Зеленский о ядерных угрозах Путина: "Не думаю, что он блефует"
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Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что президент РФ Владимир Путин "блефует", когда намекает на применение ядерного оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на американское CBS.
Ведущая спросила Зеленского, считает ли он блефом ядерные угрозы Путина.
"Смотрите, возможно, вчера это был блеф. Но сейчас это может быть и реальностью. Что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж? Они выбрали целью и оккупировали нашу АЭС и город Энергодар. Там шесть блоков... Это как шесть Чернобыльских блоков. Несколько дней назад они начали обстреливать другую, Южноукраинскую АЭС. Снаряд упал в 300 метрах от станции, в здании повылетали окна и двери. Он хочет запугать весь мир. Не думаю, что он блефует. Думаю, мир сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать давить на него и не дать ему продолжать", - ответил Владимир Зеленский.
Напомним, советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сообщил, что Белый дом уже предупредил Кремль о "катастрофических" последствиях для РФ в случае применения ядерного оружия.
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https://censor.net/ua/news/3357962/***************************************************************************************************
>Байден теж так думає. Тому і штовхає Україну на ДУЖЕ МИРНІ перемовини
Вам прийшло привітання від товарісча Трампа.
Не забудьте сходити на вибори і проголосувати за рекомендаваних папой Трампом.
Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу. Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».
>Угода запевнила Україну...
Абсолютно вірно! Ключове слово в меморандумі було assurance (запевнення).
А мало бути guarantee - гарантія!
(Хвороба Янелох не почалася з Зеленського: Кравчук теж у той час перехворів).
Как именно?
"Мы должны продолжать давить на него и не дать ему продолжать"
Тот же вопрос.
почему же - можем повторить!
Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что страна-агрессор может решиться на применение ядерного оружия.
«Вы должны понимать, что эти люди и это руководство хотят жить. Все они любят жизнь. Не хотят отдавать власть, потому что им нравится», - сказал Зеленский в интервью индийскому телевидению Republic Media Network