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Новини Боротьба з корупцією
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У Раді хочуть звільнити корупціонерів від покарання, якщо вони відшкодують завдану шкоду, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

депутат,вр,рада,верховна

У Верховній Раді нардепи "СН" та "ЄС" зареєстрували законопроєкт, яким пропонують звільнити корупціонерів від покарання, якщо вони відшкодують завдану шкоду.

Про це повідомляє у фейсбуці глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Справжню єдність фракцій ЄС та Слуг викликало бажання звільнити ТОП-корупціонерів від покарання.

Вчора депутати зареєстрували відповідний законопроєкт #7333 (див.скрін).

Автори: Алєксєєв і Федина - фракція ЄС, Бакумов, Галушко, Іонушас - слуги.

Простою мовою ключовим корупціонерам країни пропонують уникнути відповідальності, якщо ті відшкодують завдану злочином (до війни) шкоду.

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Це дозволить фігурантам ТОП-справ НАБУ (Приват, Роттердам, Газова справа та сотні інших) замість реального покарання заплатити ЧАСТИНУ награбованого і спокійно красти далі.

Наприклад, наразі у справі Привату зафіксовано $250 млн збитків, проте реально вкрадено понад $5 млрд (чому так - тема іншої дискусії і результат численних перешкод при проведенні експертизи).

Тобто депутати пропонують Коломойському продати частинку своєї нерухомісті чи яхту і забути про претензії НАБУ і САП.

А при реальному розгляді справи ми могли би конфіскувати ВСІ активи фігурантів і останні змушені були б відбувати реальне тюремне покарання.

Натомість депутати хочуть дозволити їм продовжувати красти, заплативши за це частиною вкраденого. Причому, частиною невеликою.

Якщо б ціллю законопроєкту було реальне наповнення бюджету за рахунок корупціонерів, то відкупні останніх мали би бути ЗНАЧНО більшими.

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Наприклад, відшкодування встановлених збитків у потрійному розмірі, а ще обов’язкова здача слідству посібників. І закріплюватися все це має угодою з прокурором.

Без цих мінімальних вимог законопроєкт виглядяє як спроба скористатися війною задля амністії соратників-копупціонерів", - розповів він.

У Раді хочуть звільнити корупціонерів від покарання, якщо вони відшкодують завдану шкоду, - Шабунін 01

Автор: 

ВР (15022) Коломойський Ігор (3125) корупція (4698) Шабунін Віталій (535) Роттердам+ (298) Центр протидії корупції (267) Слуга народу (2816) Європейська Солідарність (1089) Федина Софія (72) Бакумов Олександр (10) Іонушас Сергій (23)


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Топ коментарі
+28
А не поймали - живи и радуйся. И какие прекрасные бонусы для МВД и ГПУ
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03.05.2022 10:35
+26
Офигеть, поймали-отдал
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03.05.2022 10:32
+25
Народний депутат від «Свободи» https://www.facebook.com/SavchukOks?__cft__[0]=AZWmNayWiQQluXc6BW1-QODCl09etWQF2miD7VrXs9wFiMv-YafOM3L1dwZnPCEYedzx0_EfZE5QBCweLERWzgDqkNNhqNPIzH2N9HDqcBJSkyzZPWicWd8bNWE7MOc2KkyytCmNyjhxisrGXzGucvvx&__tn__=-]K*F Оксана Савчук зареєструвала законопроект про очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій (№7318 від 26.04.2022).

Заборона обіймати посади і БАЛОТУВАТИСЯ на посаду президента, в парламент чи місцеві ради має стосувати не лише членів партій, вказаних в указі президента України, але й тих, що були членами чи засновниками компартії, партії регіонів та сдпу (о).

Всі ці покидьки десятки років працювали на ворога і системно знищували українську державність. Геть із Ради, а після того - під суд.
Як і московити вони повинні відповісти за усі злочини, скоєні в Україні.

Посилання на законопроект: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FSGlKOFd%3Ffbclid%3DIwAR3b5cfDYyV6P42gPA0ZzE74Nqjh5Y5p-8BaFCpVJCeUu122EQPYvZ4jQMc&h=AT0tTAuh9exFC9KmKILBXjzHWDjGmwj_ivnfzhaEM8uUoVDuJNrQt0ByB2rvqdQDjOKVFpT5AWG-TdZSwqHU3nAL4d-C1SFitmcSEdY21RawOmgTpfz2P6duTiFEMvwmnDvdV8IKplOf7i1SNGbR85t1Vw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0DAErObMuNEotsOEepZhqTAuP6p4VJVaTJIJ9molB-AE0DoAiI9dpPYmhQ4JaUl-yHIGXdSVbcK1MFKcXEILtYZygiR4AN6rekF9NYm6sfxOa9-XXte5FLbYL-3R_uUA6Vx3xmGqb_OH0mYXqELy2Ax_1KXcb0aat-epi9PSK5ww https://cutt.ly/SGlKOFd

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03.05.2022 10:34
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Що ви цього "антикорупціонера" слухаєте? ... ст.191 КК У це яка стаття? в 209? а 364? а 367?... 209 і 367 а ж ніяк не корупційна....
191 хоч і в силу закону корупційна, однак не є фактично такою....

Примітка до ст. 45 КК України: Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1273 191 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1773 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2171 312 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2179 313 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2221 320 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2462 357 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2898 410 , у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1432 210 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2436 354 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2535 364 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2547 364 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2547 -1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2563 365 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2563 -2 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583 368-369 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583 -2 цього Кодексу.
то на решту статтей КК України з вищевказаного переліку буде розповсюджуватись цей закон? державі зараз гроші потрібні, а не то коли цього корупціонера посадять... і коли з нього зиск буде у вигляді конфіскації? тим більше що якість документування НАБУ можна порівняти з рівнем посереднього дільничого поліції.....
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03.05.2022 14:39 Відповісти
Це вже зрада від петра чи ше нє?
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03.05.2022 14:39 Відповісти
Зрада для тих хто не знає законів до чого цей законопроект.Ви перед тим як писати зрозумійте про що це а не кричіть ЗРАДА.
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03.05.2022 15:15 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме. Не надо жалеть. Что подельщиков вытаскиваете? СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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03.05.2022 16:54 Відповісти
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