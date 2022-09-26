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У листопаді ВР ухвалить законопроєкти, необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС, - Корнієнко

євроінтеграція

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розраховує, що до середини листопада Верховна Рада ухвалить усі законопроєкти, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це він в ефірі єдиного телемарафону в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для виконання семи вимог ЄС для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу у нас буквально залишилося декілька важливих дій... Якщо говорити про дати, я гадаю, що жовтень на всі ці завдання точно піде, і десь у середині листопада виходитимемо на завершення повністю цього треку. Принаймні щодо того, що стосується Верховної Ради", - сказав він.

За словами першого віцеспікера, парламент, зокрема, має ухвалити у другому читанні законопроєкт про медіа. Корнієнко впевнений, що, незважаючи на те, що до другого читання законопроєкту народні депутати подали понад дві тисячі поправок, буде знайдено порозуміння і ніхто, зокрема опозиція, його не затягуватиме.

"Що стосується ухвалення закону про національні меншини, він наразі перебуває на дослідженні в Раді Європи. Ми очікуємо найближчим часом лист (відповідь. - Ред.), а далі рухатимемося за цим треком", - повідомив Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини про вступ України в ЄС можуть розпочатися наступного року, - посол Німеччини Фельдгузен

Він також нагадав, що для початку переговорів щодо вступу України до ЄС Верховна Рада має ухвалити у другому читанні законопроєкт про конституційну процедуру.

Автор: 

євроінтеграція (501) законопроєкт (3583) членство в ЄС (1232) Євросоюз (13327) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+5
закон про медіа не відповідає євромейським вимогам.Зелені шахраї дурять і ЄС і нас.
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26.09.2022 13:20
+2
Знаючи плісняву погань, спробують протягни прокацапські, диктаторські закони, під "грифом" європейських.
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26.09.2022 13:38
+1
Брешуть ! Злодіям це не треба !
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26.09.2022 13:21
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А чому не у жовтні
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26.09.2022 13:19 Відповісти
закон про медіа не відповідає євромейським вимогам.Зелені шахраї дурять і ЄС і нас.
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26.09.2022 13:20 Відповісти
Брешуть ! Злодіям це не треба !
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26.09.2022 13:21 Відповісти
А що таке корнієнко?
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26.09.2022 13:23 Відповісти
Невдала світлина.Могли ж верховного на маленький ослінчик поставити.
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26.09.2022 13:29 Відповісти
Знаючи плісняву погань, спробують протягни прокацапські, диктаторські закони, під "грифом" європейських.
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26.09.2022 13:38 Відповісти
Nedumaju chto udastca protashtit nepravilnie zakoni, ved ES toze otlichno ponimajut chto delaet ZE komanda. Oni nemogut dopustit nesaatvetstvie zakonov trebuemix dlja nachala peregavorov. A potom vopshe protashtit nesmogut, tak kak ES budut smatret za etim stroga. Suzu po tom kak mi eto delali Latvija.
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26.09.2022 14:04 Відповісти
Вони ще й снаряди куплені і зброю сховають через розвідку,щоб ті документи ніхто не зміг подивитись,там вони добре накрали.
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26.09.2022 14:20 Відповісти
Зелені брешуть і не можуть зупинитися,вони красти прийшли,ніякі ЄС їм не потрібні.
Їх мета -красти,красти,красти.
Для кого вони брешуть?Їм же ніхто не вірить.
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26.09.2022 14:16 Відповісти
Найперше почніть боротися з корупцією ,запустіть ВПК і очистіть Україну від колоборантів , і насамперед треба перемогти ворога,а що до ЄС то Північна Македонія вже більше десяти років є кандидатом і Албанія по моємй вісім років ,тобто з корупцією ,олігархами і корумпованими судами нас точно не чекають.
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26.09.2022 15:16 Відповісти
 
 