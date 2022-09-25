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Захід готує сценарії реагування на застосування РФ ядерної зброї, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

У західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Володимир Путін почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України та непублічно надсилають Кремлю попередження про можливі наслідки.

Про це пише Financial Times з посиланням на п’ятьох обізнаних співрозмовників, які погодились коментувати на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Хоча союзники вважають, що погрози Путіна навряд чи будуть реалізовані і не сигналізують про зміну у ядерній стратегії РФ, країни Заходу все одно підвищують моніторинг і стримування.

"Якщо він думає, що погроза мала схилити Україну до капітуляції чи поступок 20% своєї території, чи залякати всіх нас від подальшої допомоги Україні - сталося протилежне", - сказав високопосадовець із США.

Двоє інших західних співрозмовників зазначають, що у відповідь на ядерний удар проти України навряд чи буде рівноцінна відповідь, але РФ може отримати від західних союзників відповідь конвенційними військовими засобами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ядерні погрози Путіна: "Не думаю, що він блефує"

"Є дуже багато "червоних ліній", і, напевно, вони не там, де їх "проводить" Путін", - зазначає один з них.

За їхніми словами, у західних столицях сприйняли слова Пуітна про те, що він "не блефує" з ядерними погрозами як спробу перехопити ініціативу після невдач на полі бою. План Кремля може полягати у тому, щоб далі, після псевдореферендумів на окупованих територіях, подавати війну як "оборону".

Президент США Джо Байден вже сказав, що якщо РФ використає ядерну зброю, реакція США залежатиме від масштабів того, що зробить Росія.

Троє з п’ятьох співрозмовників кажуть, що країни-члени НАТО непублічно донесли Кремлю сигнали про те, якими будуть масштаби відповіді на будь-яке застосування ядерної зброї. На їхню думку, попередження про відповідь продовжує залишатися найкращим стримуванням.

"Так само ми непублічно донесли, з ще більшими деталями, які наслідки це буде мати для статусу РФ як країни-парії", - розповів один з американських співрозмовників. За його словами, з українською стороною вже проговорили можливі сценарії.

Розгортання ядерної зброї для застосування - тривалий і комлексний процес і буде швидко помічений розвідувальними супутниками Заходу, тож Путін може посилювати свої погрози через кілька кроків, перш ніж дійде до моменту можливого застосування зброї, коментують аналітики, з якими поспілкувались журналісти.

"Путін скоріш буде погрожувати застосувати ядерну зброю і сподіватись отримати поступки, аніж власне застосує її", - вважає Джеймс Ектон, співдиректор програми ядерної політики у Фонді Карнегі за міжнародний мир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США попередили Росію, що застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для РФ, - радник Байдена Салліван

Деякі аналітики зауважують, що застосування ядерної зброї навряд чи змінило би для РФ ситуацію на полі бою, з огляду на великі проблеми з координацією російських підрозділів, що спостерігались за час повномасштабної війни.

Судячи з того, як відбувались ракетні удари РФ по Україні звичайною зброєю, ядерний удар може піти "не за планом" - наприклад, ЗСУ можуть збити ракету з ядерним зарядом, або ж ракета може збитися з курсу і поцілити не той об’єкт, куди її початково спрямували, каже Павел Подвіг, старший аналітик Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння. "Такий ризик є, є велика невизначеність з приводу того, чи буде удар успішним", - коментує він.
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Топ коментарі
+39

