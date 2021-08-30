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Новости Общество
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Госпогранслужба (5405) паломничество (67) Умань (350) хасиды (251)

Украинские пограничники ожидают прибытия более 20 тыс. хасидов в Умань

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинские пограничники ожидают прибытия более 20 тыс. хасидов в Умань

Уже в начале сентября Украина ожидает приезд более 20 тысяч верующих в Умань для празднования иудейского Нового года Рош га-Шана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Львиная доля паломников-хасидов проследует через пункты пропуска "Борисполь" и "Жуляны". 

Для качественного обеспечения пропускных операций пограничники привлекают дополнительный персонал для которого проведены занятия по повышению уровня знаний организации пограничного контроля и пропускных операций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция

"С помощью технических средств пограничного контроля военнослужащие подробно изучали паспорта гражданина Израиля, виды подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций.

15 пограничников, которые привлекались к занятиям, имеют многолетний опыт по осуществлению пограничных операций. Уже с начала сентября они будут оказывать практическую помощь в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны"", - сказано в сообщении.

Также читайте: Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани, - Кузин
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Топ комментарии
+3
Израиль отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам. Но Зеленскому отложить на неопределенный срок разрешение на въезд хасидам вера не позволяет.
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30.08.2021 10:57
+2
На борту, могут снять только наших участников олимпиады, а хасидам, это пожалуйста, распостраняйте в Украине заразу сколько хотите!
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30.08.2021 11:07
+2
хасиды провакцинированы по 3-му кругу. А вы вакцинированы?/ Вакцинирован. А чем Украина хуже Израиля, который отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам ?
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30.08.2021 11:15
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30.08.2021 10:53 Ответить
цьогоріч термін початку карантину перенесено
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30.08.2021 14:35 Ответить
Все страны стараются своих граждан перезахоронить у себя на Родине, почему Израиль своего не забирает ?
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30.08.2021 10:55 Ответить
А кому мешает в будущем автономная уманская республика?... для начала...
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30.08.2021 10:58 Ответить
потому что Уманчане уперлись рогом и не отдают тело этого еврейского святого. Они ж не дураки - отдать такую шикарную дойную корову.
Хасиды им предлагали, если не ошибаюсь, последняя цена была 12 млн. Начинали с 1 млн.
Вот, сейчас заработают на сдаче своих халуп на год вперед.
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30.08.2021 11:05 Ответить
канєшна
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30.08.2021 14:16 Ответить
он никогда не был гражданином израиля...
к примеру, как бандера не был гражданином украины(усср)
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30.08.2021 14:33 Ответить
вы им сразу быстрые тесты, и если есть на борту с короной, всех под карантин
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30.08.2021 10:56 Ответить
Израиль уже по 3-й дозе своих провакцинировал. Они несравнимо здоровее уманчан.
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30.08.2021 11:05 Ответить
по 10-й, ну ты насмешил. Хасидов по третьей дозе. У на зелёные нове правила приняли одной достаточно.....А это уже не смешно
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30.08.2021 12:51 Ответить
На борту, могут снять только наших участников олимпиады, а хасидам, это пожалуйста, распостраняйте в Украине заразу сколько хотите!
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30.08.2021 11:07 Ответить
Израиль отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам. Но Зеленскому отложить на неопределенный срок разрешение на въезд хасидам вера не позволяет.
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30.08.2021 10:57 Ответить
хасиды провакцинированы по 3-му кругу. А вы вакцинированы?
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30.08.2021 11:05 Ответить
что же у них с ковидом такая хреновая ситуация
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30.08.2021 11:08 Ответить
Може тому що, у них є достатньо якісних тестів для кожного?
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30.08.2021 14:53 Ответить
хасиды провакцинированы по 3-му кругу. А вы вакцинированы?/ Вакцинирован. А чем Украина хуже Израиля, который отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам ?
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30.08.2021 11:15 Ответить
аби тут не нахватали, контроль захворюваності в Ізраїлі та Україні це, земля і небо. Перевірять їх будуть свої і на вильоті, і після повернення додому
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30.08.2021 14:56 Ответить
сподіваюсь, з кулеметами.
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30.08.2021 14:13 Ответить
 
 