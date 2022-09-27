Оккупанты начали призыв врачей в Луганской области, - Гайдай
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В Луганской области стали призывать медицинских работников.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за полгода россияне "так и не поняли, что Луганщина – не какой-то там Курск или Воронеж. Даже среди оставшихся много таких, кто не будет наблюдать молча за произволом и разменивать жизнь родных на новенькую "ладу", - написал Гайдай.
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То що, у москалів нові громадяни по сортам калібруються?