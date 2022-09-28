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Новини Економіка
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Коломойський (1420) САП (1840) Антикорупційний суд (1102) Роттердам+ (169)

ВАКС визнав право голови САП вирішувати долю слідства у справі "Роттердам+"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

роттердам

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України оголосила повний текст рішення у справі "Роттердам+", у якому наголосила, що вирішення спірних моментів між детективами та прокурорами є дискрецією прокурора вищого рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на копію повного судового рішення, яке опубліковало РБК-Україна.

"Вирішення спірних питань між слідчим та прокурором під час досудового розслідування в кримінальному провадженні не входить до сфери судового контролю. Кримінальний процесуальний закон чітко визначає порядок їх вирішення прокурором вищого рівня", - йдеться у рішенні.

Окрім цього АП ВАКС скасувала ухвалу судді ВАКС Катерини Широкої в частині відмови в задоволенні скарг на постанову прокурора САП Дениса Демківа про закриття справи.

Як повідомлялось, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 22 вересня ухвалив рішення скасувати як незаконну та необґрунтовану постанову про закриття справи "Роттердам+".

"Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження", - заявили у відомстві.

Про "порятунок однієї з найгучніших топкорупційних справ" зокрема повідомили в Національному антикорупційному бюро України. Схожу думку висловив і керівник ЦПК Віталій Шабунін: "Глава САП Клименко врятував справу "Роттердам+", тепер один із епізодів на 19 млрд грн буде скеровано до суду."

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
на користь здорового глузду
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27.09.2022 13:37
+23
Краще розкрадання гуманінарки слугами в Запоріжській, Чернігійській області розслійдуйте. Чи лячно вийти на самих себе?
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27.09.2022 13:44
+22
Убитий брат вже тричі перевернувся. 😁
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27.09.2022 13:33
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свенарчуки ! липецкая фабрика !
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27.09.2022 13:31 Відповісти
Убитий брат вже тричі перевернувся. 😁
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27.09.2022 13:33 Відповісти
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27.09.2022 13:35 Відповісти
Що Ган@он , трошки переб@ дів ?
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27.09.2022 13:45 Відповісти
ГАНДОН, он и в Израиле ПОЦ !
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27.09.2022 14:43 Відповісти
"Коли на світі з'являється справжній геній, то пізнати його можна хоча б по тому, що всі тупоголові єднаються в боротьбі проти нього." ( це про Пороха ) 🙂
Джонатан Свіфт.
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27.09.2022 13:56 Відповісти
Заказуху завернули взад
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27.09.2022 14:54 Відповісти
Це рішення на користь кого: Бєні чи Ахмета?
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27.09.2022 13:32 Відповісти
на користь здорового глузду
