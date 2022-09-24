УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5969 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 872 13
газ (2590) Німеччина (4540) перемовини (2484) Саудівська Аравія (113) Шольц Олаф (724)

Німеччина замість російського закупить газ у країнах Перської затоки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушив у поїздку країнами Аравійського півострова в пошуках можливості закупити енергоносії замість російських.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Шольц проведе переговори з головними представниками королівської родини Саудівської Аравії, включаючи наслідного принца Мухаммеда бен Салмана.

Під час дводенної поїздки канцлера, який супроводжує ділова делегація з провідних представників німецького бізнесу, Берлін сподівається підписати конкретні угоди в енергетичній сфері.

Очікується, що в рамках візита Шольца німецькі компанії підпишуть контракти на скраплений природний газ (ЗПГ) та водневу енергетику. Німеччина хоче отримувати енергію у всьому світі, і країни Перської затоки є однією з частин для досягнення цієї мети.

Також читайте: Росія не виграє цю війну, - Шольц

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Не знаю, что будет с газом в Европе, но знаю точно, что рядышком с лубянской мафией на скамеечке в Гааге должны сидеть и многие из европейских прикормленных политиков, не в меньшей степени, повинных во всём происходящем сегодня.
показати весь коментар
24.09.2022 16:54
+4
Меркель в штанях на мінімалках.....
показати весь коментар
24.09.2022 15:10
+2
В Болгарию увеличивают об'ем поставок из Баку по трубе через Турцию. Алжир тоже старается увеличить добычу по максимому. Норвегия так же само. Это то, что по трубам. Остальное закроют СПГ. Те платформы, которые стояли в Испании по приему СПГ и которые не использовались, сейчас от них с побережья авральными темпами строят трубу, чтобы закачивать в единую систему ЕС. Без газа не останется никто. Но как красиво будут смотреться со спутников горящин факелы буровых в Сибири!!!!
показати весь коментар
24.09.2022 16:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хоть щось розумне від "немецких ФИЛЬМОВ ДЛЯ ВЗРОСЛІХ"
Весь ЄС ніяк недодув, що руьцке свинья це окупант
показати весь коментар
24.09.2022 15:09 Відповісти
Меркель в штанях на мінімалках.....
показати весь коментар
24.09.2022 15:10 Відповісти
Это внебрачный сын меркельша и путлера с жиром…
показати весь коментар
24.09.2022 15:12 Відповісти
може щось починає доходити ?
показати весь коментар
24.09.2022 15:17 Відповісти
До кого?
показати весь коментар
24.09.2022 15:28 Відповісти
Хто заважав це їм зробити раніше🤔 Та Німчура виявились справжніми тормозами, а не фіни... хоча танки в них найкращі,- так вони кажуть 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
24.09.2022 15:18 Відповісти
Раньше люди выбирала лидером самого сильного , потом сильного и смелого , потом слегка умного , но не слабого и хитрожопого .
показати весь коментар
24.09.2022 15:18 Відповісти
Есть возможные проблемы у Германии со стабильным обеспечением энергоресурсов для немецкого производства, а значит экономике, а значит граждан этой страны Отсюда и некое виляние хвостом- правительство боится возможных протестов в случае ухудшения качества жизни у народа внутри страны. Конечно эти протесты будут инициированы кремлём, но от этого никому не легче. Особенно в перспективе в случае резких неверных телодвижений. Украинцы тоже плывут в одной лодке(зависят от решений правительства Германии и их успешности на практике, хотя этого многие не понимают в Украине) - Германия является в ТОПе по помощи Украине на сегодняшний день(а именно в "ТОП 3ке").
показати весь коментар
24.09.2022 15:44 Відповісти
Сколь смышлены и быстры разумом немцы!
(восхищенно цокает языком)
показати весь коментар
24.09.2022 16:11 Відповісти
В Болгарию увеличивают об'ем поставок из Баку по трубе через Турцию. Алжир тоже старается увеличить добычу по максимому. Норвегия так же само. Это то, что по трубам. Остальное закроют СПГ. Те платформы, которые стояли в Испании по приему СПГ и которые не использовались, сейчас от них с побережья авральными темпами строят трубу, чтобы закачивать в единую систему ЕС. Без газа не останется никто. Но как красиво будут смотреться со спутников горящин факелы буровых в Сибири!!!!
показати весь коментар
24.09.2022 16:27 Відповісти
Не знаю, что будет с газом в Европе, но знаю точно, что рядышком с лубянской мафией на скамеечке в Гааге должны сидеть и многие из европейских прикормленных политиков, не в меньшей степени, повинных во всём происходящем сегодня.
показати весь коментар
24.09.2022 16:54 Відповісти
Шольц маладэц.
показати весь коментар
24.09.2022 20:22 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2022 20:24 Відповісти
 
 