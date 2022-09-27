Окупанти почали призов лікарів на Луганщині, - Гайдай

У Луганській області розпочали призивати медичних працівників.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за пів року росіяни "так і не зрозуміли, що Луганщина – не якийсь там Курськ чи Воронеж. Навіть серед тих, хто залишився, багато таких, хто не буде спостерігати мовчки за свавіллям і розмінювати життя рідних на новеньку "ладу", - написав Гайдай.

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