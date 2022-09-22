Руководитель САП Клименко отменил решение о закрытии дела "Роттердам+"
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 22 сентября принял решение отменить как незаконное и необоснованное постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+".
В пресс-службе САП сообщили, что одновременно с этим глава антикоррупционной прокуратуры полностью изменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования", информирует Цензор.НЕТ.
"Руководитель САП выявил многочисленные несогласованности в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства", - сообщили в ведомстве.
Это означает, что дальнейшие решения по этому делу будет принимать обновленный состав прокуроров в полном соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса.
В САП добавили, что ожидают полного текста решения суда, чья правовая позиция будет учтена в дальнейшем во время осуществления досудебного расследования и принятия решений по делу.
"Роттердам+" - формула, определявшая стоимость электроэнергии, производимой теплоэлектростанцией, напоминает Общественное. Она применялась в 2016–2019 годах. Стоимость угля, используемого для ТЭС, зависела от цены на уголь в порту города Роттердам, Нидерланды. К этой цене прибавляли стоимость транспортировки угля. В то же время, львиную долю угля ТЭС покупали не в Нидерландах, а в Украине, России или с оккупированных территорий. То есть на самом деле цена угля была ниже и ТЭС получали сверхприбыли. Согласно расследованию, больше всего доходов от такой формулы получал Ринат Ахметов – его компания ДТЭК была монополистом на рынке и имеет больше всего ТЭС в стране.
По данным НАБУ, введение формулы "Роттердам+" нанесло государству и украинцам ущерб на общую сумму 18,87 миллиарда гривен - это средства, которые потребители переплатили ТЭС за электроэнергию из-за того, что в ее себестоимость заложили доставку угля из Роттердама.
Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, в том числе председателю Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому. По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+". Им подозреваемые создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, нанеся государству ущерб в 18,9 миллиарда гривен.
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" 27 августа 2020 года из-за отсутствия проверенных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения САП. Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.
После этого заявления Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и Центр противодействия коррупции подали иск в Высший антикоррупционный суд против закрытия дела. 25 сентября их заявления объединены в общее производство.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в среду, 21 сентября, отменила решение судьи Широкой от октября 2021 года, которая оставила в силе постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+".
Пожалуйста, подождите...
А вина жителей Ирпеня тоже доказана ?
Им ведь тоже много чего разибали
А по відношенню Вовка навіщо брехати? Де Ви взяли данні, що він в москві? Наскільки мені відомо, та мабуть і всім, у квітні 2019-го Дмитро Вовк вилетів з України до Бельгії і з того часу не повертався. 20 серпня його було оголошено в міжнародний розшук
а) вибачте я більше не буду, будь ласка дайте мені іншу посаду з зарплатнею втричі більше;
б) то не я, то всьо папєрєднікі праклятие, я пастрадал, дайтє мнє кампєнсацию за страданія в размєрє тисяч неаблагаємих налогом мінімумів і новую пасаду с зарплатой в пять раз больше чєм било на прєдидущєй.
в) заставити читать "Кобзар" Шевченка.
Бо дебіли не розуміють, шо Роттердам+ - це формула ціноутворення. ФОРМУЛА !!!
а не розділ витрат в декларації про прибуток.
Інша справа, що на будь-яку заяву, навіть "від Єрмака - Коломойського" цивілізована правоохорона система мусить реагувати і відповідності до Закону і зокрема процесуального кодексу.
І ще раз, скотино, хто Чонгар розмінував, що ті хлопці і дівчата в полоні опинились? Мовчиш, а от за то відповідати вам, гнидам зеленим, таки доведеться, і не надійтесь.
що суді, що прокурори, що СБУшніки прекрасно пережили часи Петі і сберегли всі свої посади
пітерсько-сраловську ?
А хто Гіркіна в Донецьк пропустив ?
А хто в Іловайськ добровольців загнав ?
