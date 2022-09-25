УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12518 відвідувачів онлайн
Новини Події
6 624 77
паломництво (44) Умань (220) хасиди (167)

Понад 23 тис. хасидів-паломників уже прибули до Умані

Новини Цензор.НЕТ Події

хасиди

До Умані Черкаської області продовжують прибувати хасиди для святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Об'єднаної єврейської общини України.

За даними общини, станом на ранок 25 вересня до Умані приїхало вже понад 23 тисячі прочан.

Хасиди святкуватимуть Рош га-Шана з 25 по 27 вересня.

Також читайте: В Умані обмежили доступ до району паломництва хасидів та встановили низку заборон

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
У мене враження що Зелепукін запорізьке ППО перекинув на прикриття Умані, з огляду на прильоту кацапських ракет по Запоріжжю
показати весь коментар
25.09.2022 11:40
+35
И ***** ОНИ ТУТ НУЖНЫ? ПРИВЕЗЛИ ОБЕЩАННОЕ ИЗРАИЛЬСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ ИЛИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ НА ФРОНТ?
показати весь коментар
25.09.2022 11:41
+29
Скільки систем ППО отримала Україна від Ізраїлю стільки паломників пропустити мали прикордонники.
показати весь коментар
25.09.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тепер їх мобілізуйте у армію😂
показати весь коментар
25.09.2022 11:40 Відповісти
спецназ
показати весь коментар
25.09.2022 11:58 Відповісти
Они Украине , как сказал Зе - 0, а ОП и "слуги" перед ними польку-бабочку исполняют
показати весь коментар
25.09.2022 13:38 Відповісти
У мене враження що Зелепукін запорізьке ППО перекинув на прикриття Умані, з огляду на прильоту кацапських ракет по Запоріжжю
показати весь коментар
25.09.2022 11:40 Відповісти
В етом плане я думаю что и без ППО в Умани сейчас безопаснее чем в Вашингтоне. ***** обосцытся даже глянуть в сторону Умани так как знает что Израиль етого ему не простит в отличии от других народов с куриной памятью.
показати весь коментар
25.09.2022 12:08 Відповісти
Хйуло по маме известно кто. Потому ни одна ракета не прилетит.
показати весь коментар
25.09.2022 12:18 Відповісти
шаломов
показати весь коментар
25.09.2022 13:39 Відповісти
кравчук по маме кучма и так далее,,,
показати весь коментар
25.09.2022 13:42 Відповісти
Там було прилетіло. Так ППО запрацювало
показати весь коментар
25.09.2022 12:43 Відповісти
Проти С-300 є ефективний захист? Цікаво.
показати весь коментар
25.09.2022 13:23 Відповісти
И ***** ОНИ ТУТ НУЖНЫ? ПРИВЕЗЛИ ОБЕЩАННОЕ ИЗРАИЛЬСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ ИЛИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ НА ФРОНТ?
показати весь коментар
25.09.2022 11:41 Відповісти
Зеленский отрабатывает гражданство и паспорта своих родителей.
показати весь коментар
25.09.2022 13:58 Відповісти
Ну что за нация, никакой военной помощи не предоставляют, один полевой госпиталь только дали, ссут Россию, у которой хорошие отношения с Ираном, а теперь лезут в Умань, стыдливо опуская глаза в землю..
показати весь коментар
25.09.2022 14:42 Відповісти
...слово і поняття "стид" їм невідомі .
показати весь коментар
25.09.2022 15:05 Відповісти
Скільки систем ППО отримала Україна від Ізраїлю стільки паломників пропустити мали прикордонники.
показати весь коментар
25.09.2022 11:42 Відповісти
Певно під Умань стягнули чи не все ППО, що є в державі. Щоб жодна волосина з бороди хасида на землю не впала. А українці...то таке.
показати весь коментар
25.09.2022 11:44 Відповісти
ну вот... а преЗЕ гаварил шо Израиль ничем не чешется памагать)))
ну паломниками ж помог? (уманчане хоч на хлеб с маслом заработают, сдавая квартиры )))
про ПВО тсссс... хай думают шо хотят ...
показати весь коментар
25.09.2022 11:45 Відповісти
нифига себе. это ж можно 5 мотострелковых бригад укомплектовать
показати весь коментар
25.09.2022 11:48 Відповісти
ага , ці єврейські цигани можуть ще й додому якусь зброю поцупити
показати весь коментар
25.09.2022 11:52 Відповісти
вообще то евреи хорошие вояки. при своей маленькой пустынной стране они строят свои танки, самолеты, ракеты и т.д.. дали пистов в 60-х годах египту и сирии, которых ссср поддерживал. моссад лучшая разведка мира. но понятно, что за Украину они воевать не будут.
показати весь коментар
25.09.2022 11:57 Відповісти
я конкретно про цих говорив ! легенда про мосад це легенда, там всяке бувало , не все так просто
