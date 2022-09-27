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Оккупанты начали призыв врачей в Луганской области, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медицина

В Луганской области стали призывать медицинских работников.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за полгода россияне "так и не поняли, что Луганщина – не какой-то там Курск или Воронеж. Даже среди оставшихся много таких, кто не будет наблюдать молча за произволом и разменивать жизнь родных на новенькую "ладу", - написал Гайдай.

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27.09.2022 09:15 Ответить
Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", - відзначив адвокат. Джерело: https://censor.net/ua/n3369815
То що, у москалів нові громадяни по сортам калібруються?
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27.09.2022 09:27 Ответить
Сноуден должен доказать что он заслужил гражданство рашки
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27.09.2022 10:29 Ответить
Украинцы должны бежать в Украину быстрее и нужно во всех новостях это распространять!!!
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27.09.2022 09:34 Ответить
Ті, хто досі там залишаються до цього дня, зробили свідомий вибір
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27.09.2022 10:41 Ответить
На днях говорил со знакомым медиком из под Питера (место не уточняю), он говорит, что в больницах многим медсестрам пришли повестки на мобилизацию.
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27.09.2022 12:05 Ответить
 
 