УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4984 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Роттердам плюс
7 546 77
САП (1842) Роттердам+ (169) Клименко Олександр САП (31)

Керівник САП Клименко скасував рішення про закриття справи "Роттердам+"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

клименко,олександр,сап

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 22 вересня ухвалив рішення скасувати як незаконну та необґрунтовану постанову про закриття так званої справи "Роттердам+".

У пресслужбі САП повідомили, що одночасно з цим очільник антикорупційної прокуратури повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування", інформує Цензор.НЕТ.

"Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження", - повідомили у відомстві.

Це означає, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів у повній відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційна палата Антикорсуду відмовилася розглядати законність закриття справи Роттердам+. Прийшов час очищувати і ВАКС, - Шабунін

У САП додали, що очікують на повний текст рішення суду, чия правова позиція буде врахована надалі під час здійснення досудового розслідування та ухвалення рішень у справі.

"Роттердам+" - формула, яка визначала вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції, нагадує Суспільне. Вона застосовувалася у 2016-2019 роках. Вартість вугілля, що використовувалось для ТЕС, залежала від ціни на вугілля у порті міста Роттердам, у Нідерландах. До цієї ціни додавали вартість транспортування вугілля. Водночас левову частку вугілля ТЕС купляли не в Нідерландах, а в Україні, Росії або з окупованих територій. Тобто насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки. Згідно з розслідуванням, найбільше прибутків від такої формули отримував Рінат Ахметов - його компанія ДТЕК була монополістом на ринку і має найбільше ТЕС в країні.

За даними НАБУ, запровадження формули "Роттердам+" завдало державі та українцям збитків на загальну суму 18,87 мільярда гривень - це кошти, які споживачі переплатили ТЕС за електроенергію через те, що у її собівартість заклали доставку вугілля з Роттердама.

Нагадаємо, 8 серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському. За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+". Ним підозрювані створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовий ринок електроенергії, завдавши державі збитків у 18,9 мільярда гривень.

Також читайте: У Раді хочуть звільнити корупціонерів від покарання, якщо вони відшкодують завдану шкоду, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" 27 серпня 2020 року цього року через відсутність перевірених та вичерпних доказів вини підозрюваних. 24 вересня Вищий антикорупційний суд підтвердив законність рішення САП. Суд визнав, що прокурор САП ухвалив рішення про закриття справи в повній відповідності до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 роки матеріалів.

Після цієї заяви Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і Центр протидії корупції подали позов до Вищого антикорупційного суду проти закриття справи. 25 вересня їхні заяви об'єднані в загальне провадження.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у середу, 21 вересня, скасувала рішення судді Широкої від жовтня 2021 року, яка залишила у силі постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи "Роттердам+".

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+37
Ця країна не виліковна(((( коломойский нагне всіх а 73%будуть ще й аплодувати
показати весь коментар
22.09.2022 16:43
+22
О, це новий прокурор від Єрмака - Коломойського?
показати весь коментар
22.09.2022 16:52
+16
До речі, а хто розмінував Чонгар, хто Південь здав? А в результаті того десятки тисяч жертв і роздовбаний Маріуполь. А хто тих захисників в полон здав? Не пригадуєш, падло? Мовчи краще сучище зелене, мовчи!
показати весь коментар
22.09.2022 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ця країна не виліковна(((( коломойский нагне всіх а 73%будуть ще й аплодувати
показати весь коментар
22.09.2022 16:43 Відповісти
Шо за занепокоєність? Ви за те щоб схєматозніки викрутились? Сядут усє, разом із кришею, за яку ви топите!
показати весь коментар
22.09.2022 17:28 Відповісти
Ага.

