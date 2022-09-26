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Лукашенко несподівано приїхав до Росії на зустріч з Путіним

лукашенко,путін

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до РФ на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіном. Раніше переговори не анонсували.

Про це повідомляють білоруські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко і Путін мають зустрітися протягом кількох найближчих годин. Про що вони говоритимуть, також не афішують.

Нагадаємо, 20 вересня, за день до оголошення в Росії часткової мобілізації, Олександр Лукашенко запевнив Москву в своїй підтримці і в тому, що з території Білорусі по російських військах ударів не завдаватимуть.

Також читайте: Мобілізації в Білорусі не буде, - Лукашенко

Він також заявив, що готовий піднімати по тривозі військові частини "за нормами воєнного часу".

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) перемовини (2857) путін володимир (23765) росія (64958)


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Топ коментарі
+29
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26.09.2022 11:27
+13
Полизать соскучился...
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26.09.2022 11:27
+12
Срочно надо деньги, как обычно впрочем, беларусский "социализм" - он такой, особенный. Хотя и военных провокаций тоже вполне возможно ожидать, бульбофюрер скачет на канате
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26.09.2022 11:28
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26.09.2022 11:27 Відповісти
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26.09.2022 12:59 Відповісти
Полизать соскучился...
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26.09.2022 11:27 Відповісти
Срочно надо деньги, как обычно впрочем, беларусский "социализм" - он такой, особенный. Хотя и военных провокаций тоже вполне возможно ожидать, бульбофюрер скачет на канате
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26.09.2022 11:28 Відповісти
Раз так долго болтали вчера, когда он и прилетел, то снова кинет чмоню усатый. Также сегодня ждем ракет из ********** по Киеву, это уже стандартная практика.
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26.09.2022 11:28 Відповісти
***** дав команду пюрефюлєру прибути на східняк, от самозванець і прибіг нацирлах !!!
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26.09.2022 11:30 Відповісти
Один людоед к другому в гости.
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26.09.2022 11:31 Відповісти
денег просить, закончились
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26.09.2022 11:32 Відповісти
Бульбу бункерному на зиму повіз колгоспник
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26.09.2022 11:32 Відповісти
Был у нас один, тоже все в сочи ездил. Но повело: успел ноги унести. Поглядим как будет в этот раз
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26.09.2022 11:33 Відповісти
Може мобілізація в білорусі?
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26.09.2022 11:33 Відповісти
і? якшо він чудово знає, шо йому кіздєц,...він би послав армію вже давно,на початку війни..
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26.09.2022 11:47 Відповісти
Вже не було б армії. Хто б зараз його захищав від "********* народу"?
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26.09.2022 13:00 Відповісти
Вусату курву викликали для сеансу "заспокійливого мінету"...
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26.09.2022 11:33 Відповісти
Вряд ли. Для фуйла он уже слишкой взрослый мальчик. Далеко не 10 летний, как окурок любит.
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26.09.2022 11:41 Відповісти
Може просто скучив за давно-знайомим прикусом...))
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26.09.2022 13:24 Відповісти
шлюха за викликом
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26.09.2022 11:36 Відповісти
Хренасе зміна риторики " з території Білорусі по російських військах ударів не завдаватимуть. ", раніше він таке обіцяв Україні.
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26.09.2022 11:36 Відповісти
сцить таракан що з його території нанесуть ядерний удар.....
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26.09.2022 11:44 Відповісти
така вірогідність існує
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26.09.2022 11:48 Відповісти
потрібно бити на старті....
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26.09.2022 11:49 Відповісти
учитывая как на лету сменила трусы боброедка,стоит ли удивляться хитрожопости таракана?

среди людей живущим по понятиям есть пословица-"падающего-подтолкни!"
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26.09.2022 11:44 Відповісти
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26.09.2022 11:47 Відповісти
А это , шоб картошку , ядером не зацепило коли скидывать собралси.
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26.09.2022 11:48 Відповісти
Лукашенко хвастается перед Путиным своим левым яйцом.
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26.09.2022 13:04 Відповісти
повішати треба обов'язково "рядьішком" как адно цєлоє ху@ло.
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26.09.2022 11:54 Відповісти
Карту тоже повёз?
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26.09.2022 11:54 Відповісти
Белорусам приготуватись. Не хотіли скинуть свого людоїда,підете вмирати за росію.
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26.09.2022 11:57 Відповісти
Ну, эмира Чечни и всея раисе ведь не приструнишь за отказ от могилизации, а вот глава райкома белорусского района смоленской области что-то зазнался.
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26.09.2022 12:13 Відповісти
Треба ж паніку заспокоїти !
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26.09.2022 12:15 Відповісти
Лукашенко заявы хремля про ядерну бомбу тоже раздражают . Бо зараження коснётся Белоруси и белорусы ему яйца оторвут
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26.09.2022 12:16 Відповісти
"Белоруси йому відірвуть"..... Ви реально у це вірите чи просто по життю наївна?
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26.09.2022 12:21 Відповісти
Я верю, что белорусы не полезут в жту мясорубку - они же не забитые буряты
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26.09.2022 12:57 Відповісти
Не "полізуть самі" - значить "погонять"! Або "лукашисти"-мєнти, або кацапи - напряму Білоруси, здебільшого -"стадо" Їм однаково - яка влада Аби у мисці було повно і на голову не капало!
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26.09.2022 15:06 Відповісти
Не повіріте.... вже є .... точніше були Білоруси котрі полізли.
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26.09.2022 15:30 Відповісти
***** Лукаша буде схилити до відкриття другого фронту. Бо у ***** вже повний пісєць скоро...
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26.09.2022 12:22 Відповісти
Два людоеда будуть рішать,що їм робити далі...
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26.09.2022 12:36 Відповісти
Хочу защитить белорусов , хоть они и трусы, - белорусы не относятся к нации людоедов . Правда там много понаехавших из раши - эти могут и людей есть
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26.09.2022 12:59 Відповісти
Мне нравиться этот материал - он объяснят почему кацапы - людоеды. На тех землях не могла появиться цивилизация землепашцев и скотоводов - климат не тот
а белок организмам нужен - вот и ели соседей

‼️‼️‼️

КТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/qOWbGCtcChQ
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26.09.2022 13:02 Відповісти
Очередная встреча старых гондонов.
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26.09.2022 12:56 Відповісти
Скоріше за все Лукаш буде вмовляти пляшивого не застосовувати ядрену зброю. Розуміє, що тоді усім кінець.
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26.09.2022 13:27 Відповісти
В колгоспі щось трапилось?
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26.09.2022 16:20 Відповісти
 
 