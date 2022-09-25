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Зеленський про ядерні погрози Путіна: "Не думаю, що він блефує"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,хуйло,путін

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що президент РФ Володимир Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на американське CBS.

Ведуча запитала Зеленського, чи вважає він блефом ядерні погрози Путіна.

"Дивіться, можливо, вчора це був блеф. Але зараз це може бути і реальністю. Що таке сучасне застосування ядерної зброї, чи ядерний шантаж? Вони обрали ціллю й окупували нашу АЕС та місто Енергодар. Там шість блоків… Це як шість Чорнобильських блоків. Кілька днів тому вони почали обстрілювати іншу, Південноукраїнську АЕС. Снаряд впав за 300 метрів від станції, у будівлі повилітали вікна й двері. Він хоче залякати увесь світ. Не думаю, що він блефує. Думаю, світ стримує цю загрозу. Ми маємо продовжувати тиснути на нього і не дати йому продовжувати", - відповів Володимир Зеленський.

Читайте: Немає жодних ознак, що РФ застосує ядерну зброю. Мета заяв Путіна - залякування, - глава МЗС Іспанії Альбарес

Нагадаємо, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван повідомив, що Білий дім вже попередив Кремль про "катастрофічні" наслідки для РФ у разі застосування ядерної зброї.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
То все на шашлыки, то всем дрожать!
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25.09.2022 21:48
+47
Ты скажи,что именно ты делаешь,что бы противостоять угрозе применения ЯО.
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25.09.2022 21:47
+43
В лютому не предупреждав, а зараз ми всі, що повинні боятись та йти на перемовини? Нащо цей висер? Або готов країну до цього.
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25.09.2022 21:48
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Байден теж так думає. Тому і штовхає Україну на ДУЖЕ МИРНІ перемовини
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26.09.2022 00:56 Відповісти
брехня козирна. Тобто: трампа
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26.09.2022 01:21 Відповісти
У вас там здорово мозок вимили із Трампом. Він вже не діючий президент, а діючий саме той, хто спить у Білому Домі. https://www.youtube.com/watch?v=dp1YHC2IPM0
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26.09.2022 05:54 Відповісти
Тобто, Україна мала би виконати умови ху@ла, як пропонує Трамп?

https://censor.net/ua/news/3357962/***************************************************************************************************
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26.09.2022 08:40 Відповісти
Tetyana Vasylenko faf62bbb

>Байден теж так думає. Тому і штовхає Україну на ДУЖЕ МИРНІ перемовини

Вам прийшло привітання від товарісча Трампа.
Не забудьте сходити на вибори і проголосувати за рекомендаваних папой Трампом.
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26.09.2022 01:53 Відповісти
А ви звичайно ж за Байдена...І як воно? Доки що насолоджуєтесь життям? А звїязок між Байденом та війною в Україні все ще не вбачаєте? Мої глибокі співчуття
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26.09.2022 05:52 Відповісти
За даними Федерації американських вчених (ФАС), після розпаду Радянського Союзу Україна мала близько 3 000 тактичних ядерних озброєнь, які призначені для ураження великих військових об'єктів, військово-морських флотів і бронетанкових формувань, і 1800 стратегічних ядерних озброєнь, призначених для знищення міст.

Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу. Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».
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26.09.2022 01:05 Відповісти
@Victor Litarchuk

>Угода запевнила Україну...

Абсолютно вірно! Ключове слово в меморандумі було assurance (запевнення).

А мало бути guarantee - гарантія!

(Хвороба Янелох не почалася з Зеленського: Кравчук теж у той час перехворів).
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26.09.2022 01:58 Відповісти
"Думаю, мир сдерживает эту угрозу."

Как именно?

"Мы должны продолжать давить на него и не дать ему продолжать"

Тот же вопрос.
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26.09.2022 01:13 Відповісти
Оманськікнурі виконують патрушевські накази ....а може ще " оце" одоробало вважає себе "рятівником" світу.....ще після Оману ,каламою зісвоїм *************** треба булопокінчити з життям а неподовжувати його за рахунок українців.....тим паче , всі знають,що робить зі своїми скрепами кремлівська мафія...скільки вже знищили разом з сім"ями газпромівських мільярдерів,генкралів.... аааа тут таке продажне гівно....як тобі спиться іі всьому шоблу перевертнів????...легко...бо продовжують ЮДИ свою страшну справу......
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26.09.2022 03:04 Відповісти
...путен не блефует кады угрожат применить Ядерное оружие. Конечно применит: вона у няго Яденая Царь-пушка, возле Царь-колокола стоит... токо Царь-колокол не звонит, а Царь-пушко может вновьмобилизованный расчет отправить до Русскага Царь-бога, катораму служит Кирилло-словоблуд...
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26.09.2022 06:49 Відповісти
***** не блефует! Не повторяйте ошибок Перл Харбора!
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26.09.2022 07:06 Відповісти
Причем здесь Перл Харбор! Как там у вас в 5-й колонне? Живите спокойно, "своих" у нас не трогают!
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26.09.2022 10:04 Відповісти
"ошибок Перл Харбора" - это когда США в'***** по Японии ядерным оружием?

