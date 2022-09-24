За два дні мобілізації скоєно вже дев’ять підпалів військкоматів та будівель адміністрацій у Росії
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Унаслідок підпалів пошкоджені не лише війсккомати, але й поштові відділення та адмінбудівлі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, випадки зібрало видання Sota.
У місті Вільному Амурській області невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у будівлю військкомату. Пляшка впала на асфальт і спалахнула – вогонь пошкодив фасад будівлі.
Рано-вранці в Хабаровську невідомий заклав два "коктейлі Молотова" між віконних ґрат військкомату і підпалив їх. В результаті лопнули шибки, пожежу загасили співробітники військкомату. На місці знайшли дві пляшки та сірники.
У селі Цілинному Алтайського краю спалахнув Будинок культури, де розташовані також і адміністрація сільради та відділення "Пошти Росії". Поштовий офіс вигорів повністю, у приміщенні адміністрації вогнем пошкодджено стелю.
Також уночі в місті Камишині Волгоградської області невідомі кинули "запальний предмет" до районної адміністрації. Як розповіли у місцевому МНС, будівлі завдано незначної шкоди.
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А в это время ни одного азиата брать не будут. Кавказцев возьмут в заградотряд и там их братья сразу укомплектуют хорошей формой и броней, снятой с очередного ваньки-встаньки.
Особенно забавно смотреть на кацапские телеграм-каналы, где многие считают, что создается русский дух, где русью пахнет. Что русня научиться воевать. Эти дебилы даже в армии не служили и не понимают, что такое современная кацапская армия. И что там кавказцы просто в жопу трахать будут эту русню, заберут у них все, что у них есть, заставят всех их родственников платить, затем специально сдадут нам их позицию (за блок сигарет в скотче обмотанным с дрона, который им скинем), чтобы их всех там перебили и они затем уже с родственников выбьют деньги, когда те получат гробовые.
Що раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Схема алгоритму тут.
Там є навіть такі, які відкосили аж чотири рази.