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25.09.2022 22:55
+32
Поки американське посольство нікуди не їде з Києва, можна розслабити булки
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25.09.2022 22:46
+23
Кацап, ты сам испугался? Тогда иди на ***. Открыл тут экаунт 20 дней назад и думаешь всех обдурил? Хер вам ******* в сраку. У нас пол страны, как после атомной бомбы. Мы вас еще в черный пакет всех загоним.
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25.09.2022 22:57
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Поки американське посольство нікуди не їде з Києва, можна розслабити булки
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25.09.2022 22:46 Відповісти
Воно виїде одразу як окуповані території будуть прийняті до складу росії. Ймовірність ядерного удару дуже висока. Мобілізація провалилась, армія розвалюється. пуйло зараз як загнаний звір. У нього зараз тільки один козир це ядерна зброя. І можете бути впевнені що він її застосує. Бо все що міг він застосував. Варіантів зупинитися було вдосталь, але він не зупинився і вже не зупиниться.
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25.09.2022 22:51 Відповісти
Держи свои 15 рублей
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25.09.2022 22:56 Відповісти
Що за маячня? Ніби для путіна треба якийсь "референдум" для застосування ЯЗ. Він 24.02 напав на Україну, не вигадавши жодної причини. Навіть не імітувавши якийсь інцидент. А тут раптом став таким формалістом. Саме для таких, як Ви гістериків, він і провадить "референдуми". Щоб Ви сиділи та патякали про застосування ЯЗ. Тьху!
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25.09.2022 22:57 Відповісти
У нього на кону доля величезної країни. Йому потрібно бути формалістом. Я ніхто, послухайте експертів. Усі експерти майже впевнені що такий удар буде, або принаймні буде наказ. Ми так само патякали про війну. Хоча багато хто казали так само що не потрібно патякати.
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25.09.2022 23:07 Відповісти
Слухали. І що? Усі експерти - це вибірка з якої множини експертів? Ті (або той)), яких(якого)) слухаєте особисто Ви?
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26.09.2022 01:00 Відповісти
при пистьожу "усі єксперти впевнені" тебе можна посилати на мокша.ру, або просто на ===\э
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26.09.2022 01:11 Відповісти
яка там країна? про що ти верзеш? якби питання йшло про країну, я би не переживав. на кону його власна дупа. а от за неї він і ядерний удар нанесе.
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26.09.2022 09:04 Відповісти
Кацап, ты сам испугался? Тогда иди на ***. Открыл тут экаунт 20 дней назад и думаешь всех обдурил? Хер вам ******* в сраку. У нас пол страны, как после атомной бомбы. Мы вас еще в черный пакет всех загоним.
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25.09.2022 22:57 Відповісти
Я нічого не злякався. Я просто кажу як воно буде. Ніхто не вірив що буде війна. Тепер ніхто не вірить що буде ядерний удар. Я кажу не для того щоб хтось боявся. Ми давно вже нічого не боїмось.
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25.09.2022 23:01 Відповісти
У тебя ля бемоль западает, кацапией воняет. пакет готовь.
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25.09.2022 23:04 Відповісти
Стратег
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25.09.2022 23:15 Відповісти
тупий, в нас війна з кацапами не закінчувалась з 1169 року.
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26.09.2022 01:15 Відповісти
Бред, полнейший бред!!!
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25.09.2022 23:23 Відповісти
Теж думаю, що застосування ймовірне. Але абсолютна загадка - по чому?
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26.09.2022 02:17 Відповісти
Просто в американському посольстві є бункер з запасами на декілька місяців. Тому їм немає чого боятися. А в пересічних навіть підвалу в будинках немає.
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25.09.2022 22:51 Відповісти
в мене є. тому рийте рви протиядерні.гугля в поміч.
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26.09.2022 01:16 Відповісти
оно все равно не работает по факту
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25.09.2022 22:55 Відповісти
Якщо ядерний удар буде, він буде не по Києву. По Києву шмаляти сенсу ніякого. Принаймні на початку. Але, на мою думку всі посольства виїдуть десь 29-го. Бо 30-го будуть оголошені результати референдумів.
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25.09.2022 23:18 Відповісти
