Лукашенко неожиданно приехал в Россию на встречу с Путиным

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Россию на встречу с российским диктатором Владимиром Путином. Раньше переговоры не анонсировали.

Об этом сообщают белорусские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко и Путин должны встретиться в течение нескольких ближайших часов. О чем они будут говорить, тоже не афишируют.

Напомним, 20 сентября, за день до объявления в России частичной мобилизации, Александр Лукашенко заверил Москву в своей поддержке и в том, что с территории Беларуси по российским войскам удары не будут наносить.

Читайте: Мобилизации в Беларуси не будет, - Лукашенко

Он также заявил, что готов поднимать по тревоге воинские части "по нормам военного времени".