показати весь коментар
22.09.2022 17:43 Відповісти
СКАЖУ ТАК ТО ЧТО РИНАТИК ********** ****** НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ВМЕСТЕС ПЕТЕЙ ПОРОШЕНКО ТУТЯ СОГАЛСЕН ПОРОШЕНКО ******* ИЛИ ДОЗВОЛЫВ ********* ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ПУСТИЛ ВСЕ КАК ТО ОБОЙДЕТ НЕТ НЕ ОБОШЛОСЬ ТАК ВОТ ВИНА АХМЕТОВА ДОКАЗАНА ТЕМ ЧТО РОССИЯНЕ ********* ЕГО ДИМБАССКИЕ З-АВОДИКИ ШАХТЫ И ТЭЦ В НУЛЬ ПОД ФУНДАМЕНТ.... вот таков вывод мой с формулы ****** + ой пардон Роттердам где то там ****** нас всех....
показати весь коментар
22.09.2022 17:51 Відповісти
ВИНА АХМЕТОВА ДОКАЗАНА ТЕМ ЧТО РОССИЯНЕ ********* ЕГО ДИМБАССКИЕ З-АВОДИКИ

А вина жителей Ирпеня тоже доказана ?

Им ведь тоже много чего разибали
показати весь коментар
22.09.2022 18:48 Відповісти
"Коломойський подав у суд позов проти закриття справи "Роттердам+" - Не, ьак ты зелю не отмажешь
показати весь коментар
22.09.2022 18:53 Відповісти
Виходить, що справа закрита судами нічого не варта? Варті виводи по гавноканалі "1+1" скпер "куспертів" власниками якого є Бені+медведчук+Зеленский? Головне і далі тримати лохів в зоні брехні про "ротердам+"?
показати весь коментар
22.09.2022 20:08 Відповісти
Багато лайна і нуль щось реального по темі, особливо з точки зору юристпруденції. Де таких юристів випускають, як Ви, в Енакієво, чи Кривому Розі? Припустимо(повіривши у Вашу побрехеньку, що були накрутки на формулі на не поставлене вугілля із-за кордону, то де рішення суду? Де збитки державі і чому тоді не сидить головний, на Вашу думку, "злочинець" ахметов? А Ви то знаєте, що у Президента Зеленського Прем'єром працює менеджер від Ахметова Шмигаль? Відомо, що "риговські" пацани, яких колись фінансував Аїметов(партію "регіонів", працюють в офісі Президента? Вішаєте локшину на вуха наріду? Все далі нав'язуєте їм брехню століття про "Ротердам +"?
А по відношенню Вовка навіщо брехати? Де Ви взяли данні, що він в москві? Наскільки мені відомо, та мабуть і всім, у квітні 2019-го Дмитро Вовк вилетів з України до Бельгії і з того часу не повертався. 20 серпня його було оголошено в міжнародний розшук
показати весь коментар
22.09.2022 20:20 Відповісти
Схематозник и манипулятор это ты, бабломойско-зеленожопая подстилка. Весь мир считал эту формулу правильной и очень выгодной для Украины, но упоротые зедебилы, которым Порох насрал в трусы, до сих пор умней всех мировых финансистов. Удивляет только одно- как вы, *****, при таком то умище и так херово живете? Утырки, одно слово
показати весь коментар
22.09.2022 18:07 Відповісти
Цікаво, що Коломойський подав у суд позов проти закриття справи "Роттердам+" Йому ця формула була невигідна.
показати весь коментар
22.09.2022 18:46 Відповісти
якщо постанова про закриття, була - "НЕЗАКОННА і не обгрунтована", тих хто іі виніс притягнуть до відповідальності, чи - НЄ?????????? 🤔🤔
показати весь коментар
22.09.2022 16:48 Відповісти
Нє
показати весь коментар
22.09.2022 17:03 Відповісти
Відповідальність в Україні:
а) вибачте я більше не буду, будь ласка дайте мені іншу посаду з зарплатнею втричі більше;
б) то не я, то всьо папєрєднікі праклятие, я пастрадал, дайтє мнє кампєнсацию за страданія в размєрє тисяч неаблагаємих налогом мінімумів і новую пасаду с зарплатой в пять раз больше чєм било на прєдидущєй.
показати весь коментар
22.09.2022 17:12 Відповісти
Ну і ще є найсуворіший варіант для злісних запроданців:
в) заставити читать "Кобзар" Шевченка.
показати весь коментар
22.09.2022 17:13 Відповісти
а пункт А) - заставити читати підручник з економіки !