самий гуманний суд може винести рішення яке хочеш
Крім судових позовів велася і кримінальна справа.27 серпня 2020 року САП закрила кримінальне провадження у справі «Роттердам+» у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.За даними прокуратури, розслідування в частині підозрюваних закрито через відсутність збитків від дії формули «Роттердам+».11 серпня 2020 року комплексна експертиза СБУ не підтвердила завдання збитків покупцями (споживачами) електричної енергії станом на 01.06.2019 внаслідок нібито завищення фактичної вартості відпущеної (проданої ДП "Енергоринок" електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України.29 вересня 2020 року Офіс негерального прокурора України відхилив скаргу детективів НАБУ і залишив в силі постанову прокурора САП про закриття справи в частині підозрюваних.На початку вересня 2020 року з позовом до Вищого антикорупційного суду про скасування рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи «Роттердам+» звернувся колишній народний депутат Віктор Чумак.На перше та друге засідання Вищого антикорупційного суду, які відбулися 8 та 14 вересня Чумак не з'явився і розгляд справи двічі відкладався.23 вересня відбулося остаточне засідання суду за позовом Чумака, під час якого прокурор САП повідомив суду, що жодних доказів вчинення злочину у справі «Роттердам+» немає.24 вересня Вищий антикорупційний суд України виніс рішення, яким відхилив позов Чумака і підтвердив, що прокурор САП закрив справу у повній відповідності до чинного законодавства, всебічно дослідивши всі зібрані досудовим розслідуванням матеріали.29 вересня Віктор Чумак оскаржив рішення суду щодо визнання постанови прокурора про закриття справи законною і обгрунтованою, однак 16 листопада її відкикав. 17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду через відомову Чумака від апеляційної скарги закрила провадження та залишила в силі рішення першої інстації.З 17 листопада рішення про законність закриття справи «Роттердам+» вступило в силу.
А потім справу ще не раз поновлювали і ще не раз закривали в судах. Суди поставили жирку крапку, але брехуни знову і знову цепляються за цю пропагандистську справу, бо на цій брехні прийшли до влади і відволікають увагу від своїх сьогоднішіх махінацій, які перевищують ту схему в сотні разів.
ти якісь експертні оцінки читав ?
які ?
всі економісти світу кажуть, шо формула звичайна
і тільки ти з Коломойським киздите, шо вона проблемна
Що ви мені хочете довести? Прийняли *****, це дало змогу бені шукати свій зиск.
«У травні 2017 Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що формула «Роттердам плюс» становить корупційну загрозу для держави». Наприклад.
Я нічого тобі не хочу довести.
Ти знаєш лише одну теорію - отобрать и поделить
Які ж ви тупіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі !!!
Ти навіть суть, того, що тобі пишуть не здатен зрозуміти, не кажучи вже про здатність аргументовано вести дискусію.
коротше:
«Чукча - не читатель, чукча - писатель» )))
а всі ті, хто мені пишуть, не можуть зрозуміти різниці між ціною та собівартістю.
В ціну можна включити хоч смерть улюбленого папуги пенсіонерки з Нової Зеландії,
але це не значить, що для оподаткування це буде показано, як складова собівартості.
п.с. телебачення не бачив жодного разу з 24.02. До того, багато років, нейтралі передачі, що не псують апетит та виключно західні фільми, пізнавальні передачі, виключно західні топові серіали «з флешки». Сім'я, багато роботи - не до зомбоящика. Для того, що цікавить + новини, політика - інснуть агрегатори новин, зараз ще і telegram.
А Зеленський за ТОМОС агітував
і був ініціатором побудови пам'ятника жертвам Голодомору
і в перших рядах Майдану стояв.
Так от звідки ноги ростуть! Виявляється це Коломойський так печеться за бідний знедолений нарід який так обкрадають олігархи?
Ой, що буде... Адже пояснення НАБУ "За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі" - це така ху@#я, що не витримує жодної критики з точки зору конкурентної ринкової економіки; хоча би тому, що даною формулою обмежувалася верхня межа ціни на електроенергію, в т.ч. для населення. І вбивалась корупція, тому що енергогенеруючі підприємства не могли вже домовлятися з постачальниками вугілля за його ціну офіційну з доплатою налом... (до речі, ціна е/е в Україні за цією формулою - і на той час була відчутно нижчою, ніж в Євросоюзі, навіть по сусідству в Польщі, через що е/е з Бурштина елементарно продається закордон).
Єврокомісія, якщо ця справа піде до суду - буде слідкувати, чим суд закінчиться. А Україна, нагадає, нещодавно прийнята кандидатом до Євросоюзу...