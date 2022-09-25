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Новости Происшествия
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паломничество (67) Умань (350) хасиды (251)

Более 23 тыс. хасидов-паломников уже прибыли в Умань

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

хасиди

В Умань Черкасской области продолжают прибывать хасиды для празднования Рош га-Шана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Объединенной еврейской общины Украины.

По данным общины, по состоянию на утро 25 сентября в Умань приехало уже более 23 тысяч паломников.

Хасиды будут праздновать Рош га-Шана с 25 по 27 сентября.

Читайте также: Украинские пограничники ожидают прибытия более 20 тыс. хасидов в Умань
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Топ комментарии
+35
У мене враження що Зелепукін запорізьке ППО перекинув на прикриття Умані, з огляду на прильоту кацапських ракет по Запоріжжю
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25.09.2022 11:40
+35
И ***** ОНИ ТУТ НУЖНЫ? ПРИВЕЗЛИ ОБЕЩАННОЕ ИЗРАИЛЬСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ ИЛИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ НА ФРОНТ?
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25.09.2022 11:41
+29
Скільки систем ППО отримала Україна від Ізраїлю стільки паломників пропустити мали прикордонники.
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25.09.2022 11:42
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Правила форума Совет форумчан
А тепер їх мобілізуйте у армію😂
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25.09.2022 11:40 Ответить
спецназ
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25.09.2022 11:58 Ответить
Они Украине , как сказал Зе - 0, а ОП и "слуги" перед ними польку-бабочку исполняют
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25.09.2022 13:38 Ответить
У мене враження що Зелепукін запорізьке ППО перекинув на прикриття Умані, з огляду на прильоту кацапських ракет по Запоріжжю
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25.09.2022 11:40 Ответить
В етом плане я думаю что и без ППО в Умани сейчас безопаснее чем в Вашингтоне. ***** обосцытся даже глянуть в сторону Умани так как знает что Израиль етого ему не простит в отличии от других народов с куриной памятью.
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25.09.2022 12:08 Ответить
Хйуло по маме известно кто. Потому ни одна ракета не прилетит.
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25.09.2022 12:18 Ответить
шаломов
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25.09.2022 13:39 Ответить
кравчук по маме кучма и так далее,,,
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25.09.2022 13:42 Ответить
Там було прилетіло. Так ППО запрацювало
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25.09.2022 12:43 Ответить
Проти С-300 є ефективний захист? Цікаво.
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25.09.2022 13:23 Ответить
И ***** ОНИ ТУТ НУЖНЫ? ПРИВЕЗЛИ ОБЕЩАННОЕ ИЗРАИЛЬСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ ИЛИ ДОБРОВОЛЬЦАМИ НА ФРОНТ?
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25.09.2022 11:41 Ответить
Зеленский отрабатывает гражданство и паспорта своих родителей.
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25.09.2022 13:58 Ответить
Ну что за нация, никакой военной помощи не предоставляют, один полевой госпиталь только дали, ссут Россию, у которой хорошие отношения с Ираном, а теперь лезут в Умань, стыдливо опуская глаза в землю..
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25.09.2022 14:42 Ответить
...слово і поняття "стид" їм невідомі .
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25.09.2022 15:05 Ответить
Скільки систем ППО отримала Україна від Ізраїлю стільки паломників пропустити мали прикордонники.
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25.09.2022 11:42 Ответить
Певно під Умань стягнули чи не все ППО, що є в державі. Щоб жодна волосина з бороди хасида на землю не впала. А українці...то таке.
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25.09.2022 11:44 Ответить
ну вот... а преЗЕ гаварил шо Израиль ничем не чешется памагать)))
ну паломниками ж помог? (уманчане хоч на хлеб с маслом заработают, сдавая квартиры )))
про ПВО тсссс... хай думают шо хотят ...
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25.09.2022 11:45 Ответить
нифига себе. это ж можно 5 мотострелковых бригад укомплектовать
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25.09.2022 11:48 Ответить
ага , ці єврейські цигани можуть ще й додому якусь зброю поцупити
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25.09.2022 11:52 Ответить
вообще то евреи хорошие вояки. при своей маленькой пустынной стране они строят свои танки, самолеты, ракеты и т.д.. дали пистов в 60-х годах египту и сирии, которых ссср поддерживал. моссад лучшая разведка мира. но понятно, что за Украину они воевать не будут.
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25.09.2022 11:57 Ответить
я конкретно про цих говорив ! легенда про мосад це легенда, там всяке бувало , не все так просто
