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САП (1948) Роттердам+ (165) Клименко Александр САП (22)

Руководитель САП Клименко отменил решение о закрытии дела "Роттердам+"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

клименко,олександр,сап

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 22 сентября принял решение отменить как незаконное и необоснованное постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+".

В пресс-службе САП сообщили, что одновременно с этим глава антикоррупционной прокуратуры полностью изменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования", информирует Цензор.НЕТ.

"Руководитель САП выявил многочисленные несогласованности в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства", - сообщили в ведомстве.

Это означает, что дальнейшие решения по этому делу будет принимать обновленный состав прокуроров в полном соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса.

Читайте также: Апелляционная палата Антикорсуда отказалась рассматривать законность закрытия дела Роттердам+. Пришло время очищать и ВАКС, - Шабунин

В САП добавили, что ожидают полного текста решения суда, чья правовая позиция будет учтена в дальнейшем во время осуществления досудебного расследования и принятия решений по делу.

"Роттердам+" - формула, определявшая стоимость электроэнергии, производимой теплоэлектростанцией, напоминает Общественное. Она применялась в 2016–2019 годах. Стоимость угля, используемого для ТЭС, зависела от цены на уголь в порту города Роттердам, Нидерланды. К этой цене прибавляли стоимость транспортировки угля. В то же время, львиную долю угля ТЭС покупали не в Нидерландах, а в Украине, России или с оккупированных территорий. То есть на самом деле цена угля была ниже и ТЭС получали сверхприбыли. Согласно расследованию, больше всего доходов от такой формулы получал Ринат Ахметов – его компания ДТЭК была монополистом на рынке и имеет больше всего ТЭС в стране.

По данным НАБУ, введение формулы "Роттердам+" нанесло государству и украинцам ущерб на общую сумму 18,87 миллиарда гривен - это средства, которые потребители переплатили ТЭС за электроэнергию из-за того, что в ее себестоимость заложили доставку угля из Роттердама.

Также читайте: Суд перенес заседание по делу "Роттердам+"

Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, в том числе председателю Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому. По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+". Им подозреваемые создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, нанеся государству ущерб в 18,9 миллиарда гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" 27 августа 2020 года из-за отсутствия проверенных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения САП. Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого заявления Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и Центр противодействия коррупции подали иск в Высший антикоррупционный суд против закрытия дела. 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в среду, 21 сентября, отменила решение судьи Широкой от октября 2021 года, которая оставила в силе постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+".
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Топ комментарии
+37
Ця країна не виліковна(((( коломойский нагне всіх а 73%будуть ще й аплодувати
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22.09.2022 16:43
+22
О, це новий прокурор від Єрмака - Коломойського?
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22.09.2022 16:52
+16
До речі, а хто розмінував Чонгар, хто Південь здав? А в результаті того десятки тисяч жертв і роздовбаний Маріуполь. А хто тих захисників в полон здав? Не пригадуєш, падло? Мовчи краще сучище зелене, мовчи!
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22.09.2022 17:30
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Правила форума Совет форумчан
Ця країна не виліковна(((( коломойский нагне всіх а 73%будуть ще й аплодувати
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22.09.2022 16:43 Ответить
Шо за занепокоєність? Ви за те щоб схєматозніки викрутились? Сядут усє, разом із кришею, за яку ви топите!
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22.09.2022 17:28 Ответить
Ага.

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22.09.2022 17:43 Ответить
СКАЖУ ТАК ТО ЧТО РИНАТИК ********** ****** НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ВМЕСТЕС ПЕТЕЙ ПОРОШЕНКО ТУТЯ СОГАЛСЕН ПОРОШЕНКО ******* ИЛИ ДОЗВОЛЫВ ********* ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ПУСТИЛ ВСЕ КАК ТО ОБОЙДЕТ НЕТ НЕ ОБОШЛОСЬ ТАК ВОТ ВИНА АХМЕТОВА ДОКАЗАНА ТЕМ ЧТО РОССИЯНЕ ********* ЕГО ДИМБАССКИЕ З-АВОДИКИ ШАХТЫ И ТЭЦ В НУЛЬ ПОД ФУНДАМЕНТ.... вот таков вывод мой с формулы ****** + ой пардон Роттердам где то там ****** нас всех....
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22.09.2022 17:51 Ответить
ВИНА АХМЕТОВА ДОКАЗАНА ТЕМ ЧТО РОССИЯНЕ ********* ЕГО ДИМБАССКИЕ З-АВОДИКИ

А вина жителей Ирпеня тоже доказана ?

