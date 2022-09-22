Керівник САП Клименко скасував рішення про закриття справи "Роттердам+"
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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 22 вересня ухвалив рішення скасувати як незаконну та необґрунтовану постанову про закриття так званої справи "Роттердам+".
У пресслужбі САП повідомили, що одночасно з цим очільник антикорупційної прокуратури повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування", інформує Цензор.НЕТ.
"Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження", - повідомили у відомстві.
Це означає, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів у повній відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу.
У САП додали, що очікують на повний текст рішення суду, чия правова позиція буде врахована надалі під час здійснення досудового розслідування та ухвалення рішень у справі.
"Роттердам+" - формула, яка визначала вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції, нагадує Суспільне. Вона застосовувалася у 2016-2019 роках. Вартість вугілля, що використовувалось для ТЕС, залежала від ціни на вугілля у порті міста Роттердам, у Нідерландах. До цієї ціни додавали вартість транспортування вугілля. Водночас левову частку вугілля ТЕС купляли не в Нідерландах, а в Україні, Росії або з окупованих територій. Тобто насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки. Згідно з розслідуванням, найбільше прибутків від такої формули отримував Рінат Ахметов - його компанія ДТЕК була монополістом на ринку і має найбільше ТЕС в країні.
За даними НАБУ, запровадження формули "Роттердам+" завдало державі та українцям збитків на загальну суму 18,87 мільярда гривень - це кошти, які споживачі переплатили ТЕС за електроенергію через те, що у її собівартість заклали доставку вугілля з Роттердама.
Нагадаємо, 8 серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському. За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+". Ним підозрювані створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовий ринок електроенергії, завдавши державі збитків у 18,9 мільярда гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" 27 серпня 2020 року цього року через відсутність перевірених та вичерпних доказів вини підозрюваних. 24 вересня Вищий антикорупційний суд підтвердив законність рішення САП. Суд визнав, що прокурор САП ухвалив рішення про закриття справи в повній відповідності до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 роки матеріалів.
Після цієї заяви Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і Центр протидії корупції подали позов до Вищого антикорупційного суду проти закриття справи. 25 вересня їхні заяви об'єднані в загальне провадження.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у середу, 21 вересня, скасувала рішення судді Широкої від жовтня 2021 року, яка залишила у силі постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи "Роттердам+".
Будь ласка, зачекайте...
А вина жителей Ирпеня тоже доказана ?
Им ведь тоже много чего разибали
А по відношенню Вовка навіщо брехати? Де Ви взяли данні, що він в москві? Наскільки мені відомо, та мабуть і всім, у квітні 2019-го Дмитро Вовк вилетів з України до Бельгії і з того часу не повертався. 20 серпня його було оголошено в міжнародний розшук
а) вибачте я більше не буду, будь ласка дайте мені іншу посаду з зарплатнею втричі більше;
б) то не я, то всьо папєрєднікі праклятие, я пастрадал, дайтє мнє кампєнсацию за страданія в размєрє тисяч неаблагаємих налогом мінімумів і новую пасаду с зарплатой в пять раз больше чєм било на прєдидущєй.
в) заставити читать "Кобзар" Шевченка.
Бо дебіли не розуміють, шо Роттердам+ - це формула ціноутворення. ФОРМУЛА !!!
а не розділ витрат в декларації про прибуток.
Інша справа, що на будь-яку заяву, навіть "від Єрмака - Коломойського" цивілізована правоохорона система мусить реагувати і відповідності до Закону і зокрема процесуального кодексу.
І ще раз, скотино, хто Чонгар розмінував, що ті хлопці і дівчата в полоні опинились? Мовчиш, а от за то відповідати вам, гнидам зеленим, таки доведеться, і не надійтесь.
що суді, що прокурори, що СБУшніки прекрасно пережили часи Петі і сберегли всі свої посади
пітерсько-сраловську ?
А хто Гіркіна в Донецьк пропустив ?
А хто в Іловайськ добровольців загнав ?
