Понад 23 тис. хасидів-паломників уже прибули до Умані

До Умані Черкаської області продовжують прибувати хасиди для святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Об'єднаної єврейської общини України.

За даними общини, станом на ранок 25 вересня до Умані приїхало вже понад 23 тисячі прочан.

Хасиди святкуватимуть Рош га-Шана з 25 по 27 вересня.

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