Им ведь тоже много чего разибали
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22.09.2022 18:48 Ответить
"Коломойський подав у суд позов проти закриття справи "Роттердам+" - Не, ьак ты зелю не отмажешь
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22.09.2022 18:53 Ответить
Виходить, що справа закрита судами нічого не варта? Варті виводи по гавноканалі "1+1" скпер "куспертів" власниками якого є Бені+медведчук+Зеленский? Головне і далі тримати лохів в зоні брехні про "ротердам+"?
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22.09.2022 20:08 Ответить
Багато лайна і нуль щось реального по темі, особливо з точки зору юристпруденції. Де таких юристів випускають, як Ви, в Енакієво, чи Кривому Розі? Припустимо(повіривши у Вашу побрехеньку, що були накрутки на формулі на не поставлене вугілля із-за кордону, то де рішення суду? Де збитки державі і чому тоді не сидить головний, на Вашу думку, "злочинець" ахметов? А Ви то знаєте, що у Президента Зеленського Прем'єром працює менеджер від Ахметова Шмигаль? Відомо, що "риговські" пацани, яких колись фінансував Аїметов(партію "регіонів", працюють в офісі Президента? Вішаєте локшину на вуха наріду? Все далі нав'язуєте їм брехню століття про "Ротердам +"?
А по відношенню Вовка навіщо брехати? Де Ви взяли данні, що він в москві? Наскільки мені відомо, та мабуть і всім, у квітні 2019-го Дмитро Вовк вилетів з України до Бельгії і з того часу не повертався. 20 серпня його було оголошено в міжнародний розшук
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22.09.2022 20:20 Ответить
Схематозник и манипулятор это ты, бабломойско-зеленожопая подстилка. Весь мир считал эту формулу правильной и очень выгодной для Украины, но упоротые зедебилы, которым Порох насрал в трусы, до сих пор умней всех мировых финансистов. Удивляет только одно- как вы, *****, при таком то умище и так херово живете? Утырки, одно слово
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22.09.2022 18:07 Ответить
Цікаво, що Коломойський подав у суд позов проти закриття справи "Роттердам+" Йому ця формула була невигідна.
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22.09.2022 18:46 Ответить
якщо постанова про закриття, була - "НЕЗАКОННА і не обгрунтована", тих хто іі виніс притягнуть до відповідальності, чи - НЄ?????????? 🤔🤔
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22.09.2022 16:48 Ответить
Нє
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22.09.2022 17:03 Ответить
Відповідальність в Україні:
а) вибачте я більше не буду, будь ласка дайте мені іншу посаду з зарплатнею втричі більше;
б) то не я, то всьо папєрєднікі праклятие, я пастрадал, дайтє мнє кампєнсацию за страданія в размєрє тисяч неаблагаємих налогом мінімумів і новую пасаду с зарплатой в пять раз больше чєм било на прєдидущєй.
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22.09.2022 17:12 Ответить
Ну і ще є найсуворіший варіант для злісних запроданців:
в) заставити читать "Кобзар" Шевченка.
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22.09.2022 17:13 Ответить
а пункт А) - заставити читати підручник з економіки !

Бо дебіли не розуміють, шо Роттердам+ - це формула ціноутворення. ФОРМУЛА !!!

