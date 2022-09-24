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Новости За рубежом
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Газ (10099) Германия (6021) переговоры (4649) Саудовская Аравия (229) Шольц Олаф (551)

Германия вместо российского закупит газ в странах Персидского залива

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в поездку по странам Аравийского полуострова в поисках возможности закупить энергоносители вместо российских.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Шольц проведет переговоры с главными представителями королевской семьи Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

В ходе двухдневной поездки канцлера, сопровождаемого деловой делегацией из ведущих представителей немецкого бизнеса, Берлин надеется подписать конкретные соглашения в энергетической сфере.

Ожидается, что в рамках визита Шольца немецкие компании подпишут контракты на сжиженный природный газ (СПГ) и водородную энергетику. Германия хочет получать энергию во всем мире, и страны Персидского залива являются одной из частей для достижения этой цели.

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Топ комментарии
+8
Не знаю, что будет с газом в Европе, но знаю точно, что рядышком с лубянской мафией на скамеечке в Гааге должны сидеть и многие из европейских прикормленных политиков, не в меньшей степени, повинных во всём происходящем сегодня.
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24.09.2022 16:54
+4
Меркель в штанях на мінімалках.....
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24.09.2022 15:10
+2
В Болгарию увеличивают об'ем поставок из Баку по трубе через Турцию. Алжир тоже старается увеличить добычу по максимому. Норвегия так же само. Это то, что по трубам. Остальное закроют СПГ. Те платформы, которые стояли в Испании по приему СПГ и которые не использовались, сейчас от них с побережья авральными темпами строят трубу, чтобы закачивать в единую систему ЕС. Без газа не останется никто. Но как красиво будут смотреться со спутников горящин факелы буровых в Сибири!!!!
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24.09.2022 16:27
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Ну хоть щось розумне від "немецких ФИЛЬМОВ ДЛЯ ВЗРОСЛІХ"
Весь ЄС ніяк недодув, що руьцке свинья це окупант
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24.09.2022 15:09 Ответить
Меркель в штанях на мінімалках.....
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24.09.2022 15:10 Ответить
Это внебрачный сын меркельша и путлера с жиром…
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24.09.2022 15:12 Ответить
може щось починає доходити ?
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24.09.2022 15:17 Ответить
До кого?
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24.09.2022 15:28 Ответить
Хто заважав це їм зробити раніше🤔 Та Німчура виявились справжніми тормозами, а не фіни... хоча танки в них найкращі,- так вони кажуть 😝😝😝😝😝😜🤪
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24.09.2022 15:18 Ответить
Раньше люди выбирала лидером самого сильного , потом сильного и смелого , потом слегка умного , но не слабого и хитрожопого .
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24.09.2022 15:18 Ответить
Есть возможные проблемы у Германии со стабильным обеспечением энергоресурсов для немецкого производства, а значит экономике, а значит граждан этой страны Отсюда и некое виляние хвостом- правительство боится возможных протестов в случае ухудшения качества жизни у народа внутри страны. Конечно эти протесты будут инициированы кремлём, но от этого никому не легче. Особенно в перспективе в случае резких неверных телодвижений. Украинцы тоже плывут в одной лодке(зависят от решений правительства Германии и их успешности на практике, хотя этого многие не понимают в Украине) - Германия является в ТОПе по помощи Украине на сегодняшний день(а именно в "ТОП 3ке").
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24.09.2022 15:44 Ответить
Сколь смышлены и быстры разумом немцы!
(восхищенно цокает языком)
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24.09.2022 16:11 Ответить
В Болгарию увеличивают об'ем поставок из Баку по трубе через Турцию. Алжир тоже старается увеличить добычу по максимому. Норвегия так же само. Это то, что по трубам. Остальное закроют СПГ. Те платформы, которые стояли в Испании по приему СПГ и которые не использовались, сейчас от них с побережья авральными темпами строят трубу, чтобы закачивать в единую систему ЕС. Без газа не останется никто. Но как красиво будут смотреться со спутников горящин факелы буровых в Сибири!!!!
показать весь комментарий
24.09.2022 16:27 Ответить
Не знаю, что будет с газом в Европе, но знаю точно, что рядышком с лубянской мафией на скамеечке в Гааге должны сидеть и многие из европейских прикормленных политиков, не в меньшей степени, повинных во всём происходящем сегодня.
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24.09.2022 16:54 Ответить
Шольц маладэц.
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24.09.2022 20:22 Ответить
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24.09.2022 20:24 Ответить
 
 