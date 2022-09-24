Визволені з полону "азовці" перебувають у стані критичної анорексії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Визволені з полону військові перебувають у шокуючому стані - майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.
Про це повідомила голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - сказала вона.
За словами Толкачової усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.
Толкачова додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини".
Скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення за кордон.
Також, за її словами, державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.
Голова патронатної служби "Азова" зазначила, що хлопці дякують ГУР, Генштабу, СБУ, ОП за визволення.
Будь ласка, зачекайте...
А ми хочемо переконати стадо що то 73 нарисовано (відсилка до Охендовського)....
то ООН
саме з банкової отримав наказ МО Залужний та передав його особисто Редісу
азовцям ще доведеться проводити своє розслідування, чому їх так жорстко підставили, якщо вже не проводять
А тих 5 командирів Азову,які залишились в Туреччині, повістили щоб вони не сказали правду в Україні проте, як Зеленський готувався з Єрмаком здавати Україну путіну.
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А хто знав про їх стан??? Той Червоний Хрест ні разу не навідався до них, бо, звісно, не пустили б.
Йому здається! Да йди ти на арену циркову! Гамно!
які не скривають свого ібала можуть думати що їм вигідно а що ні????
ні, не можуть
у них жага до чужої смерті, звіриний інстинкт
і навіть не звіриний а хижацький
Анорексі́я (дав. -гр. α- , без-, не-, ὄρεξις - позив до їжі) - симптом, що полягає в повній відсутності апетиту за об'єктивної потреби організму в харчуванні, який супроводжує більшість метаболічних захворювань, інфекційних, онкологічних хвороб, уражень травної системи, а також виникає з інших причин.
Ця "глава патронатної служби" хоч медичну освіту має? Люди просто схудли без нормального харчування під час перебування в блокаді та полоні! Де є докази що у них немає бажання та потягу до їжі?
кажучи просто - це повільна жахлива смерть
Джона крім того били щодві години: результат - неправильно зрощені кістки, втрата м'язової маси тіла, тощо
правда, його так і не зламали, а на визволення з полону він не погоджувався, поки його побратими залишалися в полоні, твердий був хлоп
світова історія була б іншою.
Олігархи що марно вкладали гроші в 1+1 Інтер та інше геббельсько-фрейдове зомбуюче лайно?... Яке стадо жре немов не в себе...
Тому з такими - не втрачайте час. це втрачені сущності, зосередтесь на поширені лікуючої інформації.
Опис ви зробили відразу гарний: повний, критичномислячий, в додачу раджу всюду вставляти причино-наслідкові фактологічні зв'язки, в цьому конкретному випадку підійде "історичне" посилання на "ГОЛОДОМОР"... Тобто (знаю що з ними робили) знущались, ...... **** ,,,, ***** та не кормили. Людина в стресі потребує 150-200% калорій від спокійного сидіння за столом. Якщо його немає - більшість втрачає відчуття дійсності на 3 міс - 5 років, або назавжди. Ця технологія "вигнання розуму" тестувалась ще до другої мирової. Тобто переслідується ціль щоб ці
Найгарніші патріоти, як і ті що в Дебальцевому, Іловайську - загинули. Самих активних, протестних вони закатували до смерті, в тих що градус "українськості" нижче - просто прирекли на .... (психологію гарно потрібно знати, сказати що ПТСР то нічого не сказати)...
Також, при можливості, Modus operandi, контекстний чи загальний.
Взагалі - дякую за позицію!
Світу - мир, націям - свободу!
як не назви - неозброєним оком видно, що стан жахливий… кацапи кінчені нелюди.
Коли ти довго не їси, й всі жирові запаси виклристані, організм відторгає їжу, немає апетиту, тут вже йбуть дуже небезпечні для життя метаболізми, поступово відмовляють працювати органи травлення, нирки, печінка, підшлункова, припиняє вироблятися жовч, нервової системи, мізок не подає сигнали голоду й т.д., тут пів кроку до смерті, навіть відновлення їжі вже може не вря тувати.
дівчатка, які хотіли схуднути, нічого не їли
в результаті організм перестав сприймати їжу
а після такого часу в полоні про голод в азовсталі можна забути
ніхто в ній не буде розбиратися бо питання стоїть в недоїданні і не більше того
... розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу".
З першого разу не вийшло": В Україні ліквідували окупанта, який встиг побувати в полоні і знову повернувся на війну
https://patrioty.org.ua/politic/z-pershoho-razu-ne-vyishlo-v-ukraini-likviduvaly-okupanta-iakyi-vstyh-pobuvaty-v-poloni-i-znovu-povernuvsia-na-viinu-433572.html
Але питання : чому тільки частина визволених п"азовців" поїде за кордон на лікування ?!?!
Відправляйте всіх !!!!!
Най поменшає супроводжуючих !!!
Дякую!
Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський
https://tsn.ua/ato/danilov-zapevniv-scho-rosiyani-ne-katuyut-zahisnikiv-azovstali-2071933.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.radiosvoboda.org/amp/zustrich-radnykiv-lideriv-normandskoii-chetvirky-ermak-kozak/31672038.html&ved=2ahUKEwjQo7_E2a76AhXxo4sKHcNsAIUQFnoECAsQAQ&usg=************************-hcD