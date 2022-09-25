МЗС Білорусі про визнання "референдумів" на окупованих територіях: Рішення ухвалять з огляду на "національні інтереси"
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У Білорусі прокоментували можливість визнання так званих "референдумів" на окупованих територіях України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропаганддистське видання ТАСС, про це заявив глава МЗС РБ Володимир Макей.
"Білорусь ухвалить рішення за підсумками "референдумів" у "ДНР", "ЛНР", Херсонській області та на звільнених територіях Запорізької області, з огляду на національні інтереси", - сказав міністр.
Топ коментарі
+18 Ирина Иваненко 7637ff53
показати весь коментар25.09.2022 10:20
+14 Сірий
показати весь коментар25.09.2022 10:23
+11 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.09.2022 10:27
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Я такой фуйни не знаю.
Аааааа, вспомнил, это вонючий и загаженный хлев на скотном дворе с вывеской "Белоруссия" наполненный человекоподобным тупым и безропотным скотом. Ну блей блей, скотинка, пока тебя на бойню не отправили. А бойня в городе Гаага.
шо там мудрить?? ))) бульбофюрер на раскаряке перед ******, какой там "национальный интерес"?
"Звільнених"?! Ах ти ж пошесть бєлакацапська, що ти там белькочеш про "національні інтереси", коли ти окуповані території України "звільненими" називаєш
Не?
І нація мудил **********
Вояки блин ..
НУ, НУ! Запам'ятаємо.
Паліть мости. Ваше визнання нам до дупи, а ось санкціями розживетесь.