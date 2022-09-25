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Зрадника-регіонала Журавка ліквідовано внаслідок удару по готелю в Херсоні, - РосЗМІ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські ЗМІ пишуть, що в готель у Херсоні начебто влучила ракета HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

Зазначається, що внаслідок прильоту загинуло дві людини, серед яких колишній нардеп Верховної Ради "регіонал" Олексій Журавко.

Від початку війни підтримував російську агресію проти України.

У 2014 році переїхав до Росії, цього року повернувся до Херсона, співпрацював із представниками "адміністрації", призначеної РФ.

Повідомляється, що 23 вересня Журавко "проголосував" у Херсоні на "референдумі".

Крім того, відомо, що колишньому народному депутату від "Партії регіонів" Олексію Журавку повідомлено про підозру щодо його участі в діях на шкоду суверенітету і територіальній цілісності, публічних закликах до агресивної війни, виготовленні та поширенні матеріалів із виправданням російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепу "Партії регіонів" Журавку повідомлено про заочну підозру у створенні терористичної організації, - СБУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+74
Не "загинув", а "ЛІКВІДОВАНИЙ"! На цій війні гинуть Захисники і мирні українці, а загарбників і їхніх посіпак - ЛІКВІДОВУЮТЬ
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25.09.2022 10:11
+52
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25.09.2022 10:12
+51
Він був "обрубком" і до цього. У всьому сенсі. ЗСУ просто "допрацювали" його. Земля бетоном.
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25.09.2022 10:11
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а шо так мало??? мы хотим исчо.....
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25.09.2022 13:51 Відповісти
І так його було небагато, а зменшився взагалі в нуль... )))0)0))
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25.09.2022 14:06 Відповісти
Брехня настамнет
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25.09.2022 14:07 Відповісти
Здох ще один кацапський підар,що не може не радувати.
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25.09.2022 14:21 Відповісти
Его не ликвидировали, он был убит случайно при артналете вместе с другими оккупантами. Ликвидация коллаборантов происходит благодаря местным партизанам а не болтовне Зеленского, он никогда не отдаст такой приказ потому что он сам коллаборант.
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25.09.2022 14:26 Відповісти
і так довго прожив. випердиш!
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25.09.2022 14:37 Відповісти
Хаймарсна це гімно ніхто б не витрачав…
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25.09.2022 14:44 Відповісти
Не жирно витрачати на одне падло цілу ракету?
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25.09.2022 15:15 Відповісти
У порядку чорного гумору треба було цього депутата знищити якоюсь вкороченою ракетою
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25.09.2022 17:20 Відповісти
значить виробництва ізраілю ))
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25.09.2022 21:19 Відповісти
А звідки висновок, що він там один загинув?
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25.09.2022 23:03 Відповісти
--- Та у нинішній ЗЕ-владі /на місцях/ цих виродків лічить --не перелічить...Думаю. що на Кіровоградщині оголосять " День жалоби"за соратником...
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25.09.2022 15:30 Відповісти
отлично все прошло. с рассеей навеки!

ага, на тому свiтi) чекай на свою рассєю. земля скловатою i тобi, i паРашi .

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25.09.2022 15:37 Відповісти
Тачка у депутата отстойная и тапки бомжатские
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26.09.2022 07:13 Відповісти
на одного подонка меньше
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25.09.2022 15:49 Відповісти
Кульгаве сміття поскакало до пекла.
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25.09.2022 16:07 Відповісти
жив як гніда і сдох на колінях
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25.09.2022 16:59 Відповісти
Уточнення - на коліні

Родился 21 апреля 1974 года в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области; супруга Анжела Юрьевна (1986); дочь Елизавета (2007). Инвалидом являлся от рождения - у него не было правой ноги и левой руки, а левая нога была сильно укорочена.

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25.09.2022 17:25 Відповісти
мну ліньки було подивитись, вирішив шо "попал по пьяне под лошадь" ))
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25.09.2022 21:21 Відповісти
Пуйло копирует, часы на правой руке
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26.09.2022 07:15 Відповісти
У коздона на концерті черговий бенефіс ...
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25.09.2022 17:01 Відповісти
Отель в основном сильно разрушен. Погибли двое. Во всём отеле жили 2 человека? Не сезон?
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25.09.2022 17:43 Відповісти
В Телеграмі вже є фото трупа журавка.
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25.09.2022 17:53 Відповісти
Олексій Голобуцький: "Моя обычная позиция на протяжении всей войны: я не ставлю такие фото. Никаких трупов и жёстких видео с телами. Но тут надо. Чтоб предатели понимали, что их ничто не спасёт. Так или иначе, они ответят".
- Алексей Голобуцкий
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25.09.2022 18:39 Відповісти
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25.09.2022 18:45 Відповісти
Кончили огризка-педофіла, туди ******** і дорога
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25.09.2022 18:54 Відповісти
Був на третину обрубок тепер став як колобок.
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25.09.2022 20:25 Відповісти
Этот поц предал Украину, не только переметнулся на российскую сторону, но и стал гражданином России, а сейчас пришел на нашу землю как окупант. Поэтому он не коллаборант, а враг. И уничтожили его как врага.
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25.09.2022 20:45 Відповісти
Теперь его звать жмуравко
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25.09.2022 22:18 Відповісти
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