почему же - можем повторить!
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28.09.2022 14:14 Відповісти
Зєля П'ЯТЬ днів тому в інтерв'ю Bild:«Я не вірю, що він буде використовувати цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використовувати цю зброю» 🤡
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26.09.2022 08:13 Відповісти
Что ни делает дурак, Все он делает не так.
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26.09.2022 08:15 Відповісти
Что не делает дурак, его слушает дерьмак.Уберите крота .
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26.09.2022 11:56 Відповісти
Нашли кого спрашивать, так интеллект на уровне школьника(( одно дело играть президента, другое - им быть
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26.09.2022 08:16 Відповісти
чудова відповідь!
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26.09.2022 11:05 Відповісти
а никто и не сомневается,но видимо ***** и алень не могут активировать ядра из-за тупости
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26.09.2022 08:29 Відповісти
Хмырь мавзолейный призвал в армию стадо баранов 🦍из 5 млн,и теперь будет применять ядреную бонбу...🤣🤣🤣логика железная....стратег...
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26.09.2022 08:35 Відповісти
А той ніяк не заспокоїться - все хоче подивитися в очко хлу
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26.09.2022 09:26 Відповісти
Ключивок слово думаю, вопрос только чем...
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26.09.2022 09:32 Відповісти
"Как школьнику драться с отборной шпаной?" (Вл Высоцкий).
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26.09.2022 10:23 Відповісти
зеленський: " я не думаю". кінець цитати
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26.09.2022 10:26 Відповісти
сами мы с такой проблемой не разберемся, поскольку не имеем ЯО. думаю, что нужно просить подготовить ЯО союзников нам для передачи, можно заранее обучить людей и в случае его применения рф, немедленно сюда доставить и применить по ордынским войскам. заранее ордынцев об этом оповестить, что б не рыпались, а если рыпнутся, немедленно применить
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26.09.2022 10:36 Відповісти
У них ролі вже поділені. Один клоун повинен блефувати, а інший-лякатися та бігти домовлятися посередині.
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26.09.2022 10:38 Відповісти
Зеля всё ещё энергично ищет предлог сдаться х**лу согласно первоначального плана...
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26.09.2022 11:04 Відповісти
А три дні назад заявляв. що він НЕ ВІРИТЬ ядерного нападу зі сторони росії. Різні люди пишуть йому тексти--тому часті і нестиковки в його базіканні,причому кардинально протилежні. А стратегічно думати він не вміє--немає часу (сам говорив) Людина все своє життя робила і говорила по тексту і сценарію,який розробляли інші особи,тому часто в його висловах і "каша" це видно,коли говорить він спонтанно .
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26.09.2022 11:21 Відповісти
Надо Зеленский не почести предыдущим президентам делать а приговорить всех к тюремным срокам:одних за то что разваливали методично украинскую армию а двух первых к высшей мере что отдали третий в МИРЕ! Теперь нам же угрожают нашим же ЯО.И это уже не смещно,когда быдломасса слушала отмазки Крав чука "не можем содержать".Маленький Израиль может а большая Украина нет.Вот и пожинаем плоды что тогда не остановили негодяев и потом уже голосовали по приколу..
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26.09.2022 11:39 Відповісти
Насчет предыдущих президентов согласен. А самому что сделать, учитывая двухлетние попытки заглянуть в куда-нибудь маньяку и при этом рубить все оборонные программы, разминировать юг, отводить войска со всех опасных направлений, уничтожать разведку в угоду московии? Понятно, что делал все это не он, его уровень-фото с лыжами в то время, когда у границ с трех сторон стоит огромная фашистская армия, да шашлыки с великднем. Но если ты даже игрался в президенты, то нормальный человек после стольких загубленных жизней застрелился бы, в крайнем случае ушел бы тихо. Хотя, о чем это я, в сценарии такое не написано...
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26.09.2022 12:52 Відповісти
Знов хтось забув вимкнути мікрофон ідіоту.
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26.09.2022 12:31 Відповісти
Но в апреле же он заявлял противоположное:

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что страна-агрессор может решиться на применение ядерного оружия.

«Вы должны понимать, что эти люди и это руководство хотят жить. Все они любят жизнь. Не хотят отдавать власть, потому что им нравится», - сказал Зеленский в интервью индийскому телевидению Republic Media Network
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26.09.2022 23:03 Відповісти
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