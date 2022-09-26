Розробляється система протидії іранським дронам Shahed-136, - ОК "Південь"

Усі зразки збитих іранських безпілотників Shahed-136 вивчаються українськими фахівцями, розробляється найефективніша система протидії їм.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це достатньо нова зброя, з якою ми зіткнулися, тому всі зразки, які ми зуміли здобути, вивчаються фахівцями, напрацьовується найефективніша система протидії їм. Зокрема, є у нас приклади досить результативного збиття цих дронів. Є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті і стрілецькою зброєю, це також використовується досить потужно", - повідомила Гуменюк.

Вона закликала місцевих жителів територій, де відбуваються бойові дії, у разі звуку, схожого на бензопилу або моторолер, терміново переходити в укриття. Адже можна отримати поранення як від іранського безпілотника, так і від ударів ЗСУ, які намагатимуться знищити об’єкт.

Гуменюк пояснила принцип дії іранського безпілотника та відзначила, що він атакує об’єкт, призначений для ураження, і розривається сам від вибухівки, яку несе.

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