Лукашенко несподівано приїхав до Росії на зустріч з Путіним

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до РФ на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіном. Раніше переговори не анонсували.

Про це повідомляють білоруські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко і Путін мають зустрітися протягом кількох найближчих годин. Про що вони говоритимуть, також не афішують.

Нагадаємо, 20 вересня, за день до оголошення в Росії часткової мобілізації, Олександр Лукашенко запевнив Москву в своїй підтримці і в тому, що з території Білорусі по російських військах ударів не завдаватимуть.

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Він також заявив, що готовий піднімати по тривозі військові частини "за нормами воєнного часу".