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Освобожденные из плена "азовцы" находятся в состоянии критической анорексии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокопенко,азов

Освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии – почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

Об этом сообщила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессиленные, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней", - сказала она.

По словам Толкачевой всем сейчас оказывают должную медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.

Толкачева добавила, что команда врачей максимально слаженно работает, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни царапины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы вернулись, чтобы бороться дальше!" - Пташка

Вскоре часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

Также, по ее словам, государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые эти люди смогут получить заработную плату.

Глава патронатной службы "Азова" отметила, что ребята благодарят ГУР, Генштаб, СБУ, ОП за увольнение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ССО Азов приветствуют освобожденных из российского плена побратимов: Мы вдохновлялись вашей стойкостью. ВИДЕО
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Топ комментарии
+40
" Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський

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24.09.2022 15:37
+28
Кожного дня буду читати,скільки кацапів знищено за добу.Нещасні люди,яких вимушують за мерзоту голосувати.Здохніть всі,росіянє!
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24.09.2022 15:35
+18
**** зелена. Все було таємно домовлено з путіним чи патрушевим.

А тих 5 командирів Азову,які залишились в Туреччині, повістили щоб вони не сказали правду в Україні проте, як Зеленський готувався з Єрмаком здавати Україну путіну.
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24.09.2022 16:48
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Правила форума Совет форумчан
Кожного дня буду читати,скільки кацапів знищено за добу.Нещасні люди,яких вимушують за мерзоту голосувати.Здохніть всі,росіянє!
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24.09.2022 15:35 Ответить
Ще лишились ті які впевнені що в мордорі демократичні вибори...
А ми хочемо переконати стадо що то 73 нарисовано (відсилка до Охендовського)....
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24.09.2022 17:54 Ответить
Особливо влячні офісу !
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24.09.2022 18:58 Ответить
вини не знають ще що саме банкова придумала цю здачу в полон з брехнею про гарантії ЧХ
то ООН
саме з банкової отримав наказ МО Залужний та передав його особисто Редісу
азовцям ще доведеться проводити своє розслідування, чому їх так жорстко підставили, якщо вже не проводять
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24.09.2022 20:21 Ответить
" Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський

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24.09.2022 15:37 Ответить
Скільки захисників "азовстолі" публічні? Скількох ми знаємо? У ВАЗеленського є списки?
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24.09.2022 16:06 Ответить
**** зелена. Все було таємно домовлено з путіним чи патрушевим.

А тих 5 командирів Азову,які залишились в Туреччині, повістили щоб вони не сказали правду в Україні проте, як Зеленський готувався з Єрмаком здавати Україну путіну.
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24.09.2022 16:48 Ответить
Оманський договорняк хитроспритного Зеленського та Єрмака з Патрушевим!Але ЗСУ та народ заперечили Зеленському і воюють!
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24.09.2022 17:07 Ответить
" Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський
-_____________________________
А хто знав про їх стан??? Той Червоний Хрест ні разу не навідався до них, бо, звісно, не пустили б.
Йому здається! Да йди ти на арену циркову! Гамно!
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24.09.2022 17:14 Ответить
То йому мир в очах вбивці здається, то здається, що катам невигідно катувати. У нього галюцинації від постійного нюхання.
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24.09.2022 17:30 Ответить
яке нюхання? ))) гриби вже пішли )))
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24.09.2022 17:57 Ответить
Ні. Там кокс.
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25.09.2022 07:20 Ответить
Щоб ти здох
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24.09.2022 19:00 Ответить
А можно ссилку де він це каже
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24.09.2022 19:11 Ответить
люди, а точніше орки, які на камеру відрізають яйці
які не скривають свого ібала можуть думати що їм вигідно а що ні????
ні, не можуть
у них жага до чужої смерті, звіриний інстинкт
і навіть не звіриний а хижацький
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24.09.2022 20:29 Ответить
Що за "ХУ*НЯ" написана?!!!
Анорексі́я (дав. -гр. α- , без-, не-, ὄρεξις - позив до їжі) - симптом, що полягає в повній відсутності апетиту за об'єктивної потреби організму в харчуванні, який супроводжує більшість метаболічних захворювань, інфекційних, онкологічних хвороб, уражень травної системи, а також виникає з інших причин.
Ця "глава патронатної служби" хоч медичну освіту має? Люди просто схудли без нормального харчування під час перебування в блокаді та полоні! Де є докази що у них немає бажання та потягу до їжі?
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24.09.2022 15:41 Ответить
Не плутайте симптом з синдромом. І взагалі не лізьте куди не треба.
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24.09.2022 15:44 Ответить
А ХТО ти такий, щоб мені вказувать, ЩО мені робить?!!!
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24.09.2022 15:48 Ответить
Може ви б не лізли куди не треба? Він все правильно сказав. Анорексія, це коли людина не їсть коли їй дають, бо не може, чи не хоче. В будь-якому випадку результат - виснаження. Ви гадаете їм влаштовували шведський стіл, а вони просто чемно відмовлялися?
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24.09.2022 16:05 Ответить
100%
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24.09.2022 16:38 Ответить
в них критична нестача протеїну, а це звісно ж не анорексія
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24.09.2022 15:47 Ответить
власне, при цьому відчуття голоду доводить до божевілля - це спеціально для тупої лярви, яка вишиває в цьому пості
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24.09.2022 16:21 Ответить
це кахесія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F
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24.09.2022 16:49 Ответить
наслідки однакові від того, що людина не хоче їсти або їй не дають їсти.
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24.09.2022 15:50 Ответить
Наслідки однакові! Однак причини - РІЗНІ!!! Одна справа - коли людина, з якихось причин, НЕ МОЖЕ чи НЕ ХОЧЕ їсти І зовсім інша - коли ХОЧЕ, а їй не дають, чи нема чого їсти! В даному випадку у людей було вимушене голодування з-за нестачі повноцінного харчування! То про яку "анорексію" може іти мова? У них що - шлунок їжі не сприймає? Звідки це відомо? Так - бувають випадки, коли при вимушеному голодуванні виникає анорексія (бо організм відвикає приймать їжу) Але це випадки поодинокі Набагато частіше наступав "жор" - коли людина їла "неміряно", що, бувало, приводило до смерті
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24.09.2022 16:24 Ответить
при нестачі протеїну організм людини пожирає власні м'язи, не гояться рани, зазнають незворотного враження внутрішні органи, загострюються всі хронічні захворювання