Звісно що не по Києву. Але я думаю що посольство все одно евакуюється якщо буде загроза. Зараз ідуть розмови про нанесення ударів по прикладу Хіросіми і Нагасакі. Це не столиця і не близько до лінії фронту. Це можуть бути стратегічні воєнні об`єкти в центральних або західних областях.
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25.09.2022 23:25 Відповісти
Сценаріїв ядерного удару є два. Або удар тактичним ядерним зарядом малої потужності (0.3 - 1.0 кт) по позиціях ЗСУ "на испуг". Або підрив потужного ядерного заряду (1 - 10 мт) в атмосфері (або космосі) над Україною. Останній не призведе до прямих людських жертв або руйнувань, але створить потужний електромагнітний імпульс, який виведе з ладу електричні мережі на більшості території України. Не буде ні електрики, ні води, ні опалення. Цей сценарій всерйоз розглядається міжнародною спільнотою. Тим більше, що він узгоджується з новою російською доктриною "повергнуть Украину в каменный век"... посеред зими...
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26.09.2022 00:29 Відповісти
Кому це здається фантастикою, читайте тут Nuclear electromagnetic pulse - Wikipedia
Такі випробовування (і вибухи в космосі) проводилися в США і СССР.
Взаємодія потужного радіаційного опромінення з магнітним полем землі і атмосферою може створити електромагнітні імпульси напруженістю в 50000 В/м і більше. Саме тому такий вибух проводиться в верхніх шарах атмосфери або в космосі.
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26.09.2022 00:35 Відповісти
Навряд чи е/м імпульс від потужного ядерного вибуху буде лімітований тільки кордонами України, навіть якщо зважувати такий, чисто гіпотетичний перебіг подій. І самій рашці достанецься, і в Європу прилетить.
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26.09.2022 01:06 Відповісти
Будуть цілити так, щоб іншим (в першу чергу європейцям) не дісталося. Нехай не всю Україну покриє. Якщо зачепить південні райони Білорусі, перетерплять. А росіяни російську владу взагалі не цікавлять. Там полюбе терпіти примусять задля "захисту батьківщини".
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26.09.2022 01:17 Відповісти
ця маячня писана та редагована мокшоботами.
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26.09.2022 01:19 Відповісти
Це не маячня, а реальна зброя. І вона узгоджується ще з однією політичною доктриною Росії. "Гуманізмом". Бомбануть, і будуть розповідати в ООН, що ніхто ж не загинув, тому що ми нанесли такий "гуманний удар".
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26.09.2022 01:28 Відповісти
якби це було реально, не було б посилань на кацаповікіпедію.
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26.09.2022 01:34 Відповісти
Вікіпедію створив американець Джиммі Вейлз.
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26.09.2022 01:39 Відповісти
Стандартна відмазка від рпосійського псячого змісту .Відкривай свою помийку "вікіпедія" та читай хто редагував ЦЮ статтю. там стирчать російські вуха і не поодиноко. Маючий очі побачить.Йди за руським кораблем, кацапська потвора.
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26.09.2022 01:42 Відповісти
Вікіпедія, це енциклопедія, а не чиїсь вигадки. Прокрути до розділу References і читай матеріали доки не набридне.
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26.09.2022 01:54 Відповісти
там легко можно редагувати зміст будь кому. Я сам це робив.
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26.09.2022 01:57 Відповісти
Не віриш тексту, читай матеріали. Не віриш одному, бери інший. Так з'ясуєш правда чи ні.
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26.09.2022 02:01 Відповісти
Список використаної літератури цікавий - матеріал в основному збирали не менше заангажовані нацистські та російські прислуги - швейцарськи підлабузнки.
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26.09.2022 02:18 Відповісти
відкривай свою помийку "вікіпедія" та читай хто редагував статтю. там стирчать російські вуха і не поодиноко. Маючий очі побачить.Йди за руським кораблем, кацапська потвора.
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26.09.2022 01:41 Відповісти
У списку використаної літератури маячать в основному швейцарські звіти. Я їм після другої світової не довіряю.
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26.09.2022 02:02 Відповісти
🐐,КАКЦАП , если ты ,называешь террор русских садистов педофилов насильников "реф…", провокатор или коллаборант
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26.09.2022 01:03 Відповісти
РФ може отримати від західних союзників відповідь конвенційними військовими засобами.

