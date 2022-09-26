16 861 43
Лукашенко неожиданно приехал в Россию на встречу с Путиным
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Россию на встречу с российским диктатором Владимиром Путином. Раньше переговоры не анонсировали.
Об этом сообщают белорусские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко и Путин должны встретиться в течение нескольких ближайших часов. О чем они будут говорить, тоже не афишируют.
Напомним, 20 сентября, за день до объявления в России частичной мобилизации, Александр Лукашенко заверил Москву в своей поддержке и в том, что с территории Беларуси по российским войскам удары не будут наносить.
Он также заявил, что готов поднимать по тревоге воинские части "по нормам военного времени".
Топ комментарии
+29 Віталій Маркович
показать весь комментарий26.09.2022 11:27
+13 Владимир fd08a616
показать весь комментарий26.09.2022 11:27
+12 дмитрий a4f273bf
показать весь комментарий26.09.2022 11:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
среди людей живущим по понятиям есть пословица-"падающего-подтолкни!"
а белок организмам нужен - вот и ели соседей
‼️‼️‼️
КТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/qOWbGCtcChQ