кажучи просто - це повільна жахлива смерть
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24.09.2022 16:31 Ответить
Тобто це - "незворотна дистрофія" Але аж ніяк не "анорексія"!
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24.09.2022 16:47 Ответить
точно
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24.09.2022 16:48 Ответить
про це розповідали американські військові пілоти, що вони 5 і півроку поневірялися в полоні в'єтконгівців разом із Джоном МакКейном: ми жерли тарганів, курячі голови, всілякий непотріб - аби лише знайти протеїн...

Джона крім того били щодві години: результат - неправильно зрощені кістки, втрата м'язової маси тіла, тощо

правда, його так і не зламали, а на визволення з полону він не погоджувався, поки його побратими залишалися в полоні, твердий був хлоп
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24.09.2022 16:57 Ответить
так, шкода що він не став Президентом замість обами.
світова історія була б іншою.
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24.09.2022 17:53 Ответить
це правда
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24.09.2022 18:42 Ответить
Так.
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25.09.2022 07:27 Ответить
Не спорь з манкуртами, на сьогодні їх не переконати. Тому що 73% це куплені дов**би через ЗМІ та "Колобородько"

Олігархи що марно вкладали гроші в 1+1 Інтер та інше геббельсько-фрейдове зомбуюче лайно?... Яке стадо жре немов не в себе...

Тому з такими - не втрачайте час. це втрачені сущності, зосередтесь на поширені лікуючої інформації.

Опис ви зробили відразу гарний: повний, критичномислячий, в додачу раджу всюду вставляти причино-наслідкові фактологічні зв'язки, в цьому конкретному випадку підійде "історичне" посилання на "ГОЛОДОМОР"... Тобто (знаю що з ними робили) знущались, ...... **** ,,,, ***** та не кормили. Людина в стресі потребує 150-200% калорій від спокійного сидіння за столом. Якщо його немає - більшість втрачає відчуття дійсності на 3 міс - 5 років, або назавжди. Ця технологія "вигнання розуму" тестувалась ще до другої мирової. Тобто переслідується ціль щоб ці
Найгарніші патріоти, як і ті що в Дебальцевому, Іловайську - загинули. Самих активних, протестних вони закатували до смерті, в тих що градус "українськості" нижче - просто прирекли на .... (психологію гарно потрібно знати, сказати що ПТСР то нічого не сказати)...
Також, при можливості, Modus operandi, контекстний чи загальний.