а не розділ витрат в декларації про прибуток.
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22.09.2022 18:56 Ответить
Суд визнав закооним закриття.
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22.09.2022 18:55 Ответить
Роттердам + організував Ахметов і там набивали кишені ділки з числа "попередників"
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22.09.2022 16:50 Ответить
попередники Зеленського, а то можуть подумати попередники Порошенко, хоч Порошенко і тоді був попередником
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22.09.2022 17:38 Ответить
черговий прокурор на посаді мусить вчергове розглядати справу і потім вчергове буде змушений закрити розгляд "трешу" (як висловився один з попередніх прокурорів, щоправда, про іншу справу).
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22.09.2022 16:51 Ответить
підарас
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22.09.2022 16:51 Ответить
Згоден з тобою! Той хто організував та кришував Ротердам + таки 3,14дараси
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22.09.2022 17:20 Ответить
Он дебил, не понимает что сейчас по сути та же схема)))
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22.09.2022 17:38 Ответить
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22.09.2022 17:44 Ответить
А кто против роттердама - четырежды ********, особенно тупые зеленые ушлепки)))))) Ты их этих, кацапура?
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22.09.2022 18:09 Ответить
нет, підарас именно Клименко
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26.09.2022 16:22 Ответить
О, це новий прокурор від Єрмака - Коломойського?
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22.09.2022 16:52 Ответить
ні, тут не той випадок.
Інша справа, що на будь-яку заяву, навіть "від Єрмака - Коломойського" цивілізована правоохорона система мусить реагувати і відповідності до Закону і зокрема процесуального кодексу.
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22.09.2022 17:18 Ответить
Саме тому його не призначали 2 роки, і зробили лише після того, як ЄС встановив дедлайн для євроінтеграції?
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22.09.2022 17:54 Ответить
Це той прокурор, якого так не хотіла ця команда. Будем надіятись, що те на&балово населення під прикриттям влади, яка розказувала, яка дуже хороша ця схема, нарешті буде оцінено і схематозники будуть наказані
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22.09.2022 18:00 Ответить
І скільке це Шоу вже коштує налогоплатникам? Вистава з медведчуком підходить до завершення,тому знову витягуємо затаскане "роттердам+"?
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22.09.2022 17:01 Ответить
Ther Show must go on... Медведчука віддали, треба щось на заміну...
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22.09.2022 17:04 Ответить
Може не треба було? Нехай би наші захисники далі сиділи? Га, бот?
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22.09.2022 17:23 Ответить
Ти про що, придурку? Не похмелився, а чи як? А чи по тім`ячку чимось тебе довбануло? Я, взагалі-то, не про обмін, а про 95-й квартал. Тупий, не доходить? І де ж вас таких дебілів вирощують?
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22.09.2022 17:28 Ответить
Я тебе ботяру прекрасно зрозумів! Розкудахтались тут перелякані за свого схєматозніка криголама! Крадій повинен сидіти!
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22.09.2022 17:31 Ответить
Ну то посади, сучище, а не шоу влаштовуй! Доведи, посади, а ні, то, падло, заткнись! В нас через ваші шоу війна, а ви ніяк не вгомонитесь, тварюки.
І ще раз, скотино, хто Чонгар розмінував, що ті хлопці і дівчата в полоні опинились? Мовчиш, а от за то відповідати вам, гнидам зеленим, таки доведеться, і не надійтесь.
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22.09.2022 17:36 Ответить
так СБУшники були ще ті ж що і при Порошенко,
що суді, що прокурори, що СБУшніки прекрасно пережили часи Петі і сберегли всі свої посади
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22.09.2022 17:43 Ответить
СБУ тут яким боком? До речі, а Баканов де? Ну, той, що друг і сусід...
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22.09.2022 17:45 Ответить
Облом, Того Наумова при Зеленському призначили.
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22.09.2022 19:00 Ответить
До речі, а хто розмінував Чонгар, хто Південь здав? А в результаті того десятки тисяч жертв і роздовбаний Маріуполь. А хто тих захисників в полон здав? Не пригадуєш, падло? Мовчи краще сучище зелене, мовчи!
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22.09.2022 17:30 Ответить
Чого розкиздівся на всю
пітерсько-сраловську ?
А хто Гіркіна в Донецьк пропустив ?
А хто в Іловайськ добровольців загнав ?
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23.09.2022 01:22 Ответить
Шось в адептів криголама засвербіло...
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22.09.2022 17:21 Ответить
Цей антикорупційний прокурор зламався. Так швидко, такий слабак. Несіть наступного.
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22.09.2022 17:23 Ответить
Більшовики при владі насправді вважають що ціна товару повинна визначатися державою а не по домовленності між приватними компаніями - продавцем та покупцем. І знайходяться ті що їх підтримують - "бариги, надприбубки, грабують нарід" та таке інше. Доки у країні стільки совків обираючих цю владу в Україні ладу не буде.
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22.09.2022 17:47 Ответить
ти впевнений що державне регулювання відсутнє в США ? Чи за твоєю логікою Роттердам+ за собівартістю те ж саме що і Донбасс+ ?
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22.09.2022 19:49 Ответить
Клименко - красава👏
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22.09.2022 17:58 Ответить
красава, розслідуй далі цих падлюк
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22.09.2022 17:58 Ответить
