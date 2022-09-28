ВАКС визнав право голови САП вирішувати долю слідства у справі "Роттердам+"
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України оголосила повний текст рішення у справі "Роттердам+", у якому наголосила, що вирішення спірних моментів між детективами та прокурорами є дискрецією прокурора вищого рівня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на копію повного судового рішення, яке опубліковало РБК-Україна.
"Вирішення спірних питань між слідчим та прокурором під час досудового розслідування в кримінальному провадженні не входить до сфери судового контролю. Кримінальний процесуальний закон чітко визначає порядок їх вирішення прокурором вищого рівня", - йдеться у рішенні.
Окрім цього АП ВАКС скасувала ухвалу судді ВАКС Катерини Широкої в частині відмови в задоволенні скарг на постанову прокурора САП Дениса Демківа про закриття справи.
Як повідомлялось, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 22 вересня ухвалив рішення скасувати як незаконну та необґрунтовану постанову про закриття справи "Роттердам+".
"Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження", - заявили у відомстві.
Про "порятунок однієї з найгучніших топкорупційних справ" зокрема повідомили в Національному антикорупційному бюро України. Схожу думку висловив і керівник ЦПК Віталій Шабунін: "Глава САП Клименко врятував справу "Роттердам+", тепер один із епізодів на 19 млрд грн буде скеровано до суду."
Будь ласка, зачекайте...
Джонатан Свіфт.
спи*дилипорахували?
для боротьби з монополіями є інші механізми. А тут монополіста ще й нормально такпідготували.
Якби західні відповідні служби робили те, що зобов'язані робити, то ні Ахметов, ні Пінчук, ні Коломойський,... не були б "поважаними бізнесменами". Про те, що Ахметов до 2014 грав на "услиштє Данбасс", навіть говорити не буду.
Питання у іншому. Що б було, якби у час війни Порошенко ще б почав воювати із цими "бізнесменами" з їхніми медіахолдингами?
Те ж саме що і в 2008 але за експонентом збільшеного впливу на Державу.
Ви мабуть навіть розумієте що Пу та олігархи "одним миром мазані"?
До чого тут західні відповідні служби? Хоча зараз модно всю відповідальність на когось перекладати. )) Терпіли всю х*йню 30років, тепер маємо. Всі тільки зараз прозріли і побачили «ху із ху»? Це чергова «схема» - Ахмєтов бенефіціар так ци інакше.
Що би було негативного? Для озвученого вами питання ніколи не буде «зручного»часу. Підтримка на той час у громадян президента була дуже значна. Питання в іншому, чи були можливості справді це зробити?
Особисто я не схильний розглядати питання Роттердам + через призму Порошенко. І зрозуміло, кому вигідно було його сюди медійно «приліпити».
Але потрібно бути об'єктивним - який Родердам + при об'ємі імпортного вугілля менш ніж 10%? І яка фактична вартість вугілля з шахт самого ж Ахметова
Можна також понарікати на офшори, якими користаються (цілком законно) лише господарі життя. Це вони ж і пролобіювали вигідні для себе закони і не сплачують податків у своїх країнах. А хто вигодував Китай, вивозячи свої підприємства.
Біда ще в тому, що часто все вирішує бізнес, не звертаючи увагу на геополітику і екологію. У цьому теж винні "зацікавлені" політики.
Швейцарські банки довго противилися американській економічній розвідці, щоб не відкривати тайни вкладів. Але США їх таки дотиснули. І правильно зробили, бо брудні гроші загрожують не лише державі, де вони здобуті.
Підсумовуючи, відповідні органи на Заході повинні виконувати те, що зобов'язані за законом, а не говорити, що це ваші олігархи і боріться з ними самі, а тим більше, як бачите, що у нас із ними не хочуть боротися.
І те що корупція є десь, не робить її прийнятною у нас. Ніде в розвинених країнах політик не може навіть теоритично заявити «у нас депутати отримували конверти, все Ок, цього вже немає, або майже немає, або ….). Корупція у нас кругом, кожна державна інстанція нею просочена, і не державні монополії на кшталт Обленерго. Це не нормально((
Стосовно іноземців, вони впливають, наприклад, призначення голови сап, умови щодо вступу у ЄС, колись буде політична частина по вступу в НАТО, різні висловлювання g7, як от привнесення у врп, та інше. Але нам потрібно самим захотіти і позбавитись корупції, тому що нам будуть допомагати, а не змушувати.
