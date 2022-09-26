СБУ викрила ще одного пропагандиста "русского мира" на Закарпатті

Оперативники спецслужби встановили, що до протиправної діяльності причетний уродженець Російської Федерації, який тривалий час проживав в Ужгороді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Управління СБ України в Закарпатській області.

За даними слідства Управління СБУ в Закарпатській області, чоловік поширював на власних сторінках у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, пропагандистські матеріали та проросійські наративи, виправдовував злочини РФ.

Спецслужба зібрала вичерпну доказову базу: зловмисник виправдовував звірства окупантів та зневажливо говорив про українських захисників.

Як зазначається, ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації представників збройних формувань РФ.

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У межах раніше відкритого кримінального провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Оперативні та слідчі дії проводилися Управлінням Служби безпеки України у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

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