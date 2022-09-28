ВАКС визнав право голови САП вирішувати долю слідства у справі "Роттердам+"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України оголосила повний текст рішення у справі "Роттердам+", у якому наголосила, що вирішення спірних моментів між детективами та прокурорами є дискрецією прокурора вищого рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на копію повного судового рішення, яке опубліковало РБК-Україна.

"Вирішення спірних питань між слідчим та прокурором під час досудового розслідування в кримінальному провадженні не входить до сфери судового контролю. Кримінальний процесуальний закон чітко визначає порядок їх вирішення прокурором вищого рівня", - йдеться у рішенні.

Окрім цього АП ВАКС скасувала ухвалу судді ВАКС Катерини Широкої в частині відмови в задоволенні скарг на постанову прокурора САП Дениса Демківа про закриття справи.

Як повідомлялось, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 22 вересня ухвалив рішення скасувати як незаконну та необґрунтовану постанову про закриття справи "Роттердам+".

"Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження", - заявили у відомстві.

Про "порятунок однієї з найгучніших топкорупційних справ" зокрема повідомили в Національному антикорупційному бюро України. Схожу думку висловив і керівник ЦПК Віталій Шабунін: "Глава САП Клименко врятував справу "Роттердам+", тепер один із епізодів на 19 млрд грн буде скеровано до суду."