яких падлюк і як і що розслідувати далі? Всі прокурорскі і судові інстанції винесли кінцеве рішення, про відсутність складу злочину і шкоди, а прокурор щось там знову мутить. Це виходить, що суд дав 15 років вбивці і він поїхав на зону, а через 2 роки прокурор відміняє рішення суду чи ставить його під сумнів і знову проводить якесь розслідування, а вбивцю випускати? То чому суд не побачив складу злочину на копійку, а геруси і чумаки, а сьогодні і цей новий Бенін щось там бачать? А не геруси і арахамії мутили з енегроносіями і білоруссю і росією на користь Бені? То де про це справа?
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22.09.2022 18:13 Ответить
що ти мелеш, не знаєш то подивись що таке ротердам+
самий гуманний суд може винести рішення яке хочеш
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22.09.2022 20:54 Ответить
Основним критиком формули «Роттердам+» став колишній член НКРЕКП (2014-2015 рр.) Андрій Герус. 7 листопада 2017 року Андрій Герус став засновником ГО «Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг», метою діяльності якої було заявлено лобіювання інтересів споживачів в органах державної влади та місцевого самоврядування. Одними з найбільших споживачів електроенергії в Україні є феросплавні та електрометалургійні заводи, власниками більшості з яких є Віктор Пінчук та Ігор Коломойський.7 вересня 2016 року, майже через 6 місяців після прийняття постанови про введення в дію формули «Роттердам+» Андрій Герус та представництво Громадської асоціації «Об'єднання Самопоміч» в місті Києві, в якості члена якої він в 2015 році балотувався до Київської міської ради, оскаржили в Окружному адміністративному сіді Києва. 29 грудня 2016 року суд відхилив позов Геруса, «Об'єднання Самопоміч» та приватного багатопрофільного підприємства «Вимал» і визнав, що формула «Роттердам+».28 лютого 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу чотирьох позивачів, включаючи Андрія Геруса, які намагалися оскаржити дію формули «Роттердам плюс» і рішення в той же день вступило в законну силу.31 березня 2017 року Вищий адміністративний суд остаточно визнав законною постанову НКРЕКП «Про затвердження порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію», якою була затверджена формула «Роттердам+».Паралельно з цим процесом Андрій Герус подав два позови щодо скасування рішення НКРЕКП про визначення прогнозної оптової ціни електричної енергії із застосуванням формули «Роттердам+» на травень-грудень 2016 року. 18 січня 2017 року Окружний адмінсуд Києва визнав повністю законною постанову НКРЕКП № 721 від 28 квітня 2016 року «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на ІI-IV квартали 2016 року».
Крім судових позовів велася і кримінальна справа.27 серпня 2020 року САП закрила кримінальне провадження у справі «Роттердам+» у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.За даними прокуратури, розслідування в частині підозрюваних закрито через відсутність збитків від дії формули «Роттердам+».11 серпня 2020 року комплексна експертиза СБУ не підтвердила завдання збитків покупцями (споживачами) електричної енергії станом на 01.06.2019 внаслідок нібито завищення фактичної вартості відпущеної (проданої ДП "Енергоринок" електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України.29 вересня 2020 року Офіс негерального прокурора України відхилив скаргу детективів НАБУ і залишив в силі постанову прокурора САП про закриття справи в частині підозрюваних.На початку вересня 2020 року з позовом до Вищого антикорупційного суду про скасування рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи «Роттердам+» звернувся колишній народний депутат Віктор Чумак.На перше та друге засідання Вищого антикорупційного суду, які відбулися 8 та 14 вересня Чумак не з'явився і розгляд справи двічі відкладався.23 вересня відбулося остаточне засідання суду за позовом Чумака, під час якого прокурор САП повідомив суду, що жодних доказів вчинення злочину у справі «Роттердам+» немає.24 вересня Вищий антикорупційний суд України виніс рішення, яким відхилив позов Чумака і підтвердив, що прокурор САП закрив справу у повній відповідності до чинного законодавства, всебічно дослідивши всі зібрані досудовим розслідуванням матеріали.29 вересня Віктор Чумак оскаржив рішення суду щодо визнання постанови прокурора про закриття справи законною і обгрунтованою, однак 16 листопада її відкикав. 17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду через відомову Чумака від апеляційної скарги закрила провадження та залишила в силі рішення першої інстації.З 17 листопада рішення про законність закриття справи «Роттердам+» вступило в силу.
А потім справу ще не раз поновлювали і ще не раз закривали в судах. Суди поставили жирку крапку, але брехуни знову і знову цепляються за цю пропагандистську справу, бо на цій брехні прийшли до влади і відволікають увагу від своїх сьогоднішіх махінацій, які перевищують ту схему в сотні разів.
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22.09.2022 18:01 Ответить
Та формула проблемна від народження, можли вона повинна була бути без «+», можливо повинен був застосовуватися якийсь понижуючий коефіцієнт з врахуванням структури поставок для розрахувався вартості електроенергії, чи якась альтернатива. Але якщо Ахмєтов «поверне» 19млрд, я не проти
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22.09.2022 18:03 Ответить
А бабломойский может и дальше воровать, ему можно, даже нужно так, зеленожопый?))))))
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22.09.2022 18:14 Ответить
Я вам щось бабламойського писав? Жопоголовий, читай написане.
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22.09.2022 18:21 Ответить
ну так проти ФОРМУЛИ Роттердам+ виступає виключно Коломойський
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22.09.2022 18:58 Ответить
Згоден, в нього більша зацікавленість. Це не скасовує факту що вона проблемна від початку
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22.09.2022 19:10 Ответить
а чому в твоїй свідомості це факт ?

