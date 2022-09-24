Мешканка Херсону здала окупантам відомості про 23 одномістян, - Офіс Генпрокурора
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Повідомлено про підозру мешканці м. Херсона, яка з березня 2022 року допомагає окупаційним військам РФ завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, з метою залякування та придушення опору місцевого населення підозрювана передала представникам РФ відомості про 23 людей, які становлять загрозу режиму окупаційної влади. До вказаних інформаторкою мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.
Підозрювана також влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації, де бере активну участь у її діяльності.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/9iVAVa4JRcA
То звідки їм знати про хлорпікрін, коли на навчаннях видають дирявий протигаз 1962 р.в., і пробігаеш в ньому через намет з хлорпікріном 😀😀😀.
Ну вибіг, зняв протигаз, подихав, закурив "астру" чи "біломор-канал" та й всі справи...
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...
Та й "хлорпікрин" не такий вже й "безпечний" - при його сильному нагріванні він перетворюється на "фосген" В авіації Радянської Армії навіть спеціальні теплові генератори для цього були! А це вже "бойова" речовина (так мені наш хімік пояснював)
Гітлер побоявся застосувать хімічну зброю з простої причини - йому нібито передали слова Черціля: "Перше застосування хімічної зброї вермахтом проти Британії чи її союзників стане останнім - я заллю Німеччину іпритом у три пальці товщиною!"
- Господи! Да когда же всё закончится?
Тут **** стара (з сусіднього під"їзду) ,так єхидно:
- Кагда "наши" да Львова дайдут!
Глянув на неї - забрала відро і здриснула мовчки!
А потім розказували, що своїм сусідам (волонтеру і колишньому АТОвцю, що їй зробили зауваження за "похвальони" росіянам) заявила, що коли прийдуть росіяни, то вона ї першими "здасть"!
Ця погань гавкала на Україну і раніше Я їй сказав:
- Вам не нравится Украина? Езжайте к себе на родину - в Благовещенск!
- А мне там нечего делать! Есть нечего!
А знайома медсестра іший випадок розповіла: обстріляли місто Снаряд вдарив біля магазину де люди в черзі по хліб стояли Поранених в лікарню відвезли Надали допомогу і розклали по палатах У однієї бабці телефон був Довідалися кому з сусідів зателефонувать Повідомили що хазяйка в лікарні і попросили білизну, бо одяг закривавлений викинули
Приходять сусідки Приносять речі і кажуть:
- Читали ми ваш "твір" Миколаївна! Між трусами знайшли Гарна ви сусідка у нас! (Бабка в зошиті записи вела: Номер квартири, прізвище, ім"я, по-батькові і хто що поганого говорив проти Росії і Путіна)
Стаття 111-1. Колабораційна діяльність
карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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Стаття 111. Державна зрада
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Лярва зкацаплена жила в митній Україні більше 30 років поряд із сусідами та рідними ….
Пильнуймо Україну!,