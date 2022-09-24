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Угорщина продовжить видавати візи росіянам, - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сійярто

Угорщина не має наміру відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, зокрема багаторазових.

 Про це в п'ятницю заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ.

"Є чітка методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно, ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури", - сказав він.

Сіярто додав, що йдеться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові.

"Питання віз — це питання в рамках шенгенських угод. Рішення про те, що ми повинні припинити видачу шенгенських віз росіянам, не приймалося", - заявив глава МЗС Угорщини.

Водночас, він додав, що поважає представників інших країн, які заявили, що не видаватимуть візи російським громадянам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заявляє, що ЄС не повинен розглядати нові санкції проти Росії, - Reuters

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Замість мад'яр у ЄС та НАТО повинна бути Україна.

Коли Європа вже виправить цю помилку!?
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24.09.2022 00:37
+18
мені здається пора проти мадяр санкції вводити .
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24.09.2022 00:33
+14
****** так і сказав: мадьяри смоктали, смокчуть і смоктатимуть у москалоти, аж поки не закукарєкають "па рускі"...
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24.09.2022 00:37
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Рассматривать чьи-то действия как низкие, подлые, отвратительные или порочные - значит придавать неоправданное значение личности их свершившего, то есть - потакать его чувству собственной важности.
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24.09.2022 00:28 Відповісти
а как кацапы будут попадать в Венгрию даже если визу дадут
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24.09.2022 00:54 Відповісти
Угорським цуцикам головне підкреслити свою відданість пуйлу.
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24.09.2022 00:59 Відповісти
Та хай видає і приймає масово до себе кацапів. Бо коли їх там набереться достатньо то вони влаштують там такий РЮЦКІЙ МІР. що ******* прибють самі свого Орбана. А було б добре відпустити мадярів до СССР 2.0. Щоб пожили на колимських лісозаготовках та трохи померзли за баланду
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24.09.2022 01:04 Відповісти
Как в совковом фильме "Бронзовая птица", когда пиоэнэры пришли к художнику просить лодку, он говорит "Лодку? Бери", "А ключ от лодки?", "А ключ не дам".
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24.09.2022 08:53 Відповісти
Самолетом из Минска или Тбилиси
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24.09.2022 11:30 Відповісти
через жопу Калиниград?
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24.09.2022 17:09 Відповісти
Самобегом.
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24.09.2022 23:06 Відповісти
Угорщина и ЕС два несовместимых понятия !!! Вся верхушка просто продалась на корню -- конченные ********** ублюдки
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24.09.2022 06:31 Відповісти
тільки ту верхушку хтось обрав . як у нас янелоха і зе-слуг .
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24.09.2022 15:15 Відповісти
(с) Кастанеда
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24.09.2022 15:26 Відповісти
Ну, ок, гівнюк, а як русня буде користуватися цими виданими вами візами, як по цим візам сусідні з руснею країни перестануть пускати русню.
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24.09.2022 00:30 Відповісти
Через 3и страны, типа Турции будут лететь. Правда только женщины, старики и дети. Остальных не выпустит сама рашка.
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24.09.2022 02:52 Відповісти
Бурятам, чукчам та тувинцям, як спорідненим генетично, відмови не буде.
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24.09.2022 00:33 Відповісти
*******- никто и не сомневался
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24.09.2022 00:33 Відповісти
Мандзьохи
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24.09.2022 00:38 Відповісти
мені здається пора проти мадяр санкції вводити .
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24.09.2022 00:33 Відповісти
Я в цьому навіть не сумнівався. Я не знаю як цей сіярто дивиться в очі своїй дружині, після того що кацапи витворяють з ним йому має бути гидко.
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24.09.2022 00:34 Відповісти
певно найдешевший народ в Європі ці *******,раз їх кацапосвині оптом скупили...
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24.09.2022 00:36 Відповісти
Замість мад'яр у ЄС та НАТО повинна бути Україна.