показати весь коментар
25.09.2022 12:00 Відповісти
ааа. ну хасиды конечно отдельная каста. тут бесспорно.
показати весь коментар
25.09.2022 12:02 Відповісти
Не надо воевать , их просят хотя-бы ,ПРОДАТЬ системы пво Они 0 , а в начале Войны ВООБЩЕ ВЕРХ ЦИНИЗМА -ЗАКРЫЛИ ВЪЕЗД ДЛЯ украинцев,оставив для РУССКИХ ФАШИСТОВ‼️
показати весь коментар
25.09.2022 13:42 Відповісти
... вони тільки пасуться тут стадами.
показати весь коментар
25.09.2022 15:07 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2022 11:49 Відповісти
який з цих хлопчаків Неперевершений в дитинстві?
показати весь коментар
25.09.2022 12:30 Відповісти
До країни, в якій йде війна? А українців не випускають? Хто в країні господар?
показати весь коментар
25.09.2022 11:51 Відповісти
ну так они граждане другого государства. тут как бы докопаться не к чему
показати весь коментар
25.09.2022 11:54 Відповісти
Ще раз: до країни, в якій йде війна? Тим більше громадян іншої країни. Тим більше у такій кількості.
показати весь коментар
25.09.2022 12:32 Відповісти
ну даже если грохнут пару евреев-хасидов. ты сильно переживать будешь?
показати весь коментар
25.09.2022 13:29 Відповісти
Ясно. Ми про різні речі говоримо.
показати весь коментар
25.09.2022 14:59 Відповісти
Маю надію що це риторичні питання. Кати - мають одну кров.
показати весь коментар
25.09.2022 14:39 Відповісти
А вот интересно, шо скажет Израиль, когда этих хасидов накроет кацапскя ракета или иранский ббеспилотник-камикадзе? Мабуть обрадуются
показати весь коментар
25.09.2022 11:52 Відповісти
Сподіваюсь, що тоді ізраїльтяни дадуть нам зброю, бо поки що вони цілують в сраку кацапів
показати весь коментар
25.09.2022 12:21 Відповісти
що скажуть? затягнуть свої старі заклинання про злих Бандеру і Шухевича...
показати весь коментар
25.09.2022 12:31 Відповісти
Обміняти на ППО!
показати весь коментар
25.09.2022 11:53 Відповісти
Грузія
показати весь коментар
25.09.2022 11:54 Відповісти
А они знают что могилу Цадика нужно защищать от орков? Может им напомнить
показати весь коментар
25.09.2022 11:57 Відповісти
після відмови ізраілю надати україні ппо
гнати нах...й всіх додому і більше не впускати
щоб ричали Слава Україні та співали, ще не вмерла,
як кілька років тому
інакше ніяк
нам нах...й такі родичі не потрібні
арабам, підараси продають а нам ні...
показати весь коментар
25.09.2022 11:58 Відповісти
нікому
показати весь коментар
25.09.2022 14:40 Відповісти
У нас наче заборона масових заходів!
Чому окремим релігіійним групам (рпц, хасиди) дозволено?
Чи займається цим СБУ?
І що з цього приводу може сказати Зе?
Чи якщо коломойський та пінчук мають відношення до хасидизму, тоді можна?
Ці два чорта і Зе телемарафон де-факто контролюють. (Схоже вони і господарі самого Зе).
показати весь коментар
25.09.2022 12:01 Відповісти
эти щлымазлы повезли к Уманским волонтерам -турникеты и прочее из так меда причем из АОИ таки тоже спасибо
показати весь коментар
25.09.2022 12:02 Відповісти
Когда уже кончится это шастание ?
Насвинячат и уедут.
Пусть забирают своёго Цадика к себе, и носятся с ним.
показати весь коментар
25.09.2022 12:04 Відповісти
там свои траблы с останками и прочее хасиды сер
показати весь коментар
25.09.2022 12:06 Відповісти
До великої війни вони залишали в Україні мільйони гривень як религійні туристи.
Плюс пів-Умані потім рік живе на гроші, які вони платять за оренду житла.
За ті гроші, що вони залишають в Умані, місцеві готові потім все поприбирати.
Ізраїль вже давно просить віддати їм тіло Цадіка Нахмана, але "наші" категорично проти...
показати весь коментар
25.09.2022 13:05 Відповісти
Странно, общался с одним из них: забирать тело они не желают потому что место где он упокоился автоматически святое. Если и забирать - то как дипломатическая "оккупация" города в целом как посольство, вот так им по нраву.
Но Беня все порешил за них.
показати весь коментар
25.09.2022 15:02 Відповісти
От хто точно вірить у ЗСУ
показати весь коментар
25.09.2022 12:06 Відповісти
Не в ЗСУ, а в свого родича ЗеЛоха, який і свою сраку і їх прикрив і ПРО і ППО.
показати весь коментар
25.09.2022 12:43 Відповісти
Навіщо це сміття потрібне в Україні та ще й в період війни??? Депортувати нах цих пейсатих святкувателів.
показати весь коментар
25.09.2022 12:10 Відповісти
мабудь, їх мобілізувать. ?
показати весь коментар
25.09.2022 12:14 Відповісти
В Україні війна, сотні жертв кожного дня, а жлоби танцюють на нашій землі. Тобто, якщо почати наводити порядок в Умані силовим методом, ісраїль буде звинувачувати нас в фашизмі і ксенофобії
