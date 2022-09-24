Угорщина продовжить видавати візи росіянам, - Сійярто
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Угорщина не має наміру відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, зокрема багаторазових.
Про це в п'ятницю заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ.
"Є чітка методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно, ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури", - сказав він.
Сіярто додав, що йдеться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові.
"Питання віз — це питання в рамках шенгенських угод. Рішення про те, що ми повинні припинити видачу шенгенських віз росіянам, не приймалося", - заявив глава МЗС Угорщини.
Водночас, він додав, що поважає представників інших країн, які заявили, що не видаватимуть візи російським громадянам.
Будь ласка, зачекайте...
жопуКалиниград?
Коли Європа вже виправить цю помилку!?
Вокруг одни славяне, германцы и романцы, а учить АНГЛИЙСКИЙ(как фины или эстонцы), венгры не хотят....
Поэтому никто в Европе не читает их прессу, никто не знает, что там пишут, не интересуются, что происходит в этой стране...
Немцы тоже хорошо знают английский, но очень сильные патриоты своего немецкого языка....Они могут с тобой разговаривать на английском, но если ты заговоришь на немецком...все, ты уже для них свой, почти немец😁😁😁даже на ломанном, и с акцентом...оч немцы это любят....
Ну а ВЕНГРЫ - тупо жуткие НАЦИОНАЛИСТЫ и ФАНАТИКИ ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА...английский, и языки соседей не знают, и не хотят знать....
В центральной Румынии, есть такой венгерский анклав СЕКЕИ....Так эти мадьяроки, не то что английского не знают...но и государственного, румынского....❗❗❗много столетий там живут...
А ещё, Мадьяроки, как и москали -.это народы глубоко травмированы своим имперским прошлым....Хотя в Австро-Венгерской империи Габсбургов....Венгрия, Будапешт..были второсортными за Австрию и Вену....
Гасударственьій ізьік скора будєт другой, болєє дружествєньій.
Ні. Ми ж європейці. Мудяри - в сад, в магаданський сад.