Бо дебіли не розуміють, шо Роттердам+ - це формула ціноутворення. ФОРМУЛА !!!

а не розділ витрат в декларації про прибуток.
показати весь коментар
22.09.2022 18:56 Відповісти
Суд визнав закооним закриття.
показати весь коментар
22.09.2022 18:55 Відповісти
Роттердам + організував Ахметов і там набивали кишені ділки з числа "попередників"
показати весь коментар
22.09.2022 16:50 Відповісти
попередники Зеленського, а то можуть подумати попередники Порошенко, хоч Порошенко і тоді був попередником
показати весь коментар
22.09.2022 17:38 Відповісти
черговий прокурор на посаді мусить вчергове розглядати справу і потім вчергове буде змушений закрити розгляд "трешу" (як висловився один з попередніх прокурорів, щоправда, про іншу справу).
показати весь коментар
22.09.2022 16:51 Відповісти
підарас
показати весь коментар
22.09.2022 16:51 Відповісти
Згоден з тобою! Той хто організував та кришував Ротердам + таки 3,14дараси
показати весь коментар
22.09.2022 17:20 Відповісти
Он дебил, не понимает что сейчас по сути та же схема)))
показати весь коментар
22.09.2022 17:38 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2022 17:44 Відповісти
А кто против роттердама - четырежды ********, особенно тупые зеленые ушлепки)))))) Ты их этих, кацапура?
показати весь коментар
22.09.2022 18:09 Відповісти
нет, підарас именно Клименко
показати весь коментар
26.09.2022 16:22 Відповісти
О, це новий прокурор від Єрмака - Коломойського?
показати весь коментар
22.09.2022 16:52 Відповісти
ні, тут не той випадок.
Інша справа, що на будь-яку заяву, навіть "від Єрмака - Коломойського" цивілізована правоохорона система мусить реагувати і відповідності до Закону і зокрема процесуального кодексу.
показати весь коментар
22.09.2022 17:18 Відповісти
Саме тому його не призначали 2 роки, і зробили лише після того, як ЄС встановив дедлайн для євроінтеграції?
показати весь коментар
22.09.2022 17:54 Відповісти
Це той прокурор, якого так не хотіла ця команда. Будем надіятись, що те на&балово населення під прикриттям влади, яка розказувала, яка дуже хороша ця схема, нарешті буде оцінено і схематозники будуть наказані
показати весь коментар
22.09.2022 18:00 Відповісти
І скільке це Шоу вже коштує налогоплатникам? Вистава з медведчуком підходить до завершення,тому знову витягуємо затаскане "роттердам+"?
показати весь коментар
22.09.2022 17:01 Відповісти
Ther Show must go on... Медведчука віддали, треба щось на заміну...
показати весь коментар
22.09.2022 17:04 Відповісти
Може не треба було? Нехай би наші захисники далі сиділи? Га, бот?
показати весь коментар
22.09.2022 17:23 Відповісти
Ти про що, придурку? Не похмелився, а чи як? А чи по тім`ячку чимось тебе довбануло? Я, взагалі-то, не про обмін, а про 95-й квартал. Тупий, не доходить? І де ж вас таких дебілів вирощують?
показати весь коментар
22.09.2022 17:28 Відповісти
Я тебе ботяру прекрасно зрозумів! Розкудахтались тут перелякані за свого схєматозніка криголама! Крадій повинен сидіти!
показати весь коментар
22.09.2022 17:31 Відповісти
Ну то посади, сучище, а не шоу влаштовуй! Доведи, посади, а ні, то, падло, заткнись! В нас через ваші шоу війна, а ви ніяк не вгомонитесь, тварюки.
І ще раз, скотино, хто Чонгар розмінував, що ті хлопці і дівчата в полоні опинились? Мовчиш, а от за то відповідати вам, гнидам зеленим, таки доведеться, і не надійтесь.
показати весь коментар
22.09.2022 17:36 Відповісти
так СБУшники були ще ті ж що і при Порошенко,
що суді, що прокурори, що СБУшніки прекрасно пережили часи Петі і сберегли всі свої посади
показати весь коментар
22.09.2022 17:43 Відповісти
СБУ тут яким боком? До речі, а Баканов де? Ну, той, що друг і сусід...
показати весь коментар
