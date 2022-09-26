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Новини Санкції проти Росії
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У ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів, радарного обладнання та лазерних приладів

телефон,смартфон

П’ять країн ЄС пропонують суттєво посилити санкції проти Росії. Група європейських країн пропонує суттєво посилити санкції проти Росії. Польща, країни Балтії та Ірландія подали 9-сторінковий список, який включає заборону експорту високотехнологічної продукції, включаючи смартфони, радарне обладнання та лазерні прилади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EUobserver.

Група країн запропонувала відключити Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк і Тінькофф Банк від міжнародної платіжної системи SWIFT. Через Газпромбанк проходять платежі за експорт російського газу. 

У пропозиціях йдеться про те, що російські кредитори Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк і Тінькофф Банк мають бути відрізані від міжнародної платіжної системи SWIFT. Заборона Газпромбанку матиме далекосяжні наслідки, оскільки саме вона проводить платежі за експорт російського газу.

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Також у списку  пропозицій - заборона російського фінансування зареєстрованих у ЄС лобістських фірм, неурядових організацій. Крім того, до чорних списків заборони на в'їзд до ЄС та заморожування активів мають бути внесені люди допомагають Росії обходити санкції

Згідно з пропозиціями, у сфері послуг ЄС має запровадити заборону на використання технологій "Лабораторії Касперського" всередині Європи та заборонити фірмам ЄС виконувати ІТ-роботу для російських клієнтів.

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Автор: 

росія (64958) санкції (11773) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+6
И нужно отключить смертфоны от поддержки операционных систем - андроид и Windows и остальных. Вот это будут топовые санкции!!! русские ошалеют! )))
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26.09.2022 10:55
+5
Ці що зараз санкції, не дуже ефективні. В москалів все продається і дифіциту немає. Крім того, москалі заробили на енергоносіях 200 мільярдів доларів. Явно від такого москальщина, не розвалиться.
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26.09.2022 10:53
+4
Ну всьо, німа айфонів, тепер тіки *********
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26.09.2022 10:51
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Ну всьо, німа айфонів, тепер тіки *********
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26.09.2022 10:51 Відповісти
Ці що зараз санкції, не дуже ефективні. В москалів все продається і дифіциту немає. Крім того, москалі заробили на енергоносіях 200 мільярдів доларів. Явно від такого москальщина, не розвалиться.
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26.09.2022 10:53 Відповісти
Які смартфони? Сказано кнопкові мобіли - значить кнопкові. Можна з дисковим набирачем, або ТА-57. Все.
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26.09.2022 10:53 Відповісти
И нужно отключить смертфоны от поддержки операционных систем - андроид и Windows и остальных. Вот это будут топовые санкции!!! русские ошалеют! )))
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26.09.2022 10:55 Відповісти
Китайці їм смартфонів з шпигунським вмістом втюхають по саме "нє могу", а от лазерні і радарні технології це вже щось.
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26.09.2022 11:00 Відповісти
Чого вони з початку війни не заблоковані були?
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26.09.2022 11:21 Відповісти
З тексту так і виходить.
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26.09.2022 11:26 Відповісти
смартфони китай постачає
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26.09.2022 11:01 Відповісти
Можна заблокувати всім росіянам мобільники!

Компанія Google може заблокувати Android на території росії!

А також компанія Apple може заблокувати iOS.

_____________________________

Будут ходить со своими кирпичами - позор на весь мир!

А то западными технологиями пользуются, и еще на запад гавкают!
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26.09.2022 11:05 Відповісти
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26.09.2022 12:00 Відповісти
цікаво що їм досі не забороняли радарне обладнання та лазерні прилади, що доводить що санкції це буфонада
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26.09.2022 11:18 Відповісти
Санкції починають працювати з жовтня. Запаси запчастин на складах вже добігають кінця, а нових поставок не буде. Крім того велика кількість мобілізованих вплине на обслуговування комунального сектору. В якийсь момент все почне валитися і ламатися. І це вже дуже близько.
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26.09.2022 11:31 Відповісти
 
 