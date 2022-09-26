Розробляється система протидії іранським дронам Shahed-136, - ОК "Південь"
Усі зразки збитих іранських безпілотників Shahed-136 вивчаються українськими фахівцями, розробляється найефективніша система протидії їм.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це достатньо нова зброя, з якою ми зіткнулися, тому всі зразки, які ми зуміли здобути, вивчаються фахівцями, напрацьовується найефективніша система протидії їм. Зокрема, є у нас приклади досить результативного збиття цих дронів. Є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті і стрілецькою зброєю, це також використовується досить потужно", - повідомила Гуменюк.
Вона закликала місцевих жителів територій, де відбуваються бойові дії, у разі звуку, схожого на бензопилу або моторолер, терміново переходити в укриття. Адже можна отримати поранення як від іранського безпілотника, так і від ударів ЗСУ, які намагатимуться знищити об’єкт.
Гуменюк пояснила принцип дії іранського безпілотника та відзначила, що він атакує об’єкт, призначений для ураження, і розривається сам від вибухівки, яку несе.
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Це лише в кіно на раз-два стріляють по водіям чи пасажирам авто, що рухається.
https://news.obozrevatel.com/society/ukrainskij-pensioner-rasskazal-kak-s-pomoschyu-ruzhya-sbil-vrazheskij-su-34-za-eto-ego-nagradili-video.htm
Літак неймовірно складно збити.
Навіть пряме влучанні ракети ПЗРК, в літак не гарантує того, що він впаде.
Кабіна пілотів, має бронювання, ліхтар кабіни з бронескла, паливна система має до трьох резервних контурів.
Найбільш вразливі місця двигунів мають броневий захист, кожен двигун, має свою пожежну стстему, бензобак має всередині структуру, схожу на губку, та захищений декількома шарами гумоподібного матеріалу, та запонюється інертним газом по мірі витрати палива, щоб запобігти витоку палива та пожежі.
Турбіни компресорів захищені від попадання снарядів та осколків.
Повірте, з рушниці ви літак не зіб'єте.
Не одна ракета на літак.
Знищити ворожий штурмовик бійцям вдалося з переносного зенітного ракетного комплексу «Ігла».
https://www.slovoidilo.ua/2022/06/18/novyna/bezpeka/**********-vijskovi-zbyly-rosijskyj-litak-pzrk
"Засобів протидії дронам-камікадзе цього типу небагато, розповідає Катков. На Заході лише розробляють протидію такій загрозі, адже масове виробництво таких безпілотників з'явилося не так давно. Це можуть бути зенітні артилерійські системи з програмованими ************ або бойові лазери з потужністю понад 50 кВт. Такі розробки мають Ізраїль й Туреччина, але це ще не серійна зброя.Проте українські військові вже шукають "слабкі місця" цієї зброї. Так, швидкість 120-180 км/г дозволяє атакувати "Шахід-136" зі стрілецької зброї. А політ на низькій висоті з двигуном, що шумить, розкриває ціль не тільки радару, а й бійцям на посту спостереження. Крім того, дрон, можливо, вдасться глушити і збивати з курсу, перераховує засоби протидії Ігнат."Треба вивчати вплив систем радіоелектронної боротьби на ці БПЛА, щоб змушувати їх падати. Він летить по радіолокаційному сигналу, працює електроніка по GPS. Тому його можна глушити і садити", - вважає речник Повітряних сил."
Бо за виключенням техніки що нам постачають партнери, в нас те саме що і у кацапів.
Тільки більш старе.
Особливо мені сподобався російські танки із ліжком над баштою- вершина модернізаціі і захисту!
Але не практично,треба було відразу труну чіпляти, хоч знати що не зариють у пакеті як сміття.
Но всё-таки для того, чтобы сбивать быстро движущиеся цели, и вооружать соединения про не банками с огурцами, а соответствующей техникой - даже если банки иногда чудесным образом работают.
Проте, реальність все одно буде реальністю.
Вооруженные силы Украины устроили взрывы в центре управления и подготовки операторов иранских дронов, которые оккупанты запускают по Одессе. "Бавовна" произошла в Чулаковке на Херсонщине рядом с Кинбурнской косой.
Ну і шилки звичайно.
Бо може його й чути за декількасот метрів але не за декілька км: не буде дрон, навіть дешевий більш гучним за мотоцикл 250 см куб.
Банально - набоїв для стрілецької зброї. Якщо гатити з положення лежачи довгою чергою з упередженням і утримуючи автомат на одному прицілі, є непоганий шанс збити.
Не може такого бути.
кацапня , вам не соромно користуватися таким смертоносним лайном ,
яке гуде на всю округу ?
https://twitter.com/i/status/1574338660069171200
машки захаровоі , от і все😡
не звертайте уваги на такі дешеві сцени кацапні😠
https://twitter.com/i/status/1574297222472146944