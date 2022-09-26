США мають план дій у разі застосування РФ ядерної зброї, - Блінкен

У адміністрації президента США Джо Байдена є план, як діяти у разі застосування ядерної зброї Росією.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у CBS, передає Цензор.НЕТ.

Блінкен відмовився поділитися конкретними відомостями, але зазначив, що "ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю".

За його словами, невідомо, чи скаже хто-небудь у Кремлі президенту Росії Володимиру Путіну "ні", якщо він вирішить запустити ядерну зброю.

"Зазвичай немає нікого, у кого була б здатність або бажання говорити правду владі. І частково, я думаю, Росія потрапила в той безлад, у якому вона зараз перебуває, тому що в системі немає нікого, хто міг би ефективно сказати Путіну, що він чинить неправильно", - зазначив Блінкен.

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