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27.09.2022 13:37 Відповісти
І де там здоровий глузд в тій формулі?
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27.09.2022 13:40 Відповісти
більш-менш ринкові ціни на вугілля та електроенергію в умовах відсутності конкуренції та монополізму державних та де-кого приватних підприємств на цих ринках
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27.09.2022 13:48 Відповісти
Во сморозили черти что, вы хоть сами поняли что сказали? Там никакой рыночной цены на уголь и тем более на Эл энергию. Все устанавливается постановлением нкрекп от фонаря. А реальная закупочная цена угля в разы дешевле.
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27.09.2022 14:22 Відповісти
Для упоротих скажу, що ціна Ротердам+ справедлива отой так званний + це ціна незалежності нашої країни і це відноситься до газу також. Зараз цю ціну платить Європа яка також підсіла була на дешеві енергоносії від рашки а тепер шукає по всьому світі заміну і платить в рази дорожче. Думаю після зими все устаканиться, ціни впадуть а мокшани останутся на узбіччі і здохнуть
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27.09.2022 14:53 Відповісти
Ви думаєте він зрозумів і розуміє що таке ринкова економіка?)))
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27.09.2022 15:22 Відповісти
Где блин рынок и где справедливость в этой формуле? Цена устанавливается чьим то распоряжением, это рынок? В цену Эл энергии уголь по цене ротердама считали, а на шахте, своей же его по себестоимости брали. И шахтёрам от той цены и считали все, а не от ротердамской. А остальное, якобы патриотическое словоблудие, откровенное враньё для прикрытия откровенного воровства.
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27.09.2022 15:44 Відповісти
Що таке більш-менш? Більш-менш «нормально» спи*дили порахували?
для боротьби з монополіями є інші механізми. А тут монополіста ще й нормально такпідготували.
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27.09.2022 14:30 Відповісти
універсальна формула боротьби з монополізмом - створення конкурентного середовища. Саме тому два роки, до третього кварталу 2019-го держава стримувала монополізм на цих ринках, попереджала, що з липня 19-го відкриється ринок, але до того часу контролювала ціни, щоб вони монополістами не завищувались порівняно з європейськими. Ат для цього і були застосовані механізми "Ротердам+" та "Амстердам+"
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27.09.2022 20:05 Відповісти
Э різні форми боротьби з монополізмом - аж до поділу компаній, що є крайнім, але найбільш дієвим методом. А на соціально значимі ресурси/товари застосовується звичайно обмеження націнки до собівартості. Проблема порахувати собівартість? До чого в формулі той «+»? Ви читали з чого він складається? Структуру поставок візьміть - частка імпорту (без долірашки) мізерна. Формула могла і повинна була бути іншою. Але маємо те що маємо))
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27.09.2022 20:49 Відповісти
Это не про тебя там Свифт что-то сказал? ))
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27.09.2022 15:38 Відповісти
Це питання із рубрики «Коли не знаю, що сказати?» ? ))))
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27.09.2022 21:00 Відповісти
Якщо послухати Геруса до приходу Зе до влади, то формула погана. А якщо після - то найкраща. Ото вам і здоровий глузд.