показати весь коментар
25.09.2022 12:23 Відповісти
Усіх на фронт!
показати весь коментар
25.09.2022 12:23 Відповісти
Це якийсь абсурд. Як таке можливо, щоб в країні була війна, введено військовий стан, гинуть кожен день люди,
а хасидів спокійненько впускають, нехай витанцьовують, бо у них свято.
показати весь коментар
25.09.2022 12:27 Відповісти
Пам'ятай, чужинець, тут господар ...?
показати весь коментар
25.09.2022 12:33 Відповісти
Друзі,вперше на Цензорі я захищаю Найвеличнішого з Наполеонів: не критикуйте його суворо,ви ж знаєте де купили віллу для його стареньких батьків-на землі Обетованній,так що зрозумійте полководця-піаніста!
показати весь коментар
25.09.2022 12:34 Відповісти
Тут и так ботов магната хватает.
показати весь коментар
25.09.2022 12:36 Відповісти
Две бригады резервистов дурью маются.
показати весь коментар
25.09.2022 12:35 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2022 12:39 Відповісти
🤣
показати весь коментар
25.09.2022 13:48 Відповісти
зЕлины уже отметились там лично с дорогосторителем?
показати весь коментар
25.09.2022 12:42 Відповісти
От би кацапи ******* іранськими БПЛА по ним. Може Ізраїль нарешті хоч якусь зброю відправив би.
показати весь коментар
25.09.2022 12:45 Відповісти
Фуу, які ж кончені ці всі релігійні фанатики, абсолютно всіх релігій!
показати весь коментар
25.09.2022 12:45 Відповісти
Ось і п'ять бригад, які нам потрібні для контрнаступу на Півдні!
показати весь коментар
25.09.2022 13:00 Відповісти
Як цей табір попав вУмань Літаки не літають це ж декілька десятків поїздів Військовий стан заборона на зібрання Абсурд
показати весь коментар
25.09.2022 13:58 Відповісти
эту мразь в Израиле все ненавидят!не работают,не служат в армии,только тору мусолят всю свою никчёмную жизнь пока не сдохнут!
показати весь коментар
25.09.2022 14:00 Відповісти
кто не работает тот ест 🤣
показати весь коментар
25.09.2022 14:16 Відповісти
Фанатики древнееврейского фольклора.
показати весь коментар
25.09.2022 14:23 Відповісти
Ты воинствующий атеист и тебе ненавистны все, кто посвятил жизнь религии или только религиозные евреи ?
показати весь коментар
25.09.2022 15:55 Відповісти
Без Залізного куполу не пускати.
показати весь коментар
25.09.2022 14:14 Відповісти
Хотя бы по одному Стингеру с каждого хасида
показати весь коментар
25.09.2022 14:17 Відповісти
Хотя бы по одному Фэйрчайлд Рипаблик A-10 «Тандерболт» IIамериканский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей🤣
показати весь коментар
25.09.2022 14:24 Відповісти
Эстония не пропускает бегущих от мобилизации из Рашки призывников с двойным - российским и израильским гражданством. Министерство иностранных дел Израиля исходит дерьмом на конус.
показати весь коментар
25.09.2022 14:16 Відповісти
Подробно о бегущих через Эстонию израильтянах по-русски https://www.vesty.co.il/main/article/skp92upzj
показати весь коментар
25.09.2022 14:22 Відповісти
Очень много антисемитского запаха в комментариях. Хасиды едут поклониться могиле своего праведника, раввина из Брацлава. А попросил он похоронить себя в Умани потому что незадолго до этого гайдамаки убили тысячи безвинных евреев. Это место стало символом трагедии, к которой привёл древний но неизжитый антисемитизм.
показати весь коментар
25.09.2022 15:51 Відповісти
---Вельмишановний/ Sergey Gontcharov. Ваше заступництво щодо єврейства має право на існування... /дійсно 1000-і євреїв впали жертвами народного гніву .час коліївщини та хмельниччини.../ Проте диму. без вогню НЕ буває... Якщо українець . терпеливий. як віл зважився на таку.кроваву. помсту---цьму була . повірте. надвагома причина : тотальне знущання. безбожне здирництво. безпробудна.тяжка. екслуатація. нав*язування іншої релігії /у якості ревних посіпак поневолювачів українського народу / По--перше: -- це було національно--визвольне повстання .вірніше війна...
По--друге: звернемося. до історичних досліджень А. Чайковського . оригінал цитую:---Для того.щоб з підданців якнайбільше здерти. вживали пани жидів. котрі без милосердя здирали з мужика для панів і для себе. У той час напливали жиди на Вкраїну з усього світу.мов до обіцяного краю. і тут дуже багатіли. Вони ставали у панів орендарями . шинкували панською горілкою. й медом. Вони були теж поборцями податей. економами й довіреними особами.../ кінець цитати.../ Думаю : незайве це усвідомити і нинішній владі...
показати весь коментар
25.09.2022 17:30 Відповісти
 
 