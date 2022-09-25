Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління Оператора ГТС і Укренерго
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Посли G7 в Україні заявили про занепокоєння втручанням влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" і НЕК "Укренерго".
Як передає Цензор.НЕТ, повідомлення опубліковано у ніч проти неділі, 25 вересня, у твіттері.
"Посли G7 стурбовані втручанням влади в управління Оператора ГТС України та Укренерго. Постійне дотримання реформ корпоративного управління ОЕСР в українських державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію та прискорить відновлення України після війни", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Перехватчик
показати весь коментар25.09.2022 18:36
+14 Владимир Сухов e5dee246
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+10 jklpqrs
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ПЫСЫ: кстати, а почему мы еще не в ЕС?
Но ОНО и туда влазит
розігнати ОП разом з єрмаком не може бо
1 пов,язаний з ними і мабудь щось, десь капає на рахунок або складається в якийсь контейнер
2 почув пару компроматів в Омані від патрушева
і ВР приймає хузнащо, тільки не для людей
@den_tsaruk
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8 ч
Вимагаємо показувати по державних каналах історії полеглих бійців зсу, а не непотріб 95 кварталу
ні дня без зашквару, ні дня без скандалу((
Можливо, єрмак заборонив, він такий!!! Це як вагнерівців злити!!!
Сказав і злили…. Навідь сама безумн несла, по результатам «ретельного шоу», таку дурню, що і самій стало соромно….
А тут посли G7…, кривава війна московіі в Україні, зими, енергетика України, План технічного прикриття відповідних галузей…
Ну, то таке!!!
Як каже Українська правда, батальйони з України в Монако і Відні енергетичну «оборону» тримають…., резерви є…