Якби західні відповідні служби робили те, що зобов'язані робити, то ні Ахметов, ні Пінчук, ні Коломойський,... не були б "поважаними бізнесменами". Про те, що Ахметов до 2014 грав на "услиштє Данбасс", навіть говорити не буду.

Питання у іншому. Що б було, якби у час війни Порошенко ще б почав воювати із цими "бізнесменами" з їхніми медіахолдингами?
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27.09.2022 15:47 Відповісти
Ого, таке питання не очікувалось зустріти, знімаю шляпу.
Те ж саме що і в 2008 але за експонентом збільшеного впливу на Державу.

Ви мабуть навіть розумієте що Пу та олігархи "одним миром мазані"?
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27.09.2022 16:09 Відповісти
Що до Геруса - його роль і цілі зрозумілі, але це не вирішує проблему. Крім Геруса оцінки давали і інші люди. В тому числі Ю. Луценко.

До чого тут західні відповідні служби? Хоча зараз модно всю відповідальність на когось перекладати. )) Терпіли всю х*йню 30років, тепер маємо. Всі тільки зараз прозріли і побачили «ху із ху»? Це чергова «схема» - Ахмєтов бенефіціар так ци інакше.

Що би було негативного? Для озвученого вами питання ніколи не буде «зручного»часу. Підтримка на той час у громадян президента була дуже значна. Питання в іншому, чи були можливості справді це зробити?
Особисто я не схильний розглядати питання Роттердам + через призму Порошенко. І зрозуміло, кому вигідно було його сюди медійно «приліпити».
Але потрібно бути об'єктивним - який Родердам + при об'ємі імпортного вугілля менш ніж 10%? І яка фактична вартість вугілля з шахт самого ж Ахметова
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27.09.2022 19:35 Відповісти
Я не відбілюю наших борцунів із корупцією і не стараюсь перекласти відповідальність на когось. Але, по-перше, корупція шкодить не лише країнам третього світу, де вона дуже явна, а й розвиненим державам. Маємо приклад Шрьодера, продаж особняків у Англії за брудні гроші (було таке розслідування укр. журналістів, де ріелтори погодились закрити очі на те, що гроші підставного росіянина є сумнівні)... Тобто країни з високим рівнем корупції експортують її на Захід. По-друге, корупція несе загрозу людству (куплені путінфернштейни, як політики, так і академічна спільнота таки трохи винні і тому, що Путіну знесло дах). По-третє, а хто кричить про корупцію в Україні. Невже серед них немає корумпованих західних політиків. Просто в розвинених країнах корупція є мінімальною на нижньому і середньому рівні, а верхівка часто не свята. Тогорічне повернення Росії у ПАРЄ (бо потрібні внески) - часом не корупція? А пригодовування на різних міроприємствах вчорашніх західних політиків (готелі, дорога їда) олігархами з відсталих країн - не корупція?

Можна також понарікати на офшори, якими користаються (цілком законно) лише господарі життя. Це вони ж і пролобіювали вигідні для себе закони і не сплачують податків у своїх країнах. А хто вигодував Китай, вивозячи свої підприємства.

Біда ще в тому, що часто все вирішує бізнес, не звертаючи увагу на геополітику і екологію. У цьому теж винні "зацікавлені" політики.

Швейцарські банки довго противилися американській економічній розвідці, щоб не відкривати тайни вкладів. Але США їх таки дотиснули. І правильно зробили, бо брудні гроші загрожують не лише державі, де вони здобуті.

Підсумовуючи, відповідні органи на Заході повинні виконувати те, що зобов'язані за законом, а не говорити, що це ваші олігархи і боріться з ними самі, а тим більше, як бачите, що у нас із ними не хочуть боротися.
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27.09.2022 21:02 Відповісти
Не придумуйте велосипед))) людина створіння інколи жадібне, тому незалежно від національності, корупція є і в розвинених країнах. Але з нею борються, і це не одне і теж що у нас. Наприклад шпарину із призначенням на посади в кацапських компаніях европейців саме німці пропонують прибрати.
І те що корупція є десь, не робить її прийнятною у нас. Ніде в розвинених країнах політик не може навіть теоритично заявити «у нас депутати отримували конверти, все Ок, цього вже немає, або майже немає, або ….). Корупція у нас кругом, кожна державна інстанція нею просочена, і не державні монополії на кшталт Обленерго. Це не нормально((
Стосовно іноземців, вони впливають, наприклад, призначення голови сап, умови щодо вступу у ЄС, колись буде політична частина по вступу в НАТО, різні висловлювання g7, як от привнесення у врп, та інше. Але нам потрібно самим захотіти і позбавитись корупції, тому що нам будуть допомагати, а не змушувати.
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27.09.2022 22:40 Відповісти
Тому що народ визнається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, нам треба самим нарешті обирати шлях.
а не слухати базікання про те «що йде війна, яка корупція, ми її переросли» і тому подібне лайно
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27.09.2022 22:45 Відповісти
Я вам про одне, а ви мені про інше. Таке враження, що ви вважаєте, що я толерую корупцію. Аж ніяк ні. Корупція - вбивство (немає пального для швидкої, небезбечна яма на дорозі, вирубані ліси, екологічні проблеми,...). Стараюсь не порушувати правила за кермом, але часом буває і "проклацаю" якийсь знак. Завжди плачу офіційно. А от при оформленні хати я старався зробити усе офіційно, але було замкнуте коло (такі вдало кимось прийняті закони), тому довелося...

