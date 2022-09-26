УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13481 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 007 49

Розробляється система протидії іранським дронам Shahed-136, - ОК "Південь"

одеса,дрон

Усі зразки збитих іранських безпілотників Shahed-136 вивчаються українськими фахівцями, розробляється найефективніша система протидії їм.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це достатньо нова зброя, з якою ми зіткнулися, тому всі зразки, які ми зуміли здобути, вивчаються фахівцями, напрацьовується найефективніша система протидії їм. Зокрема, є у нас приклади досить результативного збиття цих дронів. Є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті і стрілецькою зброєю, це також використовується досить потужно", - повідомила Гуменюк.

Вона закликала місцевих жителів територій, де відбуваються бойові дії, у разі звуку, схожого на бензопилу або моторолер, терміново переходити в укриття. Адже можна отримати поранення як від іранського безпілотника, так і від ударів ЗСУ, які намагатимуться знищити об’єкт.

Гуменюк пояснила принцип дії іранського безпілотника та відзначила, що він атакує об’єкт, призначений для ураження, і розривається сам від вибухівки, яку несе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено дрон-камікадзе "Shahed-136", яким окупанти намагалися атакувати Миколаїв

Автор: 

армія рф (17236) безпілотник (4107) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
26.09.2022 12:56
+7
https://t.me/Bratchuk_Sergey/19374 Бавовнятко відвідало окупантів на Кінбурнській косі. Дуже вдало!https://t.me/Bratchuk_Sergey/19374
Вооруженные силы Украины устроили взрывы в центре управления и подготовки операторов иранских дронов, которые оккупанты запускают по Одессе. "Бавовна" произошла в Чулаковке на Херсонщине рядом с Кинбурнской косой.
показати весь коментар
26.09.2022 13:04
+5
Тут главное вовремя заметить етот дрон. Тоесть наблюдатель должен быть выше деревьев и построек. А сбить то тихоходное корыто и с автомата можно. Или использовать акустические локаторы, судя по тому что етот беспилотник слышно за много километров по характерному мопедовскому тарахтению. А потом поднимать вертушки и сбивать.
показати весь коментар
26.09.2022 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.09.2022 12:56 Відповісти
Гвинтівкою з оптичним прицілом.Пом,ятаю хлопець з Ізмаїлу, вчився на вчителя ,став воїном, так збив кацяпський гвинтокрил поціливши у топливну систему.
показати весь коментар
26.09.2022 13:04 Відповісти
Гвинтівкою з оптикою, практично нереально збити рухому ціль.
Це лише в кіно на раз-два стріляють по водіям чи пасажирам авто, що рухається.
показати весь коментар
26.09.2022 13:07 Відповісти
Та невже))) А ось дива бувають, ніколи не треба казати"ніколи"))Наприклад- Український пенсіонер з мисливської рушниці збив російський надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34,відео-
https://news.obozrevatel.com/society/ukrainskij-pensioner-rasskazal-kak-s-pomoschyu-ruzhya-sbil-vrazheskij-su-34-za-eto-ego-nagradili-video.htm
показати весь коментар
26.09.2022 13:18 Відповісти
Це просто пропаганда.
показати весь коментар
26.09.2022 13:26 Відповісти
Пропаганда чого, що російське лайно можна збити?І ще як красиво горить! Це було по усім новинам.
показати весь коментар
26.09.2022 13:37 Відповісти
З рушниці не вийде.
показати весь коментар
26.09.2022 13:39 Відповісти
Все в житті буває, це залежить не тільки від технічних показників,але і від того наскільки низько летить,чи куди влучила куля.
показати весь коментар
26.09.2022 13:47 Відповісти
Шановна пані.
Літак неймовірно складно збити.
Навіть пряме влучанні ракети ПЗРК, в літак не гарантує того, що він впаде.
