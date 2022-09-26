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Новини Справа Медведчука
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Прокурори готують низку клопотань у справах, де фігурує Медведчук, - Костін

сбу,медведчук

Прокурори готують низку клопотань у кримінальних провадженнях, у яких фігурує Віктор Медведчук, зокрема й щодо державної зради.

Про це в телеефірі заявив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується справ щодо Медведчука, то є одна справа, яка наразі перебуває на розгляді у суді, і у цій справі буде клопотання щодо застосування можливості спеціального судового розгляду. Тобто, це судовий розгляд за відсутності обвинуваченого, і таким чином справа продовжить (розглядатися у суді. - Ред.)", - сказав Костін.

За його словами, в іншій справі, у якій завершено досудове слідство і були відкриті матеріали для ознайомлення фігурантам і їхнім адвокатам, також буде клопотання від прокурора щодо переходу у спеціальне досудове розслідування, яке можливо за фізичної відсутності підозрюваного.

Костін наголосив, що усі свідчення Медведчука у цій справі були задокументовані, "тому на цій стадії це не заважало передати його (Медведчука. - Ред.) для того, щоб 200 наших героїв були повернуті додому".

Водночас очільник Офісу генпрокурора наголосив, що питання щодо громадянства Медведчука - у компетенції президента України.

"Між тим, є наразі багато ідей щодо того, щоб, скажімо так, передбачити зміни до законів про громадянство, які б надавали можливість позбавляти громадянства тих, хто зрадив нашу країну", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук вирушив до Росії з Туреччини, - Ердоган

Водночас генпрокурор наголосив, що Конституція передбачає вичерпний перелік причин щодо позбавлення особи статусу народного депутата.

"Оскільки він (Медведчук. - Ред.) не подавав відповідної заяви, то варто дочекатися вироку суду, тоді це питання буде вирішено. У принципі, я не думаю, що наразі парламент зможе прийняти зміни до Конституції, які змінять цей порядок, тому варто дочекатися вироку суду", - зазначив Костін.

Відповідаючи на запитання, чи не з'явиться Медведчук як гауляйтер і у статусі народного депутата на тимчасово окупованій території Луганщини чи Донеччини, Костін сказав: "Те, що він є народним депутатом, не дає йому якоїсь особливої можливості десь з’явитися".

Він також зазначив, що наразі є низка кримінальних проваджень щодо народних депутатів України, "але це не варто буде озвучувати до того, як робота не буде зроблена".

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Автор: 

Медведчук Віктор (1706) обмін (1149) Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+5
Невже знов будуть пробувати Порошенка посадити
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26.09.2022 15:54
+5
Спочатку вивели медведчука з зони досяжності, а тепер будуть шити фальшиві справи проти патріотів!
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26.09.2022 16:12
+4
обратно менять что-ли будут??
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26.09.2022 15:50
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обратно менять что-ли будут??
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26.09.2022 15:50 Відповісти
Невже знов будуть пробувати Порошенка посадити
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26.09.2022 15:54 Відповісти
Хантера Байдена
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26.09.2022 15:57 Відповісти
Видать,робить вже прокурорським зовсім не###уй...
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26.09.2022 16:02 Відповісти
Соціал-демократична партія України (об'єднана) - українська політична партія. Створена в 1990 році під назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Соціал-демократична партія України, ******* назва - з 1996 року. З цією партією пов'язана діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василя Онопенка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кравчука , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Медведчука , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайла Папієва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Нестора Шуфрича .
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26.09.2022 16:07 Відповісти
І де ця партія тепер?
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26.09.2022 16:21 Відповісти
і що?
Копайте глибше (якщо робити нефіг) за совка всі військові були комуняками.
Стріляти?
І дітей їх і внуків?
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26.09.2022 16:40 Відповісти
Як невдобно получилось )))
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26.09.2022 17:01 Відповісти
Колись трапилась оказія. Немирович, той що режисер, завжди розставляв афіші про новий спектакль по маршруту руху Сталіна. Сам перевіряв, а потім дзвонив сталіну і запрошував на прем'єру. І одного дня його обуяв ужас. бо не було афіш. Він негайно дістав з ліжка свого зама, негоя і спитав прямо чому не встановлені афіші. Той відповів також прямо, що не має гвіздків. Немирович його з металом в голосі, спитав а коли розпинали Ісуса гвіздки знайшли.... Так і цей рускаязичний віщує, що немає правових підстав. А порушення присяги народного депутата це не підстава.
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26.09.2022 16:07 Відповісти
Порошенко та Медведчук. Спільники? (розслідування)

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html

Медведчук проти Порошенка: наклеп чи свідчення

https://www.radiosvoboda.org/a/medvedchuk-poroshenko-vyrok-shyshymarinu/31864068.html
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26.09.2022 16:08 Відповісти
Хто спільники ми чудово знаємо, на кого працюють журналісти Медведчука, його депутати, хто перед Медведчуком плазував, хто його під виглядом обміну сховав від суду, як 1+1 працював і працює на зеДебіла, чому його акції навіть не арештовано.Як під "мудрим" керівництвом, Боневтіка розбагатів Медведчук. Ну і думаю що всі чудово розуміють що зеЛох не тільки холуй Коломойського но і Медведчука.
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26.09.2022 19:32 Відповісти
"За підтримку дій Росії Віктор Медведчук у 2014 році потрапив під санкції США. А от українські спецслужби ані тоді, ані зараз не цікавляться проросійською риторикою цього політика та діяльністю його громадської організації.

