Прокурори готують низку клопотань у справах, де фігурує Медведчук, - Костін
Прокурори готують низку клопотань у кримінальних провадженнях, у яких фігурує Віктор Медведчук, зокрема й щодо державної зради.
Про це в телеефірі заявив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується справ щодо Медведчука, то є одна справа, яка наразі перебуває на розгляді у суді, і у цій справі буде клопотання щодо застосування можливості спеціального судового розгляду. Тобто, це судовий розгляд за відсутності обвинуваченого, і таким чином справа продовжить (розглядатися у суді. - Ред.)", - сказав Костін.
За його словами, в іншій справі, у якій завершено досудове слідство і були відкриті матеріали для ознайомлення фігурантам і їхнім адвокатам, також буде клопотання від прокурора щодо переходу у спеціальне досудове розслідування, яке можливо за фізичної відсутності підозрюваного.
Костін наголосив, що усі свідчення Медведчука у цій справі були задокументовані, "тому на цій стадії це не заважало передати його (Медведчука. - Ред.) для того, щоб 200 наших героїв були повернуті додому".
Водночас очільник Офісу генпрокурора наголосив, що питання щодо громадянства Медведчука - у компетенції президента України.
"Між тим, є наразі багато ідей щодо того, щоб, скажімо так, передбачити зміни до законів про громадянство, які б надавали можливість позбавляти громадянства тих, хто зрадив нашу країну", - зазначив він.
Водночас генпрокурор наголосив, що Конституція передбачає вичерпний перелік причин щодо позбавлення особи статусу народного депутата.
"Оскільки він (Медведчук. - Ред.) не подавав відповідної заяви, то варто дочекатися вироку суду, тоді це питання буде вирішено. У принципі, я не думаю, що наразі парламент зможе прийняти зміни до Конституції, які змінять цей порядок, тому варто дочекатися вироку суду", - зазначив Костін.
Відповідаючи на запитання, чи не з'явиться Медведчук як гауляйтер і у статусі народного депутата на тимчасово окупованій території Луганщини чи Донеччини, Костін сказав: "Те, що він є народним депутатом, не дає йому якоїсь особливої можливості десь з’явитися".
Він також зазначив, що наразі є низка кримінальних проваджень щодо народних депутатів України, "але це не варто буде озвучувати до того, як робота не буде зроблена".
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Стріляти?
І дітей їх і внуків?
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
Медведчук проти Порошенка: наклеп чи свідчення
https://www.radiosvoboda.org/a/medvedchuk-poroshenko-vyrok-shyshymarinu/31864068.html
Навіть навпаки. Схоже, саме завдяки СБУ Віктора Володимировича призначили до гуманітарної підгрупи на перемовинах у Мінську. А в Києві кум Путіна фактично став«неформальним послом РФ» та одним з головних комунікаторів між двома країнами і двома президентами."
"Сьогодні Медведчук повністю повернувся у публічну українську політику вже як системний гравець: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qCWyZzpCqVg взяв під контроль інформаційний телеканал «112 Україна» та NewsOne; увійшов до партії Вадима Рабіновича «За життя» і став головою її політради; скоординував об'єднавчий процес проросійських політсил, які нещодавно висунули кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах. При цьому Адміністрація президента України цій діяльності особливо не заважає."
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
Медведчука залучив до мінських переговорів Путін через Меркель
https://forbes.ua/ru/richest/14-novachkiv-reytingu-naybagatshikh-ukraintsiv-vid-forbes-06052021-1538
"Врейтинге богатейших украинцев от Forbes 14 новичков. Их общее состояние превышает $3 млрд
За год список Forbes обновился на 21%. Среди новых учасников Виктор Медведчук ($620 млн), Александр Конотопский ($340 млн), Александр Косован ($235 млн), Эдуард Мкртчан ($215 млн), Максим Ефимов ($205 млн), Катерина Костерева ($190 млн), Николай Удянский ($180 млн), Вячеслав Москалевский ($175 млн), Вадим Столар ($175 млн), Александр и Сергей Пилипенко ($150 млн), Рафаэль Гороян ($145 млн), Юрий Родин ($135 млн), Александр Дитятковский ($135 млн), Александр Суходольский ($130 млн).
В 2021 году к американским санкциям против Виктора Медведчука добавились украинские. 19 февраля СНБО включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список по подозрению в финансировании терроризма. А перед этим Владимир Зеленский ввел санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ и близкого соратника Медведчука - Тараса Козака, а также оформленных на него телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne."
Друже. Ти ж читай до кiнця, та в оригiналi.
Зробив з Зелі президента, а той його лишив усього майна , посадив , змусив податися в біга , після чого його упіймали , та обміняли на наших захисників.
Ви усе це сурьозно?
Це ж якийсь то брєд.
Мабуть, йому було що сказати, але путін цього дуже не хотів.
А ще СБУ каже, що ніяких вагнеревців не було.
Якесь воно зелене СБУ.
https://t.me/tZEinform/21034 tZEinform : "Слідчі ФСБ РФ пред'явили звинувачення громадянину України Медведчуку Віктору Володимировичу (який нині знаходится в у привласненні державних коштів РФ виділених за період з 2012 по 2022 р. на "культурно-просветительную и разъяснительную работу" в Україні в розмірі 32.760 млрд. російських рублів. Питання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт обумовлено поверненням 10% суми збитків.
Для розуміння.
1. Сума оголошена слідчими ФСБ - це сума, яку вони вважать витраченою не за призначенням ОДНІЄЮ людиною Медведчуком. В неї не включені різні економічні преференції.
2. В українському парламенті сидить як мінімум з десяток осіб які отримували суми менші, але значимі".