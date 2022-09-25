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2,5 тисячі українців досі у полоні рашистів, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,викрадення

Росія утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають", - заявила вона.

При цьому Верещук наполягає, що Росія має саме повернути цивільних, а не обмінювати.

Вона також підкреслила, що серед полонених багато жінок.

"Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводяться страшно. Вони (росіяни. - Ред.) знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", - наголосила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визволені з полону "азовці" перебувають у стані критичної анорексії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
****** курва, більше на жаль
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25.09.2022 15:05
+10
У полоні рашистів жителі всіх окупованих територій України.
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25.09.2022 15:16
+8
А прикиньте, якби в Києві вибрали мером не Кличка, а оце?
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25.09.2022 15:26
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****** курва, більше на жаль
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25.09.2022 15:05 Відповісти
А скільки? Де статистику подивитися?
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25.09.2022 15:06 Відповісти
статистики нема, але крім Азовсталі на Ілліча(Маріуполь) госпіталь взяли в полон ..біля тисячі людей..я вже не кажу про тих хто під час стрімкого наступу в полон попадав...на південному напрямку "вертушки" пачками ДРГ закидили нам в тили. Є відео як наш танкіст розповідає як вели бої за Антонівський міст. То їх з тилу ПТУРами валили
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25.09.2022 15:21 Відповісти
це вона про "азовців", які дякуючи їй та членам її кружка попали в полон за час боїв в місті та тими, що залишились в живих і яких потім вони ж в полон здали. десь так і є, як сказала.
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25.09.2022 15:13 Відповісти
я вбачаю згадку про "азовців" лише в контексті жінок, а так вона взагалі каже...до того подоляківська пропаганда замовчує що біля 1к попало в полон на меткомбінаті Ілліча, де був госпіталь, їх навіть не намагались вивести...
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25.09.2022 15:16 Відповісти
те про шо офіційно кажуть зелені пропагандони, треба просто ігнорувати.
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25.09.2022 15:19 Відповісти
Евакуаторша зелена довбана, виявляється - полон.
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25.09.2022 15:09 Відповісти
А представляєте, що було б коли міс попінс стала міністром оборони, а так туди хотіла (там солодкого багато, але дерьмак не підпустив).
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25.09.2022 15:14 Відповісти
У полоні рашистів жителі всіх окупованих територій України.
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25.09.2022 15:16 Відповісти
..а чим взагалі займається Мері Впопінз, безнадійна непотреба йєфрЕйтор Верещучка, окрім шкоди Україні?
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25.09.2022 15:24 Відповісти
і шо? статистика???
що робиться для них??? конкретно???
не кажи про Червоний хрест... АЗОВці не бачили жодного!!!
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25.09.2022 15:24 Відповісти
А прикиньте, якби в Києві вибрали мером не Кличка, а оце?
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25.09.2022 15:26 Відповісти
Звісно, тому що Зе актор гарно постарався для кремля
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25.09.2022 15:42 Відповісти
2,5 тисячі українців досі у полоні рашистів, - Верещук Джерело: https://censor.net/ua/n3369462

Верещучка ще відповість перед судом за Чонгар

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25.09.2022 15:44 Відповісти
Насправді наших у полоні близько 8 тисяч. Більша частина. це ті хто потрапив у полон з Маріуполя. Строковики вч 3057, морпіхи ну і Азов. Разом це близько 3х тисяч.
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25.09.2022 15:59 Відповісти
Это исходя из российских пабликов. Зная их "правдивось", надеюсь, что реально около 5 000.
Плохо, что их пленных у нас в 10 раз меньше. И половина пленных - это ***** с Л/ДНР. На которых Мордору насрать с высокой горки. Последний обмен состоялся исключительно и только из-за присутствия Медведчука. Теперь его нет. Пока пропорция пленных не поменяется в нашу пользу, обменов не будет.
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25.09.2022 16:42 Відповісти
Таке враження, що блаЗЄнські фі цей факт подають як свої заслуги. Чума на блаЗЄнських!
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25.09.2022 17:14 Відповісти
 
 