путя, це вже буде реально війна з НАТО, а то для твоїх мобіків страшніше за ядерної відповіді
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26.09.2022 00:29 Відповісти
Так воно так, але американське посольство в Лівії було перебито, включаючи посла, на наступний день після вбивства Кадафі...
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26.09.2022 04:00 Відповісти
В 1991 году КБ Южмаш был закончен аванпроект ракетного комплекса пятого поколения Р-36М3 «Икар
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25.09.2022 22:47 Відповісти
Ты смотри у вас на расее за 20 лет 24 тысячи заводов закрыли а ты сюда нос сунешь. У нас все нормально было пока ваш лаптерейх сюда не полез
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26.09.2022 04:58 Відповісти
Наслідком має бути знищення ***** і всього керівництва ********** разом з їх родинами. Далі і тотальне знищення всіх кацапів у всіх країнах як виду. Далі тотальна ізоляція.
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25.09.2022 22:49 Відповісти
Уже пробовали, они начинают вонять и разбегаться. Контролировать варваров невозможно, а стать цивилизованными у них не получается, проверенно столетиями.
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25.09.2022 22:56 Відповісти
через пол года на паРаше произойдут события такие, что их последствия будут хуже любого ядерного удара , они уничтожат себя сами.
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25.09.2022 22:58 Відповісти
Дагестан і Ічкерія стануть ініціаторами розвалу раші на окремі улуси. Приймаються ставки.
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25.09.2022 23:06 Відповісти