Коли Європа вже виправить цю помилку!?
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24.09.2022 00:37 Відповісти
С 24ого февраля это стало очевидно. Думаю, после войны эту ошибку исправат. Но хотелось бы чтоб и до окончания войны.
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24.09.2022 02:55 Відповісти
****** так і сказав: мадьяри смоктали, смокчуть і смоктатимуть у москалоти, аж поки не закукарєкають "па рускі"...
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24.09.2022 00:37 Відповісти
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24.09.2022 09:05 Відповісти
В Венгрии порноиндустрия и проституция на подъеме, так что московским и питерским Машкам там будут рады,
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24.09.2022 00:37 Відповісти
Это в Чехии порноиндустрия.
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24.09.2022 02:36 Відповісти
Вам виднее)))
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24.09.2022 02:50 Відповісти
В Чехії Німечинні Японії також є порноіндустрія - але там також є Skoda Tatra BMW Bosh Toyota Sony одне другому не заважає. А в Угорщині тільки порноіндустрія.
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24.09.2022 04:20 Відповісти
Мерзоти
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24.09.2022 00:38 Відповісти
Сцiярто
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24.09.2022 00:43 Відповісти
В Европе их тоже многие не понимают....Говорят все из-за сложного, венгерского языка....
Вокруг одни славяне, германцы и романцы, а учить АНГЛИЙСКИЙ(как фины или эстонцы), венгры не хотят....
Поэтому никто в Европе не читает их прессу, никто не знает, что там пишут, не интересуются, что происходит в этой стране...
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24.09.2022 00:51 Відповісти
Они с финами - родственные народы. Что ещё раз показывает, что дело не в национальности, а в обычаях и истории народа.
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24.09.2022 02:56 Відповісти
Они родственные...но фины и эстонцы, а еще шведы - наверное ПЕРВОЕ МЕСТО в Европе, по владению английским языком(кроме англоязычных стран)...
Немцы тоже хорошо знают английский, но очень сильные патриоты своего немецкого языка....Они могут с тобой разговаривать на английском, но если ты заговоришь на немецком...все, ты уже для них свой, почти немец😁😁😁даже на ломанном, и с акцентом...оч немцы это любят....
Ну а ВЕНГРЫ - тупо жуткие НАЦИОНАЛИСТЫ и ФАНАТИКИ ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА...английский, и языки соседей не знают, и не хотят знать....
В центральной Румынии, есть такой венгерский анклав СЕКЕИ....Так эти мадьяроки, не то что английского не знают...но и государственного, румынского....❗❗❗много столетий там живут...
А ещё, Мадьяроки, как и москали -.это народы глубоко травмированы своим имперским прошлым....Хотя в Австро-Венгерской империи Габсбургов....Венгрия, Будапешт..были второсортными за Австрию и Вену....
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24.09.2022 03:30 Відповісти
Дуже вірно описана ситуація. 👏
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24.09.2022 09:04 Відповісти
Мудяри - родичі кацапів. Прищ в Європі.
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24.09.2022 01:00 Відповісти
Нет, они близки к финам, а не к русне.
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24.09.2022 02:58 Відповісти
не так. це мова тришкі похожа, але по крові для мадяр ближче де сиктиквар. чуваши, башкіри. вони прийшли з тих країв ще 1000 років тому і це була орда. зараз ця орда в ЄС. це вже треш.
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24.09.2022 08:51 Відповісти
******, ви підари (в поганому сенсі цього слова)
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24.09.2022 01:20 Відповісти
А може мудяри скучили за батьківщиною, за Уралом?
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24.09.2022 01:25 Відповісти
Та хто б сумнівався.
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24.09.2022 01:31 Відповісти
Мадяри ***** з пляжу.
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24.09.2022 01:53 Відповісти
Кончені гандони , мадярня їб@ча .
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24.09.2022 03:26 Відповісти