а не слухати базікання про те «що йде війна, яка корупція, ми її переросли» і тому подібне лайно
Ми у такій ситуації, що нам просто необхідно допомогти із цим злом боротися. Допомагати треба не лише шляхом підтримки створення різних органів у нас, а й шляхом унеможливлення використання брудних грошей нашими бандитами, злодіями, корупціонерами, монополістами, олігархами (у правильному розумінні цього слова) на Заході. Є багато прикладів, як у Англії якийсь мажорчик з корумпованих країн не може довести походження коштів при покупці дорогого автомобіля і попадає у неприємну ситуацію. Але це проблема лише дрібноти. А от за крупну рибку вони не беруться, хоча їх закони це зобов'язують. Фірташ роками їздив світами. Невже економічні (і не тільки економічні) розвідки не знали, як він заробляє і чиїм гаманцем є? І ще раз, такі фірташі небезпечні не лише для України, а для світу в цілому. Вони не тільки поширюють ту корупцію на країни, де її таки менше, а й часом ************ інтереси усяких путіних, які потім погрожують ядерною зброєю.
1) Формула корумпована. Згодні?
2) корупція є і буде, побороти не вийде, звести до мінімуму можливо. З нею борються. Фірташ де? У нас всередині країни проходить легалізація коштів. До чого тут «захід»?
3) Нам треба самим захотіти і боротися з корупцією. Вони нам допоможуть, але не зроблять це за нас. Згодні? Гроші крадуть не в них з бюджету, то ж..
4) Рівень корупції такий - що «доводиться» в ній брати участь. Ви чому до суду не подали? Невже там теж корупція? Тому захід «просуває», наприклад, судову реформу, але до суду доведеться йти особисто вам.
Що подавати до суду? На "недолуго" написані закони? У вас якісь рожеві окуляри.
У кінці СРСР багато людей робили певні добудови в приватному секторі. У мому випадку - батьки зробили надбудову. Щоб приватизувати землю треба тепер узаконити надбудову, а узаконити надбудову можна лише, коли земля приватизована. І чим мені суд міг допомогти? У ДАБІ радили чекати, бо є надія, що змінять закон. Але виявляється, що є закон, що добудови до 1992 року вважаються законними, але для того потрібно 1, 2, 3, ... де також є по кілька замкнених кіл і треба....
Приклад Англії, де не можна (і це правильно) без паспорта щось міняти у проекті будинку (бо він повинен вписуватись естетично в оточення і нікому не шкодити) тут недоцільний. У СРСР сім'ї зростали (зяті, невістки, внуки), а житлова площа - ні. Тому багато людей робили добудови у приватному секторі, щоб не жити, як оселедці. А в СРСР дістати дозвіл на добудову було нереально, подібно, як отримати квартиту.
Трохи інший приклад. На моїй вулиці, де колись була звичайна польова дорога, клали бруківку. Землю не вивозили, щебінь не давали. Трохи сипали піску і припорошували цементом. Тротуари опинилися в ямі. Згідно із проектом дорога таки повинна була стати вищою, але не на стільки. Були сусіди, які хотіли, щоб дорогу робили так, як треба, нижче тротуарів, які колись собі кожен зробив і пробували у різних інстанціях цього добитися. Але більшість була проти і казали нехай собі вкрадуть, але покладуть бруківку, лиш би не польова дорога. Результат вийшов жахливий (як і на багатьох інших вулицях). Зразу ями, стоки више дороги і ще багато всякого, чого навіть не буду описувати. Писав скаргу, приїхала комісія, покопала нічим не закріплений бордюр, який відділяв дорогу вищу від мого тротуару на 40 см і сказали, що усе добре, бо деякі сусіди підписали якийсь папірець, що усе зроблено "лєгансько". Тепер у тих сусідів хати затоплені. Вони пробують бухтіти, але інші сусіди, у яких хати вище просто радять на подвір'ях досипати землі , архітектори, мля. У всіх вийшли тротуари нижче дороги, а у мене і ще деяких сусідів суттєво нижче, бо горбок має певний природній рел'єф, а дорогу зробили рівною, як трасу. "Великі архітектори" на вулиці казали, що інакше не може бути. Цікаво, а як у Альпах дороги прокладають.
Як би мало це бути - проект догоги має бути грамотним, проекту повинні дотримуватись і не справа не спеціаліста це контролювати.
Ще приклад. На мому горбку три вулиці, які з'єднані провулками. На горбок веде одна дорога. У провулку одну хату купили цигани у 90-ті (коли вони були господарями життя). Зробили прибудівку до хати, захопивши тротуар. Чи можна було у 90-ті із тими бандитами боротись? Тоді я був студентом і мені будо не до того. Пізніше ту хату купив депутат і захопив ще частину дороги, збудувавши мур так, щоб ще мати прохід між хатою і тим муром. Я писав скарги, люди писали скарги. Я викликав пожежників, бо той депутат ще й пожежний гідрант ліквідував. Результат - у того депутата усе узаконено, у мене вибиті вікна. Дорога вузенька (машини не розменуться). Іти пішки там небезпечно, бо це місце на скруті після підйому. І вишенька на торті. У сусідів була пожежа, то пожежна машине з драбиною там не змогла проїхати.
