Визволені з полону "азовці" перебувають у стані критичної анорексії

Визволені з полону військові перебувають у шокуючому стані - майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

Про це повідомила голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - сказала вона.

За словами Толкачової усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

Толкачова додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини".

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Скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення за кордон.

Також, за її словами, державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.

Голова патронатної служби "Азова" зазначила, що хлопці дякують ГУР, Генштабу, СБУ, ОП за визволення.

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