Ми у такій ситуації, що нам просто необхідно допомогти із цим злом боротися. Допомагати треба не лише шляхом підтримки створення різних органів у нас, а й шляхом унеможливлення використання брудних грошей нашими бандитами, злодіями, корупціонерами, монополістами, олігархами (у правильному розумінні цього слова) на Заході. Є багато прикладів, як у Англії якийсь мажорчик з корумпованих країн не може довести походження коштів при покупці дорогого автомобіля і попадає у неприємну ситуацію. Але це проблема лише дрібноти. А от за крупну рибку вони не беруться, хоча їх закони це зобов'язують. Фірташ роками їздив світами. Невже економічні (і не тільки економічні) розвідки не знали, як він заробляє і чиїм гаманцем є? І ще раз, такі фірташі небезпечні не лише для України, а для світу в цілому. Вони не тільки поширюють ту корупцію на країни, де її таки менше, а й часом ************ інтереси усяких путіних, які потім погрожують ядерною зброєю.
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28.09.2022 01:50 Відповісти
Це ви не чуєте:
1) Формула корумпована. Згодні?
2) корупція є і буде, побороти не вийде, звести до мінімуму можливо. З нею борються. Фірташ де? У нас всередині країни проходить легалізація коштів. До чого тут «захід»?
3) Нам треба самим захотіти і боротися з корупцією. Вони нам допоможуть, але не зроблять це за нас. Згодні? Гроші крадуть не в них з бюджету, то ж..
4) Рівень корупції такий - що «доводиться» в ній брати участь. Ви чому до суду не подали? Невже там теж корупція? Тому захід «просуває», наприклад, судову реформу, але до суду доведеться йти особисто вам.
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28.09.2022 09:37 Відповісти
4) Рівень корупції такий - що «доводиться» в ній брати участь. Ви чому до суду не подали?

Що подавати до суду? На "недолуго" написані закони? У вас якісь рожеві окуляри.

У кінці СРСР багато людей робили певні добудови в приватному секторі. У мому випадку - батьки зробили надбудову. Щоб приватизувати землю треба тепер узаконити надбудову, а узаконити надбудову можна лише, коли земля приватизована. І чим мені суд міг допомогти? У ДАБІ радили чекати, бо є надія, що змінять закон. Але виявляється, що є закон, що добудови до 1992 року вважаються законними, але для того потрібно 1, 2, 3, ... де також є по кілька замкнених кіл і треба....

Приклад Англії, де не можна (і це правильно) без паспорта щось міняти у проекті будинку (бо він повинен вписуватись естетично в оточення і нікому не шкодити) тут недоцільний. У СРСР сім'ї зростали (зяті, невістки, внуки), а житлова площа - ні. Тому багато людей робили добудови у приватному секторі, щоб не жити, як оселедці. А в СРСР дістати дозвіл на добудову було нереально, подібно, як отримати квартиту.

Трохи інший приклад. На моїй вулиці, де колись була звичайна польова дорога, клали бруківку. Землю не вивозили, щебінь не давали. Трохи сипали піску і припорошували цементом. Тротуари опинилися в ямі. Згідно із проектом дорога таки повинна була стати вищою, але не на стільки. Були сусіди, які хотіли, щоб дорогу робили так, як треба, нижче тротуарів, які колись собі кожен зробив і пробували у різних інстанціях цього добитися. Але більшість була проти і казали нехай собі вкрадуть, але покладуть бруківку, лиш би не польова дорога. Результат вийшов жахливий (як і на багатьох інших вулицях). Зразу ями, стоки више дороги і ще багато всякого, чого навіть не буду описувати. Писав скаргу, приїхала комісія, покопала нічим не закріплений бордюр, який відділяв дорогу вищу від мого тротуару на 40 см і сказали, що усе добре, бо деякі сусіди підписали якийсь папірець, що усе зроблено "лєгансько". Тепер у тих сусідів хати затоплені. Вони пробують бухтіти, але інші сусіди, у яких хати вище просто радять на подвір'ях досипати землі , архітектори, мля. У всіх вийшли тротуари нижче дороги, а у мене і ще деяких сусідів суттєво нижче, бо горбок має певний природній рел'єф, а дорогу зробили рівною, як трасу. "Великі архітектори" на вулиці казали, що інакше не може бути. Цікаво, а як у Альпах дороги прокладають.
Як би мало це бути - проект догоги має бути грамотним, проекту повинні дотримуватись і не справа не спеціаліста це контролювати.