самий гуманний суд може винести рішення яке хочеш
Крім судових позовів велася і кримінальна справа.27 серпня 2020 року САП закрила кримінальне провадження у справі «Роттердам+» у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.За даними прокуратури, розслідування в частині підозрюваних закрито через відсутність збитків від дії формули «Роттердам+».11 серпня 2020 року комплексна експертиза СБУ не підтвердила завдання збитків покупцями (споживачами) електричної енергії станом на 01.06.2019 внаслідок нібито завищення фактичної вартості відпущеної (проданої ДП "Енергоринок" електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України.29 вересня 2020 року Офіс негерального прокурора України відхилив скаргу детективів НАБУ і залишив в силі постанову прокурора САП про закриття справи в частині підозрюваних.На початку вересня 2020 року з позовом до Вищого антикорупційного суду про скасування рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи «Роттердам+» звернувся колишній народний депутат Віктор Чумак.На перше та друге засідання Вищого антикорупційного суду, які відбулися 8 та 14 вересня Чумак не з'явився і розгляд справи двічі відкладався.23 вересня відбулося остаточне засідання суду за позовом Чумака, під час якого прокурор САП повідомив суду, що жодних доказів вчинення злочину у справі «Роттердам+» немає.24 вересня Вищий антикорупційний суд України виніс рішення, яким відхилив позов Чумака і підтвердив, що прокурор САП закрив справу у повній відповідності до чинного законодавства, всебічно дослідивши всі зібрані досудовим розслідуванням матеріали.29 вересня Віктор Чумак оскаржив рішення суду щодо визнання постанови прокурора про закриття справи законною і обгрунтованою, однак 16 листопада її відкикав. 17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду через відомову Чумака від апеляційної скарги закрила провадження та залишила в силі рішення першої інстації.З 17 листопада рішення про законність закриття справи «Роттердам+» вступило в силу.
А потім справу ще не раз поновлювали і ще не раз закривали в судах. Суди поставили жирку крапку, але брехуни знову і знову цепляються за цю пропагандистську справу, бо на цій брехні прийшли до влади і відволікають увагу від своїх сьогоднішіх махінацій, які перевищують ту схему в сотні разів.
ти якісь експертні оцінки читав ?
які ?
всі економісти світу кажуть, шо формула звичайна
і тільки ти з Коломойським киздите, шо вона проблемна
Що ви мені хочете довести? Прийняли *****, це дало змогу бені шукати свій зиск.
«У травні 2017 Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що формула «Роттердам плюс» становить корупційну загрозу для держави». Наприклад.
Я нічого тобі не хочу довести.
Ти знаєш лише одну теорію - отобрать и поделить
Які ж ви тупіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі !!!
Ти навіть суть, того, що тобі пишуть не здатен зрозуміти, не кажучи вже про здатність аргументовано вести дискусію.
коротше:
«Чукча - не читатель, чукча - писатель» )))
а всі ті, хто мені пишуть, не можуть зрозуміти різниці між ціною та собівартістю.
В ціну можна включити хоч смерть улюбленого папуги пенсіонерки з Нової Зеландії,
але це не значить, що для оподаткування це буде показано, як складова собівартості.
п.с. телебачення не бачив жодного разу з 24.02. До того, багато років, нейтралі передачі, що не псують апетит та виключно західні фільми, пізнавальні передачі, виключно західні топові серіали «з флешки». Сім'я, багато роботи - не до зомбоящика. Для того, що цікавить + новини, політика - інснуть агрегатори новин, зараз ще і telegram.
А Зеленський за ТОМОС агітував
і був ініціатором побудови пам'ятника жертвам Голодомору
і в перших рядах Майдану стояв.
Так от звідки ноги ростуть! Виявляється це Коломойський так печеться за бідний знедолений нарід який так обкрадають олігархи?
Ой, що буде... Адже пояснення НАБУ "За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі" - це така ху@#я, що не витримує жодної критики з точки зору конкурентної ринкової економіки; хоча би тому, що даною формулою обмежувалася верхня межа ціни на електроенергію, в т.ч. для населення. І вбивалась корупція, тому що енергогенеруючі підприємства не могли вже домовлятися з постачальниками вугілля за його ціну офіційну з доплатою налом... (до речі, ціна е/е в Україні за цією формулою - і на той час була відчутно нижчою, ніж в Євросоюзі, навіть по сусідству в Польщі, через що е/е з Бурштина елементарно продається закордон).
Єврокомісія, якщо ця справа піде до суду - буде слідкувати, чим суд закінчиться. А Україна, нагадає, нещодавно прийнята кандидатом до Євросоюзу...