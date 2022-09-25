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G-7 (707) Укренерго (573) Оператор ГТС (97)

Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління Оператора ГТС і Укренерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка

гтс

Посли G7 в Україні заявили про занепокоєння втручанням влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" і НЕК "Укренерго".

Як передає Цензор.НЕТ, повідомлення опубліковано у ніч проти неділі, 25 вересня, у твіттері.

"Посли G7 стурбовані втручанням влади в управління Оператора ГТС України та Укренерго. Постійне дотримання реформ корпоративного управління ОЕСР в українських державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію та прискорить відновлення України після війни", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+21
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25.09.2022 18:36
+14
Влада лобіює інтереси Бені.
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25.09.2022 18:33
+10
да не волнуйтесь, уже все порешили. все нормально.
ПЫСЫ: кстати, а почему мы еще не в ЕС?
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25.09.2022 18:32
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да не волнуйтесь, уже все порешили. все нормально.
ПЫСЫ: кстати, а почему мы еще не в ЕС?
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25.09.2022 18:32 Відповісти
Дехто ж хотів запитати Байдена чому ми досі не в НАТО
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25.09.2022 19:25 Відповісти
Влада лобіює інтереси Бені.
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25.09.2022 18:33 Відповісти
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25.09.2022 18:36 Відповісти
мені блювати хотілось від коментатора, а йому "5 копійок заробити"
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25.09.2022 19:05 Відповісти
я для спать включаю телевайзей только на канале Мега про Юпитер и Атлантиду.

Но ОНО и туда влазит
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25.09.2022 19:17 Відповісти
він кругом тому що знає про реальний рейтинг який йому опустив його ж ОП а рейтинг треба якось підіймати
розігнати ОП разом з єрмаком не може бо
1 пов,язаний з ними і мабудь щось, десь капає на рахунок або складається в якийсь контейнер
2 почув пару компроматів в Омані від патрушева
і ВР приймає хузнащо, тільки не для людей
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25.09.2022 19:25 Відповісти
Влада не забуває про свій карман. неЛоха треба послам постійно дрюкати.
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25.09.2022 18:38 Відповісти
мощнее олигархату надо бить по голове, сильнее
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25.09.2022 18:39 Відповісти
Зупинить корупцію? Намсішили! Вони ж не розуміють, коли йдеться про корупцію (здається верещучка так сказала). Тим більш - де ж вони харчуваться будуть "что б і внукам хватіло"?
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25.09.2022 18:39 Відповісти
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25.09.2022 18:43 Відповісти
при тому, що вони б там , мали бути, з моменту початку війни в 2014 році!
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25.09.2022 19:21 Відповісти
Тому Угорщіна відмовилась застосовувати санкції до цих олігархів .
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25.09.2022 20:00 Відповісти
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

8 ч

Вимагаємо показувати по державних каналах історії полеглих бійців зсу, а не непотріб 95 кварталу

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25.09.2022 18:46 Відповісти
все це дуже гидко і бридко.., але маю великий сумнів, що електро-нафто-газ-керогаз мафію вдасться приборкати..
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25.09.2022 18:49 Відповісти
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25.09.2022 18:53 Відповісти
Там керує ..беня..
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25.09.2022 18:56 Відповісти
Чмо оно и в ...чмо.Война войной а распил по расписанию.
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25.09.2022 19:02 Відповісти
ЗеКодломойские хотят управлять Всем... даже тем,что вы какаете в унитаз...,не говоря о птицах собаках и кошках...и прочих зверях...мафия Кучмы безсмертна...
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25.09.2022 19:13 Відповісти
так це ж мудрий нарід вимагає втручання держави, знижки цін і підвищення зарплат.
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25.09.2022 19:14 Відповісти
"зе влада" крок за кроком робить все необхідне,щоб в кінцевому результаті допомога Захидних друзів України була зведена на нівець. Такі ж плани і в рашистського окупанта.
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25.09.2022 19:22 Відповісти
ганьбище
ні дня без зашквару, ні дня без скандалу((
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25.09.2022 20:00 Відповісти
Українці також....
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25.09.2022 20:56 Відповісти
Беніни ******** і там захотіли нажитися?
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25.09.2022 21:03 Відповісти
Хтось воює, а зелень тим часом прибирає до рук цінні державні підприємства.
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25.09.2022 21:12 Відповісти
А Стефанчук-Зеленський мовчать «чомусь» про думку послів G7 щодо втручанням влади в управління Оператора ГТС і УкренергоДжерело: https://censor.net/ua/n3369484!!!
Можливо, єрмак заборонив, він такий!!! Це як вагнерівців злити!!!
Сказав і злили…. Навідь сама безумн несла, по результатам «ретельного шоу», таку дурню, що і самій стало соромно….
А тут посли G7…, кривава війна московіі в Україні, зими, енергетика України, План технічного прикриття відповідних галузей…
Ну, то таке!!!

Як каже Українська правда, батальйони з України в Монако і Відні енергетичну «оборону» тримають…., резерви є…
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25.09.2022 21:49 Відповісти
Що не роблять то тільки збитки що за наказаніє
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25.09.2022 23:50 Відповісти
 
 