22.09.2022 17:45 Відповісти
Облом, Того Наумова при Зеленському призначили.
показати весь коментар
22.09.2022 19:00 Відповісти
До речі, а хто розмінував Чонгар, хто Південь здав? А в результаті того десятки тисяч жертв і роздовбаний Маріуполь. А хто тих захисників в полон здав? Не пригадуєш, падло? Мовчи краще сучище зелене, мовчи!
показати весь коментар
22.09.2022 17:30 Відповісти
Чого розкиздівся на всю
пітерсько-сраловську ?
А хто Гіркіна в Донецьк пропустив ?
А хто в Іловайськ добровольців загнав ?
показати весь коментар
23.09.2022 01:22 Відповісти
Шось в адептів криголама засвербіло...
показати весь коментар
22.09.2022 17:21 Відповісти
Цей антикорупційний прокурор зламався. Так швидко, такий слабак. Несіть наступного.
показати весь коментар
22.09.2022 17:23 Відповісти
Більшовики при владі насправді вважають що ціна товару повинна визначатися державою а не по домовленності між приватними компаніями - продавцем та покупцем. І знайходяться ті що їх підтримують - "бариги, надприбубки, грабують нарід" та таке інше. Доки у країні стільки совків обираючих цю владу в Україні ладу не буде.
показати весь коментар
22.09.2022 17:47 Відповісти
ти впевнений що державне регулювання відсутнє в США ? Чи за твоєю логікою Роттердам+ за собівартістю те ж саме що і Донбасс+ ?
показати весь коментар
22.09.2022 19:49 Відповісти
Клименко - красава👏
показати весь коментар
22.09.2022 17:58 Відповісти
красава, розслідуй далі цих падлюк
показати весь коментар
22.09.2022 17:58 Відповісти
яких падлюк і як і що розслідувати далі? Всі прокурорскі і судові інстанції винесли кінцеве рішення, про відсутність складу злочину і шкоди, а прокурор щось там знову мутить. Це виходить, що суд дав 15 років вбивці і він поїхав на зону, а через 2 роки прокурор відміняє рішення суду чи ставить його під сумнів і знову проводить якесь розслідування, а вбивцю випускати? То чому суд не побачив складу злочину на копійку, а геруси і чумаки, а сьогодні і цей новий Бенін щось там бачать? А не геруси і арахамії мутили з енегроносіями і білоруссю і росією на користь Бені? То де про це справа?
показати весь коментар
22.09.2022 18:13 Відповісти
що ти мелеш, не знаєш то подивись що таке ротердам+
самий гуманний суд може винести рішення яке хочеш
показати весь коментар
22.09.2022 20:54 Відповісти
Основним критиком формули «Роттердам+» став колишній член НКРЕКП (2014-2015 рр.) Андрій Герус. 7 листопада 2017 року Андрій Герус став засновником ГО «Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг», метою діяльності якої було заявлено лобіювання інтересів споживачів в органах державної влади та місцевого самоврядування. Одними з найбільших споживачів електроенергії в Україні є феросплавні та електрометалургійні заводи, власниками більшості з яких є Віктор Пінчук та Ігор Коломойський.7 вересня 2016 року, майже через 6 місяців після прийняття постанови про введення в дію формули «Роттердам+» Андрій Герус та представництво Громадської асоціації «Об'єднання Самопоміч» в місті Києві, в якості члена якої він в 2015 році балотувався до Київської міської ради, оскаржили в Окружному адміністративному сіді Києва. 29 грудня 2016 року суд відхилив позов Геруса, «Об'єднання Самопоміч» та приватного багатопрофільного підприємства «Вимал» і визнав, що формула «Роттердам+».28 лютого 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу чотирьох позивачів, включаючи Андрія Геруса, які намагалися оскаржити дію формули «Роттердам плюс» і рішення в той же день вступило в законну силу.31 березня 2017 року Вищий адміністративний суд остаточно визнав законною постанову НКРЕКП «Про затвердження порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію», якою була затверджена формула «Роттердам+».Паралельно з цим процесом Андрій Герус подав два позови щодо скасування рішення НКРЕКП про визначення прогнозної оптової ціни електричної енергії із застосуванням формули «Роттердам+» на травень-грудень 2016 року. 18 січня 2017 року Окружний адмінсуд Києва визнав повністю законною постанову НКРЕКП № 721 від 28 квітня 2016 року «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на ІI-IV квартали 2016 року».