мадьярам мабудь потрібно щоб кацапня повторила 1956 рік і нагадати про страту через повішення тодішнього прем"єр-міністра імре надя в 1958 році за державну зраду
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24.09.2022 03:40 Відповісти
Да выкиньте из ЕС уже этих цыган, продажные твари, яке ж воно кончене
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24.09.2022 03:41 Відповісти
Пардонте, румыны сидят ровно на жопе и не порхаются, вы цыган не обижайте, это не одно и тоже!!!
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24.09.2022 04:53 Відповісти
Явно, не всі паприкаші однаково корисні!
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24.09.2022 03:50 Відповісти
Да пусть пиз..т куда хотят!!! Глупые мадьяры еще сами волком взвоют!! Ну сколько проживешь в чужой стране без пособия и зарплаты. мес, два,три, а дальше?? А поедет туда явно не бомонд!! Работу пойди еще на всех найди, стекломой там не продаться, боярышника в аптеках нет... Все, беда... Да и сама по себе эта орда диких животных жить по нормальному не может, надо все засрать сломать *****..ть, и т.д.!! ПУСТЬ *****..Т!!!! Они их потом еще сами ссаной тряпкой будут выгонять!!!
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24.09.2022 04:52 Відповісти
То хай москалі у мадяр і сидять без права поїздки у інші країни ЄС
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24.09.2022 05:59 Відповісти
Цю гру вони будуть проводити поки хтось буде з ними домовлятися. Але це набридло вже не тільки нам
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24.09.2022 06:13 Відповісти
Венгрия-враг Европы?
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24.09.2022 07:51 Відповісти
Все из за безхребетности европейских политиков.То путину потакали.то Венгрия идёт вразрез всем.плюет на принципы-и молчат...никаких санкций.Потом проблемы будут похуже.если вовремя не останавливать
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24.09.2022 07:53 Відповісти
Поэтому в венгрию на отдых не ездим, там россия отдыхает.
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24.09.2022 07:57 Відповісти
Пора зробити так щоб угорськи шенгенські візи розповсюджувались лише на територію Венгрії
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24.09.2022 07:59 Відповісти
Кремлівські блюдолизи та прихвостні відробляють іудині срібники. Коли вже виженуть з Євросоюзу цю мадярську босоту?
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24.09.2022 08:00 Відповісти
Поясніть: як кацапу потрапити в угорщину, якщо туди не літають літаки з лаптєстану, і всі сусідні країни шенгену заборонили транзит?!!
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24.09.2022 08:02 Відповісти
Летиш в любую страну, куда можно с шенгенской визой выданной в роССии. Потом можеш даже не ехать в венгрию. Основание для нахождения в ЕУ - виза, выданная в венгрии и можеш чуток подзадержатся в другой стране.
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24.09.2022 08:14 Відповісти
Не на ту страну напали руЗЗКие
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24.09.2022 08:16 Відповісти
Ще одна недокраїна *********
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24.09.2022 08:27 Відповісти
Нє угорьщіна, а вєнгрія, патамушта онє ізобрєлі вєнігрет.
Гасударственьій ізьік скора будєт другой, болєє дружествєньій.
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24.09.2022 08:36 Відповісти
І через деякий час туди припреться якесь кацапське ЧВК "освобождать рускаязичних".
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24.09.2022 08:37 Відповісти
З Росії тепер можна тікати в Угорщину і показувати їм там Кузькіну мать. Для разнообразія.
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24.09.2022 08:57 Відповісти
От цікаво, буде такий час, коли Європа та Україна скаже мудярам - к **...ням!
Ні. Ми ж європейці. Мудяри - в сад, в магаданський сад.
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24.09.2022 08:57 Відповісти
Срочно организовать Погран границу с Угорщиной!а то эти мрази посыпятся по всей ЕС!
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24.09.2022 09:29 Відповісти
Треба викинуть ******* на парашу!!! Швидко вони забули 1958...
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24.09.2022 10:27 Відповісти
 
 