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25.09.2022 12:00 Ответить
ааа. ну хасиды конечно отдельная каста. тут бесспорно.
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25.09.2022 12:02 Ответить
Не надо воевать , их просят хотя-бы ,ПРОДАТЬ системы пво Они 0 , а в начале Войны ВООБЩЕ ВЕРХ ЦИНИЗМА -ЗАКРЫЛИ ВЪЕЗД ДЛЯ украинцев,оставив для РУССКИХ ФАШИСТОВ‼️
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25.09.2022 13:42 Ответить
... вони тільки пасуться тут стадами.
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25.09.2022 15:07 Ответить
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25.09.2022 11:49 Ответить
який з цих хлопчаків Неперевершений в дитинстві?
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25.09.2022 12:30 Ответить
До країни, в якій йде війна? А українців не випускають? Хто в країні господар?
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25.09.2022 11:51 Ответить
ну так они граждане другого государства. тут как бы докопаться не к чему
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25.09.2022 11:54 Ответить
Ще раз: до країни, в якій йде війна? Тим більше громадян іншої країни. Тим більше у такій кількості.
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25.09.2022 12:32 Ответить
ну даже если грохнут пару евреев-хасидов. ты сильно переживать будешь?
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25.09.2022 13:29 Ответить
Ясно. Ми про різні речі говоримо.
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25.09.2022 14:59 Ответить
Маю надію що це риторичні питання. Кати - мають одну кров.
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25.09.2022 14:39 Ответить
А вот интересно, шо скажет Израиль, когда этих хасидов накроет кацапскя ракета или иранский ббеспилотник-камикадзе? Мабуть обрадуются
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25.09.2022 11:52 Ответить
Сподіваюсь, що тоді ізраїльтяни дадуть нам зброю, бо поки що вони цілують в сраку кацапів
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25.09.2022 12:21 Ответить
що скажуть? затягнуть свої старі заклинання про злих Бандеру і Шухевича...
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25.09.2022 12:31 Ответить
Обміняти на ППО!
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25.09.2022 11:53 Ответить
Грузія
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25.09.2022 11:54 Ответить
А они знают что могилу Цадика нужно защищать от орков? Может им напомнить
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25.09.2022 11:57 Ответить
після відмови ізраілю надати україні ппо
гнати нах...й всіх додому і більше не впускати
щоб ричали Слава Україні та співали, ще не вмерла,
як кілька років тому
інакше ніяк
нам нах...й такі родичі не потрібні
арабам, підараси продають а нам ні...
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25.09.2022 11:58 Ответить
нікому
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25.09.2022 14:40 Ответить
У нас наче заборона масових заходів!
Чому окремим релігіійним групам (рпц, хасиди) дозволено?
Чи займається цим СБУ?
І що з цього приводу може сказати Зе?
Чи якщо коломойський та пінчук мають відношення до хасидизму, тоді можна?
Ці два чорта і Зе телемарафон де-факто контролюють. (Схоже вони і господарі самого Зе).
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25.09.2022 12:01 Ответить
эти щлымазлы повезли к Уманским волонтерам -турникеты и прочее из так меда причем из АОИ таки тоже спасибо
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25.09.2022 12:02 Ответить
Когда уже кончится это шастание ?
Насвинячат и уедут.
Пусть забирают своёго Цадика к себе, и носятся с ним.
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25.09.2022 12:04 Ответить
там свои траблы с останками и прочее хасиды сер
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25.09.2022 12:06 Ответить
До великої війни вони залишали в Україні мільйони гривень як религійні туристи.
Плюс пів-Умані потім рік живе на гроші, які вони платять за оренду житла.
За ті гроші, що вони залишають в Умані, місцеві готові потім все поприбирати.
Ізраїль вже давно просить віддати їм тіло Цадіка Нахмана, але "наші" категорично проти...
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25.09.2022 13:05 Ответить
Странно, общался с одним из них: забирать тело они не желают потому что место где он упокоился автоматически святое. Если и забирать - то как дипломатическая "оккупация" города в целом как посольство, вот так им по нраву.
Но Беня все порешил за них.
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25.09.2022 15:02 Ответить
От хто точно вірить у ЗСУ
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25.09.2022 12:06 Ответить
Не в ЗСУ, а в свого родича ЗеЛоха, який і свою сраку і їх прикрив і ПРО і ППО.
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25.09.2022 12:43 Ответить
Навіщо це сміття потрібне в Україні та ще й в період війни??? Депортувати нах цих пейсатих святкувателів.
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25.09.2022 12:10 Ответить
мабудь, їх мобілізувать. ?
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25.09.2022 12:14 Ответить