Навіть навпаки. Схоже, саме завдяки СБУ Віктора Володимировича призначили до гуманітарної підгрупи на перемовинах у Мінську. А в Києві кум Путіна фактично став«неформальним послом РФ» та одним з головних комунікаторів між двома країнами і двома президентами."

"Сьогодні Медведчук повністю повернувся у публічну українську політику вже як системний гравець: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qCWyZzpCqVg взяв під контроль інформаційний телеканал «112 Україна» та NewsOne; увійшов до партії Вадима Рабіновича «За життя» і став головою її політради; скоординував об'єднавчий процес проросійських політсил, які нещодавно висунули кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах. При цьому Адміністрація президента України цій діяльності особливо не заважає."

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
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26.09.2022 21:01 Відповісти
І як вона по закону могла йому заважати, риторика це порушення закону?
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26.09.2022 21:04 Відповісти
Коломойський під слідством і що?
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26.09.2022 21:07 Відповісти
Якщо що Коломойского ***** віддасть двісті наших полонених , тоді буде користь.
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26.09.2022 21:09 Відповісти
Навіть навпаки. Схоже, саме завдяки СБУ Віктора Володимировича призначили до гуманітарної підгрупи на перемовинах у Мінську. А в Києві кум Путіна фактично став«неформальним послом РФ» та одним з головних комунікаторів між двома країнами і двома президентами.

Медведчука залучив до мінських переговорів Путін через Меркель
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26.09.2022 21:11 Відповісти
Я більш довіряю "Радіо Свобода" та їх журналістам, ніж тебе .
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26.09.2022 21:15 Відповісти
А це не моє твердження.
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26.09.2022 21:19 Відповісти
https://zn.ua/ukr/POLITICS/merkel-zaproponuvala-vvesti-medvedchuka-yak-poserednika-v-mirni-peregovori-poroshenko-i-putin-pogodilisya-145816_.html
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26.09.2022 21:20 Відповісти
Це розслідування вийшло 22.11.2018 на "Радіо Свобода". І коли він став фінансовим та медіамагнатом , а також власником нафтопродуктопроводу , а головне при кому, ми теж це пам'ятаємо. Також пам'ятаємо хто ввів проти нього санкції, позбавив майна , та телеканалів, а потім посадив до буцигарні.
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26.09.2022 21:07 Відповісти
Розбагатів Медведчук при Зелі так пише головний спец в тих питаннях Forbes, За звинуваченням у держзраді сидів не в буцегарні, а їв лангустів вдома, не факт що і під час війни сидів, полонених віддали не за Медведчука, а за аміак.Його просто красиво позбавили суду і нічого не конфіскували.А коломой це людина яка цікавить головного нашого союзника, і якого холуй коломоя боїться віддати США.
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26.09.2022 21:18 Відповісти
Скинь будь ласка посилання на Forbes, як я тобі на "Радіо Свобода". Тоді буде о чьом предметно поговорити.
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26.09.2022 21:22 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-forbes/31241622.html
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26.09.2022 21:27 Відповісти
Мова орiналу.

https://forbes.ua/ru/richest/14-novachkiv-reytingu-naybagatshikh-ukraintsiv-vid-forbes-06052021-1538

"Врейтинге богатейших украинцев от Forbes 14 новичков. Их общее состояние превышает $3 млрд

За год список Forbes обновился на 21%. Среди новых учасников Виктор Медведчук ($620 млн), Александр Конотопский ($340 млн), Александр Косован ($235 млн), Эдуард Мкртчан ($215 млн), Максим Ефимов ($205 млн), Катерина Костерева ($190 млн), Николай Удянский ($180 млн), Вячеслав Москалевский ($175 млн), Вадим Столар ($175 млн), Александр и Сергей Пилипенко ($150 млн), Рафаэль Гороян ($145 млн), Юрий Родин ($135 млн), Александр Дитятковский ($135 млн), Александр Суходольский ($130 млн).

В 2021 году к американским санкциям против Виктора Медведчука добавились украинские. 19 февраля СНБО включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список по подозрению в финансировании терроризма. А перед этим Владимир Зеленский ввел санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ и близкого соратника Медведчука - Тараса Козака, а также оформленных на него телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne."

Друже. Ти ж читай до кiнця, та в оригiналi.



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26.09.2022 21:38 Відповісти
Чи ти хочеш переконати мені , що до 2019 року Медведчук був гол , як сокол , а за рік - півтора раптом розбогатів?
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26.09.2022 21:41 Відповісти
Ні в чому нікого не переконую, багатим став при Кучмі різко розбагатів при зелі, і він робив з зелі президента разом з Коломойським і нічого Медведчук по факту не втратив, все просто комедія для лехторату.
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26.09.2022 21:49 Відповісти
А при Петрі він так , п'ять років байдикував.
Зробив з Зелі президента, а той його лишив усього майна , посадив , змусив податися в біга , після чого його упіймали , та обміняли на наших захисників.

