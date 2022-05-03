У Раді хочуть звільнити корупціонерів від покарання, якщо вони відшкодують завдану шкоду, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

У Верховній Раді нардепи "СН" та "ЄС" зареєстрували законопроєкт, яким пропонують звільнити корупціонерів від покарання, якщо вони відшкодують завдану шкоду.

Про це повідомляє у фейсбуці глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Справжню єдність фракцій ЄС та Слуг викликало бажання звільнити ТОП-корупціонерів від покарання.

Вчора депутати зареєстрували відповідний законопроєкт #7333 (див.скрін).

Автори: Алєксєєв і Федина - фракція ЄС, Бакумов, Галушко, Іонушас - слуги.

Простою мовою ключовим корупціонерам країни пропонують уникнути відповідальності, якщо ті відшкодують завдану злочином (до війни) шкоду.

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Це дозволить фігурантам ТОП-справ НАБУ (Приват, Роттердам, Газова справа та сотні інших) замість реального покарання заплатити ЧАСТИНУ награбованого і спокійно красти далі.

Наприклад, наразі у справі Привату зафіксовано $250 млн збитків, проте реально вкрадено понад $5 млрд (чому так - тема іншої дискусії і результат численних перешкод при проведенні експертизи).

Тобто депутати пропонують Коломойському продати частинку своєї нерухомісті чи яхту і забути про претензії НАБУ і САП.

А при реальному розгляді справи ми могли би конфіскувати ВСІ активи фігурантів і останні змушені були б відбувати реальне тюремне покарання.

Натомість депутати хочуть дозволити їм продовжувати красти, заплативши за це частиною вкраденого. Причому, частиною невеликою.

Якщо б ціллю законопроєкту було реальне наповнення бюджету за рахунок корупціонерів, то відкупні останніх мали би бути ЗНАЧНО більшими.

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Наприклад, відшкодування встановлених збитків у потрійному розмірі, а ще обов’язкова здача слідству посібників. І закріплюватися все це має угодою з прокурором.

Без цих мінімальних вимог законопроєкт виглядяє як спроба скористатися війною задля амністії соратників-копупціонерів", - розповів він.