Кабіна пілотів, має бронювання, ліхтар кабіни з бронескла, паливна система має до трьох резервних контурів.
Найбільш вразливі місця двигунів мають броневий захист, кожен двигун, має свою пожежну стстему, бензобак має всередині структуру, схожу на губку, та захищений декількома шарами гумоподібного матеріалу, та запонюється інертним газом по мірі витрати палива, щоб запобігти витоку палива та пожежі.
Турбіни компресорів захищені від попадання снарядів та осколків.
Повірте, з рушниці ви літак не зіб'єте.
показати весь коментар
26.09.2022 14:00 Відповісти
Ой таку страшну систему захисту намалювали, прямо невмерущі кацяпськи літаки!А з ПЗРК можна збити?))
показати весь коментар
26.09.2022 14:23 Відповісти
Можна, але багато ракет йде.
Не одна ракета на літак.
показати весь коментар
26.09.2022 14:55 Відповісти
Та да !І взагалі кацяпськи літакі падають тільки тому що тяжче воздуха! Ось вам ще одна пропаганда на останок .))- 260 літаків впало і 224 гелікоптери
Знищити ворожий штурмовик бійцям вдалося з переносного зенітного ракетного комплексу «Ігла».
https://www.slovoidilo.ua/2022/06/18/novyna/bezpeka/**********-vijskovi-zbyly-rosijskyj-litak-pzrk
показати весь коментар
26.09.2022 15:33 Відповісти
А тепер до дронів Шахід, воєні експерти та конструктори з вами не згодні., ось їх думка-
"Засобів протидії дронам-камікадзе цього типу небагато, розповідає Катков. На Заході лише розробляють протидію такій загрозі, адже масове виробництво таких безпілотників з'явилося не так давно. Це можуть бути зенітні артилерійські системи з програмованими ************ або бойові лазери з потужністю понад 50 кВт. Такі розробки мають Ізраїль й Туреччина, але це ще не серійна зброя.Проте українські військові вже шукають "слабкі місця" цієї зброї. Так, швидкість 120-180 км/г дозволяє атакувати "Шахід-136" зі стрілецької зброї. А політ на низькій висоті з двигуном, що шумить, розкриває ціль не тільки радару, а й бійцям на посту спостереження. Крім того, дрон, можливо, вдасться глушити і збивати з курсу, перераховує засоби протидії Ігнат."Треба вивчати вплив систем радіоелектронної боротьби на ці БПЛА, щоб змушувати їх падати. Він летить по радіолокаційному сигналу, працює електроніка по GPS. Тому його можна глушити і садити", - вважає речник Повітряних сил."
показати весь коментар
26.09.2022 15:53 Відповісти
Яке бронювання?у кацапів все з гівна та палок.якби була пропаганда наші кожного дня збивати літаки шматками асфальту.Є такий фактор як Бог який допомагає десантному взводу знищити танкову роту чи сотні вояків 72 бригади зупинити 1000 у битві під Києвом чи групі тероборони за підтримки арти зупинити танкову колону у Вознесенську чи строковику нацгвардії збити 6 літаків з пзрк....
показати весь коментар
26.09.2022 14:29 Відповісти
В нас теж виходить з гівна і палок?
Бо за виключенням техніки що нам постачають партнери, в нас те саме що і у кацапів.
Тільки більш старе.
показати весь коментар
26.09.2022 15:01 Відповісти
я бачу вам "за державу обидно", і вже здагадуюся за яку.))
Особливо мені сподобався російські танки із ліжком над баштою- вершина модернізаціі і захисту!
Але не практично,треба було відразу труну чіпляти, хоч знати що не зариють у пакеті як сміття.
показати весь коментар
26.09.2022 15:36 Відповісти
Я про хвалені багатомільнні кацапський гелікоптери та літаки які збиваються звичайними пзрк.і від яких відмовилась індія після того що з ними відбулось в Україні.
показати весь коментар
26.09.2022 17:13 Відповісти
Звичайно у нас навіть радянська техніка в набагато кращому стані.нікому в голову не приходить ставити гріль на башту або шматки резини замість активного захисту.можна ще згадати стволи дерев як обшивку на машини....
показати весь коментар
26.09.2022 17:17 Відповісти
Чудеса бывают. Во время второй войны в Ираке местный феллах сбил из старенького ружья американский апач. Так сказало иракское телевиденье.