Якщо я за все почну судитися, то просто покладу на те своє життя, закину роботу, сумнівно, що чогось доб'юся, а ще можуть і покалічити усякі депутати-бандити. Чи може мене поліція захистить?
3) Нам треба самим захотіти і боротися з корупцією. Вони нам допоможуть, але не зроблять це за нас. Згодні? Гроші крадуть не в них з бюджету, то ж..
Гроші вкрадені із нашого бюджету корумпують їхніх політиків і навіть академічну спільноту (не прямо гроші в кишеню, я фінансування якогось наукового дослідження).
Як ви мені пропонуєте боротись із корупцією. Не я за усяких януковичів голосую. Багато людей на виборах віддають свій голос за всяку погань, бо зомбовані олігархічними ЗМІ. Єдине, що я можу робити і роблю, то якось переконувати своїх знайомих. Хоча в мому оточенні майже нема любителів олігархів. Нав'язало телебачення думку, що країну може зробити успішною лише той, хто сам зумів стати багатим. Люди і розвісили вуха. Дійсно, куди Гавелу до братів Дубневичів.
А ті Дубневичі побудували спортивний комплекс "Спартак". Вони зацікавлені, щоб туди якомога більше машин заїжджало, тому зробили таку "розв'язку", що небезпечно по тротуарі йти. Може мені на них у суд подати, чи на Садового? Були одні, які не хотіли певний клаптик землі Дубневичам продати під той "Спартак". Не продали, то згоріли.
Ще раз. Не маю рожевих окулярів. На Заході також добрі акули плавають. У нас проблема із вирубуванням лісів, а Захід вимагає, щоб ми зняли обмеження на вивіз кругляка. Куди у суд подавати?
Саме тому захід, як ви бажаєте, робить роботу за нас, на кшталт вимоги проведення судової реформи. Щоб буть хто зустрівши на своєму шляху гандона з ДАБІ (чи як їх там) знав що з цим робити
@TarasBuzak
·
25 сент.
Голова партії «СН» (монобільшості) Олена Шуляк: ОПЗЖ працюють дуже конструктивно.
https://twitter.com/i/status/1573954790836649985
будь-які: від ленінських до УНА/УНСО....
Щось я не бачу тут а ні логіки, а ні математики. Може хто пояснить: в чому я помиляюсь?
200 найбільших компаній України 2017 року
Заголовок: Антикорупційний суд встановив незаконність розслідування справи "Роттердам+"
Последний абзац статьи: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у середу, 21 вересня, скасувала рішення судді Широкої від жовтня 2021 року, яка залишила у силі постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи "Роттердам+".
Кто тут что поймёт? Ау, юристы!
Пам'ятаєте суди Ю про ціну газу? Які висновки?
Н і я к и х.
Суд закрився тому що Держава не відповіла звідки ціна на український газ по європейській ціні.
Про протидію корупції, очистку банківської системи...
Достатньо глянути ВВП та згадати як Беня борги списує....
Це ж якими садо- мазами потрібно бути, щоб
за згвалтування, у вигляді ротердам+,
співати схвальні оди, бажаю всім (здоровоглуздим) і вашим стареньким батькам, бо у вашому вихованні є і їхня вина, купувати хліб по формулі,
лондонська біржа+.
Всі ці метання: робота с популусом.
Він виступав проти - йому погрожували, він продовжив виступати - йому спалили хату та попередили - що наступного разу його або з родини когось вб'ють.
Олігархи по іншому не діють, що у нас що будь де, Немцов той же... Новодворська ... 146=73...
При корупнійній, незаконній, грабіжницькій, шахрайській "схемі Роттердам+" до 2019 року тариф на електроенергію був АЖ ЦІЛИХ 71,4 копійки за кіловат.
Зате при самій мудрій, самій нарідній, самій чесній і самій справедливій владі найвеличнішого тариф на електроенергію став ВСЬОГО ЛИШЕ 1,44 ГРИВНІ за кіловат.
Я правильно все зрозумів? Злочинний Порох доплачував нам по 70 копійок на кожному кіловаті?
закрыли дело против « честного олигарха» Ахметова.
нет точных доказательств ...
нет пострадавшей общественности...
Вы это серьезно!???
А миллионы оборванных / обворованных Ренатом граждан Украины Это не в счёт?
Та й що? А генпрокурор теж законно і обґрунтовано поновив кримінальне провадження. І що далі?
деньги Ахметова и исправно сработали и на этот раз.
» Честный он»
и Ротен дам + тоже очень честный ))