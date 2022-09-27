УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9686 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
2 667 7
Луганщина (4409) призов (383) Гайдай_ЛОГА (905)

Окупанти почали призов лікарів на Луганщині, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медицина

У Луганській області розпочали призивати медичних працівників.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за пів року росіяни "так і не зрозуміли, що Луганщина – не якийсь там Курськ чи Воронеж. Навіть серед тих, хто залишився, багато таких, хто не буде спостерігати мовчки за свавіллям і розмінювати життя рідних на новеньку "ладу", - написав Гайдай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявили, що за три дні псевдореферендуму в ньому взяли участь понад мільйон мешканців окупованої Луганської області 

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.09.2022 09:15 Відповісти
Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", - відзначив адвокат. Джерело: https://censor.net/ua/n3369815
То що, у москалів нові громадяни по сортам калібруються?
показати весь коментар
27.09.2022 09:27 Відповісти
Сноуден должен доказать что он заслужил гражданство рашки
показати весь коментар
27.09.2022 10:29 Відповісти
Украинцы должны бежать в Украину быстрее и нужно во всех новостях это распространять!!!
показати весь коментар
27.09.2022 09:34 Відповісти
Ті, хто досі там залишаються до цього дня, зробили свідомий вибір
показати весь коментар
27.09.2022 10:41 Відповісти
На днях говорил со знакомым медиком из под Питера (место не уточняю), он говорит, что в больницах многим медсестрам пришли повестки на мобилизацию.
показати весь коментар
27.09.2022 12:05 Відповісти
 
 