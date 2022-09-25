МЗС Білорусі про визнання "референдумів" на окупованих територіях: Рішення ухвалять з огляду на "національні інтереси"

У Білорусі прокоментували можливість визнання так званих "референдумів" на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропаганддистське видання ТАСС, про це заявив глава МЗС РБ Володимир Макей.

"Білорусь ухвалить рішення за підсумками "референдумів" у "ДНР", "ЛНР", Херсонській області та на звільнених територіях Запорізької області, з огляду на національні інтереси", - сказав міністр.

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