати, але й поштові відділення та адмінбудівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, випадки зібрало видання Sota. 

У місті Вільному Амурській області невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у будівлю військкомату. Пляшка впала на асфальт і спалахнула – вогонь пошкодив фасад будівлі.

Рано-вранці в Хабаровську невідомий заклав два "коктейлі Молотова" між віконних ґрат військкомату і підпалив їх. В результаті лопнули шибки, пожежу загасили співробітники військкомату. На місці знайшли дві пляшки та сірники.

У селі Цілинному Алтайського краю спалахнув Будинок культури, де розташовані також і адміністрація сільради та відділення "Пошти Росії". Поштовий офіс вигорів повністю, у приміщенні адміністрації вогнем пошкодджено стелю.

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Також уночі в місті Камишині Волгоградської області невідомі кинули "запальний предмет" до районної адміністрації. Як розповіли у місцевому МНС, будівлі завдано незначної шкоди.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Кто не спрятался ,тот в военкомат)
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23.09.2022 12:30
+2
Так даже веселее. Если уничтожат списки резервистов, то просто будут хватать мужиков на улице. При этом росгвардии абсолютно точно будут спускать сверху палочную систему с определенным количеством пойманных мужчин. И росгвардия тут будет абсолютными рабами, ведь при увольнении их мгновенно отвезут на войну. И они будут хватать еще и еще, догонять, стрелять по ногам, чтобы еще палку заработать и выслужиться. Потом будут хватать друг друга (мусора то есть), срывать с него форму и отправлять на фронт.

А в это время ни одного азиата брать не будут. Кавказцев возьмут в заградотряд и там их братья сразу укомплектуют хорошей формой и броней, снятой с очередного ваньки-встаньки.

Особенно забавно смотреть на кацапские телеграм-каналы, где многие считают, что создается русский дух, где русью пахнет. Что русня научиться воевать. Эти дебилы даже в армии не служили и не понимают, что такое современная кацапская армия. И что там кавказцы просто в жопу трахать будут эту русню, заберут у них все, что у них есть, заставят всех их родственников платить, затем специально сдадут нам их позицию (за блок сигарет в скотче обмотанным с дрона, который им скинем), чтобы их всех там перебили и они затем уже с родственников выбьют деньги, когда те получат гробовые.
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23.09.2022 12:28
+2
По всей роисси - военкоматерная ругань...
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23.09.2022 12:32
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Яка нахєр мені різниця що там горить в кацапів, ЗЕлена скотиняка довело країну до злиднів, чоловіки які заробляли на їжу за кордоном сидять без роботи, тут вже час самим палити "слуг урода"
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23.09.2022 12:26 Відповісти
не на часі
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23.09.2022 13:23 Відповісти
Так даже веселее. Если уничтожат списки резервистов, то просто будут хватать мужиков на улице. При этом росгвардии абсолютно точно будут спускать сверху палочную систему с определенным количеством пойманных мужчин. И росгвардия тут будет абсолютными рабами, ведь при увольнении их мгновенно отвезут на войну. И они будут хватать еще и еще, догонять, стрелять по ногам, чтобы еще палку заработать и выслужиться. Потом будут хватать друг друга (мусора то есть), срывать с него форму и отправлять на фронт.

А в это время ни одного азиата брать не будут. Кавказцев возьмут в заградотряд и там их братья сразу укомплектуют хорошей формой и броней, снятой с очередного ваньки-встаньки.

Особенно забавно смотреть на кацапские телеграм-каналы, где многие считают, что создается русский дух, где русью пахнет. Что русня научиться воевать. Эти дебилы даже в армии не служили и не понимают, что такое современная кацапская армия. И что там кавказцы просто в жопу трахать будут эту русню, заберут у них все, что у них есть, заставят всех их родственников платить, затем специально сдадут нам их позицию (за блок сигарет в скотче обмотанным с дрона, который им скинем), чтобы их всех там перебили и они затем уже с родственников выбьют деньги, когда те получат гробовые.
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23.09.2022 12:28 Відповісти
Кацапстан згорить і без нашоі допомоги
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23.09.2022 12:30 Відповісти
Кто не спрятался ,тот в военкомат)
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23.09.2022 12:30 Відповісти
По всей роисси - военкоматерная ругань...
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23.09.2022 12:32 Відповісти
это внуки сироги тюленина та любки шевцовой шалят )) но внуки пошли не в дидов, поджигать не умеют.
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23.09.2022 12:34 Відповісти
Ось тільки не треба паплюжити ім'я Любові Шевцової, яка була зв'язковою проводу УПА на Донбасі. Краще вчіть історію, ніж отаке писат
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23.09.2022 12:40 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))))))))!
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23.09.2022 12:41 Відповісти
Внуки Зои Касмодемянской
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23.09.2022 13:47 Відповісти
Пітьма мобілізує живу силу на війну з Україною.
Що раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Схема алгоритму тут.
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23.09.2022 13:25 Відповісти
нехай ще касапи почитають в гуглі від досвідчених осіб, як можна відкосити від мобілізації.
Там є навіть такі, які відкосили аж чотири рази.
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23.09.2022 21:15 Відповісти
 
 