Взагалі - дякую за позицію!
Світу - мир, націям - свободу!
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24.09.2022 18:09 Ответить
Там по очам видно, що реальність вже втрачена. А наскільки ?
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25.09.2022 07:33 Ответить
Це може бути пов'язане з психічним станом,коли людина відмовляється істи чи не може їсти,у зв'язку з тим,що знаходиться в полоні....цей стан дуже важкий,людина готова померти,вона не бачить сенсу жити далі...
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24.09.2022 18:56 Ответить
та не перебільшуйте, он кацапські полонені відкормлені, як бугаї на убой, полон ніяк не заважав їх апетиту, а були ж у злобних фашистов та бендеровцев, ясно, що наших хлопців морили голодом.
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24.09.2022 19:09 Ответить
І це - поголовно у всієї групи? Чому ми не бачимо такого у концтаборах? Ні в німецьких, ні в радянських? Ті ж самі умови! Був голод, була пелагра, була дистрофія Але анорексія не фіксується! Ви вважаєте що лікарі в ті часи були ідіотами? І не зафіксували симптоми? Ви хоч самі собі вірите? Чи Ви не стільки хочете щось собі довести, скільки себе у цьому впевнить і "натягуєте зручнішу правду за вуха"?
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24.09.2022 19:10 Ответить
Білково-енергетична недостатність, через неадекватне надходження їжі. Анорексія, а може і дистрофія викликана голодом…
як не назви - неозброєним оком видно, що стан жахливий… кацапи кінчені нелюди.
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24.09.2022 16:38 Ответить
Згодна. В даному випадку фізичний стан чоловіків - це фізичне виснаження внаслідок недоїдання.
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24.09.2022 17:18 Ответить
При чём тут паровозы?
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24.09.2022 17:49 Ответить
А вони у тебе по палаті їздять зараз!
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24.09.2022 19:43 Ответить
Краще ніж патякати ху@ню, вивчи питання.
Коли ти довго не їси, й всі жирові запаси виклристані, організм відторгає їжу, немає апетиту, тут вже йбуть дуже небезпечні для життя метаболізми, поступово відмовляють працювати органи травлення, нирки, печінка, підшлункова, припиняє вироблятися жовч, нервової системи, мізок не подає сигнали голоду й т.д., тут пів кроку до смерті, навіть відновлення їжі вже може не вря тувати.
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24.09.2022 19:08 Ответить
Та ну! Те ж саме я й тобі сказать можу! "Краще ніж патякати ху@ню, вивчи питання".
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24.09.2022 20:02 Ответить
щось ти трохи перегнув
дівчатка, які хотіли схуднути, нічого не їли
в результаті організм перестав сприймати їжу
а після такого часу в полоні про голод в азовсталі можна забути
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24.09.2022 20:35 Ответить
Не зрозумів суті претензій до мене! Що саме я "загнув"?
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24.09.2022 20:43 Ответить
ти висунув цілу медичну енциклопедію
ніхто в ній не буде розбиратися бо питання стоїть в недоїданні і не більше того
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24.09.2022 20:54 Ответить
Ясно! "Всё вздор чего не знает Митрофанушка!"
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24.09.2022 21:05 Ответить
Українських військових, яких евакуювали з Азовсталі в Маріуполі до окупованої Оленівки, не катують.

... розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу".
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24.09.2022 15:44 Ответить
А куди червоний хрест дивився??? І навіщо він потрібен ???
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24.09.2022 15:46 Ответить
Сепарам гуманітарку від Рєната привозити.
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25.09.2022 07:39 Ответить
Як умови проживання кацапів в нашому полоні ? Ще раз повторюю, треба зробити так, щоб рашисти після обміну забули не тільки, де знаходиться Україна, а куди ходити сцяти та срати! Інакше буде як тут
З першого разу не вийшло": В Україні ліквідували окупанта, який встиг побувати в полоні і знову повернувся на війну

https://patrioty.org.ua/politic/z-pershoho-razu-ne-vyishlo-v-ukraini-likviduvaly-okupanta-iakyi-vstyh-pobuvaty-v-poloni-i-znovu-povernuvsia-na-viinu-433572.html
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24.09.2022 15:50 Ответить
Такого не буде,бо для зеленого більшими ворогами є свідомі українці ніж орки.
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24.09.2022 19:14 Ответить
Не може бути такого, щоб їх чимось додаткого не накачали.
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24.09.2022 16:03 Ответить
А где красный крест и ООН которые так переживают за голодающих мальчиков в трусикакх где то бегающих в Африке и иране с автоматами?
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24.09.2022 16:19 Ответить
Все вірно Ви пишите, там переживати не потрібно, наші навіть дарують продукти Африці.
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24.09.2022 16:40 Ответить
Зе'к, хрестився коли здається. Хоча яке хрестися, ти ж.....
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24.09.2022 16:39 Ответить
покажите фотографии
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24.09.2022 16:56 Ответить
Смотрел передачу орков пленных на видео.... Сытые, счастливые, откромленные свиньи...
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24.09.2022 17:08 Ответить
Бачила відео де фотограф з Азовсталі після полону зустрівся з рідними. Він такий змучений, тоненький як тростиночка, ледве на ногах тримався. Штанці просто на кісточках, то такими з концтаборів люди виходили. Це ж як треба знущатись і морити голодом, щоб на кісточках м'язів вже не видно. Орки кляті, кати, нехай їм все повернеться бумерангом у десятеро більше.
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24.09.2022 17:28 Ответить
і де зараз та ***@на amnesty international?
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24.09.2022 17:34 Ответить
Як-то - де? Дупу чухають, пальці нюхають!
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25.09.2022 01:11 Ответить
Радість моя безмежна !

