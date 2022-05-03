У Раді хочуть звільнити корупціонерів від покарання, якщо вони відшкодують завдану шкоду, - Шабунін. ДОКУМЕНТ
У Верховній Раді нардепи "СН" та "ЄС" зареєстрували законопроєкт, яким пропонують звільнити корупціонерів від покарання, якщо вони відшкодують завдану шкоду.
Про це повідомляє у фейсбуці глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Справжню єдність фракцій ЄС та Слуг викликало бажання звільнити ТОП-корупціонерів від покарання.
Вчора депутати зареєстрували відповідний законопроєкт #7333 (див.скрін).
Автори: Алєксєєв і Федина - фракція ЄС, Бакумов, Галушко, Іонушас - слуги.
Простою мовою ключовим корупціонерам країни пропонують уникнути відповідальності, якщо ті відшкодують завдану злочином (до війни) шкоду.
Це дозволить фігурантам ТОП-справ НАБУ (Приват, Роттердам, Газова справа та сотні інших) замість реального покарання заплатити ЧАСТИНУ награбованого і спокійно красти далі.
Наприклад, наразі у справі Привату зафіксовано $250 млн збитків, проте реально вкрадено понад $5 млрд (чому так - тема іншої дискусії і результат численних перешкод при проведенні експертизи).
Тобто депутати пропонують Коломойському продати частинку своєї нерухомісті чи яхту і забути про претензії НАБУ і САП.
А при реальному розгляді справи ми могли би конфіскувати ВСІ активи фігурантів і останні змушені були б відбувати реальне тюремне покарання.
Натомість депутати хочуть дозволити їм продовжувати красти, заплативши за це частиною вкраденого. Причому, частиною невеликою.
Якщо б ціллю законопроєкту було реальне наповнення бюджету за рахунок корупціонерів, то відкупні останніх мали би бути ЗНАЧНО більшими.
Наприклад, відшкодування встановлених збитків у потрійному розмірі, а ще обов’язкова здача слідству посібників. І закріплюватися все це має угодою з прокурором.
Без цих мінімальних вимог законопроєкт виглядяє як спроба скористатися війною задля амністії соратників-копупціонерів", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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191 хоч і в силу закону корупційна, однак не є фактично такою....
Примітка до ст. 45 КК України: Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1273 191 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1773 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2171 312 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2179 313 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2221 320 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2462 357 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2898 410 , у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1432 210 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2436 354 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2535 364 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2547 364 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2547 -1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2563 365 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2563 -2 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583 368-369 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583 -2 цього Кодексу.
то на решту статтей КК України з вищевказаного переліку буде розповсюджуватись цей закон? державі зараз гроші потрібні, а не то коли цього корупціонера посадять... і коли з нього зиск буде у вигляді конфіскації? тим більше що якість документування НАБУ можна порівняти з рівнем посереднього дільничого поліції.....