Ви усе це сурьозно?
Це ж якийсь то брєд.
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26.09.2022 21:55 Відповісти
Якого майна він позбувся, що конфісковано?, акції 1+1? арештовано, сидів де вдома? це за державну зраду? а чи його ловили Ви це бачили, чи просто сидів на дачі за домовленістю? Втікач в Москві, чи в Криму, Ви що серйозно?
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26.09.2022 22:07 Відповісти
Усе з вами зрозуміло. Пока.
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26.09.2022 22:11 Відповісти
Дуже вачасно
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26.09.2022 16:09 Відповісти
Спочатку вивели медведчука з зони досяжності, а тепер будуть шити фальшиві справи проти патріотів!
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26.09.2022 16:12 Відповісти
Українське правосуддя працює тільки так!
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26.09.2022 17:01 Відповісти
«Какая разніца», якщо Медведчук вже остаточно і безповоротно в решці, до чого ці потуги прокуратури взагалі. Як у нас кажуть про таке «всралися, але не здалися»
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26.09.2022 16:26 Відповісти
У Службі безпеки України стверджують, що повністю випотрошили медведчука, що він назвав імена і адреси, але в таке складно повірити - полонений був занадто досвідчений, щоб злити всіх і вся. Крім того, медведчук, безумовно, вірив в обмін.

Мабуть, йому було що сказати, але путін цього дуже не хотів.
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26.09.2022 16:39 Відповісти
А ще в СБУ був "генній" Баканов, і кріт Наумов.
А ще СБУ каже, що ніяких вагнеревців не було.
Якесь воно зелене СБУ.
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26.09.2022 16:45 Відповісти
В результаті Медведчук невинний, проходив як свідок і його відпускають за обміном в рашку. Якась така дивна операція з затриманням і тепер з обміном
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26.09.2022 17:21 Відповісти
Різниця між Московією та Україною в тому, що в Московії встигають провести судові засідання до обміну полонених, а в Україні геть не поспівають. Тому всі наші полонені в Росії були засуджені, а їх полонені в Україні не були засуджені. Так було не тільки з Медведчуком, а майже з усіма полоненими. Тому не дивно, що наші військовослужбовці потрапивши до нейтральної країни можуть бути заарештовані ІНТЕРПОЛОМ.
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26.09.2022 16:58 Відповісти
От тільки одне забули сказати що це тупа відмазка тому що Медведчук громадянин України, якого не то що міняти не можна, але обов'язково судити.
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26.09.2022 19:34 Відповісти
Це вже ,навіть, і не смішно. В ОП повний маразм. Це відволікання від Оману,зради, бездіяльності,непідготовка до захисту держави,корупції
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26.09.2022 17:12 Відповісти
Зрозуміло, що замовлені покази на Порошенко і були головною умовою обміну медведчука. Все інше лише виконує функцію прикриття.
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26.09.2022 17:43 Відповісти
Усе що наговорив Медведчук вже немає ніякого значення а прокурор тупий лох.
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26.09.2022 19:35 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid024cGTroXhUEEsUUKpWyaoFoTMVPfkCbWrxDz1ohup4qfYG5bDN8o4awGmNSuK3V9dl Карл Волох : "Не знаю, наскільки правда, що свіжообміняного Медведчука тримають у Лефортово, але я цілком готовий у це повірити. Плішиве чмо відчайдушно шукає винних у своєму трагічному (це вже очевидно навіть для нього) рішенні почати повномасштабне вторгнення в Україну. І кум тут цілком легітимна ціль - як один із головних бенефіціарів розкрадання виділених Кремлем на підривну роботу мільярдів і створення вкрай нереалістичної картинки ставлення українців до дефективного молодшого брата. Я недарма колись писав, що Віктора Володимировича ми повинні були нагородити: мало хто міг би настільки бездарно «освоїти» щедре путінське фінансування. Бажано лише, враховуючи всі заслуги перед Україною нагороджуваного, зробити це чимшвидше і - посмертно"



https://t.me/tZEinform/21034 tZEinform : "Слідчі ФСБ РФ пред'явили звинувачення громадянину України Медведчуку Віктору Володимировичу (який нині знаходится в у привласненні державних коштів РФ виділених за період з 2012 по 2022 р. на "культурно-просветительную и разъяснительную работу" в Україні в розмірі 32.760 млрд. російських рублів. Питання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт обумовлено поверненням 10% суми збитків.
Для розуміння.
1. Сума оголошена слідчими ФСБ - це сума, яку вони вважать витраченою не за призначенням ОДНІЄЮ людиною Медведчуком. В неї не включені різні економічні преференції.
2. В українському парламенті сидить як мінімум з десяток осіб які отримували суми менші, але значимі".
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27.09.2022 13:34 Відповісти
 
 