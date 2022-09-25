Зеленський про ядерні погрози Путіна: "Не думаю, що він блефує"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський не вважає, що президент РФ Володимир Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на американське CBS.
Ведуча запитала Зеленського, чи вважає він блефом ядерні погрози Путіна.
"Дивіться, можливо, вчора це був блеф. Але зараз це може бути і реальністю. Що таке сучасне застосування ядерної зброї, чи ядерний шантаж? Вони обрали ціллю й окупували нашу АЕС та місто Енергодар. Там шість блоків… Це як шість Чорнобильських блоків. Кілька днів тому вони почали обстрілювати іншу, Південноукраїнську АЕС. Снаряд впав за 300 метрів від станції, у будівлі повилітали вікна й двері. Він хоче залякати увесь світ. Не думаю, що він блефує. Думаю, світ стримує цю загрозу. Ми маємо продовжувати тиснути на нього і не дати йому продовжувати", - відповів Володимир Зеленський.
Нагадаємо, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван повідомив, що Білий дім вже попередив Кремль про "катастрофічні" наслідки для РФ у разі застосування ядерної зброї.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/ua/news/3357962/***************************************************************************************************
>Байден теж так думає. Тому і штовхає Україну на ДУЖЕ МИРНІ перемовини
Вам прийшло привітання від товарісча Трампа.
Не забудьте сходити на вибори і проголосувати за рекомендаваних папой Трампом.
Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу. Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».
>Угода запевнила Україну...
Абсолютно вірно! Ключове слово в меморандумі було assurance (запевнення).
А мало бути guarantee - гарантія!
(Хвороба Янелох не почалася з Зеленського: Кравчук теж у той час перехворів).
Как именно?
"Мы должны продолжать давить на него и не дать ему продолжать"
Тот же вопрос.
почему же - можем повторить!
Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что страна-агрессор может решиться на применение ядерного оружия.
«Вы должны понимать, что эти люди и это руководство хотят жить. Все они любят жизнь. Не хотят отдавать власть, потому что им нравится», - сказал Зеленский в интервью индийскому телевидению Republic Media Network