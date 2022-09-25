Понад 23 тис. хасидів-паломників уже прибули до Умані
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До Умані Черкаської області продовжують прибувати хасиди для святкування Рош га-Шана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Об'єднаної єврейської общини України.
За даними общини, станом на ранок 25 вересня до Умані приїхало вже понад 23 тисячі прочан.
Хасиди святкуватимуть Рош га-Шана з 25 по 27 вересня.
Топ коментарі
+35 Oleg Zaporogec
показати весь коментар25.09.2022 11:40
+35 Член Сухов Кабаев
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+29 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар25.09.2022 11:42
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Будь ласка, зачекайте...
ну паломниками ж помог? (уманчане хоч на хлеб с маслом заработают, сдавая квартиры )))
про ПВО тсссс... хай думают шо хотят ...
гнати нах...й всіх додому і більше не впускати
щоб ричали Слава Україні та співали, ще не вмерла,
як кілька років тому
інакше ніяк
нам нах...й такі родичі не потрібні
арабам, підараси продають а нам ні...
Чому окремим релігіійним групам (рпц, хасиди) дозволено?
Чи займається цим СБУ?
І що з цього приводу може сказати Зе?
Чи якщо коломойський та пінчук мають відношення до хасидизму, тоді можна?
Ці два чорта і Зе телемарафон де-факто контролюють. (Схоже вони і господарі самого Зе).
Насвинячат и уедут.
Пусть забирают своёго Цадика к себе, и носятся с ним.
Плюс пів-Умані потім рік живе на гроші, які вони платять за оренду житла.
За ті гроші, що вони залишають в Умані, місцеві готові потім все поприбирати.
Ізраїль вже давно просить віддати їм тіло Цадіка Нахмана, але "наші" категорично проти...
Но Беня все порешил за них.
а хасидів спокійненько впускають, нехай витанцьовують, бо у них свято.
По--друге: звернемося. до історичних досліджень А. Чайковського . оригінал цитую:---Для того.щоб з підданців якнайбільше здерти. вживали пани жидів. котрі без милосердя здирали з мужика для панів і для себе. У той час напливали жиди на Вкраїну з усього світу.мов до обіцяного краю. і тут дуже багатіли. Вони ставали у панів орендарями . шинкували панською горілкою. й медом. Вони були теж поборцями податей. економами й довіреними особами.../ кінець цитати.../ Думаю : незайве це усвідомити і нинішній владі...