ти якісь експертні оцінки читав ?

які ?

всі економісти світу кажуть, шо формула звичайна

і тільки ти з Коломойським киздите, шо вона проблемна
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22.09.2022 19:19 Ответить
Який відсоток імпортного вугілля був у структурі поставок? Відповідь знайдете самі.
Що ви мені хочете довести? Прийняли *****, це дало змогу бені шукати свій зиск.
«У травні 2017 Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що формула «Роттердам плюс» становить корупційну загрозу для держави». Наприклад.
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22.09.2022 19:35 Ответить
я шось не чув, шоб Юрій Луценко був відомим економістом світу.

Я нічого тобі не хочу довести.

Ти знаєш лише одну теорію - отобрать и поделить
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22.09.2022 19:37 Ответить
Які ***** економісти? Дай особисто собі відповідь на питання, скільки імпортного вугілля було поставлено взагалі, і з Роттердаму зокрема
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22.09.2022 19:46 Ответить
Ти, дубина, розумієш різницю між формулою і фактом ?

Які ж ви тупіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі !!!
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22.09.2022 20:30 Ответить
Та ти сам тупий, настільки, що навіть не здатен визнати це. Стиль твого спілкування це додатково підтверджує.
Ти навіть суть, того, що тобі пишуть не здатен зрозуміти, не кажучи вже про здатність аргументовано вести дискусію.
коротше:
«Чукча - не читатель, чукча - писатель» )))
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22.09.2022 20:58 Ответить
З тих, "кого я не можу зрозуміти", нема жодного економіста,

а всі ті, хто мені пишуть, не можуть зрозуміти різниці між ціною та собівартістю.

В ціну можна включити хоч смерть улюбленого папуги пенсіонерки з Нової Зеландії,

але це не значить, що для оподаткування це буде показано, як складова собівартості.
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23.09.2022 08:27 Ответить
чувачело ти такий смішний))) не знаю чим ти в житті займаєшся, але мабуть тобі в Україні не будуть платити ті самі грощі що платять за туж роботу в Нідерландах, а дрова чи вугілля чи сіно привезти з Роттердаму і з Донбасу не може вартувати однаково... Все інше від лукавого
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22.09.2022 22:07 Ответить
логіка та об'єктивність не всім властива. Як чують Ротердам+ сприймають як нападки на одного святого. Хоча дитина розуміє що ціна Роттердам+ не може дорівнювати ціні Донбасс+
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22.09.2022 19:45 Ответить
і я не проти, якщо ахметов поваерне 19 мільярдів, а беня і пінчук по 20 мільярдів. а їм доказали, що вони мають повернути? Покажіть рішення суду, чи Ви керуєтеся рішенням телеканалу "1+1" і "сідді" на цьому каналі мосуйсучки?
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22.09.2022 18:15 Ответить
Нехай повертають там також знайдеться, я м'яко кажучи, не фанат перерахованих персонажів. вам написав свою думку з цього приводу, і факт того, що вона проблемна від початку.