Ще приклад. На мому горбку три вулиці, які з'єднані провулками. На горбок веде одна дорога. У провулку одну хату купили цигани у 90-ті (коли вони були господарями життя). Зробили прибудівку до хати, захопивши тротуар. Чи можна було у 90-ті із тими бандитами боротись? Тоді я був студентом і мені будо не до того. Пізніше ту хату купив депутат і захопив ще частину дороги, збудувавши мур так, щоб ще мати прохід між хатою і тим муром. Я писав скарги, люди писали скарги. Я викликав пожежників, бо той депутат ще й пожежний гідрант ліквідував. Результат - у того депутата усе узаконено, у мене вибиті вікна. Дорога вузенька (машини не розменуться). Іти пішки там небезпечно, бо це місце на скруті після підйому. І вишенька на торті. У сусідів була пожежа, то пожежна машине з драбиною там не змогла проїхати.

Якщо я за все почну судитися, то просто покладу на те своє життя, закину роботу, сумнівно, що чогось доб'юся, а ще можуть і покалічити усякі депутати-бандити. Чи може мене поліція захистить?

3) Нам треба самим захотіти і боротися з корупцією. Вони нам допоможуть, але не зроблять це за нас. Згодні? Гроші крадуть не в них з бюджету, то ж..

Гроші вкрадені із нашого бюджету корумпують їхніх політиків і навіть академічну спільноту (не прямо гроші в кишеню, я фінансування якогось наукового дослідження).

Як ви мені пропонуєте боротись із корупцією. Не я за усяких януковичів голосую. Багато людей на виборах віддають свій голос за всяку погань, бо зомбовані олігархічними ЗМІ. Єдине, що я можу робити і роблю, то якось переконувати своїх знайомих. Хоча в мому оточенні майже нема любителів олігархів. Нав'язало телебачення думку, що країну може зробити успішною лише той, хто сам зумів стати багатим. Люди і розвісили вуха. Дійсно, куди Гавелу до братів Дубневичів.

А ті Дубневичі побудували спортивний комплекс "Спартак". Вони зацікавлені, щоб туди якомога більше машин заїжджало, тому зробили таку "розв'язку", що небезпечно по тротуарі йти. Може мені на них у суд подати, чи на Садового? Були одні, які не хотіли певний клаптик землі Дубневичам продати під той "Спартак". Не продали, то згоріли.

Ще раз. Не маю рожевих окулярів. На Заході також добрі акули плавають. У нас проблема із вирубуванням лісів, а Захід вимагає, щоб ми зняли обмеження на вивіз кругляка. Куди у суд подавати?
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29.09.2022 03:54 Відповісти
Не почули мене, я ж вам і написав «чому до суду не подали?» я в курсі що це мало перспективно, довго, дорого, не зрозумілий результат якщо не заплатити судді(((
Саме тому захід, як ви бажаєте, робить роботу за нас, на кшталт вимоги проведення судової реформи. Щоб буть хто зустрівши на своєму шляху гандона з ДАБІ (чи як їх там) знав що з цим робити
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29.09.2022 11:36 Відповісти
Це не до тебе, бо всім відомо цо ціни встановлювались для унеможливлювати маніпуляціям з податками, коли вся цепочка від видобутку та споживача котролювалась одним холдингом
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27.09.2022 14:56 Відповісти
це рішення на користь закону, бо так має бути. Якщо є склад злочину, то і є вирок, а тут немає складу злочину - найвища інстанція(в цій справі) Вищий антикорупційний суд виніс кінцеве рішення. Тут посиплються питання, а як же " вирок", зроблений в телевізорі кіностудією "1+1" *********** чи **********? Звиняйте, воно також залишилося в дурних головах наріду 73%, бо вони його використали по-повній на користь Бені і проголосували, як і проголосували у 2019 році, оббрехавши ні в чому не винного тодішнього Президента, до речі під час війни і все було у "щирих українців" і ригів на часі і всі шевелилися в одному напрямку. Тоді ще "патріот" бігус щось про "свинарчуків" писало і розповідало. Воно ще не повісилося від сорому за брехню, бо нарід у 2019 році привів до влади жирних і реальних свинарчуків. Хто буде вибичатися перед оббреханими і поверне мільярди державних грошей і репутацію, витрачених на цю аферу по проведенню розслідування, експертиз на користь олігарха Бені?
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27.09.2022 14:37 Відповісти
ТарасБузак