Крім судових позовів велася і кримінальна справа.27 серпня 2020 року САП закрила кримінальне провадження у справі «Роттердам+» у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.За даними прокуратури, розслідування в частині підозрюваних закрито через відсутність збитків від дії формули «Роттердам+».11 серпня 2020 року комплексна експертиза СБУ не підтвердила завдання збитків покупцями (споживачами) електричної енергії станом на 01.06.2019 внаслідок нібито завищення фактичної вартості відпущеної (проданої ДП "Енергоринок" електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України.29 вересня 2020 року Офіс негерального прокурора України відхилив скаргу детективів НАБУ і залишив в силі постанову прокурора САП про закриття справи в частині підозрюваних.На початку вересня 2020 року з позовом до Вищого антикорупційного суду про скасування рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи «Роттердам+» звернувся колишній народний депутат Віктор Чумак.На перше та друге засідання Вищого антикорупційного суду, які відбулися 8 та 14 вересня Чумак не з'явився і розгляд справи двічі відкладався.23 вересня відбулося остаточне засідання суду за позовом Чумака, під час якого прокурор САП повідомив суду, що жодних доказів вчинення злочину у справі «Роттердам+» немає.24 вересня Вищий антикорупційний суд України виніс рішення, яким відхилив позов Чумака і підтвердив, що прокурор САП закрив справу у повній відповідності до чинного законодавства, всебічно дослідивши всі зібрані досудовим розслідуванням матеріали.29 вересня Віктор Чумак оскаржив рішення суду щодо визнання постанови прокурора про закриття справи законною і обгрунтованою, однак 16 листопада її відкикав. 17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду через відомову Чумака від апеляційної скарги закрила провадження та залишила в силі рішення першої інстації.З 17 листопада рішення про законність закриття справи «Роттердам+» вступило в силу.
А потім справу ще не раз поновлювали і ще не раз закривали в судах. Суди поставили жирку крапку, але брехуни знову і знову цепляються за цю пропагандистську справу, бо на цій брехні прийшли до влади і відволікають увагу від своїх сьогоднішіх махінацій, які перевищують ту схему в сотні разів.
показати весь коментар
22.09.2022 18:01 Відповісти
Та формула проблемна від народження, можли вона повинна була бути без «+», можливо повинен був застосовуватися якийсь понижуючий коефіцієнт з врахуванням структури поставок для розрахувався вартості електроенергії, чи якась альтернатива. Але якщо Ахмєтов «поверне» 19млрд, я не проти
показати весь коментар
22.09.2022 18:03 Відповісти
А бабломойский может и дальше воровать, ему можно, даже нужно так, зеленожопый?))))))
показати весь коментар
22.09.2022 18:14 Відповісти
Я вам щось бабламойського писав? Жопоголовий, читай написане.
показати весь коментар
22.09.2022 18:21 Відповісти
ну так проти ФОРМУЛИ Роттердам+ виступає виключно Коломойський
показати весь коментар
22.09.2022 18:58 Відповісти
Згоден, в нього більша зацікавленість. Це не скасовує факту що вона проблемна від початку
показати весь коментар
22.09.2022 19:10 Відповісти
а чому в твоїй свідомості це факт ?