В Україні війна, сотні жертв кожного дня, а жлоби танцюють на нашій землі. Тобто, якщо почати наводити порядок в Умані силовим методом, ісраїль буде звинувачувати нас в фашизмі і ксенофобії
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25.09.2022 12:23 Ответить
Усіх на фронт!
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25.09.2022 12:23 Ответить
Це якийсь абсурд. Як таке можливо, щоб в країні була війна, введено військовий стан, гинуть кожен день люди,
а хасидів спокійненько впускають, нехай витанцьовують, бо у них свято.
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25.09.2022 12:27 Ответить
Пам'ятай, чужинець, тут господар ...?
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25.09.2022 12:33 Ответить
Друзі,вперше на Цензорі я захищаю Найвеличнішого з Наполеонів: не критикуйте його суворо,ви ж знаєте де купили віллу для його стареньких батьків-на землі Обетованній,так що зрозумійте полководця-піаніста!
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25.09.2022 12:34 Ответить
Тут и так ботов магната хватает.
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25.09.2022 12:36 Ответить
Две бригады резервистов дурью маются.
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25.09.2022 12:35 Ответить
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25.09.2022 12:39 Ответить
🤣
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25.09.2022 13:48 Ответить
зЕлины уже отметились там лично с дорогосторителем?
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25.09.2022 12:42 Ответить
От би кацапи ******* іранськими БПЛА по ним. Може Ізраїль нарешті хоч якусь зброю відправив би.
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25.09.2022 12:45 Ответить
Фуу, які ж кончені ці всі релігійні фанатики, абсолютно всіх релігій!
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25.09.2022 12:45 Ответить
Ось і п'ять бригад, які нам потрібні для контрнаступу на Півдні!
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25.09.2022 13:00 Ответить
Як цей табір попав вУмань Літаки не літають це ж декілька десятків поїздів Військовий стан заборона на зібрання Абсурд
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25.09.2022 13:58 Ответить
эту мразь в Израиле все ненавидят!не работают,не служат в армии,только тору мусолят всю свою никчёмную жизнь пока не сдохнут!
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25.09.2022 14:00 Ответить
кто не работает тот ест 🤣
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25.09.2022 14:16 Ответить
Фанатики древнееврейского фольклора.
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25.09.2022 14:23 Ответить
Ты воинствующий атеист и тебе ненавистны все, кто посвятил жизнь религии или только религиозные евреи ?
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25.09.2022 15:55 Ответить
Без Залізного куполу не пускати.
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25.09.2022 14:14 Ответить
Хотя бы по одному Стингеру с каждого хасида
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25.09.2022 14:17 Ответить
Хотя бы по одному Фэйрчайлд Рипаблик A-10 «Тандерболт» IIамериканский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей🤣
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25.09.2022 14:24 Ответить
Эстония не пропускает бегущих от мобилизации из Рашки призывников с двойным - российским и израильским гражданством. Министерство иностранных дел Израиля исходит дерьмом на конус.
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25.09.2022 14:16 Ответить
Подробно о бегущих через Эстонию израильтянах по-русски https://www.vesty.co.il/main/article/skp92upzj
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25.09.2022 14:22 Ответить
Очень много антисемитского запаха в комментариях. Хасиды едут поклониться могиле своего праведника, раввина из Брацлава. А попросил он похоронить себя в Умани потому что незадолго до этого гайдамаки убили тысячи безвинных евреев. Это место стало символом трагедии, к которой привёл древний но неизжитый антисемитизм.
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25.09.2022 15:51 Ответить
---Вельмишановний/ Sergey Gontcharov. Ваше заступництво щодо єврейства має право на існування... /дійсно 1000-і євреїв впали жертвами народного гніву .час коліївщини та хмельниччини.../ Проте диму. без вогню НЕ буває... Якщо українець . терпеливий. як віл зважився на таку.кроваву. помсту---цьму була . повірте. надвагома причина : тотальне знущання. безбожне здирництво. безпробудна.тяжка. екслуатація. нав*язування іншої релігії /у якості ревних посіпак поневолювачів українського народу / По--перше: -- це було національно--визвольне повстання .вірніше війна...
По--друге: звернемося. до історичних досліджень А. Чайковського . оригінал цитую:---Для того.щоб з підданців якнайбільше здерти. вживали пани жидів. котрі без милосердя здирали з мужика для панів і для себе. У той час напливали жиди на Вкраїну з усього світу.мов до обіцяного краю. і тут дуже багатіли. Вони ставали у панів орендарями . шинкували панською горілкою. й медом. Вони були теж поборцями податей. економами й довіреними особами.../ кінець цитати.../ Думаю : незайве це усвідомити і нинішній владі...
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25.09.2022 17:30 Ответить
 
 