@TarasBuzak

·

25 сент.

Голова партії «СН» (монобільшості) Олена Шуляк: ОПЗЖ працюють дуже конструктивно.

https://twitter.com/i/status/1573954790836649985
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27.09.2022 13:34 Відповісти
Вони ж наразі (ОПЗЖ + СН ) , як брати працюють в одній спайці по деребану нашоі краіни !
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27.09.2022 13:43 Відповісти
ОПУСНЗЖ
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27.09.2022 14:18 Відповісти
відповідь на це дає склад ОПи: єлдак, татаров, подоляк,демченко,смірнов та інші, всі як один колишні риги-слуги януковича і жодного патріота.
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27.09.2022 14:41 Відповісти
Саме так - їм байдуже хто лицем світить та мовить для популусу темники,
будь-які: від ленінських до УНА/УНСО....
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27.09.2022 16:13 Відповісти
😅😅😅
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27.09.2022 14:15 Відповісти
Уявляю, як зараз вибухнуть дупи в наших зелених (чи їх уже рожевими називати?) "антикоррупціонерів". )
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27.09.2022 13:38 Відповісти
бабло пабіділо суд.
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27.09.2022 13:43 Відповісти
КалоМойші залишилось лиш соплі ковтнути? Подібного обкрадача України й українців новітня історія ще не знала.
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27.09.2022 13:43 Відповісти
Фирташ № 2,………………………до хрена и трошки
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27.09.2022 13:46 Відповісти
Краще розкрадання гуманінарки слугами в Запоріжській, Чернігійській області розслійдуйте. Чи лячно вийти на самих себе?
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27.09.2022 13:44 Відповісти
Не на часі
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27.09.2022 13:55 Відповісти
У Рината Леонидовича очень хорошие умные менеджеры и адвокаты при заключении любой коммерческой сделки,иначе он бы никогда не стал миллиардером...
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27.09.2022 13:49 Відповісти
У Ріната Леонідовича непогані відносили з паном Зеленським у якого в його уряді прем'єром працює менеджер Ахметова- Шмигаль. А ви лохи діліть їх на ахметівців і бенівців. Вони об'єдналися ще у 2019 році проти одного, який дбав про народ.
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27.09.2022 14:44 Відповісти
Було добре , тільки зеленим щось не до вподоби , бо красти треба більше і без оглядки 😡
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27.09.2022 14:01 Відповісти
Було би добре, але бєні каломоскому не сподобалось. От і всі проблеми.
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27.09.2022 14:35 Відповісти
Скажу чесно: я не знаю про якісь махінації за лаштунками цього горезвісного "Роттердам+", але знаю стан свого гаманця. І в мене таке питання: чому при "Роттердам+" я сплачував за комуналку менше, були збитки для країни і всі державні підприємства енергетичного сектору працювали з прибутком, а після відміни "Роттердам+" я почав більше сплачувати за комуналку, збитки для країни зникли, а державні підприємства енергетичного сектору майже збанкрутували???

Щось я не бачу тут а ні логіки, а ні математики. Може хто пояснить: в чому я помиляюсь?
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27.09.2022 13:50 Відповісти
Це запитання до ЗеБені !!
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27.09.2022 13:59 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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27.09.2022 14:16 Відповісти
В тому що шахраї при Роттердамі не заробляли тому визначилась ринкова ціна і населення без шахрайства її платило...при відміні появляються фірми прокладки де кожен хоче поиметь 73% дибілів а гроші відмиваються ...
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27.09.2022 15:25 Відповісти
Аналіз цієї інформації достатній що зрозуміти чому корисні копалини та надра під прицілом олігархів.