ти якісь експертні оцінки читав ?

які ?

всі економісти світу кажуть, шо формула звичайна

і тільки ти з Коломойським киздите, шо вона проблемна
показати весь коментар
22.09.2022 19:19 Відповісти
Який відсоток імпортного вугілля був у структурі поставок? Відповідь знайдете самі.
Що ви мені хочете довести? Прийняли *****, це дало змогу бені шукати свій зиск.
«У травні 2017 Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що формула «Роттердам плюс» становить корупційну загрозу для держави». Наприклад.
показати весь коментар
22.09.2022 19:35 Відповісти
я шось не чув, шоб Юрій Луценко був відомим економістом світу.

Я нічого тобі не хочу довести.

Ти знаєш лише одну теорію - отобрать и поделить
показати весь коментар
22.09.2022 19:37 Відповісти
Які ***** економісти? Дай особисто собі відповідь на питання, скільки імпортного вугілля було поставлено взагалі, і з Роттердаму зокрема
показати весь коментар
22.09.2022 19:46 Відповісти
Ти, дубина, розумієш різницю між формулою і фактом ?

Які ж ви тупіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі !!!
показати весь коментар
22.09.2022 20:30 Відповісти
Та ти сам тупий, настільки, що навіть не здатен визнати це. Стиль твого спілкування це додатково підтверджує.
Ти навіть суть, того, що тобі пишуть не здатен зрозуміти, не кажучи вже про здатність аргументовано вести дискусію.
коротше:
«Чукча - не читатель, чукча - писатель» )))
показати весь коментар
22.09.2022 20:58 Відповісти
З тих, "кого я не можу зрозуміти", нема жодного економіста,

а всі ті, хто мені пишуть, не можуть зрозуміти різниці між ціною та собівартістю.

В ціну можна включити хоч смерть улюбленого папуги пенсіонерки з Нової Зеландії,

але це не значить, що для оподаткування це буде показано, як складова собівартості.
показати весь коментар
23.09.2022 08:27 Відповісти
чувачело ти такий смішний))) не знаю чим ти в житті займаєшся, але мабуть тобі в Україні не будуть платити ті самі грощі що платять за туж роботу в Нідерландах, а дрова чи вугілля чи сіно привезти з Роттердаму і з Донбасу не може вартувати однаково... Все інше від лукавого
показати весь коментар
22.09.2022 22:07 Відповісти
логіка та об'єктивність не всім властива. Як чують Ротердам+ сприймають як нападки на одного святого. Хоча дитина розуміє що ціна Роттердам+ не може дорівнювати ціні Донбасс+
показати весь коментар
22.09.2022 19:45 Відповісти
і я не проти, якщо ахметов поваерне 19 мільярдів, а беня і пінчук по 20 мільярдів. а їм доказали, що вони мають повернути? Покажіть рішення суду, чи Ви керуєтеся рішенням телеканалу "1+1" і "сідді" на цьому каналі мосуйсучки?
показати весь коментар
22.09.2022 18:15 Відповісти
Нехай повертають там також знайдеться, я м'яко кажучи, не фанат перерахованих персонажів. вам написав свою думку з цього приводу, і факт того, що вона проблемна від початку.

п.с. телебачення не бачив жодного разу з 24.02. До того, багато років, нейтралі передачі, що не псують апетит та виключно західні фільми, пізнавальні передачі, виключно західні топові серіали «з флешки». Сім'я, багато роботи - не до зомбоящика. Для того, що цікавить + новини, політика - інснуть агрегатори новин, зараз ще і telegram.
показати весь коментар
22.09.2022 18:38 Відповісти
Перечитайте статю, Коломойський проти формули Роттердам+
показати весь коментар
22.09.2022 19:04 Відповісти
Та ти шо !!!!!

