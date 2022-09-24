Мешканка Херсону здала окупантам відомості про 23 одномістян, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру мешканці м. Херсона, яка з березня 2022 року допомагає окупаційним військам РФ завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, з метою залякування та придушення опору місцевого населення підозрювана передала представникам РФ відомості про 23 людей, які становлять загрозу режиму окупаційної влади. До вказаних інформаторкою мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.

Підозрювана також влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації, де бере активну участь у її діяльності.

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 КК України).