п.с. телебачення не бачив жодного разу з 24.02. До того, багато років, нейтралі передачі, що не псують апетит та виключно західні фільми, пізнавальні передачі, виключно західні топові серіали «з флешки». Сім'я, багато роботи - не до зомбоящика. Для того, що цікавить + новини, політика - інснуть агрегатори новин, зараз ще і telegram.
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22.09.2022 18:38 Ответить
Перечитайте статю, Коломойський проти формули Роттердам+
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22.09.2022 19:04 Ответить
Та ти шо !!!!!

А Зеленський за ТОМОС агітував

і був ініціатором побудови пам'ятника жертвам Голодомору

і в перших рядах Майдану стояв.
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22.09.2022 19:39 Ответить
Клименко був детективом НАБУ і розслідував справи онищенка,насірова і найголовніше - татарова.Саме єрмак з татаровим два роки блокували призначення Клименка керівником САП.Цю кандидатуру підтримали наші західні партнери.Тому я підтримую його рішення скасувати закриття справи "Роттердам+".Не сумніваюсь що він добереться і до коломойського.Якби Клименко був куплений, то зермак не блокував би його призначення два роки.
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22.09.2022 19:00 Ответить
ойойо! та довбойобам це *****! Причинно-наслідковий зв'язок це не для їх "шоколадних" мізків! Це ж як умовний рефлекс. Якщо чують "Роттердам +", то значить проти святого Петра щось замислили))) А якщо ти не прихильник Петра, значит "зелебоба" и "рукакремля". Державні інтереси їм до сраки
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22.09.2022 19:41 Ответить
Клименко пів року помурижить справу потім суд закриє й усі будуть задоволені, а якщо серйозно немає там ніякого злочину стандартна формула.як і формула Амстердам+, чи Дюсельдорф+, чи Словакія+, але про них мовчали, бо там був інтерес Коломойщини та шуму ніякого немає і придурки зелені тут не кричать про них, тупій зелені дали команду гавкати на Роттердам+, от і гавкають долбойоби.
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22.09.2022 19:44 Ответить
чи Донбасс+
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22.09.2022 22:08 Ответить
Після цієї заяви Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і Центр протидії корупції подали позов до Вищого антикорупційного суду проти закриття справи. 25 вересня їхні заяви об'єднані в загальне провадження. Джерело: https://censor.net/ua/n3368944
Так от звідки ноги ростуть! Виявляється це Коломойський так печеться за бідний знедолений нарід який так обкрадають олігархи?
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22.09.2022 20:55 Ответить
що цікаво: Щойно Клименко "скасував як незаконну та необґрунтовану постанову про закриття так званої справи Роттердам+"(с) - як одразу, щк до кінця дня, "НАБУ і САП завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення". Про це повідомляє сайт телеканалу Еспресо на підставі прес-релізу НАБУ.

Ой, що буде... Адже пояснення НАБУ "За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі" - це така ху@#я, що не витримує жодної критики з точки зору конкурентної ринкової економіки; хоча би тому, що даною формулою обмежувалася верхня межа ціни на електроенергію, в т.ч. для населення. І вбивалась корупція, тому що енергогенеруючі підприємства не могли вже домовлятися з постачальниками вугілля за його ціну офіційну з доплатою налом... (до речі, ціна е/е в Україні за цією формулою - і на той час була відчутно нижчою, ніж в Євросоюзі, навіть по сусідству в Польщі, через що е/е з Бурштина елементарно продається закордон).

Єврокомісія, якщо ця справа піде до суду - буде слідкувати, чим суд закінчиться. А Україна, нагадає, нещодавно прийнята кандидатом до Євросоюзу...
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23.09.2022 00:08 Ответить
Не менее коррупционная схема сейчас внедрена и разворачивается в Киевтеплоэнерго и других "теплоэнерго" Украины: государство делает вид, что не видит, как много пустующих квартир, хозяева которых уехали в Европу и не будут отапливать пустующие квартиры (да и просто нечем платить); температура подаваемой воды для отопления будет однозначно снижена; лоббисты энергокомпаний делают все, чтобы законодательно продолжать запрещать переход на индивидуальное, прежде всего, электрическое отопления, в интересах жуирующих монополистов. И все эти законы против монополий в Украине не работают.
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23.09.2022 09:56 Ответить
 
 