Але питання : чому тільки частина визволених п"азовців" поїде за кордон на лікування ?!?!

Відправляйте всіх !!!!!

Най поменшає супроводжуючих !!!

Дякую!
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24.09.2022 17:37 Ответить
Український солдат після російського полону і російський солдат, якого «избивали и не давали есть», після украинського полону. Казати нічого. Слова зайві.
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24.09.2022 17:40 Ответить
Зеленский с Ермаком могли бы и встать из-за стола. Азовцы еле на ногах держатся, но их выстроили для выражения "благодарности" , а эти развалились...
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24.09.2022 17:42 Ответить
По видеосвязи же говорили...
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24.09.2022 18:03 Ответить
та й що. Он коли Зеленський виступав в онлайн-режимі перед ним вставали американські сенатори і европейські парламентарі в знак поваги.
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24.09.2022 18:17 Ответить
так, мене теж ця картинка дратувала. Ті після дороги, авіаперельоту, змучені, виснажені, схудлі, а відкормлений Зеленский з Ермаком розвалилися в кріслі і щось просторікують, піаряться. При тому, що, як виявилося далі, переговори про обмін в основному вів Ердоган і саудівський принц (+ захоплення ЗСУ багатьх кацапських війскових від час контрнаступу у Харківській області дозволило створити обмінний фонд), а наш лише піаритися вміє за чужий рахунок.
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24.09.2022 18:15 Ответить
Зі всією повагою до цензора , будь ласка , не пропускайте фейк і в коментарях.

Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський
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24.09.2022 19:14 Ответить
взагалі-то ніякий це не фейк, так він і готорив, що пролонені Азова публічні люди, тому росіяни не будуть застосовувати до них тортури. І Данилов подібне плів. Не у всіх память як у рибки. Он навіть посилання на самому провладному ТСН знайшла
https://tsn.ua/ato/danilov-zapevniv-scho-rosiyani-ne-katuyut-zahisnikiv-azovstali-2071933.html
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24.09.2022 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_pSnQEKCTHs в кінці Зеленський говорить про полоненних азовсталі, там він казав, що кацапам не вигідно катувати наших полонених.
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24.09.2022 19:41 Ответить
А де промова саме Зеленського?
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24.09.2022 19:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_pSnQEKCTHs в кінці Зеленський говорить про полоненних азовсталі, там він казав, що кацапам не вигідно катувати наших полонених.
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24.09.2022 19:46 Ответить
зате россолдатня,яку долбо***б Золкін не втомлювався рекламувати,вгодовані,здорові і знову рвуться бити укрів...
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24.09.2022 19:20 Ответить
Бідні люди...
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24.09.2022 19:36 Ответить
Депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 000 рублей для мобилизованных граждан.
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24.09.2022 19:46 Ответить
Поки київські фраєра відгодовують,за рахунок громадян України,лугандонців,які ВЖЕ проголосували за приєднання до лаптєстану та їх полонених,які повернувшись з полону,з пиками відгодованих кнурів,розповідають про голодування рашисти з нашими не панькаються а знущаються.Доки це ВЛАДНЕ безглуздя буде продовжуватись?Після приєднання лугандону ми будемо і далі тій мерзоті,Ой! Нашім людям в окупаціі,будемо соціалку платити?
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24.09.2022 20:05 Ответить
А ОП подяка за те, що створила всі умови для того, щоб Азовці попали в оточення?
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24.09.2022 20:48 Ответить
Згадайте зустріч Єрмака і Козака.Для чого вона була потрібна Україні?До речі,Козак був задоволений зустрічю.Звідси,певно і почалась війна.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.radiosvoboda.org/amp/zustrich-radnykiv-lideriv-normandskoii-chetvirky-ermak-kozak/31672038.html&ved=2ahUKEwjQo7_E2a76AhXxo4sKHcNsAIUQFnoECAsQAQ&usg=************************-hcD
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25.09.2022 03:44 Ответить
Там еще есть более страшные фото, где наши выглядят как после освенцима. Особенно жуткий вид имеет военный с поломанной рукой.Це фото із виснаженим після полону українським військовим негайно у закордонні ЗМІ, в ООН і т.д.
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26.09.2022 09:46 Ответить
 
 