200 найбільших компаній України 2017 року
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27.09.2022 16:22 Відповісти
Закрыть-отменить-возобновить-скасувать-постановить-оставить в силе-отменить-возобновить!!!

Заголовок: Антикорупційний суд встановив незаконність розслідування справи "Роттердам+"

Последний абзац статьи: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у середу, 21 вересня, скасувала рішення судді Широкої від жовтня 2021 року, яка залишила у силі постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи "Роттердам+".

Кто тут что поймёт? Ау, юристы!
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27.09.2022 13:59 Відповісти
Все розуміє тільки новий новопризначений генпрокурор віз Зе !
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27.09.2022 14:02 Відповісти
А що незрозумілого: соряться за ласий шмат від пограбування популусу.

Пам'ятаєте суди Ю про ціну газу? Які висновки?

Н і я к и х.

Суд закрився тому що Держава не відповіла звідки ціна на український газ по європейській ціні.

Про протидію корупції, очистку банківської системи...

Достатньо глянути ВВП та згадати як Беня борги списує....
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27.09.2022 16:27 Відповісти
веселі справи -проти гандонища ахметки на захист терпіл подає позов гандонище беня в суд де правят такі же гандонища судді
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27.09.2022 14:16 Відповісти
Споживачі не переплачували за єлектроенергію, тому що ціна її фіксована, а підприємства мають можливість вибирати постачальника, і ніякої монополії тут немає. Ще при Пороху відв`язали постачання е/е от її продажу, тобто якщо до тебе на підприємство провода йдуть Ахметовські то не означає що купувати е/е ти зобов`язан у нього, йому оплата йде тільки за транспортування. Тащо ціна ринкова! І десь був огляд цін на вугілля, так те шо було по Ротердаму то було нижчою, чим те що пропонувалось в обхід. Ціна Ротердаму понизила ціни на вугілля а не навпаки. Не порівнюйте собівартість вугілля з ЮАР та РФ з нашою, тому що там його видобувають карьерним методом, а в нас такого нема, тому в нас його собівартість вища!
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27.09.2022 14:18 Відповісти
Цена зафиксирована и зафиксирована с учётом именно ротердама+, а рынок заработал после ротердама+ в 19г и да при Порошенко. А цена на уголь , особенно из Ахметовских шахт, где он брал по себестоимости, дешевле в разы чем из ротердама+ доставка, не нужно выдумывать черти что.
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27.09.2022 14:35 Відповісти
А хто заплатив за «ціна фіксована»
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27.09.2022 15:30 Відповісти
Якщо ти неповна дебілка, то попробуй прочитати не лише заголовок а й текст. Якщо ж не дійшло, бо таки повна, то коротко- Цензор інфрормує про рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України Джерело: https://censor.net/ua/n3369885
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27.09.2022 14:39 Відповісти
Дякую друже, за комент, судячи з усього так, мене вже декілька раз забанили за коментарі в подібних темах, по ротердами.
Це ж якими садо- мазами потрібно бути, щоб
за згвалтування, у вигляді ротердам+,
співати схвальні оди, бажаю всім (здоровоглуздим) і вашим стареньким батькам, бо у вашому вихованні є і їхня вина, купувати хліб по формулі,
лондонська біржа+.
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27.09.2022 15:45 Відповісти
Так, очорняти п не дають. "рот те дам" вже справа суто репутаційна.
Всі ці метання: робота с популусом.
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27.09.2022 16:31 Відповісти
Читаю, і розумію, мало нас стрижуть і бриють, ой мало, з суспільством баранів, тільки так і треба, і більшість коментаторів і учасників, різних новинних сайтів, нечисть проплачена.
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27.09.2022 14:28 Відповісти
А де коменти Шибуніна. особливо цікава фраза що особи, які какають ферросіліціумом, неналежні позивачі по справі. Шибунін теж неналежний пі........л
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27.09.2022 14:31 Відповісти
Він така маленька людина як і ви, але із західною освітою...
Він виступав проти - йому погрожували, він продовжив виступати - йому спалили хату та попередили - що наступного разу його або з родини когось вб'ють.
Олігархи по іншому не діють, що у нас що будь де, Немцов той же... Новодворська ... 146=73...
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27.09.2022 16:37 Відповісти
Хтось із порохоненависників таки може пояснить мені наступне, бо я не дуже розумію.