А Зеленський за ТОМОС агітував

і був ініціатором побудови пам'ятника жертвам Голодомору

і в перших рядах Майдану стояв.
показати весь коментар
22.09.2022 19:39 Відповісти
Клименко був детективом НАБУ і розслідував справи онищенка,насірова і найголовніше - татарова.Саме єрмак з татаровим два роки блокували призначення Клименка керівником САП.Цю кандидатуру підтримали наші західні партнери.Тому я підтримую його рішення скасувати закриття справи "Роттердам+".Не сумніваюсь що він добереться і до коломойського.Якби Клименко був куплений, то зермак не блокував би його призначення два роки.
показати весь коментар
22.09.2022 19:00 Відповісти
ойойо! та довбойобам це *****! Причинно-наслідковий зв'язок це не для їх "шоколадних" мізків! Це ж як умовний рефлекс. Якщо чують "Роттердам +", то значить проти святого Петра щось замислили))) А якщо ти не прихильник Петра, значит "зелебоба" и "рукакремля". Державні інтереси їм до сраки
показати весь коментар
22.09.2022 19:41 Відповісти
Клименко пів року помурижить справу потім суд закриє й усі будуть задоволені, а якщо серйозно немає там ніякого злочину стандартна формула.як і формула Амстердам+, чи Дюсельдорф+, чи Словакія+, але про них мовчали, бо там був інтерес Коломойщини та шуму ніякого немає і придурки зелені тут не кричать про них, тупій зелені дали команду гавкати на Роттердам+, от і гавкають долбойоби.
показати весь коментар
22.09.2022 19:44 Відповісти
чи Донбасс+
показати весь коментар
22.09.2022 22:08 Відповісти
Після цієї заяви Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і Центр протидії корупції подали позов до Вищого антикорупційного суду проти закриття справи. 25 вересня їхні заяви об'єднані в загальне провадження. Джерело: https://censor.net/ua/n3368944
Так от звідки ноги ростуть! Виявляється це Коломойський так печеться за бідний знедолений нарід який так обкрадають олігархи?
показати весь коментар
22.09.2022 20:55 Відповісти
що цікаво: Щойно Клименко "скасував як незаконну та необґрунтовану постанову про закриття так званої справи Роттердам+"(с) - як одразу, щк до кінця дня, "НАБУ і САП завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення". Про це повідомляє сайт телеканалу Еспресо на підставі прес-релізу НАБУ.

Ой, що буде... Адже пояснення НАБУ "За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі" - це така ху@#я, що не витримує жодної критики з точки зору конкурентної ринкової економіки; хоча би тому, що даною формулою обмежувалася верхня межа ціни на електроенергію, в т.ч. для населення. І вбивалась корупція, тому що енергогенеруючі підприємства не могли вже домовлятися з постачальниками вугілля за його ціну офіційну з доплатою налом... (до речі, ціна е/е в Україні за цією формулою - і на той час була відчутно нижчою, ніж в Євросоюзі, навіть по сусідству в Польщі, через що е/е з Бурштина елементарно продається закордон).

Єврокомісія, якщо ця справа піде до суду - буде слідкувати, чим суд закінчиться. А Україна, нагадає, нещодавно прийнята кандидатом до Євросоюзу...
показати весь коментар
23.09.2022 00:08 Відповісти
Не менее коррупционная схема сейчас внедрена и разворачивается в Киевтеплоэнерго и других "теплоэнерго" Украины: государство делает вид, что не видит, как много пустующих квартир, хозяева которых уехали в Европу и не будут отапливать пустующие квартиры (да и просто нечем платить); температура подаваемой воды для отопления будет однозначно снижена; лоббисты энергокомпаний делают все, чтобы законодательно продолжать запрещать переход на индивидуальное, прежде всего, электрическое отопления, в интересах жуирующих монополистов. И все эти законы против монополий в Украине не работают.
показати весь коментар
23.09.2022 09:56 Відповісти
 
 