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25.09.2022 22:55 Відповісти
історія стара, але прекрасна!))
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25.09.2022 23:19 Відповісти
щеб написав русскімі буквамі НАТО
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26.09.2022 00:31 Відповісти
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26.09.2022 04:41 Відповісти
Коли такі видання, як FT чи Bloomberg пишуть про війну, їх легко читати по реакції ринків - правда, неправда)), по формі. Ось у FT стаття про війну України та рф тепер знаходиться на платній основі. В перші місяці війни - FT виділило окрему бесплатну сторінку про війну. Тепер ні, значить... подання інформації в такій формі - це тільки бізнес))
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25.09.2022 22:56 Відповісти
Шольц пришле 5000 протигазів через два місяці після ядерного удару.
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25.09.2022 22:57 Відповісти
Через 8 місяців
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25.09.2022 23:22 Відповісти
і тільки совєцької моделі, щоб не рашка не напала на німеччину
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26.09.2022 00:33 Відповісти
КУрва, в них автомати ржаві, а що говорити про зігнилі протигази?
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25.09.2022 22:59 Відповісти
вінки Україні підписують, суки.
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25.09.2022 23:02 Відповісти
Або звалити все на Лукашенка. Тим більше той вже погрожував відкрито ядерною зброєю.
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25.09.2022 23:10 Відповісти
Ат сранцевава заряду не атходят, а атпалзают, медленно распадаясь на атамы.
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26.09.2022 00:43 Відповісти
Ядерного удара НЕ БУДЕТ. Потому что, хйло ЗНАЕТ, что и от кого получит в ответ. И это не ядерный ответ.
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25.09.2022 23:05 Відповісти
В тому і справа, що крім ядерного удару у відповідь його нічого не зупинить.
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25.09.2022 23:15 Відповісти
Иго астановит превентивный ядреный удар па иму и иго личинкам с кабаихой у иго наре.
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26.09.2022 00:45 Відповісти
Ne jaderni no samogo putlera unictozit takom sluce
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25.09.2022 23:27 Відповісти
***** він не отримає у відповідь. Байден пообіцяв його ізгоєм зробити. Ось і вся відповідь буде. Запрошення на 20-ку скасують.
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26.09.2022 00:17 Відповісти
Заходу треба не реагувати на застосування, а діяти привентивно, щоб не допустити його застосування. І у заходу є для цього необхідні засоби. А так, це виглядає як запрошення на бал.
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25.09.2022 23:15 Відповісти
Нічого не нагадує? Пам'ятаєте риторику Заходу перед війною?
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25.09.2022 23:18 Відповісти
а кито его так говорить научил? я хз но пугать яо это же край.
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25.09.2022 23:21 Відповісти
Если на Западе не лохи то должен быть нанесён превентивный удар по параше на стадии развёртывания яо.
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25.09.2022 23:22 Відповісти
на западе лохи и ******** в єтом можно не сомневаться
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25.09.2022 23:24 Відповісти
Бентежить що пуйлу це кажуть не публічно. Погрози на кшалт "потопимо чорноморський флот" це *****. Треба казати потоми всі флоти і завалимо всі бункери, а Кремль перетворимо на купу каміння. Тай Зеля повинен відверто казати що знайдуться серед українців "шахіди" готові мститися москалям в їхньому метро. Хай у потвор дупа припече!
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25.09.2022 23:23 Відповісти
Ху*ло ненавидит кацапов не меньше, чем всех остальных. Оно вообще ненавидит весь мир, из-за того, что реальность не соответствует представлениям в его мелком плешивом хлебальнике.
Поэтому терактам в нерезиновой он только обрадуется. Единственное, чем оно дорожит-это его никчемная нах никому не нужная жизнь. И только реальная угроза его физического уничтожения может на него как-то повлиять
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25.09.2022 23:52 Відповісти
***** САДИСТ ИЗВРАЩЕНЕЦ мстит за свою ущербную уродливую педофильную жизнь ,всему миру , зная , что скоро здохнет , от неизлечимых болячек ‼️И виноваты все , кто крышевал его зверства -подрывы домов, убийства оппозиционеров полонием и новичком на чужой территории , теракты и войны , применение химического оружия в Сирии ………
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26.09.2022 01:15 Відповісти
В чем х*йлу надо отдать должное -это в правильном инвестировании в покупку политиков, целых партий, гуманитарных и спортивных оргнизаций, профсоюзов, журнашлюх, пвсевдоэкспердов, кинозвезд, блогеров, лидеров мнений. Именно они из задрота, таскающего чемоданы за Собчаком, породили монстра, по сравнению с которым гитлер -безневинное дитя.
Даже сейчас в той же Германии хором поют его шлюхи. Например генерал в отставке Эрих Фад, бывший военный советник Меркель. Я уже молчу про афд, линке, спд, профсоюзы и тп и вообще не упоминаю полезных идиотов
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26.09.2022 01:31 Відповісти
Розгортання ядерної зброї для застосування - тривалий і комлексний процес ... Короче чемоданчик с кнопкой,оказывается обычный сральник.
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25.09.2022 23:28 Відповісти