При корупнійній, незаконній, грабіжницькій, шахрайській "схемі Роттердам+" до 2019 року тариф на електроенергію був АЖ ЦІЛИХ 71,4 копійки за кіловат.

Зате при самій мудрій, самій нарідній, самій чесній і самій справедливій владі найвеличнішого тариф на електроенергію став ВСЬОГО ЛИШЕ 1,44 ГРИВНІ за кіловат.

Я правильно все зрозумів? Злочинний Порох доплачував нам по 70 копійок на кожному кіловаті?
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27.09.2022 14:33 Відповісти
А що ж, крав і доплачував. хіба ж незрозуміло? Ну шмаркля ж все то пояснював!
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27.09.2022 14:41 Відповісти
Правильно Ви зрозуміли, але тут навіть деякі персони щось хочуть поставити в те русло брехні, що Порошенко і Ахметов збагатилися. Тоді всім всього вистачало і компанії були в прибутках і нарід менше платив, але брехня Бені і його слуги мосєйсучки на телеканалді "1+1" переконали людей, що платити більше це краще. Цей нарід невиліковний. Сьогодні Беня за 100 гривень придумав якийсь новий сценарій фільму замість Голобородько і нарід клюне, заглотить по саму дупу.
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27.09.2022 14:56 Відповісти
Коррупции нет. Совсем нет. Те бабки, которые отвалены, это уже не коррупция. Это уже Госизмена.
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27.09.2022 14:38 Відповісти
Маладцы!

закрыли дело против « честного олигарха» Ахметова.

нет точных доказательств ...
нет пострадавшей общественности...

Вы это серьезно!???

А миллионы оборванных / обворованных Ренатом граждан Украины Это не в счёт?
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27.09.2022 14:58 Відповісти
никуя не понял - где 18,9 мільярда гривень - Билли?)))
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27.09.2022 14:58 Відповісти
Щось я не зрозумів, ну апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України оголосила що постанова прокурора САП про закриття кримінального провадження від 20 травня 2021 року є законною, обґрунтованою та такою, що винесена в рамках дискреційних повноважень прокурора.
Та й що? А генпрокурор теж законно і обґрунтовано поновив кримінальне провадження. І що далі?
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27.09.2022 15:07 Відповісти
Барига збагатився в 300-500 мільйонів разів і армію розграбував, склади підірвав і не йшов на умови кремлядів, ліпєцка фабрика вбитий брат.

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27.09.2022 15:31 Відповісти
V ... - все понятно!

деньги Ахметова и исправно сработали и на этот раз.

» Честный он»

и Ротен дам + тоже очень честный ))
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27.09.2022 15:33 Відповісти
Рішення будь-якого суду в Україні залежить від того, хто суддю (суддів) призначив, або скільки грошей занесено. Саме тому слово "суд" у нас можна спокійно брати в лапки.
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27.09.2022 15:44 Відповісти
Ахметка отримав 19 млрд гривень навару на видобутому в Україні вугіллі але проданому станціям наче він був куплений в Нідерландах і тут цьому радіють. Ахметов втридорого продавав українське вугілля і папуаси з радіють. Країну населяють клінічні дебіли.
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27.09.2022 15:47 Відповісти
 
 