Более 23 тыс. хасидов-паломников уже прибыли в Умань

В Умань Черкасской области продолжают прибывать хасиды для празднования Рош га-Шана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Объединенной еврейской общины Украины.

По данным общины, по состоянию на утро 25 сентября в Умань приехало уже более 23 тысяч паломников.

Хасиды будут праздновать Рош га-Шана с 25 по 27 сентября.

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