чому? завантажити ядерний снаряд в машину завезти в ордло і звідти Піоном шмальнути-то тривалий процес? Думаю тут і чемоданів з кнопками не потрібно ніяких.
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25.09.2022 23:47 Відповісти
Дістати зі складу - процесс, який помітний розвідці США. Звичайно, Байден зателефонує пуйлу та попередить, що з цього моменту той стане ізгоєм та не поїде на Балі на зустріч 20-ки.
Ось така рішуча відповідь буде.
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26.09.2022 00:22 Відповісти
шановний, путькє зроблять не Балі, а таке є-балі
і насамперед його сюзерени Чайна та Індія, бо їм поява ЯО у Вьєтнамі, Бангладеші чи Мнянмі зовсім не потрібна
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26.09.2022 00:39 Відповісти
И улететь с ударнай валной у данец.
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26.09.2022 00:47 Відповісти
Ядерна зброя повинна бути сперш розблокована, незалежно від того це снаряд для гармати чи Сармат. Інакше це міг би зробити будь-який ображений на життя прапорщик. Почати розблокування повинен путлер особисто (передачей кода), і далі ще кілька осіб (не знаю, точно скільки, десь до шости).
Гадаю, що цей процес на контролі у кого треба.
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26.09.2022 01:16 Відповісти
Десь була стаття (чи то на хвилі), що якщо Захід дозволить застосувати ЯО (тобто не буде превентивного удару, чи попередження про його нанесення) и удар таки буде, то це взагалі підірве авторитет Заходу. Кожна країна буде думати так - геополітичних лідерів більш на планеті немає. Ніхто нас не захистить. Отже треба мати свою ЯЗ. Та почнеться гонка за надбанням такої ЯЗ.
Цілком згоден з такою думкою. Отже після застосування ЯЗ рашкой, Захід може зливати мастила. Він не буде вартий нічого.
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25.09.2022 23:29 Відповісти
Якщо буде застосування, то буде і відповідь. Написано, що відповідь буде адекватна дії. Все інше фантазії.
І
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25.09.2022 23:44 Відповісти
Не буде адекватної відповідь. Байден казав: буде пропорційна відповідь, мов, маленький заряд - маленька відповідь. Путін вдарить з Піону - йому скасують запрошення на Балі на 20-ку.
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26.09.2022 00:24 Відповісти
Як знав, і дописав, що все інше фантазії.
можемо гадати, але в тому сенсу мало.
відповідь буде, плани реагування розроблено і давно, сказали про це зараз, як відповідь на заяву пу.
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26.09.2022 09:44 Відповісти
Та вбийте вже ту бункерну моль!Скільки можна терпіти.Весь світ колотить якесь плюгаве чмо,а великодержавні мужі США та Європи все в толерантність ніяк не награються.Ще на ромашці б поворожили-застосує яз кремлівський окурок,чи ні.
Ні за що не повірю,що в спецслужб США нема можливості фізично ліквідувати пуйла.Залізних яєць у їхніх керівників для того нема-це факт.
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25.09.2022 23:38 Відповісти
Тре так все підстроїти що )(уйла вбили по вказівці лукашенко.
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25.09.2022 23:49 Відповісти
А може США не хоче вбивати цю моль? Може ми чогось ще не знаємо?
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26.09.2022 02:27 Відповісти
На РабZee есть единственное высокоточное оружие... это телевизор... поражает мозг рюZкого барана,даже когда у него мозг отсутствует,от слова Совсем 🦍
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25.09.2022 23:50 Відповісти
Тем временем США подняли в воздух четыре специальных самолёта одновременно для мониторинга ядерного оружия на рабZee в режиме 24/7..., такого никогда не было,причем три из них будут находится на рабZeянском Дальнем востоке,и один в Европе ...
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25.09.2022 23:55 Відповісти
А чим ви на цензор.нет думаєте, коли рф і володимир пукін пишете з великої літери?
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26.09.2022 00:08 Відповісти
Найпростіший спосіб отримати ЯО для України це спецоперації в Криму та Білорусії... Сподіваюсь над цим вже працюють. Для тупих зелебобіків додаткова мотивація - 1 заряд коштує 2 мільярди баксів. Коли кравчук з кучмою віддали кацапам 800 ядерних боєгловок вже тоді вони реалізували грабунок українців і запланували масове знищення їх дітей та внуків. Перший уже встиг здохнути без суду, другого ще можна повісити за "феберже"...
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26.09.2022 00:13 Відповісти
у Запада должен быть дух и яйца, и тогда будет бояться Путин!
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26.09.2022 00:57 Відповісти
Велика страна ще не означає могутня. Це усвідомили з розпадом СРСР.
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26.09.2022 01:49 Відповісти
Хай путін мобілізованим своїм скаже, що він буде використовувати ядерну зброю, в них буде подвійне « щастя». А судячи , як летять з Бєлгороду ракети та самі ж повертаються взад є питанєчко чи не закінчиться це дуже непередбачено для Мордору?
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26.09.2022 03:26 Відповісти
Треба спитати у арестовича.😯
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26.09.2022 03:43 Відповісти
Його треба замочити в сортирі, раніше ніж воно потягнеться до кнопки
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26.09.2022 04:43 Відповісти
...невже там, в кацапстані усі недолугі та божевільнні ?Упокойте ***#а та божевільну владу.
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26.09.2022 06:03 Відповісти
 
 