Но всё-таки для того, чтобы сбивать быстро движущиеся цели, и вооружать соединения про не банками с огурцами, а соответствующей техникой - даже если банки иногда чудесным образом работают.
показати весь коментар
26.09.2022 13:46 Відповісти
мисливська зброя може працювати по рухаючим цілям,навіть по тим що літають.
показати весь коментар
26.09.2022 13:48 Відповісти
Так, банкой помидор тоже дрон сбили!
показати весь коментар
26.09.2022 13:54 Відповісти
Прямо такий страшний захист намалювали в російських літаків, то мабуть з такою " начинкою " вони просто падають самі і взиваються,бо тяжчі за воздух
показати весь коментар
26.09.2022 14:38 Відповісти
Сказати, можна багато чого.
Проте, реальність все одно буде реальністю.
показати весь коментар
26.09.2022 14:58 Відповісти
Дык!
показати весь коментар
26.09.2022 15:00 Відповісти
не страшно! Те що один співає а інший підспівує,ми вже таке зустрічали на ЦН ще з 2014 року, а тепер нова хвиля гроботізаціі на кіцяпіі- вітаю!
показати весь коментар
26.09.2022 15:41 Відповісти
реальність то 260 збитих російських літаків, і 224 гвинтокрили,оце реальність ,і що після боїв в Україні, "другій арміі "світу треба мобілізація вже кого завгодно,оце - реальність.А там смакуйте собі які вони"могутні" ,а мої чоловіки їх пиз#ять ,аж гай шумить.
показати весь коментар
26.09.2022 15:39 Відповісти
Их, конечно же, все чепчиками закидали.
показати весь коментар
26.09.2022 15:44 Відповісти
ті що впали? Ні, вже віночками із квітів закидали на могилки, правда тих ,тіла котрих змогли зібрати до купки у пластиковий пакет.
показати весь коментар
26.09.2022 15:57 Відповісти
На один сбитый вертолет/самолёт приходится 30-40 выпущенных ракет по ним. Не все так просто.
показати весь коментар
26.09.2022 17:11 Відповісти
https://t.me/Bratchuk_Sergey/19374 Бавовнятко відвідало окупантів на Кінбурнській косі. Дуже вдало!https://t.me/Bratchuk_Sergey/19374
Вооруженные силы Украины устроили взрывы в центре управления и подготовки операторов иранских дронов, которые оккупанты запускают по Одессе. "Бавовна" произошла в Чулаковке на Херсонщине рядом с Кинбурнской косой.
показати весь коментар
26.09.2022 13:04 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-62900944 Постфашисты у власти в Италии В Италии эпохальные перемены. Крайне правые впервые в постфашистской истории почти наверняка придут к власти по результатам воскресных выборов. Как изменится позиция третьей крупнейшей страны Евросоюза в вопросах поддержки Украины, санкций против России и единства Европы перед лицом экономического кризиса и газовой войны Кремля?
показати весь коментар
26.09.2022 13:05 Відповісти
Тут нужно или ставить наблюдателей с ПЗРК на телескопических вышках или высотных домах. Или вертолетами с радарами и ракетами контролировать пространство.
показати весь коментар
26.09.2022 13:05 Відповісти
Дшк, зу23, та навіть кулемети 7,62 на зенітному станку.
Ну і шилки звичайно.
показати весь коментар
26.09.2022 13:10 Відповісти
Тут главное вовремя заметить етот дрон. Тоесть наблюдатель должен быть выше деревьев и построек. А сбить то тихоходное корыто и с автомата можно. Или использовать акустические локаторы, судя по тому что етот беспилотник слышно за много километров по характерному мопедовскому тарахтению. А потом поднимать вертушки и сбивать.
показати весь коментар
26.09.2022 13:15 Відповісти
Тут би контрбатарейні локатори стали на нагоді.
Бо може його й чути за декількасот метрів але не за декілька км: не буде дрон, навіть дешевий більш гучним за мотоцикл 250 см куб.
показати весь коментар
26.09.2022 13:29 Відповісти
вони дуже гудуть і летять на маленькій швидкості. там кругом одеси просто людей з Іглами посадить, і хай збивать при наближенні.
показати весь коментар
26.09.2022 13:06 Відповісти
Локатор шуму - таке напевно є?
показати весь коментар
26.09.2022 14:25 Відповісти
Протидіяти можна, вистачило б технічних засобів.
Банально - набоїв для стрілецької зброї. Якщо гатити з положення лежачи довгою чергою з упередженням і утримуючи автомат на одному прицілі, є непоганий шанс збити.
показати весь коментар
26.09.2022 13:10 Відповісти
Як каже мій чоловік,від чого заворів тим і лікуйся, впевнена вихід є і він скріш за все дуже простий.Нація що дала миру Сикорського,Королева ,Гризодубова,Глушко ,та не знайде протидію?
Не може такого бути.
показати весь коментар
26.09.2022 13:12 Відповісти
Тобто , це іранське барахло не повертається назад , а розривається на місці 😠
кацапня , вам не соромно користуватися таким смертоносним лайном ,
яке гуде на всю округу ?
показати весь коментар
26.09.2022 13:15 Відповісти
З повагою до вас ,але ви шуткували мабуть коли написали що кацяпам може бути соромно?
показати весь коментар
26.09.2022 13:19 Відповісти
Звісно це стьоб
показати весь коментар
26.09.2022 13:27 Відповісти
Його ціна $20 000. Навіщо йому повертатися
показати весь коментар
26.09.2022 15:19 Відповісти
не знаю, правда, нет, но такое показывают ))
https://twitter.com/i/status/1574338660069171200
показати весь коментар
26.09.2022 13:19 Відповісти
Покпзали якусь шльондру, з наклеєними віями і мішками під очима , як у
машки захаровоі , от і все😡
не звертайте уваги на такі дешеві сцени кацапні😠
показати весь коментар
26.09.2022 14:25 Відповісти
та не правда..... чувак застрелил военкома..... тот сдох в реанимации......
https://twitter.com/i/status/1574297222472146944
показати весь коментар
26.09.2022 15:07 Відповісти
 
 